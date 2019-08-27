DHA YURT BÜLTENİ -16

CHP'nin toplantısında Ağbaba'ya yönelik silahlı saldırı (2)

AĞBABA: SİLAHI ALIRKEN ELİMDEN YARALANDIM

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, partisinin üyeleriyle birlikte toplantı yaptığı sırada silahlı saldırıya uğradı. Parti üyesi olduğu belirtilen şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Ağbaba, saldırının kendisine yönelik olmadığını ifade ederek, şöyle dedi:

"Akçadağ ilçe divan toplantımızı gerçekleştirdik, İl Başkanımız Enver Kiraz ile birlikte. Konuşmalar devam ederken, saldırıda bulunan şahıs söz aldı. Konuşma devam ederken, birden silahını çıkararak, ilçe başkanımızın bulunduğu noktaya doğru ateş açtı. Kurşun duvara isabet etti. Arkasından bir muhtar, ardından ben saldırganın üzerine atlayarak elindeki silahı alıp etkisiz hale getirdik. O kargaşa sırasında saldırgan kaçtı, daha sonra Emniyet Müdürlüğü'ne İlçe Başkanımız Ali Aslan ile birlikte giderek şikayetçi olduk. Olayın takipçisiyiz, olayı takip etmeye devam edeceğiz. Herhangi bir kimsede yaralanma yok. Tekrar söylüyorum; bana yönelik bir saldırı girişimi değildi. İlçe başkanımızla konuşma esnasında birden silahını çıkararak bir kurşun sıktı. İkincisini sıkacakken önce bir muhtarımız, daha sonra da ben üzerine atlayarak ve silahı elinden alarak etkisiz hale getirdik. O kargaşa sırasında saldırgan kaçtı. Benim elimde hafif bir çizik var. O da arbede sırasında saldırganın elinden silahı alırken gerçekleşti. Onun dışında herhangi bir partilimizde bir sıkıntı yok."

ASLAN: DİREK BENİ HEDEF ALDI

Akçadağ İlçe Başkanı Ali Aslan da olayla ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Aslan, bugün Cumhuriyet Halk Partisi ilçe örgütünün genişletilmiş divan toplantısı olduğunu belirterek, "300- 400 kişi partili arkadaşlarımız vardı. Tabi burada bir konuşma yaptık. Ondan sonra partili arkadaşlarımıza söz hakkı verildi. Cihangir S., isimli arkadaş en son söz hakkı istedi. Bende ona söz hakkı verdim. Ondan sonra çıkınca küfür etti. Belinden çıkardığı silahı bana doğrulttu. Ondan sonra 1 el ateş etti. İkinci el ateş etmesi için silah tutuklama verdi ve bütün arkadaşlar da müdahale etti. Emniyet falan da geldi. Olay yerinde inceleme yapıldı. Herhangi bir husumetimde yok ama bende olayı anlamadım. Direkt beni hedef aldı. Sayın Genel Başkan Yardımız Veli Ağbaba'da buradaydı, İl Başkanımız Enver Kiraz da buradaydı. Onlara herhangi bir müdahale yoktu ve onlara karşı değildi. Direkt silahı tutup beni hedef aldı, ateş etti bana doğru. Hiçbir husumetim de yoktu. Ben de olayın nasıl bu duruma geldiğini bilmiyorum. Bir dönem 2018'de kongrede adaydı kendisi benim karşımda. Kazanamadı, olay öyle gelişti, başka da benim bunla bir husumetim yok" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yerinden detay

- Kurşunun isabet ettiği duvar

- İlçe binası

- Veli Ağbaba röp.

- Ağbaba'nın yaralı elinden detay

- İlçe Başkanı Ali Aslan röp.

- İlçe binasının içinden detay

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-

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Kömür ocağında göçük: 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, özel maden şirketine ait kömür ocağında meydana gelen göçük nedeniyle 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı.

Gediz'e bağlı Gökler beldesi kömür havzasında faaliyet gösteren özel maden şirketine ait yeraltı kömür ocağında, bugün öğle saatlerinde göçük oldu. Galeride çalışan işçilerden Yunus Genç (29) ile Hamza Atak (49), göçük altında kalarak yaralandı. Vardiyada çalışan diğer işçiler tarafından çıkarılan Genç ve Atak, ambulansla Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından, durumu ağır olan Hamza Atak ambulansla, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Atak, burada yaşamını yitirdi.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Mehmet ALTINTAŞ/GEDİZ (Kütahya), ()

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Ölen yengesine küfrettiği için öldürülmüş(2)

TUTUKLANDILAR

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde dere kenarında öldürülen İlhan Karakaya cinayetiyle ilgili Pamukova Adliyesi'ne sevk edilen öz amca Faruk Karayaka, amcaoğlu Mertcan Kırca ve Süleyman Akdeniz tutuklanırken O.T(16) Adli Kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

SAKARYA -

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Çalınan motosikletinin peşinden 2 kilometre koştu



Antalya'da bir restoran zincirinde kuryelik yapan T.G.'nin paket götürdüğü adreste park halinde bıraktığı motosikleti çalındı. T.G., GPS'ten takip edilen motosikletini ve çalan kişiyi yakalamak için 2 kilometre peşinden koştu. Polisin de peşine düştüğü motosiklet park halinde bulunurken, şüpheli kayıplara karıştı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi'nde meydana geldi. Bir restoran zincirinin şubesinde kurye olarak çalışan T.G., gelen siparişi teslim etmek üzere şirkete ait 09 ACM 605 plakalı motosikletle yola çıktı. Memurevleri Mahallesi'ne giden T.G., motosikleti park ederek paketi teslim etmek için apartmana girdi. Bu sırada park halindeki motosiklete binen bir kişi hızla olay yerinden uzaklaştı. Apartmandan çıkan T.G. ise motosikletini göremeyince durumu önce şirketine, ardından da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İş arkadaşları T.G.'nin motosikletindeki GPS'ten şüphelinin kaçtığı noktayı bildirdi. T.G. ise bu noktalarda yaklaşık 2 kilometre boyunca koşarak motosikletinin peşinden gitti. Bu sırada motorize yunus ekipleri, kovaladıkları motosikleti Üçgen Mahallesi'nde park halindeyken buldu. Motosikletin bulunduğu haberini alan T.G. koşarak olay yerine geldi. Polis çevredeki güvenlik kameralarını incelerken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Motosiklet işlemlerinin ardından T.G.'ye teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Park halindeki motosikletten görüntü

- Kurye T.G'nin polise olayı anlatması

- Polisin motosikleti incelemesi

- Detaylar

HABER: Semih ERSÖZLER- KAMERA: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, ()

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Hababam Sınıfı oyuncusu Faruk Şavlı toprağa verildi

Adana'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Hababam Sınıfı oyuncularından Faruk Şavlı'nın cenazesi, memleketi Burdur'a gönderildi.

Bir süredir cilt kanseri tedavisi gören ve kısa süre önce geçirdiği beyin kanaması nedeniyle kaldırıldığı Adana'daki hastanede yaşamını yitiren Faruk Şavlı'nın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Burdur'a gönderildi. Şavlı için ikindi vakti Burdur Ulu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Şavlı'nın cenaze törenine eşi Halime Şavlı, oğulları Gökhan ve Gürkan Şavlı, annesi Ayten Şavlı, Burdur önceki dönem Belediye Başkanı Sebahattin Akkaya, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Duygulu, Hababam Sınıfı oyuncularından Tuncay Akça ile vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Faruk Şavlı'nın cenazesi Burdur Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

'HEPİMİZ BİR BİR GİDİYORUZ'

Oyuncu Tuncay Akça, "Hepimiz bir bir gidiyoruz. Geçen ay Umur Bugay'ı kaybettik. Bugün de Faruk abiyi defnedeceğiz. Başımız sağ olsun. Geride kalanlara Allah sabırlar versin. Ailesine sabırlar diliyorum" dedi.

'ONUNLA ÇOK GÜZEL GÜNLERİMİZ GEÇTİ'

Burdur Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Duygulu da "Faruk sevdiğimiz bir arkadaşımız, kardeşimizdi. Onunla çok güzel günlerimiz geçti. Üzüldük" diye konuştu.

'Hababam Sınıfı' serisinin ilk filmi için yönetmen Ertem Eğilmez'in gazeteye verdiği ilanı gören Feridun Şavlı ve kardeşi Faruk Şavlı başvuru yapmış, ikisi de kabul edilmişti. Birçok usta oyuncunun yer aldığı 'Hababam Sınıfı' adlı filmde, Faruk Şavlı da 'Domdom Ali' lakaplı ağabeyiyle birlikte oynamıştı.

Bu arada Feridun Şavlı'nın diğer kardeşi Fatih de 'Neşeli Günler' filminde 'Ziya' karakterine can veren Şener Şen'in av macerasını anlattığı sırada arkasındaki 'Çocuk Yaşar' karakterine hayat vermişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Oğullarının taziye kabulü

- Tabuttan detay

- Cenaze namazı

- Tuncay Akça röportaj

- Cenazenin gidişi

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, ()

