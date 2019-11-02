DHA YURT BÜLTENİ - 16

1,5 aylık ikizler ile 2 yaşındaki kız, apartman girişine terk edildi

Konya'da bir apartmanın giriş katında, biri kız 1,5 aylık ikiz bebekler ile 2 yaşlarında kız çocuğu, terk edilmiş bulundu. Hastanede tedavi altına alınan ikizler ile kız çocuğunun Suriye uyruklu olduğu tahmin ediliyor.

Merkez Karatay ilçesine bağlı, çoğunlukla Suriyeli sığınmacıların yaşadığı Şükran Mahallesi'nde bir apartmanın giriş katında, altlarına karton serilmiş halde ikiz bebekler ile bir kız çocuğu bulundu. Terk edilen bebekler ile çocuğu gören apartman sakinleri hemen polis ve sağlık ekiplerini aradı.

Adrese gelen sağlık görevlileri, biri kız olan ikizler ile çocuğun üzerini ve alt bezlerini değiştirdi.

Kız çocuğunun 2 yaşlarında, ikizlerin ise 1,5 aylık olduğu belirlendi.

Üşüdükleri ve aç oldukları gözlenen bebekler ve çocuk, ambulansla Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Mama yedirilen ikizler ile kız çocuğunun Suriye uyruklu olduğunu değerlendiren polis, terk eden aileyi bulmak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Çocukların ambulanstan indirilip, acil servise alınması

- Olay yerinden genel ve detay

Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA )

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Otomobil denize uçtu: 1 ölü, 1 yaralı (2)

OTOMOBİLİN UÇTUĞU ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, özel liman sahasında, plotaj servis hizmetinde kullanılan otomobilin denize uçma anının, güvenlik kameralarınca kaydedildiği ortaya çıktı.

İşçi Emrah A.'nın yaralı olduğu halde yüzerek denizden çıkmayı başardığı, Halil Durmuş'un (33) ise hayatını kaybettiği olaya ait görüntülerde, otomobilin hızla denize doğru gittiği, ardından da uçtuğu görülüyor.

Polisin soruşturması sürerken, Halil Durmuş'un 6 aylık evli olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-otomobilin denize düşmesi

-detaylar

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, ()

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Üniversiteliye tacizden aranıyordu, 12 gün sonra durakta yakalandı

Kütahya'da, özel halk otobüsünde üniversite öğrencisi F.U.'yu taciz ettiği iddiasıyla 12 gündür aranan S.Y. (36), otobüs durağında beklerken yakalandı. Gözaltına alınan S.Y.'nin, İstanbul'daki taciz olayından emniyette suç kaydının olduğu belirlendi.

Olay, 21 Ekim'de, şehir merkezi- üniversite seferinin yapıldığı özel halk otobüsünde meydana geldi. Dumlupınar Üniversitesi öğrencisi F.U., otobüste yanına oturan kişinin kendisine tacizde bulunduğu iddiasıyla polis merkezine gidip, şikayette bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, olay günü ve sonrasına ait halk otobüsü, iş yeri ve mobese kameraları olmak üzere yaklaşık 50 kaydı incelemeye aldı. Görüntülerden F.U.'nun yanında oturan kişinin, S.Y. olduğu tespit edilerek, arama çalışmalarına başlandı. Polis ekipleri, S.Y.'yi 12 gün sonra Atatürk Bulvarı'ndaki otobüs durağında beklerken yakaladı. Gözaltına alınan S.Y.'nin, İstanbul'daki taciz olayından emniyette suç kaydının olduğu belirlendi. S.Y.'nin, sorgusunda, tacizde bulunmadığını, elinin yanlışlıkla kadına çarptığını öne sürdüğü öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Otobüsün güvenlik kamerasından çekilen görüntüler

KÜTAHYA,()

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Havalar soğudu balık tezgahları şenlendi

Samsun'da hava sıcaklıklarının düşmesi ve deniz suyunun soğumasıyla tezgâhlar hamsi, mezgit, uskumru ve istavritle şenlendi. Vatandaşın balığa olan ilgisi artarken, Karadeniz sofralarının vazgeçilmezi olan hamsin ise kilogramı 10 TL'den satılıyor.

Sonbaharın gelmesiyle birlikte hava sıcaklıklarındaki düşüş ve avlanmada etken olan deniz suyunun soğuması, balıkçıların yüzünü güldürdü. Havaların soğumasıyla, hem avlanan balık miktarı hem de vatandaşların balığa olan talebi arttı. Deniz suyu ısısının istenilen seviyeye ulaşmasıyla av sezonu bereketli geçerken, kentteki tezgâhlar ise hamsi, mezgit, uskumru ve istavritle şenlendi. Karadeniz'de balıkçı tezgâhlarını dolduran balıkların başında ise hamsi geliyor. Karadeniz'de sofraların vazgeçilmezi olan hamsi kilogramı 10 TL'den satışa sunuluyor.

'BU SENE HAMSİ BOL'

Samsunlu balıkçı Recep Erdoğan, Karadeniz insanı için balığın özellikle hamsinin yerinin ayrı olduğunu söyleyerek "Av sezonunu başlamasıyla birlikte sofralarda balıklar yerini aldı. Ama Karadenizliler için hamsi demek başka bir şeydir. Bu sene hamsi bol. Kaliteli hamsinin fiyatı kilosu şuan 10 TL'den satışa sunuluyor. Vatandaşın ilgisi iyi talep daha da artacak. Havalar soğuyunca insanların aklına gelen ilk şey balıktır özellikle Karadeniz'de. Karadenizli için hamsi bereket ve bolluk demektir. Gariban yemeğidir. Bir kilo hamsiyle 4 kişilik bir aile doyabilir" dedi.

KALİTESİ DÜŞÜK HAMSİLERE DİKKAT

Kalitesi düşük hamsinin bazı tezgâhlarda kilosu 5 TL'den da satıldığını ancak bu fiyatın kullanılan poşetin bile giderini karşılamadığını söyleyen Erdoğan, "Ama kalitesi çok düşük hamsiler piyasada satılabiliyor. Ambarda beklemiş hamsi, hale giderken yolda 3-4 saat beklemiş hamsi bunlar. Bu hamsi canlı hamsi gibi tezgâhta durmuyor gözleri kırmızı oluyor. Satıcı bunu ışığın altında üzerine 5 lira fiyat etiketini vurup satıyor. Vatandaş iyi balığı balıkçısından anlar. Çünkü üzerine 2 kilo kaliteli balık serer altına kalitesiz balığı serperek satar. Vatandaş bunu anlayamaz. Ama burada 5 lira diğer yerde 10 lira dersen vatandaş kaybeder. Balığı alır akşam evde çöpe döker" diye konuştu.

Samsun'da tezgâhlarda kilogramına göre hamsi 10, mezgit 20, uskumru 15, sargana 25, istavrit 10, barbun ise 30 TL'den satışa sunuluyor.

Görüntü Dökümü:

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-Balıkçı tezafahından detay

-Hamsiden detay

-Balıklardan detay

-Vatandaşların balık alması

-Röportaj

-Muhabir anonsu

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/SAMSUN, ()

