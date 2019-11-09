banner314

banner325

Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 16

Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu; siyanür bulgusuna rastlandı (8) CENAZELER ERZURUM'A GÖNDERİLDİ Antalya'da 8 katlı binanın en üst katındaki dairede ölü bulunan Selim ve Sultan Şimşek çifti ile çocukları Ceren ve Ali Çınar...

GÜNDEM 09.11.2019, 18:14
DHA YURT BÜLTENİ - 16

Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu; siyanür bulgusuna rastlandı (8)
CENAZELER ERZURUM'A GÖNDERİLDİ

Antalya'da 8 katlı binanın en üst katındaki dairede ölü bulunan Selim ve Sultan Şimşek çifti ile çocukları Ceren ve Ali Çınar Şimşek'in cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından, toprağa verilmek üzere kara yoluyla Erzurum'a gönderildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

ANTALYA ()

==================

Kore Gazisi, askeri törenle toprağa verildi

ZONGULDAK’ta, yaşamını yitiren Kore Gazisi Mehmet Dikmen (94), askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir organ yetmezliği nedeniyle Zonguldaak Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Gazi Mehmet Dikmen, hayata gözlerini yumdu. Mehmet Dikmen için Acılık Hz. Ali Cami’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Zonguldak Askerlik Şubesi Başkanı Personel Yüzbaşı Ayhan Kafalı, Gaziler Derneği Zonguldak Şubesi Başkanı Recep Başar, askeri erkan, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Gazi Dikmen’in Türk Bayrağı’na sarılı naaşı, kılınan cenaze namazının ardından askerlerin omuzunda cenaze aracına taşındı. 4 çocuk babası olan Gazi Mehmet Dikmen, Devrek Müfettişler Köyü’nde bulunan aile mezarlığında askeri törenle toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Cenaze töreninden detaylar
-Helallik alınması
-Cenaze namazının kılınması
-Askerlerin Türk Bayrağı’na sarılı tabutu taşıması
-Detaylar

HABER-KAMERA: Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, ()

==========================

Uyuşturucu satıcıları kavga etti: 1 ölü

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, Umut Y. (21) uyuşturucu satışındaki anlaşmazlık nedeniyle tartıştığı Eray K.'yı (55) göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Kaçan Umut. Y.'nin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Olay, saat 14.00 sıralarında, Sırakapılar Mahallesi Yeşilköy Caddesi'nde meydana geldi. Apartmanın 4'üncü katındaki dairede toplanan 6 kişiden, uyuşturucu satıcısı olduğu öne sürülen Umut Y., iddiaya göre, kendisinden habersiz uyuşturucu satan Eray K.'yı uyarınca ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Umut Y., mutfaktan aldığı bıçakla Eray K.'yı göğsünden yaraladı. Eray K., kanlar içinde yığılırken, dairedekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Umut Y. kaçarken, gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Eray K.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. 

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Eray K.'nın cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Evde yapılan aramada ruhsatsız tüfek ele geçirildi. 4 kişi ise ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Umut Y.'yi yakalamak için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Olay yeri apartmandan dış çekimler
- Polislerden detay görüntüler
- Acil sağlık ekibinin evden çıkması
- Olay yeri inceleme ekibinden detay
- Olayı izleyenlerden görüntü
- Cesedin evden çıkarılması

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

===================

Kanserle mücadele vakfına uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı (2)
HEPSİ TUTUKLANDI

Denizli ve İzmir'de, aralarında Kanserle Savaş, Kimsesiz, Engelli ve Lösemililer Vakfı'nın da bulunduğu 6 ayrı adrese yapılan operasyonda gözaltına alınan R.Ş., A.D., T.K., O.G., I.P. ve B.D. adlı 1'i kadın 6 zanlı, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Zanlıların adliyeye getirilmesi

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, ()

===================

İskenderun'da 200 polisle uyuşturucu operasyonu

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, 200 polisin katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. 200 polisin görev aldığı operasyonda önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın gerçekleştirildi. Narkotik köpekleri eşliğindeki operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı, çok miktarda uyuşturucu hap ele geçirildi.

Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü
------------------------
-Narkotik köpekleri ve çevik kuvvet ile narkotik timlerinden görüntü
-Evlerin önü, çöp kutuları ve otomobillerin köpeklerle aranması 
-Durdurulan motorsikletlilerin üst araması 

SÜRE: 04'09"  BOYUT:188 mb

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN,(Hatay),()

===================

Öğretmenler tramvayda Atatürk'ü anlatan kitaplar okudu

İZMİR'de bir özel okulun öğretmenleri, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81'nci yıl dönümü nedeniyle tramvaya binip, "Atatürk'ü okumak özgürleştirir" sloganı ile Atatürk'ü anlatan kitapları okudu. Kitap okuma alışkanlığı için örnek olmak ve Atatürk sevgisini aşılamak amacıyla düzenlenen etkinlik sonunda, öğretmenler tramvayda seyahat eden yolculara kitapları hediye etti.

Menemen'de bulunan bir özel okulun tüm öğretmenleri Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 81'inci ölüm yıl dönümü sebebiyle tramvaya binip, kitap okudu. "Atatürk'ü okumak özgürleştirir" sloganı ile kitap okuma alışkanlığını pekiştirmek ve diğer vatandaşlara örnek olmak isteyen öğretmenler, çevredekilerden yoğun ilgi gördü. Karşıyaka tramvay durağından Mavişehir durağına kadar kitap okuyan öğretmenler, etkinlik sonunda tramvayda seyahat eden yolculara kendilerini tanıtarak okudukları kitapları hediye etti. Okumanın uzun bir yolculuk olduğunu söyleyen okulun kurucu müdürü Necmi Şahinoğlu, "Okulla beraber biten okumalar yarıda kalmıştır. Okuma, iğneyle kuyu kazmaktır, kararlılık ister, sabır ister. Okuma bir arayıştır. Hakikati, doğruyu, güzeli aramaktır. Her arayış içinde bulma heyecanını barındırır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e olan sevgimizi ve onun unutulmazlığını birlik, beraberlik içinde sonsuza değin yaşatmak ve ülkemizde kitap okuma alışkanlığını pekiştirmek adına yankı uyandırmaktır. Bu amacımız doğrultusunda tramvayda yolcular ile seyahat ederek Ata'mızı anlatan kitapları okuduk. Yolculuğumuz sona ererken de bu kitapları dağıttık" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Tramvayda kitap okuyan öğretmenlerden görüntü
- Necmi Şahinoğlu röportaj

Haber- Kamera: Hande NAYMAN / İZMİR, ()

============================

Alanya'da en büyük balık avlama yarışı yapıldı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Alanya Balıkçılık Turnuvası 'Büyük balığın peşinden gidiyoruz' sloganıyla başladı. İki gün sürecek turnuvada balıkçılar lösemiye dikkat çekmek için beyaz maske taktı.

Alanya Sportif Olta Balıkçıları Derneği (ASOBDER) ve birçok spor kulübünün desteğiyle başlayan olta balıkçılığı turnuvası Alanya Fishing Tournament yarışmasına 80 tekneyle 210 sporcu katıldı. Alanya Marina'da gerçekleştirilen turnuvanın ilk gününde sporcular denize açılmadan önce düzenlenen brifinge lösemiye dikkat çekmek için maskelerle çıktı. Deniz ve hava durumuyla ilgili son bilgileri de alan balıkçılar, limanın yaklaşık 200 metre açığında bulunan başlangıç çizgisine sıralandı. İşaretin verilmesiyle denize açılan balıkçılar, en büyük balığı tutmak için oltalarını denize salladı. 
10 KASIM'A ÖZEL YARIŞMA 
ASOBDER Başkanı Hakan Kalaycı, bu yıl 'Büyük balığın peşinden gidiyoruz' sloganıyla düzenledikleri yarışmada toplam 75 bin TL ödül vereceklerini söyledi. Yarış hakkında teknik bilgiler de veren Kalaycı, "210 sporcumuz 2 gün boyunca olta sallayacak. 10 Kasım'da da özel bir etkinliğimiz olacak. Saat 09.05'te sporcular oltalarını atacak ve ilk kuzu balığını avlayan sporcuya 5 bin TL ödül verilecek. Amacımız balıkçılık sporunu yaymak ve bilinçsiz avlanmaya da dikkat çekmek" dedi.
Turnuva, yarın sona erecek. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ 
-----------------
- Sporcuların maskelerle poz vermesi 
- Starttan görüntü 
- Yarıştan ve teknelerden detay 

Engin ANAK/ALANYA(Antalya), ()-

Yorumlar (0)
18°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 09 Kasım 2019
İmsak 06:11
Güneş 07:38
Öğle 12:53
İkindi 15:33
Akşam 17:58
Yatsı 19:20
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 11 21
2. Fenerbahçe 11 20
3. Alanyaspor 10 19
4. Malatyaspor 10 17
5. Trabzonspor 10 16
6. Başakşehir 10 16
7. Galatasaray 10 16
8. Beşiktaş 10 15
9. Gaziantep FK 10 15
10. Çaykur Rizespor 11 14
11. Konyaspor 11 13
12. Kasımpaşa 11 12
13. Göztepe 10 12
14. Denizlispor 10 11
15. Antalyaspor 11 11
16. Gençlerbirliği 11 10
17. Ankaragücü 10 9
18. Kayserispor 11 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 10 20
2. Akhisar Bld.Spor 11 18
3. Erzurum BB 11 18
4. Ümraniye 10 17
5. Balıkesirspor 10 17
6. Menemen Belediyespor 11 17
7. Fatih Karagümrük 10 16
8. Bursaspor 10 16
9. Altay 10 15
10. Keçiörengücü 10 15
11. Adana Demirspor 11 12
12. İstanbulspor 11 12
13. Giresunspor 11 12
14. Osmanlıspor 11 10
15. Boluspor 10 9
16. Adanaspor 10 8
17. Altınordu 10 6
18. Eskişehirspor 11 1
Takımlar O P
1. Liverpool 11 31
2. Chelsea 12 26
3. Man City 11 25
4. Leicester City 11 23
5. Arsenal 11 17
6. Sheffield United 11 16
7. Bournemouth 11 16
8. Brighton 11 15
9. Crystal Palace 12 15
10. M. United 11 13
11. Tottenham 11 13
12. Wolverhampton 11 13
13. West Ham 11 13
14. Burnley 11 12
15. Newcastle 11 12
16. Aston Villa 11 11
17. Everton 11 11
18. Watford 12 8
19. Southampton 11 8
20. Norwich City 12 7
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 23
2. Barcelona 11 22
3. Real Madrid 11 22
4. Atletico Madrid 12 21
5. Sevilla 12 21
6. Granada 12 20
7. Getafe 12 19
8. Villarreal 12 18
9. Osasuna 12 18
10. Athletic Bilbao 12 17
11. Levante 12 17
12. Valencia 12 17
13. Real Valladolid 13 17
14. Eibar 12 15
15. Deportivo Alaves 13 15
16. Real Betis 12 13
17. Mallorca 12 11
18. Celta de Vigo 12 9
19. Espanyol 12 8
20. Leganés 13 6