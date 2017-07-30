DHA YURT BÜLTENİ - 16

Otomobil 100 metreden şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 2 yaralı

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde içinde tatilden dönenlerin bulunduğu otomobilin 100 metreden şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 2 kişide yaralandı.

Kaza, Antalya karayolu Alacabel mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Ebru Bayram'ın (25) kullandığı 07 GVV 85 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptıktan sonra yaklaşık 100 metreden şarampole yuvarlandı. Kaza sonrası otomobil param parça olurken olay yerine çok sayıda polis, iftaiye, sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine giden ekipler aracın yanına ulaştıklarında Seher Bayram (47) ile Alman vatandaşı olan 20 yaşındaki Gamze Bayram'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Ebru ve Kenan Bayram ise yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazesi saatler süren çalışmaların ardından güçlükle yola çıkartılarak cenaze aracına konuldu. Ailenin tatil için gittikleri Antalya'dan Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine gittikleri öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Şarampole yuvarlanan otomobilden detay

- Yaralıların otomobilden kurtarılması

- Cenazelerin çıkartılması

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Yaşar COŞKUN / SEYDİŞEHİR,()

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Boşanmak isteyen eşi ve kızını sokakta tabancayla öldürdü (2) - yeniden



Yazıişleri Müdürlerinin dikkatine:

'Boşanmak isteyen eşi ve kızını sokakta tabancayla öldürdü' başlıklı haberi, ölen genç kızın isminde yapılan yanlışlık nedeniyle, kaynağından yapılan düzeltmeyle yeniden veriyoruz...

YENİDEN

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ŞANLIURFA'nın Viranşehir İlçesi'nde Hasan Ertan, boşanmak isteyen eşi 40 yaşındaki Hanife Ertan ile kızı 20 yaşındaki Nilgün'ü sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, akşam saatlerinde Azadi Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Ertan, aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle bir süredir ayrı yaşadığı, kendisinden boşanmak isteyen 4 çocuğunun annesi Hanife Ertan ile sokakta karşılaştı. Hasan Ertan'ın burada barışma isteğine olumsuz yanıt veren Hanife Ertan, yanındaki kızı Nilgün ile uzaklaşmak istedi. Bu sırada öfkelenen Hasan Ertan, yanındaki tabancayı çekip, eşi Hanife ve kızı Nilgün'e peş peşe ateş etti.

Anne ve kızı yere yığılırken, Hasan Ertan olay yerinden koşarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, Hanife Ertan'ın yaşamını yitirdiği belirlerken, kızı Nilgün Ertan ise ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Nilgün Ertan da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Anne ve kızının cesetleri, otopsi için morga konulurken, olay yerinde inceleme yapıp boş kovanları toplayan polis, Hasan Ertan'ı yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yerde bulunan ceset

- Polis ekiplerinin önlem alması

- Polis ekiplerinin incelemelerde bulunması

- yerde bulunan boş kovanlar

- Sağlık ekiplerinin beklemesi

- Hastane morgu

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Mustafa MERT / VİRANŞEHİR(Şanlıurfa),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Bisiklet hırsızları güvenlik kamerasında



KONYA'da bir alışveriş merkezinin bahçesinden bisiklet çalan iki şüpheli güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkılarak yakalandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Güven Timleri dün öğle saatlerinde merkez Selçuklu İlçesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinin bahçesindeki bisiklet parkında meydana gelen bisiklet hırsızlığı ile ilgili çalışma başlattı. Alışveriş merkezinin güvenlik kameralarının görüntülerini izleyen ekipler, şüphelilerin daha önce de poliste suç kaydı bulunan 34 yaşındaki Şammas Emek ile 32 yaşındaki Abdullah Kara olduğunu belirledi. Polis, şüphelilerin merkez Karatay İlçesi Yeni Mahalle'de bulunan metruk binalarda dolaştıklarını tespit ederek bölgede çalışma başlattı.

Polis, iki şüpheliyi çaldıkları bisiklette birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Bisikleti birlikte çaldıklarını itiraf eden şüphelilerin dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarından da haklarında arama kararı olduğu belirtildi.

Şüphelilerin polis merkezindeki işlemleri sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Şüphelilerin sağlık kontrolünden çıkarılması

- Bisiklet hırsızlığını gösteren güvenlik kamera görüntüleri

Haber: Tolga YANIK - Kamera: Hasan DÖNMEZ / KONYA,()

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Beytüşşebap'ta 9 terörist etkisiz hale getirildi



ŞIRNAK'ın Beytüşşebap İlçesi'nde güvenlik güçlerinin düzenlediği hava destekli operasyonda, PKK'lı 9 terörist etkisiz hale getirildi.

Beytüşşebap İlçesi Faraşin bölgesinde PKK'ya yönelik operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, bugün bir grup teröristin yerini tespit etti. Bunun üzerine teröristlerin bulunduğu bölgeye, hava destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda, 9 terörist etkisiz hale getirildi.

Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonlarının devma ettiği bildirilidi.

Haber: ŞIRNAK,()

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Bodrum’da konteynerde yangın



MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde bulunan boş bir arazide çıkan yangında, önceden ofis olarak kullanılan konteyner, kullanılmaz hale geldi.

Konacık Mahallesi Gazi Mustafa Ergen Sokak üzerindeki boş arazide bulunan ve ofis olarak kullanıldığı öğrenilen Halil Çapkın’a ait bir konteynerde, dün (Cumartesi) gündüz saatlerinde henüz belirlenemeyen bir neden ile yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, içinde eşyalar da bulunan konteyner tamamen kullanılamaz hale geldi.

Haber: Hülya ELTEŞ / BODRUM(Muğla),()

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Yılmaz Büyükerşen'e silahlı saldırı girişimi (7)

GÖZALTI SAYISI 4'E ÇIKTI

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e silahlı saldırı girişimiyle ilgili gecenin ilerleyen saatlerinde 2 kişi daha gözaltına alındı. Böylece gözaltına alınanların sayısı 4'e çıktı. Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları süren şüphelilerin kimlikleriyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Haber: ESKİŞEHİR,()

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