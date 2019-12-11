DHA YURT BÜLTENİ - 16

Babaanne ile torunlarının can verdiği kerpiç ev tamamen yıkıldı



Konya'da, dün bir kısmının çökmesi sonucu babaanne ve 2 torununun yaşamını yitirdiği, 'korunması gereken kültür varlığı' olarak tescilli, 2 katlı kerpiç bina, bugün tamamen yıkıldı. Bölgede daha önce 20 binanın yıkımının gerçekleştirildiğini belirten Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, dünkü çalışmaların ardından 12 binanın daha yıkılacağını, riskli bulunan tescilli 24 binanın da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca restore edileceğini söyledi.

Karatay ilçesine bağlı Akçeşme Mahallesi'ndeki Burç Sokak'ta, dün sabaha karşı, 2 katlı kerpiç evin bahçe tarafına bakan bölümün bir kısmı çöktü. Bahçe duvarının yaklaşık 2,5 metre yükseklikte olmasıyla durum, saat 09.00 sıralarında komşular tarafından fark edildi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ve AFAD ekipleri, kurtarma çalışması sırasında, pazarcı Sultan Dakım (57) ile kendisini ziyarete gelen torunları Muhammet (17) ve Bektaş Dakım'ın (5) cansız bedenine ulaştı. Babaanne ve torunlarının cansız bedenleri, enkaz altından çıkarılıp, otopsi için Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı. Sultan Dakım ile Muhammet ve Bektaş Dakım'ın cenazeleri, Tatlıcak Mahallesi'ndeki Atabey Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Sultan Dakım'ın, yaklaşık 3 ay önce, ucuz olduğu için 400 liraya kiraladığı, bir bölümünde göçükler olduğu öne sürülen ve Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'nca 'korunması gereken kültür varlığı' olarak tescillenen bina, kurul kararı üzerine bugün tamamen yıkıldı.

BÖLGE İÇİN 'RİSKLİ ALAN' BAŞVURUSU YAPILMIŞ

Çöken bina dahil çoğu kerpiç olan evlerin bulunduğu, yaklaşık 100 bin metrekarelik alan için riskli olduğu gerekçesiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na başvurulduğu belirlendi. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, göreve 8 ay önce geldiğini ve ilk çalışmasının çöken binanın bulunduğu alana yönelik olduğunu belirtti. 347 yapının yer aldığı yaklaşık 100 metrekarelik alan için riskli bölge kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na müracaatta bulunduklarını hatırlatan Kılca, şunları söyledi:

"Seçim dönemimde en çok şikayet aldığımız bölge orasıydı. Göreve başladıktan sonra da koruma amaçlı imar planı ve kentsel sit alanın olduğu 100 bin metrekarelik alanda çalışma başlattık. Tespit ettiğimiz 20 bina daha önce belediye tarafından yıkıldı. O bölgede koruma tescilli çok fazla bina var. Tescilli binaların bazılarının sahiplerinin restore edilmesi için maddi durumu elverişli değil bir kısmının maddi durumu iyi ama bölgede oturmuyor. Terk edilmiş var. Biz buna rağmen belediyemizin imkanları doğrultusunda çöken binanın arka sokağında sokak iyileştirmesi çalışması kapsamındaki evlerin restorasyonunu gerçekleştiriyoruz. Restorasyon çalışmalarımız son aşamaya geldi. O bölge için riskli alan kapsamında bakanlığımıza da müracaatlarımızı yapmıştık. Yapılacaklar noktasında bayağı mesafe katettik; ama bu üzücü olay yaşandı. Dün yapılan incelemede, 24'ü tescilli 36 bina riskli bulundu. 12 binanın yıkımı gerçekleşecek, 24 bina da bakanlık tarafından restore edilecek."

Görüntü Dökümü

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- Drone ile dün bina ve çevresinden detay

- Olayın ardından çöken binadan detay

- Binanın tamamen yıkılan bölümünden detay

- Drone ile tamamamen yıkılan alandan detay

Haber- Kamera: İsmail AKKAYA- Tolga YANIK KONYA-

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Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, mezarı başında anıldı



Rize'de, silahlı saldırıda şehit olan İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın katılımı ile Mersin'de mezarı başında anıldı. Şehit Altuğ Verdi'nin eşi Leyla Verdi gözyaşlarını tutamadı.

11 Aralık 2018'de, trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun makamında şehit ettiği İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, memleketi Mersin'de anıldı. Mezitli Mezarlığı içerisinde kabri başında gerçekleştirilen anmaya Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Vali Ali İhsan Su, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, şehit Altuğ Verdi'nin ailesi, şube müdürleri ve il protokolü katıldı. Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, burada okunan dualarla anıldı.

Anmanın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Aktaş, "Bundan bir yıl önce Rize Emniyet Müdürü iken kalleş bir saldırıda şehit verdiğimiz Altuğ Verdi şehidimizin sene-i devriyesinde mezarı başında yakınlarıyla, meslektaşlarıyla, sevenleriyle yad ettik, dualar ettik. Allah rahmet eylesin. Allah bizleri şehitlerimizi mahcup etmeyi nasip etmesin. Allah birliğimizi beraberliğimizi daim etsin" dedi.

Protokol daha sonra mezarlık içerisindeki diğer şehitlerin kabrini ziyaret ederek dualar okudu.

Görüntü Dökümü

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-Şehidin mezarının olduğu mezarlıktan görüntü

-Şehit için dualar okunurken

-Şehidin eşi dua ederken

-Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın açıklaması

-Protokol diğer mezarlara doğru hareket ederken

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN, ()

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Artvin’de uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama



Artvin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik Kemalpaşa Hopa ve Borçka'da 12 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda 3 kilo 291 gram kubar esrar, 25 kök Hint keneviri, 15 gram kenevir tohumu, 1 ruhsatsız av tüfeği, 9 telefon ve simkart ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklanırken, 3'ü serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelilerin adliyeye sevki

HABER KAMERA: Nurbay USTA/ARTVİN, ()

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Daha dikkatli araç kullanmak için kaza yaptığı otomobili gözünün önünden ayırmıyor



Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, çarpışma sonucu ikiye ayrılan otomobilin yola savrulan sürücüsü Ümit Pamukçu (21), aracın hurdasını evinin önünde tutuyor. Pamukçu, aracı gördükçe kazanın aklına geldiğini ve daha dikkatli otomobil kullandığını söyledi.

Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi 23. Cadde'deki kaza, 15 Ağustos'ta saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Uncalı'dan Akdeniz Üniversitesi yönüne giden Nurullah Akar yönetimindeki 34 ZB 507 plakalı otomobil, kavşakta Ümit Pamukçu'nun kullandığı 07 RP 330 plakalı otomobille çarpıştı.

ARAÇ İKİYE BÖLÜNDÜ

Pamukçu'nun otomobili, çarpışmanın şiddetiyle ortadan ikiye bölündü. Otomobilin arka kısmı 100 metre sürüklenerek bir market zincirinin klimalarına çarparak durdu. Ön kısmı ise yol ortasında savrulduktan sonra durdu. Bu sırada direksiyondaki Ümit Pamukçu yola savrulurken, diğer otomobil ise yan yattı. Kazada sürücüler Ümit Pamukçu ve Nurullah Akar ile Akar'ın aracındaki Hakan Arslan ve Dilek Gürbey hafif yaralandı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

'ARABAMIN HURDASINI SAKLIYORUM'

Konyaaltı ilçesinde babasıyla baklava imalathanesinde çalışan Ümit Pamukçu, Uncalı'dan Uluç Mahallesi'ndeki iş yerine kavşaktan kontrollü şekilde geçiş yaptığını belirterek, "Bana yeşil yanıyordu, sarı kontrollü ışıktaydım. Sağıma soluma baktım ama direkt sağımdan gelen araç bana çarptı. Araçtan savruldum. Kendime gelip baktığımda aracım ikiye bölünmüştü" dedi.

'O ANDA BİR ŞOK YAŞADIM'

Kaza anının videosunu izlediğinde şoke olduğunu kaydeden Pamukçu, "Kazadan alnımda küçük bir yarayla kurtuldum. Yanıma gelenlere ilk sorduğum soru, 'Arabamın arkası nerede' oldu. Arabamın arkasının köşede olduğunu söylediler. Çok kötü bir kaza geçirdim. Şans eseri kurtuldum. 1993 model otomobli aldım. Geçen yıl internette gördüm ve 13 bin liraya aldım. Bu modeli çok seviyorum. Şimdi hurdasını bile saklıyorum. Bu aracın hurdasını gördükçe kaza aklıma geliyor ve daha dikkatli araç kullanıyorum. Yeşil ışıkta bile durarak kalkıyorum" dedi.

'YİNE AYNI MARKA VE MODEL ARAÇTAN ALDIM'

Kazanın ardından yine aynı marka ve model araç aldığını aktaran Ümit Pamukçu, "Aracın her yerinde kaynak izleri olduğunu kazadan sonra fark ettim. Hurdadan birleştirilmiş olabilir. Aracın altı ziftli olduğu için fark etmedim. Belki bu nedenle çok kolay bir şekilde ikiye bölündü. Bu nedenle araç alırken çok dikkatli olmak gerektiğini de öğrenmiş oldum" diye konuştu.

Kendisine çarpan araç sürücü Nurullah Akar'la kazadan sonra birkaç kez görüştüğünü de belirten Pamukçu, "İstanbul'dan tatile gelmişlerdi. Onlar da kazayı hafif yaralarla atlattı. İki taraf da ölümden döndü" dedi.

Görüntü Dökümü

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-İkiye ayrılan aracın görüntüsü

-RÖP: Ümit Pamukçu

-Ümit Pamukçu ve muhabirinin aracı incelerken görüntüsü

- muhabiri Aslı Duran ANONS

-Detaylar

HABER: Aslı DURAN-KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,()

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Siirt'te hayat 'kitap' için durdu



Siirt Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce organize edilen 'Siirt'te Hayat Duracak Kitap Okunacak' projesi kapsamında il genelinde eş zamanlı olarak tüm okullardaki öğrenciler ve çarşı esnafı, 20 dakika boyunca kitap okudu.

Güreş Caddesi'nde bulunan bir kafede başlayan etkinliğe Vali Ali Fuat Atik ile eşi Fulya Atik, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı. Vali Atik etkinlik sonunda yaptığı açıklamada, projenin amacının, kent genelinde okuma alışkanlığının yaşam tarzı haline getirilmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlamak olduğunu söyledi. Vali Atik, bunu gerçekleştirirken toplumun tüm katmanlarını da projeye katarak evde, sokakta, her yerde bir okuma saati belirleyip, birlikte okuma yapmalarını sağlamayı hedeflediklerini vurguladı. Vali Atik ve beraberindekiler daha sonra esnafı ziyaret ederek kitap dağıttı. Kitap alan esnaf ve öğrenciler, 20 dakika boyuncu kitap okudu.

Görüntü Dökümü

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Valinin Cafeye gelişi

Cafeden bulunan vatandaşlar ile selamlaşması

Öğrenciler ile beraber kitap okuması

Valinin kitap okuması

Öğrencilerin kitap okuması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Turan KOYUNCU- Mehmet Yücel DURAK/SİİRT,()

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İslahiye'de renk cümbüşü



Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Karasu Çayı ve üzüm bağları doğal güzelliğiyle ilgi çekiyor.

İlçe merkezinden Amik Ovası'na kadar uzanan Karasu Çayı, ziyaretçilerine ayrı bir güzellik sunuyor. Tarihi dokuyla bütünlük sağlayan Karasu Çayı, mevsimde farklı renk tonlarıyla görenleri kendine hayran bırakıyor. İlçedeki üzüm bağları ise hasat mevsiminin sonlanması ve mevsimin verdiği renk cümbüşü ile seyirlik görüntüler ortaya çıkarıyor.

Görüntü Dökümü

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- Karasu çayı

- Sonbahar güzellikleri

- Üzümbağlarının renk cümbüşü

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-

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