DHA YURT BÜLTENİ - 16

Atatürk Baraj Gölü'ndeki yeşilliğin nedeni plankton ve alg patlaması

Adıyaman'da Atatürk Barajı Gölü suyundaki renk değişiminin plankton ve alg varlığının aşırı şekilde çoğalmasından kaynaklandığı, bunun da doğal bir durum olduğu belirlendi.

Dün öğle saatlerinde Atatürk Barajı Gölü'nün, Adıyaman kent merkezine yakın bölümünde, su rengi yeşile döndü. Vatandaşlar durumu Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'ne bildirdi. 2 kurumdan gelen görevliler, gölden numune aldı. Sudaki renk değişiminin ilk belirlemelere göre plankton ve alg varlığının aşırı şekilde çoğalmasından ve doğal bir durum olduğu belirlendi.

Yaşanan durumun doğal nedenlerle ortaya çıktığını ifade eden, Gıda Tarım Ve Hayvancılık İl Müdür Adil Alan, "Biz oradan su aldık laboratuvara gönderdik. Orada çalışma yapan arkadaşların yaptıkları ilk inceleme sonucunda dönem dönem bu olayın olabileceği bilgisini aldık. İlk belirlemeye göre oksijenin az olması ve yerde birikmiş yosunların bir anda patlaması nedeniyle su yüzeyinde yeşil bir doku ve pis koku oluşturduğu belirlendi. Herhangi bir kimyasal atık söz konusu değil. Oradaki var olan doğal yapının patlaması sonucu meydana geldiğini düşünülüyor. Sudan alınan numune Bakanlığımız Çevre Referans Laboratuvarına analizi yapılmak üzere gönderilmiştir. Analiz sonucunun akabinde gerekli bilgilendirilmenin yapılacaktır" dedi.

Göle balık tutmak için geldiğinde, gölün rengi ve kokusunda farklılık görerek yetkililere haber verdiğini söyleyen Mehmet Mustafa Tekin, "Buraya balık tutmaya geliyoruz geçen gün geldiğimde suda kirlenme ve yeşil olmuş baraj göletti yeşile dönmüş, oltamızı altığımızda temiz su yerine yeşilimsi bir su kalkıyordu. Biz de tedirgin olduk, hemen İl Tarım Müdürlüğünü aradık. Oradan ekipler gelip inceleme yaptılar. Tekrardan gelip bakmak istedim eğer su temizlenmiş ise tekrardan balık tutmak için halen aynı şekilde hem yeşilimsi hem de çok kötü kokuyor göletin yanına bile zor duruyoruz" diye konuştu.

Tarihi sinema salonu arşiviyle birlikte kül oldu

Mardin'de bir dönem İstiklal Mahkemeleri binası olarak da kullanılan 300 yıllık tarihi bina çıkan yangında küle döndü. Koruma altındaki binada bulunan sinema salonu ve 290 filmin bulunduğu 50 yıllık arşiv de yangınla yok oldu.

Mardin'in tarihi Cumhuriyet Çarşısı'nda bulunan 3 katlı tarihi binada dün gece henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bir dönem İstiklal Mahkemeleri binası olarak da kullanılan 300 yıllık yapı, alevler içinde kaldı İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını güçlükle kontrol altına aldı.

Yangında, tarihi binada bulunan sinema salonu ile 290 filmin bulunduğu 50 yıllık arşiv, sinema gösteriminde kullanılan makine ve sinevizyon cihazları küle döndü. Ahşapla ayrılan bölümleri yıkılan binanın bitişiğinde bulunan petshop'taki bazı hayvanlar da öldü.

Bina sahibi ve sinema işletmecisi Mahsum İlhan, 300 yıllık tescilli binada çıkan yangının binayı kullanılamaz hale getirdiğini söyledi. İlhan, "Sinema arşivimizin kül oldu. Maalesef iki kat yıkıldı. Yangında 300 yıllık tarih yok oldu. Buraya bir çivi çakmak için bile birçok yerden izin almamız lazım. Devletin bize el uzatmasını bekliyoruz" dedi.

Türkiye'de nadir bulunan yerli ve yabancı 290 filmin yanmasından büyük üzüntü duyduğunu belirten İlhan, "Afişler, fragmanlar, arşivlik filmlerin hepsi gitti. Türkiye'nin hiçbir yerinde olmayan arşiv vardı. Hepsi yandı" diye konuştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan inceleme sürüyor.

Bilal Erdoğan: Bizim bağımsız gençlere ihtiyacımız var

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, "Bizim bağımsız gençlere ihtiyacımız var. Özgüvene sahip olan, bütün dünyaya dair planları olan. Bu dünyada zulüm duracak, biz bunun mücadelesini vereceğiz. En uzak tüyü bitmemiş yetimin hakkı benden sorulur diye kaygılanacağız" dedi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde vakfın temsilcilik açılışına katıldı. Açılışa Erdoğan'ın yanı sıra Kaymakam Yüksel Kara, Belediye Başkanı Mustafa Güler, AK Parti Tavşanlı İlçe Başkanı Bilal Kıyak, TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu, belde belediye başkanları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Bilal Erdoğan, vakıfta her yaş grubundan gençlerin eğitim alabileceğini ifade ederek, "Türkiye Gençlik Vakfı'nın yeni nesil gençlik vakfı olmasının anlamı gençlerin bizzat kendilerinin faaliyette bulunduğu, gençlerin kararları kendilerinin aldığı bir vakıf olmasıdır. Her yaş gurubu gençlerin eğitim alabileceği yer burası. Ailelerin içlerinin rahat ederek gönderebileceği yerdir burası. Burası çocuklarımız için ikinci bir okul olacak. Burada işte bu toprakları anlamlı kılan değerler neyse bunları öğrenmiş olacak, hem de geleceğini kurarken, büyüyünce ben ne yapmalıyım derken doğru insanlardan tavsiyeler almış olacakö dedi.

Gençlerin Mehmet Akif Ersoy ve Necip Fazıl'ı tanıması hayat hikayelerini bilmesi gerektiğini anlatan Erdoğan, "Bir Mehmet Akif'i tanımazsa, hayat hikayesini bilmezse, Necip Fazıl'ın bu millete vermek istediği mesajları ıskalarsa, Nuri Pakdil'in mücadelesini anlayamazsa, bu çocuklar özgür ve bağımsız diyebilir miyiz? İşte Amerika 'höd dedi mi' oturan, Avrupa 'zort dedi mi' kalkan çocuklar olur ondan sonra. Bu bir bağımsızlık mıdır? Bu bizlere yakışır mı? Bu toprakları bizlere vatan yapanlar, Söğüt'te, Domaniç'te bir yürüyüş başlatanlar bunu kabul edebilirler miydi acaba? Bizim bağımsız gençlere ihtiyacımız var. Özgüvenleri olan, bütün dünyaya dahil planları olan, bu dünyada zulüm duracak, biz bunun mücadelesini vereceğiz. En uzak tüyü bitmemiş yetimin hakkı benden sorulur diye kaygılanacağız. Çünkü artık dünya küçük. Şuradan atlıyorsunuz 10 saat sonra Japonya'dasınız, 10 saat sonra New York 'tasınız, 10 saat sonra Güney Afrika'dasınız. O zaman bizim ufkumuz sadece Kütahya ile Türkiye ile sınırlı olamaz" diye konuştu.

KÜTAHYA'DA DA AÇILIŞA KATILDI

Konuşmaların ardından Erdoğan ve beraberindekiler TÜGVA Tavşanlı temsilciliğinin açılışını yaparak Kütahya kent merkezine geçti. Pirler Mahallesi'nde TÜGVA Kütahya İl Temsilciliği açılışına Erdoğan'ın yanı sıra Kütahya Valisi Ömer Toraman, Kütahya Ak Parti milletvekili İshak Gazel, TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu ve öğrenciler katıldı. Mehter takımının gösterinin ardından konuşan Bilal Erdoğan, Türkiye'de son 17 yılda çok iddialı adımlar atarak iddialı bir noktaya geldiğini söyledi. Erdoğan, "Bundan sonra gençlerimizin okulda ve evde olmadığı zamanda vakit geçirebileceği bir yer var. Kim gençlik merkezinde ne ihtiyacı varsa gelecek Orhan kardeşimizden isteyecek. TÜGVA gençlerimize imkan sağlamak ve önünü açmak için kuruldu. Hayatınızın geri kalanında ne yapacağım, hangi eğitimlere ihtiyacım var dediğinizde TÜGVA sizin yanınızda olacak. Türkiye son 17 yılda çok iddialı adımlar atarak iddialı bir noktaya geldi. Bugün Türkiye'nin dünyada yapabildiği şeyler 20 yıl önce hayal bile edilemeyen şeylerdi. Suriye'de Türkiye'nin nelere kadir olduğunu hoşlarına gitse de gitmese de bütün dünya gördü ve kabullendi. Bugün kendi kararlarını veren, emniyeti ve halkının güvenliği için yapması gerekenleri kimin ne dediğine bakmadan uygulayan bir Türkiye var" dedi.

Konuşmaların ardından Erdoğan ve beraberindekiler vakfın temsilciliğinin açılışını yaparak binayı gezdi.

Üniversitelilerden lösemililere maskeli destek

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir grup üniversiteli, lösemiye dikkat çekmek için bir araya geldikleri etkinlikte ağız maskesi takarak farkındalık yarattı. Topluluk bu hastalığın önemi, tedavisi ve toplumdaki yerininin iyi bilinmesi gerektiğini vurguladı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ne bağlı Marmaris'teki Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu yönetimi ve öğrencileri, '2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası' kapsamında farkındalık etkinliği düzenledi. Okul yönetimi, öğretmen ve öğrenciler, okul bahçesinde bir araya gelerek, ağız maskesi taktı. "Sevgi ve iyiliği bulaşıcı yapın, lösemili kardeşlerimize sevgi verin" sloganı atan topluluk, lösemi hastalarına destek verdi. Grup adına konuşma yapan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yüksekokulu Sağlıklı Yaşam Öğrenci Topluluğu Başkanı Selamet Baran, "Bu hastalığın önemi, tedavisi ve toplumda yerini çok iyi bilmeliyiz. Bilinçli toplumlar yetiştikçe, iyilik bulaşıcı oldukça sorunların üstesinden el birliği ile geleceğimize inanıyorum" dedi. Öğrenci Sinem İlayda Karadaş ise, dikkat çekmek için toplandıklarını söyleyerek, "Kimseyi ayırmadan, küçük- büyük demeden tüm toplumu etkileyen hastalığa karşı duyarlı olmalıyız. Bu zorlu mücadeleyi veren minik yürekleri yalnız bırakmamalıyız. Bu hastalığa yakalananlara verebileceğimiz en büyük destek sevgi ve saygıdır" dedi.

