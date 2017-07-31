DHA YURT BÜLTENİ -16

PKK saldırısında yaralanan güvenlik korucusu şehit oldu



HAKKARİ'de mayın arama çalışmaları sırasında PKK'lı teröristlerce uzun namlulu silahlarla açılan ateş sonucu yaralanan ve Ankara'da tedavi edilen güvenlik korucusu 1 çocuk babası Sebahattin Ayva, kurtarılamayarak şehit oldu.

Hakkari'nin Üzümcü Jandarma Karakol Komutanlığı yakınındaki Şine Köprüsü yakınlarında 2 ay önce mayın arama tarama çalışması yapan güvenlik korucularına PKK 'lı teröristler tarafından uzun namlulu silahla ateş açılması sonucu biri ağır 3 güvenlik korucusu yaralandı. Saldırıda ağır yaralanan 1 çocuk babası güvenlik korucusu Sabahattin Ayva, Hakkari'deki ilk müdahalenin ardından Ankara’ya sevk edildi. Tedavisi süren Ayva, bugün yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit korucu Ayva’nın, memleketi Hakkari'de Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda yarın düzenlenecek törenin ardından Üzümcü köyünde toprağa verileceği belirtildi.

Haber: HAKKARİ, ()

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Benzinlikte ölümle biten kavga kamerada

ADAPAZARI'nda bir yakıt istasyonunda yakıt alırken pompacıyla arasında çıkan kavgada yumruk darbesiyle yere düşerek başını çarpan 71 yaşındaki İbrahim Tekin yaşamını yitirdi.

Kavga anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Adapazarı Tekeler Mahallesi Kuzey Terminali mevkiindeki yakıt istasyonunda 15.00 sıralarında yaşandı. 71 yaşındaki İbrahim Tekin yakıt almak için istasyona girdi. Aracına yapılan yakıt dolumu bittiği sırada İbrahim Tekin, pompacı D.D'ye 'Neden pompayı geç çıkarttın' deyince ikili tartışmaya başladı. Tartışma büyüyüp kavgaya dönüşünce yaşlı adam ve pompacı yumruklaşmaya başladı. Arbede sırasında suratına aldığı yumruk darbesiyle yere yığılan İbrahim Tekin başını zemine çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı adam buradan sevk edildiği Yalova'daki özel bir hastanede yaşamını yitirdi. Olay, yakıt istasyonunun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, pompacı ve yaşlı adamın bir süre tartıştığı ve daha sonra çıkan arbedede yaşlı adamın yumruk yemesi üzerine yere yığıldığı görüldü. Görevli D.D ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Güvenlik kamera kaydı



Haber: Aziz GÜVENER/Adapazarı(Sakarya),()