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DHA YURT BÜLTENİ - 16

Hatalı sollama yapan hafif ticari araç, otomobil ile çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı   KARABÜK'ün Eflani ilçesinde, hatalı sollama yapan hafif ticari aracın karşı yönden gelen otomobil ile çarpışmasıyla 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi...

GÜNDEM 04.11.2019, 00:15
DHA YURT BÜLTENİ - 16

Hatalı sollama yapan hafif ticari araç, otomobil ile çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
 
KARABÜK'ün Eflani ilçesinde, hatalı sollama yapan hafif ticari aracın karşı yönden gelen otomobil ile çarpışmasıyla 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Karabük- Kastamonu yolu Bostancılar köyü mevkiinde meydana geldi. Karabük yönüne giden Hakan K. (25) yönetimindeki 78 SS 715 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre önünde ilerleyen römorkunda odun yüklü traktörü geçmek için sollama yaptığı sırada karşı yönden gelen Hasan Terzi (64) yönetimindeki 06 ZG 848 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlar traktöre çarptı. Hafif ticari araç ve traktör tarlada durabildi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, 112 Acil ve jandarma ekipleri sevk edildi, yol trafiğe kapatıldı. Kazada yaralanan otomobilin sürücüsü Hasan Terzi ve Cennet Terzi, Mustafa Terzi, Mahir ve Mevlüde Demirci ile hafif ticari aracın sürücüsü Hakan K. ve aynı araçtaki Emine K. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Otomobilde sıkışan Mustafa Terzi'nin ise hayatını kaybettiği belirlendi. Mustafa Terzi'nin cesedi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu güçlükle çıkarıldı. Yapılan çalışmaların ardından Mustafa Terzi'nin cesedi Eflani Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken yol yeniden trafiğe açıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Kaza yapan araçlar
-Jandarmanın incelemeleri
-Cesedin cenaze aracına konulması

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE / EFLANİ(Karabük),()
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Gaziantep'te, hafif ticari aracın çarptığı traktör devrildi: 5 yaralı
 
GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, hafif ticari aracın traktöre arkadan çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Nizip- Gaziantep karayolu Sanayi kavşağında meydana geldi. Ahmet A. yönetimindeki 27 ABT 536 plakalı hafif ticari araç, önünde ilerleyen Yakup P. yönetimindeki 63 LF 152 plakalı traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle devrilen traktörün sürücüsü ile traktördeki İsmet K., Ömer G. ile hafif ticari aracın sürücüsü Ahmet A. ve yanındaki Meryem A. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Nizip Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Olay yerinde hafif ticari araç
- Emniyet unsurları detay
- Traktör detay
- Olay yeri çeşitli detay

Haber-Kamera: Metin İLİKSOY / GAZİANTEP,()
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2 aylık eşiyle tartıştı, sokağa çıkarak kendisini bıçakladı
 
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 2 aylık eşi M.U. (26) ile tartışan Ümit U. (24), sokağa çıkarak kendisini karnından bıçaklayarak yaraladı.
Olay, akşam saatlerinde İnegöl ilçesi Osmaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Ümit U. ile 2 ay önce evlendiği eşi M.U. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından evden çıkan Ümit U., iddiaya göre sokakta yürürken yanındaki bıçakla kendisini karnından yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ümit U., İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Yaralıdan görüntüler
-Olay yerinden görüntüler

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ / BURSA,()
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2 tonluk demir kapının altında kalan Eymen, öldü
 
AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, oyun oynarken üzerine 2 tonluk demir bahçe kapısı devrilen 3 yaşındaki Eymen Eye, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, saat 20.00 sıralarında Acarlar Mahallesi'nde meydana geldi. Eymen Eye, bahçede oyun oynadığı sırada, iddiaya göre, yaklaşık 2 ton ağırlığındaki demir bahçe kapısı raydan çıkıp, üzerine devrildi. Olayı gören Eye ailesi, Eymen'i kapının altından çıkarıp, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Eymen, Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Eymen, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Eymen’in ölümü ailesini üzüntüye boğarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Burhan CEYHAN / AYDIN,()
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Babalarının sırtından okula giden kardeşler köprü istiyor (2)
KÖPRÜ YAPILACAK

Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Kaynarpınar köyündeki Aktaş mezrasında 2 çocuğunu sırtında taşıyıp, okul servisine ulaştıran Kemal Okuyucu'nun yaşadığı zorlukların basında yer almasının ardından Karlıova Kaymakamlığı, mezradaki Peri Çayı üzerinde köprü yapılması için çalışma başlattı. Kaymakamlık, öğrencilerin güvenli bir şekilde ulaşımını sağlamak için köprü projesi çalışmalarına başlandığını bildirdi. Köprü tamamlanıncaya kadar ise öğrencilerin geliş- gidişleri için ücretsiz araç tahsis edileceği öğrenildi.

Haber: Serkan BİNGÖL / KARLIOVA(Bingöl),()
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Gökçeada'ya yarınki feribot seferleri iptal edildi
 
ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ilçesine yarın yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferleri, lodos fırtınası nedeniyle iptal edildi.
Kuzey Ege Denizi'nde yarın beklenen lodos fırtınası nedeniyle, Gestaş firması Gökçeada- Kabatepe arasında tüm tarifeli seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre Gökçeada'dan 07.00, 13.00 ve 18.00'deki, Kabatepe'den ise saat 09.00, 15.00 ve 20.00 feribot seferleri iptal edildi.
Geyikli- Bozcaada ve Çanakkale Boğaz hattındaki diğer feribot seferlerinde ise şu an için devam ediyor.

Haber: Burak GEZEN / ÇANAKKALE,()
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