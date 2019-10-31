DHA YURT BÜLTENİ - 16

YURT BÜLTENİ - 16

Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te Cumhuriyet coşkusu

Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen törenlerle kutlandı.

Eskişehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları saat 10.30'da Atatürk Bulvarı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Törene Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral Atilla Gülan, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, İyi Parti Eskişehir Milletvekili Dr. Aslan Kabukçuoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve halk katıldı.

Vali Çakacak, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral Gülan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen, tören aracına binerek halkın bayramını kutladı. Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Cumhuriyet'in kuruluşunun 96. yıl dönümünü kutlamanın haklı gururunu yaşadığını ifade ederek, "Bu anlamlı günde başta Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder ATATÜRK ve kahraman silah arkadaşları olmak üzere şanlı ecdadımızı, kanlarıyla bu toprakları bizlere vatan yapan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı ve şükranla yâd ediyor, Büyük Türk Milleti'nin, Eskişehirli hemşehrilerimin, yarınlar adına umudumuz olan sevgili çocuklarımızın ve gençlerimizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor, sizleri en içten duygularımla selamlıyorumö dedi. Vali Çakacak konuşmasının sonunda asker selamıyla, Barış Pınarı Harekatı'na da destek verdi. Konuşmaların ardından Melahat Ünügür Ortaokulu ve TOKİ Şehit Savaş Kubaş Anadolu Lisesi halk oyunları ekipleri gösterilerini yaptı. Şiirlerin okunmasından sonra askeri birlik ve okul öğrencileri tören geçişi yaptı.

BİLECİK'TE CUMHURİYET COŞKUSU

Bilecik'te ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Edebali Stadyumu'nda saat 10.00'da başladı. Buradaki törene Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, 2'nci Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya ve halk katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından protokol üyeleri halkın bayramını kutladı. Vali Bilal Şentürk, Cumhuriyet Bayramı coşkusu ve heyecanı içerisinde olduğunu belirterek, "Bugün, bize hükmetmeye, bizi tutsak etmeye çalışan kuvvetlere bütün dünyanın gözü önünde meydan okuduğumuz günün yıldönümüdür. Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşlarının maddi ve manevi yönden inşa ettikleri Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanının 96. yılında birlik ve beraberlik içinde olmanın coşku ve heyecanı içindeyizö dedi. Marşlar eşliğinde gerçekleşen tören geçişi sonrası Edebali Stadyumu'ndaki kutlamalar sona erdi.

KÜTAHYA'DA BAYRAM PROGRAMI

Kütahya'daki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yıl dönümü kutlamaları Yeni Kapalı Spor Salonu'nda yapıldı. Buradaki törene Kütahya Valisi Ömer Toraman, AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mustafa Çekiç, öğrencileri ve aileleri katıldı. Tören, Vali Ömer Toraman, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz ile Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık'ın halkı selamlamasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Vali Toraman, "Bugün esarete rıza göstermeyerek istiklalimize kasteden işgalcilere karşı Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde başlatmış olduğumuz Kurtuluş Savaşımızı Dumlupınar'da zaferle taçlandırmamızın ardından 29 Ekim 1923'te 'Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir' ilkesiyle ilan ettiğimiz cumhuriyetimizin 96'ıncı kuruluş yılını millet olarak gururla ve coşkuyla kutluyoruzö dedi.

Konuşmalarının ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu, halk oyunları ve sporcular tarafından gösteri sunuldu. Törende, Cumhuriyet Koşusu'nda dereceye giren sporcular ödüllerini protokol üyelerince verildi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Tugay Bandosu ve Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi Korosu tarafından hazırlanan konserle sona erdi.

Görüntü Dökümü

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(ESKİŞEHİR)

-Vali ve protokolün halkın bayramını kutlaması

-Kutlamalara Türk bayraklarıyla katılanlar

-Vali Çakacak'ın konuşması

-katılanlardan detaylar

-Resmi geçit töreni

-Genel görüntüler

(BİLECİK)

-Saygı duruşu ve istiklal marşı

-Gösteriler

-Şiirlerin okunması

-Asker selamı

-Kortej yürüyüşü

-Tel örgü arkasından bayramı izleyenler

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN-Oğuzhan KILIÇ-Cafer ELMAS/ESKİŞEHİR,KÜTAHYA,BİLECİK,()-

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Batman'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Batman'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ncı yıl dönümü, düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı.

Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ncı yıl dönümü dolayısıyla Turgut Özal Bulvarı'nda tören düzenlendi. Törene Vali Hulusi Şahin, Garnizon Komutanı Albay İhsan Kaplan ve protokol üyeleri katıldı. Vali Şahin ve Garnizon Komutanı Kaplan, kent sakinlerinin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Törende, şiir ve resim yarışmalarında dereceye girenlere, ödüllerini Vali Şahin verdi. Törende konuşma da yapan Şahin, "Devletimiz asırlık bir çınar oldu. 23 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nız kutlu olsun. Bundan 1 asır önce dört bir yandan üzerimize çullanan ehl-i sahibin hayasızca akınlarına maruz kaldık. Bizi boğmak için düveli muazzama dört bir koldan saldırıya geçti. Yıllarca bu cepheden bu cepheye koşan, vuruşa vuruşa kırılan orduları dağıtılmış, toprakları işgal edilmiş milletimiz son kuvvetle kıyama kalktı. Hedefimiz kayıtsız, şartsız, tam bağımsız yeni Türk devletiydi. Parolamız 'Ya istiklal ya ölüm'dü. Vatanın her karış toprağı vatandaş kanıyla sulanmadıkça pek olunamazdı. İşte bu sayededir ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde milletimiz, tüm planları bozdu. Kurduğu Türkiye Cumhuriyeti ile kendisine kefen biçenlere gereken cevabı verdi" dedi.

Kutlamalar, geçit töreniyle son buldu.

Görüntü Dökümü

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Vali Şahin tebrikleri kabul ekmesi

Vali şahin kutlama alanına gelmesi ve konuşması

Folklor gösterisi

Tören geçidi

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU 168 MB

Haber-Kamera: Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN, ()

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Cumhuriyetin 96'ncı yılında 96 dakika kulaç attılar

Gaziantep'te Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında sporcular ve vatandaşlar, 96 dakika aralıksız kulaç attı.

Şehitkamil Belediyesi, Cumhuriyet'in 96'ncı yılı nedeniyle düzenlenen kutlamalar kapsamında çok sayıda sporcu ile vatandaşı, Alleben Yüzme Havuzu'nda bir araya getirdi. Milli sporculardan rekortmenlere, özel sporculardan minik sporculara, öğretmeninden esnafına, sanayicisinden işçisine kadar farklı meslek grupları ile yaşlardan katılımcılar, bayrak yarışı disiplininde, 8 kulvarda 96 dakika kulaç attı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile milletvekilleri, sporcular ve vatandaşların katıldığı organizasyonda konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, cumhuru oluşturan tüm bireyleri misafir ettiklerini söyledi. Fadıloğlu, “Katılımcı sayısı ve niteliği ile ilklere sahne olan birçok başarılı organizasyonlara imza attık. Ev sahipliğini yaptığımız su sporlarındaki organizasyonlar artık ulusal arenada örnek gösterilir hale geldi. Su sporları özelinde gençlik ve spor alanında gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetlerde üzerimize düşen en önemli görev, çocuklarımıza ve gençlerimize milli bilinci aşılmak oldu. Vatan, bayrak, devlet, millet sevgisi ile büyüyen nesiller yetiştirmek bizim en büyük misyonumuz" dedi.

Başkan Fadıloğlu, katılımcıların bayrak yarışı disiplininde olduğu gibi 96 dakika, aralıksız kulaç attıklarını belirterek, organizasyon ile Cumhuriyete ve bayrağa sahip çıktıklarını, milli değerleri kuşaktan kuşağa aktarmak için büyük bir mücadele verdiklerini kaydetti.

Sporcular ve vatandaşlar da organizasyona katıldıkları için gurur duyduklarını söyledi .

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Etkinliğe katılanlar

- Rıdvan Fadıloğlu'nun konuşması

- Yüzen sporcular

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 393 MB

Haber-Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-)

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4 gündür kayıp oğluna seslendi: Yalvarıyorum, dön gel artık

Antalya'da, ailesine intihar edeceğine dair ses kaydı bıraktıktan sonra ortadan kaybolan Hakan Gökalp'ten (31) 4 gündür haber alınamıyor. Anne Emine Fidan, oğluna, "Yalvarıyorum, dön gel artık" diye seslendi.

Kepez ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan ve işsiz olduğu öğrenilen Hakan Gökalp, geçen cuma sabah, 07 BUR 94 plakalı otomobiliyle kayıplara karıştı. Sosyal medya hesaplarını kapatan Gökalp, ailesine de intihar edeceğine dair ses kaydı bıraktı. Ses kaydında, "Olur da eğer kendime zarar verecek olursam, herkes beni affetsin. Benim çevremle sorunum yok. Ailemi de kendimi de mahvettim. Ne diyeyim başka. İnşallah hızlı bir şekilde toparlanırsınız" diyen Gökalp'in ailesi, polise 'kayıp' başvurusunda bulundu.

Aradan geçen 4 günde haber alınamayan Hakan Gökalp'in annesi Emine Fidan, oğlunun hayatından endişe ettiğini belirterek, "Oğlumun psikolojik sorunları vardı. Ancak tedaviden sonra düzeldi. Ardından testis kanseri teşhisi konuldu. Kemoterapi gördü. Saçları dökülünce canı sıkıldı. Oğlumun kendisine bir şey yapmasından endişe ediyorum" dedi.

Eşinden ayrıldığı öğrenilen 3 çocuk annesi Fidan, aracılığıyla oğluna, "Ne olur oğlum dön gel. Ne olursun gel. Seni çok merak ediyorum. Beni çok üzdün biliyorum. Neredeysen çık gel oğlum. Yalvarıyorum. Çık gel artık" diye seslendi.

İki kez bileklerini keserek, bir kez de çamaşır suyu içerek intihar teşebbüsünde bulunduğu belirtilen Hakan Gökalp'i polis her yerde arıyor.

Görüntü Dökümü

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-Kayıp adamın fotoğrafını elinde tutan annenin ve yakınlarının görüntüsü

-Aileden detay görüntü

-Anne oğlunun fotoğrafına bakarken

-Kayıp adamın yatağından ve kedisinden görüntü

-Kayıp adamın odasından görüntü

-Kayıp adamın Rusça yazdığı notlar ve bir şiirden görüntü

-Anne Emine Fidan röp

-Annenin ağlamasından görüntü

-Kayıp adamın evinin dış plan görüntüsü

-Kayıp adamın aileye bıraktığı ses kaydı

-Kayıp adamın opağının fotoğrafı

353 MB - 3.10'

Haber: Süleyman EKİN-Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, ()

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