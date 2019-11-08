DHA YURT BÜLTENİ-16 

HDP önündeki eylemde 67'nci gün; Oğlu kaçırılan annenin feryadı (2)

AİLE SAYISI 56 OLDU

HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi yapan aile sayısı 56'ya çıktı. 8 çocuk annesi Necibe Çiftçi, 5 yıl önce, 16 yaşındayken kaçırılan oğlu Rojat (21) için Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelerek, oturma eylemine katıldı.

PKK'LILAR BİR OĞLUNU ÖLDÜRDÜ, BİR OĞLUNU KAÇIRDI

Necibe Çiftçi, bir oğlunun terör örgütüne destek vermediği için PKK'lılar tarafından kaçırılıp, öldürüldüğünü anlatarak, "Ben çocuğum için buraya geldim. Çocuğumu 5 yıl önce, 16 yaşındayken kaçırdılar. HDP önüne geldim çocuğumu bulmak için. Çocuğumuzu HDP kaçırdı. 2017 yılında büyük oğlum olan 4 çocuk babası Sami, teröristlere destek vermediği için PKK'lılar tarafından çocuklarının gözleri önünde kaçırıldıktan sonra şehit edildi. Bir çiftliğe götürüp, elini kolunu bağlayıp öldürmüşler. Önce kardeşini kaçırdılar, sonra gelip, ağabeyini şehit ettiler" dedi.



Görüntü Dökümü

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-HDP il binası

-Ailelerin bekleyişi

-Yeni katılan aile

-Necibe çiftçi'nin röpörtajı

-Çocuklarının fotoğrafı

Haber-Kamera: Elif FİLİZ-Nurettin FİDANCAN DİYARBAKIR,()

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Sivas'ta geri dönüşüm fabrikasında yangın (2)



Sivas'ta Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan plastik geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Fabrikanın tekstil firmasına depo olarak verdiği kısımda çıkan yangın, yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı.Yangın sırasında işçilerin büyük bölümünün cuma namazında olduğu belirlendi.

Saat 12.30 sıralarında, Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan nafi Doğan'a ait plastik geri dönüşüm fabrikasının bitişiğindeki bir tekstil firmasına depo olarak kiralanan kısımda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Deponun bulunduğu alanda başlayan yangın kısa sürede plastik fabrikası kısmına da yayıldı. Durumun fark edilmesiyle olay yerine Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede 4 bir yandan alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalara başladı.

ÇALIŞANLAR CUMA NAMAZINDAYDI

Yaklaşık 30 işçinin çalıştığı fabrikada yangının, işçilerin büyük bölümünün Cuma namazına gittiği bir sırada yaşandığı ortaya çıktı. Yangın sırasında fabrikada sadece 3 görevlinin bulunduğu öğrenildi. Fabrikada bulunan bir kadın yangın sırasında dumandan etkilenince, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri de yardım etti. İş makinelerinin de devreye girdiği yangın söndürme çalışmalarına Devlet Hava Meydanları İşletmelerinden gelen ve uçak yangınları için kullanılan bir arazöz de eşlik etti. İş makineleri ile tekstil malzemelerinin bulunduğu depo bölümü açılarak yanan malzemelerin söndürülmesi için yoğun çaba sarf edildi. Yangın yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından büyük oranda kontrol altına alındı. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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-Yangın görüntülerei

-Drone görüntüleri

-Söndürme çalışmalarından görüntüler

-Genel detaylar

Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI-Uğur YİGİT/SİVAS, ()

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'Bitcoin Safiye' Bursa'da yakalandı (3)



AYDIN'A GETİRİLDİ

Aydın'da, kendisini 'ekonomist-broker' olarak tanıtıp, farklı meslek gruplarından 40 kişiyi 600 bitcoin karşılığı; yaklaşık 30 milyon TL dolandırıp ortadan kaybolduğu ileri sürülen Safiye Gökçe Y., Bursa'da polis tarafından yakalandı. Aydın polisine teslim edilen Safiye Gökçe Y., kente getirilerek, devlet hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından işlemleri için Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Bu arada mağdurlardan bazıları da emniyet müdürlüğü önüne gelerek, beklemeye başladı.

Adana'da yaşayan Safiye Gökçe Y., yaklaşık 2 yıl önce eşi O.Y.'nin bir jeotermal enerji santralinde elektrik mühendisi olarak göreve başlaması üzerine Aydın'a taşındı. Burada eşiyle birlikte taşeron şirket kuran Safiye Gökçen Y., JES şirketlerine işçi bulmaya başladı. Bu sırada Aydın Devlet Hastanesi'ne sağlık kontrolüne giden Safiye Gökçe Y. iddiaya göre tanıştığı bir doktora kendisini, 'ekonomist- broker' olarak tanıttı. Doktora, yatırımını kripto para birimi bitcoin'e yapmasını söyledi. İkna olan doktordan adına bitcoin almak üzere para aldı. Bir süre sonra kar payı verdiği doktora, kendisine yeni müşteriler bulmasını, bunun üzerinden de kar payı ödeyeceğini vadetti. Böylelikle saadet zinciri benzeri bir yapı oluşturan Safiye Gökçe Y., kısa sürede hemşireden, polise kadar çok sayıda meslek grubundan 40 kişiye ulaştı. Bitcoin almak için para topladığı bu kişilere 2 yıl boyunca kar payı ödedi. Para aldığı kişilere, kurdukları şirketin arkasında JES firması bulunduğunu, yeğeninin Milli İstihbarat Teşkilatı'nda (MİT) görevli olduğunu söyleyerek, güven kazanan Safiye Gökçe Y., 2 ay önce ortadan kayboldu. Safiye Gökçe Y.'nin, telefonlarını açmaması üzerine dolandırıldıklarını anlayan mağdurlardan 28'i avukatları aracılığıyla Aydın Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Şikayetler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Safiye Gökçe Y.'nin hesapları incelemeye alındı. Kripto para hesaplarında toplam 8 bin 300 bitcoin olduğu ve bu sayının giderek arttığı belirlendi. Mağdurların 'Bitcoin Safiye' adını taktığı Safiye Gökçe Y.'nin birlikte hareket ettiği kişilerle web sitesi kurduğu, buradan da paralı kişileri ağına düşürdüğü, bir süre sonra da siteyi kapatıp, ortadan kaybolduğu anlaşıldı. Safiye Gökçe Y.'nin Aydın'da 40 kişiyi 600 bitcoin karşılığı; yaklaşık 30 milyon lira dolandırdığı belirlendi. 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan hakkında yakalama kararı çıkarılan Safiye Gökçen Y.'nin polis ve mağdurlar peşindeyken alkollü restoranda eğlendiğini gösteren görüntüler ortaya çıktı. Hangi restoranda çekildiği bilinmeyen görüntülerde, Safiye Gökçe Y.'nin tanınmamak için başörtüsü taktığı, arkadaşlarıyla birlikte alkol alıp, kemanla çalınan 'Ada sahillerinde bekliyorum' şarkısına eşlik edip, eğlendiği görüldü.

OTOYOL GİŞELERİNDE YAKALANDI

‘Bitcoin Safiye’ her yerde aranırken dün gelen bir ihbar, Bursa polisini harekete geçirdi. İhbar üzerine Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gebze-Orhangazi-İzmir Karayolu Bursa gişelerinde önlem aldı. Saat 03.00 sıralarında araçla giriş yapan Safiye Gökçe Y., polis ekiplerince durdurulup, gözaltına alındı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Safiye Gökçe Y., işlemlerinin ardından Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alındı. Aydın'a getirilen Safiye Gökçe Y., Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından işlemleri için Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

MAĞDURLAR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜNE GELDİ

Safiye Gökçe Y.'nin yakalandığını öğrenen bazı mağdurlar emniyet müdürlüğü önüne gelerek kendilerini dolandırdıklarını iddia ettikleri Safiye Gökçe Y'yi bekledi. Mağdurlardan B.A., kendisinin Safiye Gökçe Y.'nin yanında temizlikçi olarak çalışırken bitcoin aldığını belirtip, 3 ay kadar evinde çalıştım. Kuaför bir arkadaş beni onunla tanıştırmıştı. Para alıp verdiğini öğrendik. Ben de buna şahit oldum. Verdiğim paranın kısa sürede katlanıp, anaparasını çıkartacağını söyledi. Ben de babamın parasını verdim. 2 ay önce en son saat 03.00 sıralarında kendisiyle görüşmüştüm. 'Yarın paranızı yatıracağım' dedi, ancak yatırmadığı gibi ortadan da kayboldu. Beni de 60 bin lira dolandırdı dedi.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

Burhan CEYHAN AYDIN, ()

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Adıyaman'da FETÖ şüphelisi 4 kişi adliyede

Adıyaman'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü adliyeye sevk edildi.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilere yönelik geçen çarşamba günü operasyon düzenlendi.

Adıyaman merkezli operasyonda Elazığ, Van ve İstanbul'da belirlenen 9 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Aralarında askeri öğrenci sorumlusu ile 'ByLock' kullanıcılarının da bulunduğu 2'si kadın 9 şüpheliyi yakalamak için gerçekleştirilen operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyete götürüldü. Sorgulaları tamamlanan 4 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. 2 şüphelinin sorgusu devam ederken polis, haklarında gözaltı kararı bulunan 3 şüpheliyi arıyor.

Görüntü Dökümü

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- Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Şüpheliler hastaneye getirilmesi

- Şüpheliler sağlık kontrolüne götürülmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-

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Kaz Dağları eteklerinde kiraz ağaçları çiçek açtı

Çanakkale'de, Kaz Dağları eteklerindeki Çırpılar köyünde kiraz ağaçları çiçek açtı.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği Bayramiç ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Çırpılar köyünde, kiraz ağaçları, çiçek açarak, sürpriz yaptı. Kiraz üreticisi Mustafa Özcan (63), "Bu sene havaların sıcak ve kurak gitmesi sonucu kiraz ağaçları çiçek açtı. Kirazların bu mevsimde çiçek açmasına ben de şaşırdım" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Çiçek açan kiraz ağaçlarından görüntü.

-Mustafa Özcan ile röp.

Haber-Kamera: Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), ()

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