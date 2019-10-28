DHA YURT BÜLTENİ-16

Soma'da maden işçilerini taşıyan servis midibüsü ile kamyon çarpıştı: 26 yaralı

MANİSA'nın Soma ilçesinde, özel bir maden ocağında çalışan işçilerin taşıyan servis midibüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada 26 kişi yaralandı.

Kaza, gece yarısı Yırca Mahallesi Soma Termik Santral Bağlantı Köprüsü mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Deniş Mahallesi'ndeki özel bir maden ocağında gece vardiyasında çalışacak işçilerini taşıyan Mustafa Y. (53) yönetimindeki 45 J 5684 plakalı servis midibüsü, Mehmet B. (44) yönetimindeki 45 VZ 944 plakalı kamyon ile çarpıştı. Can pazarının yaşandığı kaza yerine jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından ambulanslarla Soma, Kırkağaç ve Akhisar ilçelerindeki hastanelere sevk edildi. Tedaviye alınan yaralılardan, servis şoförü Mustafa Y. ile 3 işçinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Haber: Cemil SEVAL / MANİSA,()

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Gemlik Belediyesi İmar Bölümü'ne gelen madde bağımlısı, cam kapıyı kırdı

BURSA'da Gemlik Belediyesinin imar bölümüne gelen madde bağımlısı olduğu iddia edilen P.C.V. (23) cam kapıyı kırıp, güvenlik görevlileriyle tartıştı. P.C.V. olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, öğlenden sonra, Gemlik Belediyesi İmar Bölümü'nde meydana geldi. Uyuştucu madde bağımlısı olduğu iddia edilen P.C.V., kapalı olan imar bölümüne gelip, taşkınlık yapmaya başladı. Kapı kolunu kıran P.C.V., ardından kolla kapının camını kırdı. Olayın ardında binaya güvenlik görevlileri geldi. Bu sırada uyuştucu etkisinde olduğu ileri sürülen P.C.V.'nin, gelen güvenlik görevlileri ile arasında arbede yaşandı. İhbar üzerine olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri P.C.V.'yi gözaltına alıp, sorgulamak üzere emniyete götürdü. Olayın ardından Gemlik Belediyesi Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan da binaya gelip incelemelerde bulundu.

'AİLEMLE TARTIŞTIM, NE YAPTIĞIMI BİLMİYORDUM'

Bursa'da Gemlik Belediyesi'nin imar bölümüne gelerek cam kapıyı kıran madde bağımlısı olduğu belirtilen P.C.V. polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü. Burada alınan ifadesinde ailesiyle tartıştığını, sinirlenerek kendisini kaybettiğini ve ne yaptığını hatırlamadığını söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından P.C.V. akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden detaylar

Haber-Kamera: Kazım BULUT / GEMLİK(Bursa),()

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Kızıyla görüşmesini istemediği kişiye polis merkezi önünde ateş açtı

KÜTAHYA’da Hüseyin Y. (38), otomobille seyin halindeyken kızı ile arkadaşlık yapmasını istemediği Yunus Emre Y.’yi polis merkezi önünde görünce, tüfekle ateş etti. Polis merkezinin nöbetçileri otomobilin aracın lastiklerine ateş ederek durdururken, Hüseyin Y. gözaltına alındı. Saldırıya uğrayan Yunus Emre Y. ise yaya olarak kaçtı.

Olay geç saatlerde Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği önünde meydana geldi.

Hüseyin Y., yönetimindeki 1 SH 879 plakalı otomobille Adnan Menderes Bulvarı üzerinde sehir halindeyken, kızı ile arkadaşlık yapmasını istemediği Yunur Emre Y.’yi Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği önünde gördü. Hüseyin Y., otomobilde bulunan tüfekle rastgele ateş etti. Yunus Emre Y., koşarak bölgeden uzaklaşırken, Hüseyin Y.’nin ateşi sonucu saçmalar polis merkezinin duvarlarına ve kapısına isabet etti.

Polis merkezindeki nöbetçiler de Hüseyin Y.’nin otomobilin lastiklerine ateş açtı. Nöbetçilerin açtığı ateş sonucu otomobille kaçamayan Hüseyin Y., polisler tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli Hüseyin Y. halkında ‘genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürmek, tehdit, kamu malına zarar verme’ suçlarından soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Polis merkezi önündeki otomobil

-Nöbetçi polisin olayı müdürlere anlatması

-Araçtan detay görüntüler

-Olay yeri inceleme görüntüsü

-Nöbet kulübesinden görüntü

-Polis merkezi ve genel görüntüler

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ / KÜTAHYA,()

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