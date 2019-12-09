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DHA YURT BÜLTENİ - 16

Trenin üstüne çıkarak elektrik akımına kapılan genç öldü   MALATYA'da, çıktığı yük treni vagonunun üzerinde elektrik akımına kapılan Denizcan Evsen (18), hayatını kaybetti. Olay, akşam saatlerinde İnönü Mahallesi'nde meydana...

GÜNDEM 08.12.2019, 23:49
DHA YURT BÜLTENİ - 16

Trenin üstüne çıkarak elektrik akımına kapılan genç öldü
 
MALATYA'da, çıktığı yük treni vagonunun üzerinde elektrik akımına kapılan Denizcan Evsen (18), hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Denizcan Evsen, Devlet Demir Yolları Gar'ında duran yük vagonunun üzerine çıktı. Elektrik akımına kapılan Evsen, yaralandı. Yüksek voltaja kapılan Denizcan Evsen'in vücudunun tamamında yakınlar oluştu. Durumu gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Evsen, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Denizcan Evsen, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Denizcan Evsen'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Olay yerinden detay
- İtfaiye ekiplerinin çalışması
- Denizcan'ın vagondan indirilmesi
- Genci sağlık ekiplerinin götürülmesi
- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN / MALATYA,()
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Samsun'da kadınlar, Ceren için yürüdü
 
SAMSUN'da, Kadın Dayanışması üyeleri, Ordu'da evinin bulunduğu bina önünde öldürülen balerin Ceren Özdemir'in (20) anısına yürüyüş düzenledi.
İlkadım ilçesi İstiklal Caddesi'nde bir araya gelen kadınlar, hazırladıkları pankart ve dövizlerle Sülemaniye Geçidi'ne yürüdü. 'Kadın, yaşam, özgürlük' sloganları atarak yürüyüşlerini tamamlayan kadınlar basın açıklaması gerçekleştirdi. Grup adına konuşan Ceren Yazıcı, "Derin bir isyan ve üzüntüyle söylüyoruz ki son bir yılda 340 kadın, son bir ayda ise 38 kadın katledildi. Sosyal medyada katledilen kadınların yaşam şekli, kılık kıyafeti ve özel hayatını gerekçe kılarak yapılan paylaşımlar, katillerin zihniyetlerini haklı gösterecek şekilde hareket ediyor. Mücadele etmemiz gereken asıl zihniyet tam olarak budur. Son yıllarda ülkemizin yaşadığı sosyoekonomik değişimler, suç oranını bir önceki yıllara göre yüzde 14 artırmıştır" dedi. Grup, yapılan basın açıklamasının ardından dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Yürüyüşten detaylar
- Kadınların slogan atması
- Ceren Yazıcı'nın grup adına konuşması
- Detaylar

Haber-Kamera: Tayfur KARA / SAMSUN,()
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Adıyaman’da ev yangını
 
ADIYAMAN’da, 3 katlı binanın 1’nci katında çıkan yangın paniğe neden oldu.
Yangın, akşam Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Şevket Yılmaz’a ait 3 katlı binanın 1’nci yangını fark eden Yılmaz, itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye erleri tarafından yangın söndürülürken çıkan yangın kısa süreliğine paniğe neden oldu. Yangında ev kullanılamaz hala gelirken ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Olay yeri
- İtfaiye ekiplerin çalışması
- Evden dumanların yükselmesi
- Polis ekiplerin önlem alması
- Genel ve detay görüntüler 

Haber-Kamera: Mahir ALAN / ADIYAMAN,()
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Şehit aileleri ve gazilerin araçlarına ücretsiz yol yardımı
 
MANİSA'da oto kurtarma ve yol yardım hizmeti veren 33 yaşındaki Emrah Soyak, çekici aracı olarak hizmet verdiği kamyoneti ile şehit ve gazi yakınlarından ücret almıyor. Soyak, "Şehitlerimiz bizler için, ailelerimiz için canlarını ortaya koyuyor. Bu kolay ödenebilecek bir borç değil. Çok küçük de olsa katkıda bulunmak istedim" dedi.
Şehzadeler ilçesinde kendisine ait aracıyla 8 yıldır oto kurtarma ve yol yardım işi yapan evli ve 2 çocuk babası Emrah Soyak, geçen ay şehit ve gaziler için sosyal sorumluluk projesi hayata geçirdi. Çekici aracı olarak hizmet verdiği kamyonetine 'Şehit ve gazi yakınlarına ücretsiz hizmet verilir', kartvizitine ise aynı yazıya ilave olarak 'Şehitlerimiz ve gazilerimiz zaten bu vatan canları pahasına hizmet ederek bedelini ödedi' yazdıran Soyak, davranışıyla esnaf ve vatandaşın takdirini topladı.

'UNUTMADIĞIMIZI GÖSTERMEK İSTİYORUM'
Konunun hassas olduğunu, bu işi reklam olarak değil, gerçek bir vatansever olarak yaptığını söyleyen Soyak, "Şehit yakınları ve gaziler erdemli, onurlu insanlar. Kendilerini açığa çıkartmak istemiyorlar. Ama biz onları tanımak, destek vermek istiyoruz. Aracıma yazı yazdırmamdaki amaç tam olarak bu. Onları unutmadığımızı, değer verdiğimizi göstermek istiyorum. Şehitlerimiz bizler için, ailelerimiz için canlarını ortaya koyuyor. Bu kolay ödenebilecek bir borç değil. Çok küçük de olsa şehit yakınlarına katkıda bulunmak istiyorum. Bunu şehit yakınları için yaptım ama onlar da bana bu fırsatı tanısınlar. Gururlarına yediremiyor, üzülüyor olabilirler ama onlarla tanışmak, duygularımızı paylaşmak, onlara 7 gün 24 saat hizmet etmek isterim. Bana bu fırsatı tanırlarsa da çok sevinirim" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Çekiciden görüntü 
-Genel ve detaylar
-Röportajlar

Haber-Kamera: Cemil SEVAL / MANİSA,()
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Bursa'da krom madeninde iki günde ikinci ölümlü kaza
 
BURSA'nın Harmancık ilçesinde, krom madeninde iki günde ikinci ölümlü iş kazası meydana geldi. Gündüz vardiyası için yer altına inerken iddiaya göre  asansördeki su borusunun yerinden koparak başına çarpan işçi Seydi Coşkunca (40), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Aynı iş yerinde dün de asansör boşluğuna düşen Yaşar Cekel (50) yaşamını yitirmişti. 
Olay, sabah saatlerinde, Harmancık'taki krom madeninde meydana geldi. Maden işçisi Seydi Coşkunca, gündüz vardiyasına başlamak için yer altına inen asansöne bindi. İddiaya göre, bu sırada Coşkunca'nın başına asansörde bulunan su borusunun yerinden koparak çarptı. Kanlar içinde kalan Coşkunca'yı gören mesai arkadaşları, maden işçisini hemen yukarı çıkardı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Harmancık Devlet Hastanesi'ne getirilen Coşkunca, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ÖNCEKİ GÜN DE BİR KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Aşnı krom madeninde önceki gün de meydana gelen iş kazasında bir işçi daha yaşamını yitirmişti. Madende çalışan Yaşar Cekel (50), maden kuyusundaki asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.
Üst üste yaşanan ölümlü kazaların ardından jandarma ekipleri maden ocağında geniş çaplı inceleme başlattı.

Haber: Aydın AKALIN / HARMANCIK(Bursa),()
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Niğde'de arazi kavgası: 4 yaralı
 
NİĞDE’de, husumetli iki aile arasında, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Ağçaşar köyünde meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine silahla ateş açtı. İki aileden de vücuduna kurşun isabet eden Z.G. (20), İ.G. (47) , A.Y. (37) ve M.Y (34) kanlar içinde yere yığıldı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahaleler yapılan A.Y, M.Y, Nevşehir Devlet Hastanesi’ne, Z.G. ve İ.G. ise Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Z.G.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Haber: Ali KADI / NİĞDE,()
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Beyşehir Gölünde derinlik 26 metreden 6 metreye düştü (2)
BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Tarım ve Orman Bakanlığı, Beyşehir Gölü'nün derinliğinin 26 metreden 6 metreye düşmesinin, yanlış balık üretimi politikasından olduğu iddiasına ilişkin açıklama yayımladı. Söz konusu iddianın doğru olmadığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Beyşehir Gölü'nde hatalı balık üretiminin, et yiyen balıkların çokluğunun otlanmaya ve göl su seviyesinin düşmesine neden olduğu haberinin bilimsel dayanağı olmadığı gibi doğruluğu da söz konusu değildir. Beyşehir Gölü'nde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından omnivor sazan balığı dışında balıklandırma yapılmamakta, ayrıca gölde et yiyen balık üretimi yapılmamaktadır. Hatta ülkemizdeki doğal göllerin hiç birinde ticari amaçlı balık yetiştiriciliğine de izin verilmemektedir. Beyşehir Gölü'nde ekonomik öneme sahip sudak balığı uzun yıllardır bulunmakta olup otlanmaya sebep olması söz konusu değildir. Göldeki otlanmanın esas sebebi; göle besin tuzlarının fazlaca taşınmasından kaynaklandığı, su seviyesindeki düşüşün ise yağışlardaki azalma ve kullanım amacıyla gölden su çekilmesinden kaynaklandığı değerlendirilmektedir."

Haber: ANKARA,()
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