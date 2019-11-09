DHA YURT BÜLTENİ - 16

Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu; siyanür bulgusuna rastlandı (8)

CENAZELER ERZURUM'A GÖNDERİLDİ

Antalya'da 8 katlı binanın en üst katındaki dairede ölü bulunan Selim ve Sultan Şimşek çifti ile çocukları Ceren ve Ali Çınar Şimşek'in cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından, toprağa verilmek üzere kara yoluyla Erzurum'a gönderildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

ANTALYA ()

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Kore Gazisi, askeri törenle toprağa verildi

ZONGULDAK’ta, yaşamını yitiren Kore Gazisi Mehmet Dikmen (94), askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir organ yetmezliği nedeniyle Zonguldaak Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Gazi Mehmet Dikmen, hayata gözlerini yumdu. Mehmet Dikmen için Acılık Hz. Ali Cami’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Zonguldak Askerlik Şubesi Başkanı Personel Yüzbaşı Ayhan Kafalı, Gaziler Derneği Zonguldak Şubesi Başkanı Recep Başar, askeri erkan, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Gazi Dikmen’in Türk Bayrağı’na sarılı naaşı, kılınan cenaze namazının ardından askerlerin omuzunda cenaze aracına taşındı. 4 çocuk babası olan Gazi Mehmet Dikmen, Devrek Müfettişler Köyü’nde bulunan aile mezarlığında askeri törenle toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Cenaze töreninden detaylar

-Helallik alınması

-Cenaze namazının kılınması

-Askerlerin Türk Bayrağı’na sarılı tabutu taşıması

-Detaylar

HABER-KAMERA: Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, ()

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Uyuşturucu satıcıları kavga etti: 1 ölü

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, Umut Y. (21) uyuşturucu satışındaki anlaşmazlık nedeniyle tartıştığı Eray K.'yı (55) göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Kaçan Umut. Y.'nin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Olay, saat 14.00 sıralarında, Sırakapılar Mahallesi Yeşilköy Caddesi'nde meydana geldi. Apartmanın 4'üncü katındaki dairede toplanan 6 kişiden, uyuşturucu satıcısı olduğu öne sürülen Umut Y., iddiaya göre, kendisinden habersiz uyuşturucu satan Eray K.'yı uyarınca ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Umut Y., mutfaktan aldığı bıçakla Eray K.'yı göğsünden yaraladı. Eray K., kanlar içinde yığılırken, dairedekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Umut Y. kaçarken, gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Eray K.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Eray K.'nın cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Evde yapılan aramada ruhsatsız tüfek ele geçirildi. 4 kişi ise ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Umut Y.'yi yakalamak için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Olay yeri apartmandan dış çekimler

- Polislerden detay görüntüler

- Acil sağlık ekibinin evden çıkması

- Olay yeri inceleme ekibinden detay

- Olayı izleyenlerden görüntü

- Cesedin evden çıkarılması

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

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Kanserle mücadele vakfına uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı (2)

HEPSİ TUTUKLANDI

Denizli ve İzmir'de, aralarında Kanserle Savaş, Kimsesiz, Engelli ve Lösemililer Vakfı'nın da bulunduğu 6 ayrı adrese yapılan operasyonda gözaltına alınan R.Ş., A.D., T.K., O.G., I.P. ve B.D. adlı 1'i kadın 6 zanlı, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Zanlıların adliyeye getirilmesi

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, ()

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İskenderun'da 200 polisle uyuşturucu operasyonu

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, 200 polisin katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. 200 polisin görev aldığı operasyonda önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın gerçekleştirildi. Narkotik köpekleri eşliğindeki operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı, çok miktarda uyuşturucu hap ele geçirildi.

Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Narkotik köpekleri ve çevik kuvvet ile narkotik timlerinden görüntü

-Evlerin önü, çöp kutuları ve otomobillerin köpeklerle aranması

-Durdurulan motorsikletlilerin üst araması

SÜRE: 04'09" BOYUT:188 mb

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN,(Hatay),()

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Öğretmenler tramvayda Atatürk'ü anlatan kitaplar okudu

İZMİR'de bir özel okulun öğretmenleri, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81'nci yıl dönümü nedeniyle tramvaya binip, "Atatürk'ü okumak özgürleştirir" sloganı ile Atatürk'ü anlatan kitapları okudu. Kitap okuma alışkanlığı için örnek olmak ve Atatürk sevgisini aşılamak amacıyla düzenlenen etkinlik sonunda, öğretmenler tramvayda seyahat eden yolculara kitapları hediye etti.

Menemen'de bulunan bir özel okulun tüm öğretmenleri Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 81'inci ölüm yıl dönümü sebebiyle tramvaya binip, kitap okudu. "Atatürk'ü okumak özgürleştirir" sloganı ile kitap okuma alışkanlığını pekiştirmek ve diğer vatandaşlara örnek olmak isteyen öğretmenler, çevredekilerden yoğun ilgi gördü. Karşıyaka tramvay durağından Mavişehir durağına kadar kitap okuyan öğretmenler, etkinlik sonunda tramvayda seyahat eden yolculara kendilerini tanıtarak okudukları kitapları hediye etti. Okumanın uzun bir yolculuk olduğunu söyleyen okulun kurucu müdürü Necmi Şahinoğlu, "Okulla beraber biten okumalar yarıda kalmıştır. Okuma, iğneyle kuyu kazmaktır, kararlılık ister, sabır ister. Okuma bir arayıştır. Hakikati, doğruyu, güzeli aramaktır. Her arayış içinde bulma heyecanını barındırır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e olan sevgimizi ve onun unutulmazlığını birlik, beraberlik içinde sonsuza değin yaşatmak ve ülkemizde kitap okuma alışkanlığını pekiştirmek adına yankı uyandırmaktır. Bu amacımız doğrultusunda tramvayda yolcular ile seyahat ederek Ata'mızı anlatan kitapları okuduk. Yolculuğumuz sona ererken de bu kitapları dağıttık" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Tramvayda kitap okuyan öğretmenlerden görüntü

- Necmi Şahinoğlu röportaj

Haber- Kamera: Hande NAYMAN / İZMİR, ()

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Alanya'da en büyük balık avlama yarışı yapıldı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Alanya Balıkçılık Turnuvası 'Büyük balığın peşinden gidiyoruz' sloganıyla başladı. İki gün sürecek turnuvada balıkçılar lösemiye dikkat çekmek için beyaz maske taktı.

Alanya Sportif Olta Balıkçıları Derneği (ASOBDER) ve birçok spor kulübünün desteğiyle başlayan olta balıkçılığı turnuvası Alanya Fishing Tournament yarışmasına 80 tekneyle 210 sporcu katıldı. Alanya Marina'da gerçekleştirilen turnuvanın ilk gününde sporcular denize açılmadan önce düzenlenen brifinge lösemiye dikkat çekmek için maskelerle çıktı. Deniz ve hava durumuyla ilgili son bilgileri de alan balıkçılar, limanın yaklaşık 200 metre açığında bulunan başlangıç çizgisine sıralandı. İşaretin verilmesiyle denize açılan balıkçılar, en büyük balığı tutmak için oltalarını denize salladı.

10 KASIM'A ÖZEL YARIŞMA

ASOBDER Başkanı Hakan Kalaycı, bu yıl 'Büyük balığın peşinden gidiyoruz' sloganıyla düzenledikleri yarışmada toplam 75 bin TL ödül vereceklerini söyledi. Yarış hakkında teknik bilgiler de veren Kalaycı, "210 sporcumuz 2 gün boyunca olta sallayacak. 10 Kasım'da da özel bir etkinliğimiz olacak. Saat 09.05'te sporcular oltalarını atacak ve ilk kuzu balığını avlayan sporcuya 5 bin TL ödül verilecek. Amacımız balıkçılık sporunu yaymak ve bilinçsiz avlanmaya da dikkat çekmek" dedi.

Turnuva, yarın sona erecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Sporcuların maskelerle poz vermesi

- Starttan görüntü

- Yarıştan ve teknelerden detay

Engin ANAK/ALANYA(Antalya), ()-