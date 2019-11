DHA YURT BÜLTENİ - 16

Minik Cihan'ın kahramanı: Pencerede asılı kalan benim evladım gibi hissettim

Adana'da, 4'üncü kattaki evlerinin salonundaki pencerenin oturmak istediği pervazından kayan ve başı korkuluk demirine sıkışınca asılı kalan 2,5 yaşındaki Cihan Can'ın düşmesini, alt kattaki pencereye çıkıp ayaklarından tutarak engelleyen Şemsettin Alpsoy (40), "O an sanki pencerede asılı kalan benim evladım gibi hissettim ve pencereden çıkıp ayaklarını tuttum" dedi.

Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'ndeki 10 katlı binanın 4'üncü katında oturan Zeynep Can, 4 Kasım günü okuldaki çocuğunu almak için 2,5 yaşındaki Cihan ile 10 yaşındaki Özgür'ü evde bırakıp çıktı. Bir süre sonra Cihan Can, demir korkuluk bulunan salondaki pencerenin pervazına çıkıp oturmak istedi. Ancak demirlerin arasından dışarı doğru kaydı. Başı parmaklıklara sıkışınca da 4'üncü katta asılı kaldı. Özgür, çığlıklarını duyduğu kardeşinin, kıyafetlerinden tutarak, düşmesini engelledi. Bu sırada olayın yaşandığı apartmanın karşısındaki bakkala yumurta getiren toptancı Şemsettin Alpsoy, pencerede asılı kalan Cihan'ı gördü. Hızla çocuğun olduğu binaya girip 3'üncü kattaki dairenin penceresine çıkan Alpsoy, Cihan'ı ayaklarından tuttu. Bu sırada bir grup vatandaş, kilitli olan kapıyı balyozla kırıp, eve girdi. Komşular da çocuğun düşme ihtimaline karşı, pencere altında kilim açtı. Çocuk, başının sıkıştığı demir kesilerek kurtarıldıktan sonra içeri çekildi. Yaşananlar ise bir cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.

'BEN BİLE İNANAMIYORUM'

Şemsettin Alpsoy, çocuğu görür görmez, hiç düşünmeden binaya girip olayın yaşandığı evin alt katındaki dairenin penceresine çıktığını anlattı. Alpsoy, "Nasıl yaptım, ben bile inanamıyorum. O an sanki pencerede asılı kalan benim evladım gibi hissettim. Pencereye çıkarak, düşmek üzere olan çocuğa ayaklarından tutup destek verdim. Daha sonra çevredekilerin yardımıyla çocuğu kurtardık" diye konuştu.

'ŞÜKÜR NAMAZI KILDIM'

Çocuğun sağlığının iyi olduğunu gördükten sonra çok mutlu olduğunu kaydeden Alpsoy, "Aynı zamanda duygusal anlar yaşadım. Olaydan sonra şükür namazı kıldım. Cihan Can'ın anne-babasıyla telefonda konuştum. Yakın zamanda aileyi evlerinde ziyaret etmek istiyorum" dedi.

Hamile kadın kazada yaralandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, otomobille çarpışan elektrikli bisikletteki 3 aylık hamile Azerbaycan uyruklu Mammadova Sonakhanım (28) yaralandı. Hastaneye kaldırılan Sonakhanım'ın, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaza, bugün saat 12.30 sıralarında, Kurtuluş Mahallesi Cevdet Öktem Caddesi ile Şehit Oğuz Erbay Sokak'ın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Hasan Arslan (42) yönetimindeki 42 D 1999 plakalı otomobil, Sema Dumanlı'nın (30) kullandığı 3 tekerlekli elektrikli bisiklete kavşakta arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle elektrikli bisiklette yolcu olarak bulunan ve 3 aylık hamile olduğu öğrenilen Azerbaycan uyruklu Mammadova Sonakhanım (28) yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine, sağlık ekipleri sevk edildi. Turgutlu Devlet Hastanesi'ne ambulansla kaldırılan Sonakhanım'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Trabzon'da 30 büyükbaş, çiçek hastalığından öldü

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, 30 büyükbaş hayvan öldü. Akçaabat Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hayvanların 'çiçek' hastalığından telef olduğunu belirledi. İlçede ilaçlama çalışması başlatıldı.

Kaleönü Mahallesi'nde son günlerde art arda büyükbaş hayvan ölümleri baş gösterdi. Bölgeye gelerek inceleme yapan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 30 büyükbaş hayvanın 'çiçek' hastalığı sonucu telef olduğunu belirlendi. Bazı hayvanların da aynı hastalığı taşıdığı tespit edildi. Veteriner ekipleri, hastalıklı hayvanları iğne ile telef ederek, açılan çukurlara gömüyor. Büyükbaş hayvan ölümlerine karşı ilçede ilaçlama ve kireçleme çalışması başlatıldı.

Büyükbaş hayvan ölümlerinin kendilerini tedirgin ettiğini söyleyen Kemal Yılmaz, "Hayvanlarımızın bazı bölgelerinde kızarıklık vardı. Sonra köyde bulunan birkaç hayvanda hastalık olduğu için aşılanma yapıldığını duydum. Biz ineğimizin alerjisi var diye düşündük. Veteriner ise ineğimizin 'çiçek' hastalığına kapıldığını söyledi. 2 ineğim birkaç gün sonra veterinerler tarafından iğne ile uyutularak telef edildi. Ne olacak bilmiyorum. Kalan hayvanlarımız için endişeleniyorumö dedi.

'TEDAVİSİ YOK'

Veteriner Hekim İbrahim Koç, çiçek hastalığının sadece büyükbaş hayvanlar arasında bulaşıcı olduğunu söyleyerek insanlara bulaşmadığını söyledi. Koç, "Çiçek hastalığı bölgemizde yeni görülen bir hastalık. Bulaşık, saman, ot veya sineklerle de bulaşabiliyor. Hayvanlardan hayvana genellikle sineklerle ve haşerelerle bulaşıyor. Hastalığın tedavisi yok. İtlaf olan hayvan telef edilir ve ilaçlanarak gömülür. Hastalıkla mücadele için aşılama yapılır. Hastalığın çıktığı bölgelerde yetiştiricilerimizin aşılamalarını mutlaka yapması gerekiyorö dedi.

Kazada ölen İYİ Parti Yozgat İl Başkanı, toprağa verildi



Yozgat'ta, hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Seyfi Bayrak'ın cenazesi, Genel Başkan Meral Akşener ve partililerin katıldığı cenaze töreniyle toprağa verildi.

İYİ Parti İl Başkanı Seyfi Bayrak ile partililerin içinde bulunduğu Şahin Köksal yönetimindeki 66 LN 858 plakalı hafif ticari araç, dün kontrolden çıkarak takla attı. İl Başkanı Seyfi Bayrak, olay yerinde, Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Şükrü Karabacak, kaldırıldığı hastanede hayatlarını kaybetti. İl Başkanlığı yöneticileri Şahin Köksal, Aniş Kutlu ve Veysel Toprakseven ise yaralandı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Seyfi Bayrak için bugün Çapanoğlu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Yozgat Valisi Kadir Çakır, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, milletvekilleri ve Bayrak'ın yakınları katıldı. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Seyfi Bayrak'ın tabutunun başında dua etti. Akşener, Bayrak'ın çocukları Hasan, Murat, Ömer ile eşi Fatma Bayrak'a da başsağlığı dileğinde bulundu. Bayrak'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Sarıtopraklık Mezarlığı'nda toprağa verildi.

AKŞENER, KARABACAK'IN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

Akşener, kazada ağır yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden İYİ Parti Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Şükrü Karabacak'ın ailesine de taziye ziyaretinde bulundu. Karabacak'ın cenazesinin, yarın öğlen Çapanoğlu Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği belirtildi.

Maket polis aracından hırsızlık kamerada

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, trafik kazalarının önüne geçmek için yol kenarına yerleştirilen maket polis aracının tepe lambasını, güneş panelini ve akülerini çalan Yusuf İ. (19) ile amcasının oğlu Beytullah İ. (25), MOBESE kamerasınca görüntülendi. İki zanlı polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından sürücülerin dikkatini çekerek trafik kazaların önüne geçmek için Fethiye-Antalya karayolu üzerindeki Uğurlu Kavşağı'na yerleştirilen maket polis aracının tepe lambası, güneş paneli ve aküsü, geçen 31 Ekim'de çalındı. Hırsızları yakalamak üzere harekete geçen polis, kavşaktaki MOBESE görüntülerini inceledi. Görüntülerde, olay yerine geldikleri otomobile arıza yaptığı süsü veren 2 şüphelinin, maket araçtaki elektrik tesisatını söktüğünü görüldü. Takibe alınan otomobildeki 2 şüphelinin başka bir noktada, çaldıkları elektrik aksamındaki fazlalıkları çöpe atması, bu kez bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kamera görüntülerinden kimlikleri belirlenen şüphelilerin Fethiye'deki bir otelde çalışan Beytullah İ. ile amcasının oğlu Yusuf İ. oldukları tespit edildi. İki şüphelinin içinde bulunduğu otomobil, dün akşam saatlerinde, hırsızlığın gerçekleştiği kavşakta durduruldu. Otomobilin bagajında çalınan tepe lambasını bulan polis ekipleri, şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerin, Seydiler Mahallesi'ndeki evlerinde yapılan aramada ise akü ve güneş panelleri ele geçirildi. Şüpheliler sorgularının ardından 'hırsızlık' ve 'kamu malına zarar verme' suçlarından adliyeye sevk edildi.

'Atatürk Kadın Yaşam Köyü' kadınların çalışma hayatına katkı sağlayacak

Çukurova Belediyesi bünyesinde kadınların aktif çalışma hayatına katılması amacıyla kurulan ‘Atatürk Kadın Yaşam Köyü’ hizmete başladı.

Yurt Mahallesi'nde oluşturulan 'Atatürk Kadın Yaşam Köyü' bünyesindeki 3 ürün pazarında kadınlar, ürünlerini satarak aile bütçelerine katkı sağlayacak. 27 ayrı dalda mesleki eğitim kursu alan kadınların çocuklarını güvenle emanet edebilecekleri bir çocuk kreşi de bulunan yaşam köyünde, kadınların bir araya gelerek sosyalleşebilecekleri, özel günlerini kutlayabilecekleri bir kadın sohbet ve dayanışma evi de bulunuyor.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, 'kadın dostu' bir belediyecilik anlayışıyla projeleri hayata geçirdiklerini belirterek, “Kadınlarımıza her anlamda pozitif ayrım yaparak, kadınlara yönelik örnek projeleri hayata geçirdiğimiz 5 yılı geride bıraktık. Yeni dönemde de kadınlara yönelik Türkiye’ye örnek olmuş projeleri geliştirerek devam ettireceğiz. Sonuna kadar kadınlarımızın yanında durmaya devam edeceğizö dedi.

'KOOPERATİF MARKASI ÜRÜNLERE DEĞER KATACAK'

Kadınların ürettiği ürünlerin değerini bulabilmesi için 3 kadın ürünleri pazarı açtıklarını kaydeden Çetin, esnaflara zarar verilmemesi için bu pazarlarda hazır ürünlere izin verilmeyeceğini söyledi. Kadınlara hukuki destek verilmesi için Adana Barosu’ndan bir avukat ve psikolojik destek sağlanması için bir de psikoloğun görev yaptığını belirten Çetin, “Yaşam köyünde kadınlarımıza 27 ayrı dalda mesleki eğitim kursu verilerek, bir yandan hobilerinin geliştirilmesine diğer yandan da meslek sahibi olmalarına katkı sağlıyoruz. En büyük amaçlarımızdan biri de kadınlarımızın ürünlerini kooperatif çatısı altında yeni bir marka ile pazarlamaktırö diye konuştu.

'TÜRKİYE'DEKİ EN BÜYÜK SORUN CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ'

Çukurova Gülen Yüzler Kadın Üretim Kooperatifi Başkanı İlknur Özcan ise Türkiye’deki en büyük sorunlardan birinin cinsiyet eşitsizliği olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Maalesef Türkiye’de toplumsal olarak dezavantajlı gruplardan biri de kadınların iş yaşamına yeterince katılamamalarıdır. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) ‘Tek Bakışta Devlet 2017’ raporuna göre Türkiye yüzde 33,8’lik kadın iş gücü katılım oranıyla üye ülkeler arasında son sırada bulunmaktadır. Genel ortalama oranı olan yüzde 63 düzeyine ulaşabilmemiz için, mevcut duruma ek olarak 8 buçuk milyon kadının daha çalışma hayatına katılması sağlanmalıdır."

Başkan Çetin, konuşmaların ardından hatıra fotoğrafı çektirdiği kadınlara çalışma hayatında başarılar diledi.

