DHA YURT BÜLTENİ - 16

Kardeşi ve kuzenini, çekmecede sakladığı taşla yaraladı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Kasım Y. (33), tartıştığı kardeşi ve kuzenini taşla vurarak yaraladı.

Olay, İnegöl ilçesi Fatih Mahallesi Samyeli Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binada meydana geldi. Eşiyle boşanma aşamasında olan ve ailesiyle birlikte yaşamaya başlayan Kasım Y.’nin iddiaya göre, psikolojisi bozuldu. Sokaktan aldığı taşı odasındaki çekmeceye koyan Kasım Y., bilinmeyen bir sebepten dolayı kuzeni Erol G.. (32) ve kardeşi Bayram Y., (20) ile tartışmaya başladı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kasım Y. çekmecede sakladığı taşla kavga ettiği kardeşi ve kuzenini darp etti. Başına darbe alan Erol G. ve Bayram Y. yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekipleri tarafından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.

Kasım Y., ise polis tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. Bir ay önce boşanma aşamasında olduğu eşinin yaşadığı babasının evinin önünde kendini iple aydınlatma direğine asan Kasım Y.’yi polis kurtarmıştı.

Görüntü dökümü;

-Olay yerinden detaylar

-Yaralılardan detaylar

-Kasım Y.'den detaylar

Süre: 55 saniye, Boyut: 63 MB

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), ()

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Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

BARTIN’da motosiklet sürücüsü ara sokağa dönüş yapan otomobile çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza saat 14.30 sıralarında Hendekyanı Caddesi'nde meydana geldi. Caddede ilerleyen motosiklet sürücüsü önündeki otomobilin sola dönüş yapması üzerine araca çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, 112 Acil ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. İşyerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada, motosiklet sürücüsünün kaskının fırladığı kaza sonrasında sürücünün ayağa kalkarak motosikletine baktığı görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Güvenlik kamera görüntüsü

Süre: 30 sn. Boyut: 6,22 MB

Haber: Ayhan ACAR/BARTIN, ()

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Gelini mehter takımı ve efelerle almaya geldi, deveye bindirdi

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, damat, gelin evine mehter takımıyla ve efeler eşliğinde gelerek, gelini deveye bindirdi. İlçenin en işlek caddesi Atatürk Bulvarı'nda deve üstündeki gelini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Turgutlu'nun kırsal Yayla Mahallesi'nde yaşayan, özel harekat polisi Mehmet Hazar, hayatını, bir okulda güvenlik görevlisi olan Nurten Sezgin ile birleştirmeye karar verdi. Cumartesi günü yapılan gelin alma töreni ise ilginç anlara sahne oldu. Ege yöresine ait Yörük kültürü, düğünde yaşatıldı. Damat Mehmet Hazar, mehter takımı ve efeler eşliğinde, kız evine gelini almaya gitti. Damat Hazar, gelin Sezgin'i anne ve babasının evinden türkülerle çıkartarak deveye bindirdi. Bu sırada efeler de harmandalı zeybeği oynadı. Konuklara köy yemekleri ve keşkek ikram edildi. Başına yörükbaşı bağlanan gelin, deve sırtında konvoy eşliğinde Atatürk Bulvarı üzerinden Yayla Mahallesi'ndeki yeni evlerine götürüldü. Deveye üstündeki gelin, alkışlar eşliğinde karşılandı.



Damat Mehmet Hazar, "Eşimi deve üzerinde getirerek örf ve adetlerimizi yaşatmak istedik. Rabbim inşallah bizi mutlu eder" diye konuştu. Gelin Nurten Hazar ise, "Dualarım kabul oldu. Unutmayacağım bir an oldu. Bu farklılığı ve güzelliği yaşadığım için mutluyum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Deve ile gelin alınmasından görüntü

-Gelinin, mehter eşliğinde deve sırtıda konvoyla Atatürk Bulvarında tur atması

Haber-Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), ()

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Adana'da coşkulu Cumhuriyet Bayramı kutlaması

ADANA'da Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri, büyük coşkuyla gerçekleştirildi. Adanalılar, ünlü şarkıcı Göksel ile Cumhuriyet'in 96'ıncı yılını kutladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Büyükşehir Belediyesi önünden başladı. Onbinlerce Adanalı, meşaleler ve bayraklarla Atatürk ve Ziyapaşa bulvarlarından Uğur Mumcu Meydanı’na yürüdü. Uğur Mumcu Meydanı’ndaki kutlamalara Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, milletvekilleri ve siyasi partilerin temsilci, sivil toplum kuruluşlarının yönetici ve üyeleri katıldı.

'İŞTE ADANA BU'

Adana ve Adanalılar için Cumhuriyet'in başka bir önem arz ettiğini belirten Başkan Karalar, "Adana halkının Cumhuriyet'in kuruluşunda önemli etkisi, katkısı olmuştur. Adanalılar, Mustafa Kemal Atatürk’e milli mücadele hissi verirken de, Çanakkale zaferi kazanılırken de katkı vermiştir. Adanalılar, Mustafa Kemal Atatürk’ün kafasındaki muasır medeniyete ayak uydurma konusunda da ciddi katkı sağlamıştır. İşte Adana bu" dedi.

Son dönemde dış devletlerin ülkeyi bölmeye parçalamaya yönelik hareketlerinin ortaya çıktığını kaydeden Başkan Karalar, "Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyetin temellerini o kadar sağlam atmış ki, ne yaparlarsa yapsınlar hedeflerine ulaşamayacaklardır. Cumhuriyet ilelebet payidar kalacaktır. Adana bu Cumhuriyet Bayramı’nda bir başka güzel" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Adanalılar, Cumhuriyet Bayramı’nı şarkıcı Göksel'e bayraklarla eşlik ederek kutladı.

Görüntü Dökümü

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- Yürüyüşten drone görüntüleri

- Başkan Zeydan Karalar'ın konuşması

- Göksel konserinden görüntüler

SÜRE:04'44" BOYUT:524 MB

Haber-Kamera: ADANA,()

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Mersin’i sokak dansçıları renklendirdi (2)

NARENCİYE FESTİVALİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Bu yıl 7'ncisi gerçekleştirilecek Uluslararası Mersin Narenciye Festivaline sayılı günler kalırken hazırlıklarında son aşamaya gelindi.

Adnan Menderes Bulvarı Kültür Park içerisinde 70 dönümlük alanda gerçekleştirilecek festival kapsamında, tamamen narenciye ürünlerinden yapılan süslemelerin büyük bölümü tamamlanırken, sahilde hummalı çalışma da sürüyor. Kentte festival heyecanı devam ederken, Mersin Valisi Ali İhsan Su da festival alanına gelerek, hazırlıkları yerinde inceledi. Festival İcra Komitesi Başkanı ve Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir tarafından karşılanan Vali Su, çoğunluğu kadın yaklaşık 70 işçi tarafından büyük bölümü bitirilen süslemeleri inceleyerek, bilgi aldı.

İncelemelerinin ardından konuşan Vali Su, 1-3 Kasım tarihleri arasında yapacakları Narenciye Festivaline davet ederek, "Narenciye hem Türkiye hem Mersin açısından çok önemlidir. Narenciye sektörü önemli bir istihdam kaynağıdır. Narenciye aynı zamanda ülkemizin önemli bir ihracat kalemini oluşturmakta, bu bakımdan da çok önemli. İnsanların sağlığı açısından da çok önemlidir. Yani narenciye her anlamda ülkemiz, ilimiz ve insanlık için son derece önemli bir ürün. Bu anlamda hem narenciyenin tanıtılması hem de ilimizin bu figürle tanıtılması çok önemli" diye konuştu.

Festivale 25 ülkeden 700 gösteri sanatçısının geleceğini ifade eden Su, bu konukların her birinin de ülkelerine döndüklerinde Mersin'in birer turizm elçisi olacaklarının altını çizdi. Su, “Bu konuklar neticede burayı görecekler, gezecekler, insanlarımızla tanışacaklar ve kültür alışverişi olacak. Narenciyeyi, buranın dostluğunu, güzelliğini, sıcak iklimini yaşayacaklar. Her biri de inanıyorum ki, sosyal medya hesaplarından bu güzellikleri paylaşacaklar. Bu da ilimizin tanıtımına önemli bir katkı sağlayacak, belki dünya çapında milyonlara ulaşacak. Narenciye Festivalinin hem ilimizin ve ülkemizin tanıtılması hem ilimizin güzelliklerinin dünyaya açılması hem de narenciyenin ve sektörün kalkınması, gelişmesi açısından çok büyük etkileri olacak" dedi.

İcra Kurulu Başka Özdemir de Türkiye’nin birçok yerinde meyve festivallerinin yapıldığını ifade ederek, "Mersin Narenciye Festivali’ni diğer festivallerden ayıran özellik şu, biz meyvenin kendisini süsleme aracı olarak kullanıyoruz. Festival alanında toplamda 20 figürümüz var. Bunları da süslemek için 100 ton narenciye ürünleri kullanıyoruz. Bu da yaklaşık 500 bin adet narenciye ürünüdür. Figürlerin her birini kuyumcu titizliği ile süslüyoruz. Bu festivalde sanat var, hayal gücü var, işbirliği, birlik ve beraberlik var. Güney Amerika’dan tutun Kafkaslara, Avrupa’dan, Afrika’dan kadar 25 ülkeden 700 gösteri sanatçısı geliyor. Bunlar 5 gün boyunca Mersin’in her yerinde gösteriler yapacaklar" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Süsleme yapan çalışanlar

-Çalışanlardan genel ve detay

-Figürlerden genel ve detay

-Vali Ali İhsan Su inceleme yaparken

-Vali Su, İcra Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir’den bilgi alırken

-Vali Su açıklama yaparken

-İncelemeden genel ve detay

-Özdemir’in çalışmaları kontrol etmesi

-İcra Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir ile röp

- muhabiri Mustafa Ercan’ın anonsu

(BOYUT:601 MB) (SÜRE:5,22 DK)

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN, ()

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Diyarbakır’da Sur Yarı Maratonu heyecanı

DİYARBAKIR’da valilik ve büyükşehir belediyesi ev sahipliğinde, 2020 yılında Uluslararası Sur Yarı Maratonu düzenlenecek. Atletizm Federasyonu ve valilik arasında imzalanan protokol töreninde konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Hasan Basri Güzeloğlu, "Çok üst düzeydeki sporcuların katılımıyla Diyarbakır bir büyük buluşma ve kucaklaşmaya, şölene tanık olacak. Katılan onbinler, il dışından gelen binler, yüzbinler bu doğrultuda Diyarbakır’ı duyacak, tanıyacak" dedi.

Diyarbakır’da 19 Nisan 2020’de düzenlenmesi planlanan Uluslararası Sur Yarı Maratonu’nun tanıtım toplantısı yapıldı. Bir otelde gerçekleşen tanıtım toplantısına, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Hasan Basri Güzeloğlu, Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir, İl Milli Eğitim Müdürü Feysel Taşçıer ile milli sporcular ve öğrenciler katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Atletiz Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, "Diyarbakır’da Sur Maratonu ve Yarı Maratonu, Halk Koşusu ile birlikte bir de Çocuk Maratonu yapacağız. 6-7 yaş grubu çocukların da orada koşmasını istiyoruz. Çünkü spor kültürü buradan başlıyor” diye konuştu.

‘DİYARBAKIR, SPORUN DA ŞEHRİ OLACAK’

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu da şunları kaydetti:

“Diyarbakır hep gerçeğinin, güzelliğinin dışında anıldı. Diyarbakır artık birlik ve beraberliğin şehri olarak aynı zamanda sporun da şehri olacak. 2 milyona yaklaşan nüfusu ve nüfusuna oranla Türkiye’nin en genç ve güçlü olan ili olan Diyarbakır, gençlerinin sporuyla, Ayşe ve Meryem’in ortaya koyduğu sporcu kimliğiyle sporun zirvesine doğru yol alacak. Uluslararası Sur Yarı Maratonu’yla Diyarbakır hem tarihi geçmişini hem de modern yanıyla da tanıtılacak. Çok üst düzeydeki sporcuların katılımıyla Diyarbakır bir büyük buluşma ve kucaklaşmaya, şölene tanık olacak. Katılan onbinler, il dışından gelen binler, yüzbinler bu doğrultuda Diyarbakır’ı duyacak, tanıyacak. Böylece en büyük amacımız karşılık bulmuş olacak. Belki de bunun sonrasında Diyarbakır spor alt yapısında başlayan bu değişim ve dönüşüm bütün diğer branşlara itici bir güç olacak. Diyarbakır bunu hak ediyor ve çok uzun zamandır bekliyor."

U-23 Avrupa Şampiyonası’ndan altın madalya ile dönen milli sporcu Ayşe Tekdal ise "Herkesi yarışmaya davet ediyorum. Çok güzel bir organizasyon olacağından hiç şüphem yok" dedi.

Program, Atletizm Federasyonu ve valilik arasında imzalanan protokol ve Cumhuriyet Koşusu'nda dereceye girenlere ödül verilmesinin ardından sona erdi.

Görüntü Dökümü

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Toplantıya katılanlar

Sinevizyon gösterisi

Fatih Çintimar’ın konuşması

Vali Hasan Basri Güzeloğlu’nun konuşması

Ödül töreni

Ayşe Tekdal’ın konuşması

Genel ve detay

Haber-Kamera: Emrah KIZIL, Elif FİLİZ/DİYARBAKIR,()

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 891 MB

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Emine Bulut'un ismi spor salonunda yaşayacak



KIRIKKALE'de Saran Holding tarafından yaptırılan spor salonuna, eski eşi Fedai Varan (43) tarafından 10 yaşındaki kızı F.B.V.'nin gözleri önünde öldürülen Emine Bulut'un adı verildi.

Türkiye'nin farklı yerlerinde 2000 yılında bu yana okulların bünyesinde spor salonu yaptıraran Saran Holding, Kırıkkale'de 19'uncu spor salonunu inşa ettirdi. Mustafa Özbek İlkokulu'nun bahçesine yaptırılan salona, eski eşi Fedai Varan tarafından öldürülen Emine Bulut'un adı verildi. Salonun açılış törenine Kırıkkale Vali Vekili Osman Akbaş, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, Ticaret eski Bakanı Kürşat Tüzmen, Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, Emine Bulut'un kardeşi Feyyaz Bulut ve vatandaşlar katıldı.

19 YILDA 19 SPOR SALONU

Törende konuşan Sadettin Saran, holding olarak Türkiye'de ilk spor salonunu 2000 yılında Hakkari'nin Çukurca ilçesinde açtıklarını hatırlattı. Aradan geçen 19 yılda, Türkiye'nin çeşitli illerinde kullanıma sundukları 19 spor salonunu Milli Eğitim Bakanlığı'na bağışladıklarını hatırlatan Saran, şöyle konuştu:

"Ben Kırıkkaleliyim. Bu topraklardan çıktım. Sizlerden biriyim. Babam devlet memuruydu. Spor bursu ile Amerika'da okudum. Sonra kardeşlerimle Saran Holding'in temellerini attık. Saran Holding olarak, 1991 yılından beri, ağırlıklı uluslararası medya ve yayın ürünleri pazarlaması olmak üzere 6 ana sektörde, 30 şirketi ve 3 binin üzerindeki çalışanımızla faaliyetimizi sürdürüyoruz. İnsan odaklı sosyal sorumluluk projeleri ile yaşadığımız topluma sürekli pozitif katkı sağlamak, Saran Holding olarak en büyük önceliğimiz arasında yer alıyor."

Yapılan konuşmanın ardından spor salonun açılışı gerçekleştirildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, ()-

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