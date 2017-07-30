DHA YURT BÜLTENİ-16

Jandarma eri, kaza yerindeki bayrağı öpüp ağaca astı



KAHRAMANMARAŞ’ın Andırın İlçesi'nde 60 metrelik uçurumdan yuvarlanan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Kaza yerinde inceleme yapan bir jandarma eri, otomobilden düştüğü tahmin edilen Türk Bayrağı'nı yerden alıp öptükten sonra ağaca astı.

Kaza, öğleden sonra ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Suluyayla Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi belirlenemeyen 46 KT 647 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yaklaşık 60 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazada sürücü ile yanında bulunan 2 kişi hurdaya dönen otomobilde sıkışarak yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ve kurtarma ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldıktan sonra çeşitli hastanelerde tedavi altına aldı.

BAYRAĞI ASKER ALDI

Kazanın ardından olay yerinde inceleme yapan jandarma, yerde otomobilden düştüğü tahmin edilen bir Türk bayrağı fark etti. Jandarma eri, yerden alıp öptüğü bayrağı ağaca astı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza yapan otomobil

- Otomobilin yuvarlandığı uçurum

- Jandarma olay yerinde inceleme yaparken

- Askerin bayrağı alması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: İskender ZENGİN-KAHRAMANMARAŞ, ()

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İki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı (2) - yeniden



GAZİANTEP'te, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Gaziantep- Nizip karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Nizip yönüne ilerleyen Haşım Çevik yönetimindeki 06 BU 6244 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 27 yaşındaki Şenol Aslan'ın kullandığı 27 PV 694 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada hurda yığınına dönen ve parçalanarak yola savrulan araç sürücülerinden Şenol Aslan olay yerinde yaşamını yitirdi, her iki otomobildeki Haşım Çevik, Naciye Aslan, Halit Kılıç, Rüzgar Arda Aslan, Hısman Çevik, Yakup Mete ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla kentteki hastanelere taşındı. Acil servislerde tedaviye alınan yaralılardan 22 yaşındaki Naciye Aslan da doktorların çabasına karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kazada yaşamını yitiren Naciye Aslan ile Şenol Aslan'ın cesetleri, otopsi için morga konuldu.

Kaza sonrası kapanan karayolunda uzun araç kuyrukları oluşurken, olay yerini cep telefonlarıyla görüntülemek isteyen vatandaşlar, güvenlik güçlerinin çalışmasına engel oldu. Hurdaya dönen araçların, çekicilerle otoparklara götürülmesinin ardından karayolu, 1 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza yeri

- Çarpışan araçlar

- araçların parçaları

- Yoldaki araç kuyrukları

- Yerdeki ceset

- Güvenlik güçlerinin çalışması

- Cep telefonuyla görüntü alanlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Mücahit YOLCU-Kamera: Eyyüp BURUN-GAZİANTEP, ()

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TSK'dan Suriye sınırdaki dayak görüntülerine ilişkin açıklama



GENELKURMAY Başkanlığı, Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan 4 kişinin askerler tarafından dövüldüklerini içeren görüntülerle ilgili açıklama yaptı.

4 kişinin tedavilerinin ardından sınır dışı edildiği belirtilen açıklamada, ilgili personelin gözaltına alınıp idari ve adli işlem başlatıldığı ifade edildi. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

"28 Temmuz 2017 günü saat 11:00 sularında, Suriye’den Türkiye’ye yasadışı yollarla geçmeye çalışırken yakalanan şahıslara yönelik, hiçbir şekilde kabulü mümkün olmayacak davranışlarda bulunan ilgili personel göz altına alınmış olup, haklarında derhal her türlü idari ve adli işlem başlatılmıştır. Yasadışı yollarla geçmeye çalışırken yakalanan dört şahıs kolluk kuvvetlerine teslim edilmiş; yasal mevzuat çerçevesinde sağlık kontrollerinin yapılmasını ve durumlarının iyi olduğunun tespitini müteakip sınır dışı edilmişlerdir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Sosyal medyada paylaşılan olay anı

Haber: Mücahit YOLCU / Gaziantep ()

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Çavuşoğlu: Batı Trakya ve Balkanlı vatandaşlarımız da 15 Temmuzda havalimanındaydı (2)

BAŞBAKAN YARDIMCISI HAKAN ÇAVUŞOĞLU İNEGÖL’DE

İnegöl Belediyesi tarafından yıkılan eski hal binasının yerine yaptırılan Kurşunlu Mahallesi Ürün Toplama Merkezi, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu’nun katılımıyla hizmete açıldı. Çavuşoğlu, "Bakmayın siz bugün Türkiye’nin ayaklarına pranga vurmaya çalışanlara, onların derdi, Türkiye’nin uçuşa kalkmak üzere olan ayaklarını bir an evvel yere indirmek. Başaramayacaklar” dedi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayan açılış törenine, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa Valisi İzzettin Küçük, Ak Parti Bursa İl Başkanı Cemalettin Torun, İl Jandarma Komutan Vekili Ercan Kaya, İnegöl Kaymakam vekili Ziya Polat, İnegöl Belediye Başkanı, Ak Parti İnegöl İlçe Başkanı Adem Demirel, çok sayıda kurum müdürü, siyasi parti yöneticileri, dernek ve STK başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, “Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz ürün toplama merkezinin hayırlara vesile olmasını Yüce Alla'tan niyaz ediyorum. Sevgili kardeşlerim, gördüğünüz gibi arkamdaki bu yapı, bu tesis, esasen bizim İnegöl Belediye Başkanımızın imar ettiği, eskisine nazaran restore ettiği bir çalışma. Şunu ifade etmek lazım, bizim kadrolarımız yola çıktığı zaman bir takım vaatlerde bulunurlar. Bunların en temellerinden biri de, insanı yaşat ki devlet yaşasın, prensibiydi. Şükürler olsun ki birçok şeyi başarmanın huzur ve gururunu yaşıyoruz. Bu ülkenin insanları her şeyin en güzeline layık. Bu millet gerçektene bu ülkeyi kalkındırmak için donanıma ve yüreğe sahip” dedi.

Çavuşoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü: “Belediyecilik esasen, kaldırım taşı çıkarır, dizer, çöp toplar. Klasik belediyecilik olarak bunları gördük. Bugün geldiğimiz noktaya baktığımızda belediyeciliğin, o ilçenin ya da şehrinin şehr-ül emini olan belediye başkanlarının çöp toplamakla mahir olmadığını, bütün yaşamları kolaylaştıracak hizmetlerin altına imza attığını görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın esasen siyaseti belediye başkanlığıdır. 1993 yılına Ümraniye’de bir çöplük patlamıştı ve 12 kardeşimizin cesedine ulaşılamadı. Bu millet yıllarca hak ettiği hizmetleri göremedi. Kadrolarımızın tek hedefi bu milleti güldürmek ve rahat içinde yaşatmak oldu. Bunu sağlıyoruz, bundan sonra da sağlayacağız. İnegöl’ümüz de Bursa’mızın parlayan bir markası. Sadece sanayi ve mobilyasıyla değil, Kurşunlu'daki çilek yatağı ile İnegöl’ün yüzünü açan bir yer burası. Burada çileğin kilosu çiftçiden 5 liraya gidiyor şükürler olsun. Belediye başkanımız dedi ki, 2-3 dönüm çilek üreticisi bir fabrika içsinin 1 yılda kazandığı parayı kazanır. Sizi zenginleştirmek ve refah için ürün üretmeniz için her şeyi yapacağız. Güzel şeyler olacak, Bursa’mız için de Türkiye için de. Bakmayın siz bu gün Türkiye’nin ayaklarına pranga vurmaya çalışanlara, onların derdi Türkiye’nin uçuşa kalkmak üzere olan ayaklarını bir an evvel yere indirmek. Başaramayacaklar. 15 Temmuz'da hain girişimde, bu millet vatanı için milleti için kendisine öncü olan liderinin arkasından koşmaya devam edecek bu ülkeyi kalkındıracak. Mücadeleyi bırakmayacağız, birbirimize kenetleneceğiz, ufak tefek şeyleri görmezden geleceğiz. Düşmanı ve dostu bileceğiz ve başaracağız.”

Kurşunlu Mahallesi ve çiftçileri adına mahalle sakinleri, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu’na çiçek takdim etti.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu yeni açılan Kurşunlu Ürün Toplama Merkezini gezdikten sonra vatandaşlar ile birlikte sofraya oturarak pilav ve ayran ikramını yedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Açılıştan görüntü

-Esnaf ziyareti

-Detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), ()

