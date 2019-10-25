DHA YURT BÜLTENİ - 16

Okulun müdür yardımcısını döven baba-oğul tutuklandı

DİYARBAKIR'da, okulun müdür yardımcısı Yasin Güneş'i dövdüğü gerekçesiyle veli Mehmet Sıtkı A. ile oğlu Serhat A., gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen baba- oğul, mahkemece tutuklandı.

Olay, pazartesi günü, Kayapınar ilçesindeki Süleyman ve Muazzez Ersönmez Ortaokulu'nda meydana geldi. Okulun müdür yardımcısı Yasin Güneş, iddiaya göre, öğrencisinin bazı davranışları nedeniyle babası Mehmet Sıtkı A.'ya şikayette bulundu. Bunun üzerine okula çocuğunun ağabeyi Serhat A. ile gelen baba Mehmet Sıtkı A., müdür yardımcısı ile konuşmak istedi. Yasin Güneş ile baba- oğul arasında konuşma sırasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Mehmet Sıtkı A. ile oğlu Serhat A., okul bahçesinde Yasin Güneş'i dövdü. Güneş'in yere yatırılarak, dövüldüğü anlar, okulun güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi. Olayın ardından Yasin Güneş'in şikayeti üzerine jandarma ekipleri, harekete geçti. Mehmet Sıtkı A. ve Serhat A., gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba- oğul, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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Öğretmenin veli ve çocuklarıyla konuşması

Darp edilmesi

Okuldan detay

Mahalle tabelası

Haber-Kamera: DİYARBAKIR,()

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 214 MB

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Briket imalathanesindeki havuza giren 2 çocuk boğuldu

MARDİN'de briket imalathanesindeki havuza giren Enis Bişi (9) ve Harun Arslan (10) boğuldu.

Olay, dün Artuklu ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'nde meydana geldi. İlkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Enis Bişi ile 4'üncü sınıf öğrencisi Harun Arslan, briket imalathanesindeki havuza girdi. Bir süre sonra çevredekiler, 2 çocuğun çırpındığını gördü. Havuza koşanlar çocukların kurtarılması için seferber olurken, bölgeye acil sağlık ekipleri çağrıldı.

Havuzdan çıkarılan 2 çocuk, olay yerinde yapılan müdahalelerinin ardından Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste müdahale edilen Enis Bişi ve Harun Arslan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılmadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TOPRAĞA VERİLDİLER

Mardin'de, briket imalathanesindeki havuzda boğulan Enis Bişi (9) ve Harun Arslan'ın (10) cenazeleri, otopsinin ardından yakınlarınca teslim alınıp Ortaköy Mahallesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

SIRALARINA GÜL BIRAKILDI

İki çocuğun ölümü eğitim gördükleri okulda öğretmenlerini ve arkadaşlarını yasa boğdu. Okulda Bişi ve Arslan için arkadaşları, sıralarına gül bıraktı. Taziyede bulunmak için okula gelen İl Milli Eğitim Müdür Vekili Murat Doğan ve Memur-Sen İl Başkanı Eyüp Değer de iki çocuğun sırasına gül bıraktı. Sınıfta öğrencilerle bir süre sohbet eden İl Milli Eğitim Müdür Vekili Murat Doğan, "Sevgili çocuklar öncelikle hem sizlerin, hem bizlerin, hem Ortaköy İlkokulu ailesinin başı sağ olsun. İnşallah bu yaşayacağınız son üzücü olay olur. Her musibette olduğu gibi bu ölümden ders çıkarmamız lazım. Lütfen anne babamızın büyüğümüzün sözünü dinlemeden kendi kafamıza göre işler yapmayalım. Nasıl ki yerimizden kalkıp çöp atarken öğretmenimizden izin alıyorsak, her konu da ailemize annemize babamızdan izin almalıyız" dedi.

İMALATHANE SAHİBİNİN İFADESİ ALINDI

Olayın ardından imalathane sahibi M.A. polis ekiplerince gözaltına alındı. M.A. ifadesinde çocuğunu hastaneye götürdüğü için imalathanede kimsenin olmadığını söyledi. M.A. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Olay sırasında bölgede olan Şeyhmuz Akbacı, yaşananların bütün mahalleyi yasa boğduğunu ifade ederek, iki çocuğun boğulduğu saatte atölye sahibinin çocuğunu hastaneye götürdüğünü ve atölyede kimsenin olmadığını, çocukların da bunu fırsat bilerek havuza girdiklerini söyledi.

Görüntü Dökümü

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Mahalleden görüntü

Okuldan görüntü

Olay yeri

Havuzdan görüntü

Sınıfından ve sıralarından görüntü

Sınıfta dua okunması

Yapılan konuşmalar

Genel ve detay

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN,()

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 780 MB

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450 bin çift ayakkabı Suriye'ye gönderildi

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Kızılay Kocaeli Şubesi'nin ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında, Kızılay'a bağışlanan 450 bin çift ayakkabı, denetimli serbestlikten yararlanan hükümlüler tarafından paketlenerek Suriye'ye gönderildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Kızılay Kocaeli Şubesi'nin beraber yürüttüğü proje kapsamında Kızılay'a yapılan bağışlarla toplanan 450 bin çift ayakkabı, denetimli serbestlikten faydalanan hükümlüler tarafından İzmit'te bulunan İnterteks Fuar Alanı'nda toplanıp, paketlendi. Erkek, kadın ve çocuk ayakkabıları, Suriye'de yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nın ardından oluşturulan güvenli bölgede yaşayan ihtiyaç sahiplerine gönderilmek üzere TIR'lara yüklendi. Törene, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habip Korkmaz, Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan ve denetimli serbestlikten faydalanan hükümlüler katıldı. Yola çıkacak TIR'ların önünde dua edenler, Suriye'ye gidecek olan TIR'ları asker selamıyla uğurladı.

Yaptıkları bu projenin kendileri için mutluluk verici bir iş olduğunu söyleyen Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habip Korkmaz, "Bugün burada çok hayırlı bir hizmetin yürütülmesine şahit oluyoruz. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'müz ile Kızılay Kocaeli Şubesi'nin birlikte hazırladığı ortak bir protokol çerçevesinde Kızılay'a bağışlanan 450 bin çift ayakkabının tasniflenmesi, paketlenmesi ve bunların adreslerine gönderilmesini yapıyoruz burada. Bu ayakkabılar, Barış Pınarı Harekatı sonrasında oluşturulan güvenli bölgede bulunan kardeşlerimize gönderilecek. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'müzün son zamanlarda yaptığı kamuya yararlı çalışmalardan bir tanesi de bu, biz bunlarla gurur duyuyoruz. Şu zamana kadar birçok güzel hizmetin içerisinde yer aldık, inşallah bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Görüntü Dökümü

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-Ayakkabıların tasnif edilip paketlenmesi

-TIR'ların önünde dua edilmesi

-Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habip Korkmaz ile röportaj

-TIR'ların yola çıkması

-Detaylar

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU-Selda Hatun TAN(İZMİT(Kocaeli),()

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Edirne'de Mehmetçik için lokma dağıtıldı, dua okundu

Edirne'nin Medrese Alibey Mahallesi Muhtarı Nesrin Çağlar, Barış Pınarı Harekatı'nda şehit düşen ve yaralanan Mehmetçikler için lokma dağıtıp, dua okuttu.

Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçik en büyük manevi gücü, Türk halkından almaya devam ediyor. Edirne'nin Medrese Alibey Mahallesi Muhtarlığı öncülüğünde, mahalle halkı harekatta şehit düşen ve yaralanan Mehmetçik için lokma dağıtıp, dua okudu. Bazıları asker kıyafeti giyen öğrenciler ise asker selamı verdi.

Mahalle Muhtarı Nesrin Çağlar, Türk askerinin her zaman yanında olduklarını belirterek, etkinlikte tüm mahallenin emeği olduğunu ifade etti. Çağlar, "Barış Pınarı Harekatı'nda ter döken ve şehit olan Mehmetçiğimiz için mahallemizde bir etkinlik yaptık, lokma dağıttık. Mahallede duyarlı vatandaşlarımızın yardımıyla güzel bir çalışma oldu. Öğrencilerimiz geldiler, mahalle sakinleri ve duyarlı vatandaşlar geldiler, sağolsunlar. Çok mutlu ve gururluyum. Şehit olanlara Allah'tan rahmet diliyorum, gazi olanlara da acil şifalar diliyorum" dedi.

Etkinlikte Edirne Müftülüğü Duahanı Nuri Böcekbakan ve din görevlileri, Kuran'dan ayetler okurken, şehit düşen ve yaralanan Mehmetçikler için dua etti.

Görüntü Dökümü

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Muhtarlık önünde toplananlar

Öğrencilerin asker selamı vermesi

Lokmaların hazırlanması

Kadınların lokma dağıtması

Muhtar Çağlar'ın açıklaması

Mahalleli ile röp.

Şehit ve gaziler için dua okunması

Detaylar

Haber-Kamera: Olgay GÜLER/EDİRNE, () -

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Bakan Selçuk'tan 81 ilin milli eğitim müdürleriyle toplantı (2)

YETENEK VE BECERİ MERKEZİNİ AÇTI

Bakan Selçuk Kongre Müzesi'ndeki programın ardından Okul Yöneticilerinin Mesleki Gelişim Eğitimi Kapanış Programına katıldı. Daha sonra Sivas Yetenek ve Beceri Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Burada konuşan Bakan Selçuk, "Bugün benim gerçekten mutlu olduğum bir gün. Sivas'ın birlikteliği ve beraberliği, ayrıca eğitimde yükselmeye yönelik attığı adımlar çok değerli. Biz çocuklarımızın sadece test ve sınavlara hazırlanmasıyla ilgili olarak değil aynı zamanda ve daha büyük ölçüde hayat sahnesine hazırlanmaları ile ilgileniyoruz. Tasarım, beceri atölyeleri ve bu tür merkezler vasıtasıyla da çocuklarımızın çok yönlü olarak gelişmeleri, duyguda, düşüncede ve harekette eylemde bütünsel olarak gelişmeleri için fırsatlar oluşturmaya gayret ediyoruz. Bunun çok çok güzel bir örneğini Sivas'ta görüyor olmaktan mutluluk duydum. İnşallah bunların sayısını hem Sivas hem başka şehirlerimizde arttıracağız ve bu vesileyle de çocuklarımızın sadece bir yönden değil de çok yönlü olarak gelişmelerine imkan sağlamış olacağız. Dünya ile rekabet edebilmek için eğitim ve ekonomi ilişkisini güçlendirebilmek için bu tür üretim yerlerine, bu tür öğrenme merkezlerine daha çok ihtiyacımız var. El birliğiyle bunu başarabileceğimizin inancı içerisindeyiz" dedi.

MİNİK ÖĞRENCİYLE GÜLDÜREN DİYALOGLAR

Konuşmanın ardından Bakan Selçuk ve beraberindekiler merkezdeki yetenek ve beceri sınıflarını tek tek gezdi. Bakan Selçuk'un televizyon ve radyo stüdyosunu gezdiği sırada Fevzipaşa İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi İnci Koca röportaj teklifinde bulundu. Koca'yı kırmayan Bakan Selçuk stüdyoda minik öğrencinin sorularını yanıtladı. İnci Koca'nın "Küçükken ne olmak isterdiniz" sorusuna Bakan Selçuk, "Ben küçükken farklı hayaller kurardım. Bir hafta itfaiyeci, bir hafta TIR şoförü olmak isterdim. Çok farklı hayallerim vardı" diye cevap verdi. Koca, Bakan Selçuk "İlkokuldayken hangi oyunları oynardınız?" sorusuna ise, "İlkokuldayken bilye, körebe ve saklambaç oynardık. Ama şu anda oynamıyorum" dedi. İnci Koca ise Bakan Selçuk'un cevabına "Tabi artık yetişkin oldunuz. Koskocaman Ziya Bakan olmuşsunuz, oyun mu oynayacaksınız." dedi. Bakan Selçuk'un Koca'yı Ankara'ya daveti üzerine ise minik öğrenci "Geldiğimde koltuğunuza oturacağım" dedi. Bunun üzerine Bakan Selçuk, "Geri kalkmak şartıyla oturabilirsin" diye karşılık verdi. Bu diyaloglar stüdyodakileri güldürdü.

'ÇOK HEYECANLANDIM'

Bakan Selçuk'la yaptığı röportajdan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen İnci Koca, "Çok güzel bir röportajdı. Ankara'ya davet edildim. Oraya gideceğim. Soruları kendim hazırladım. Çok heyecanlandım, kim heyecanlanmaz ki. Arkadaşlarıma anlatacağım. Birazcık da benim havam olsun" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Yetenek ve beceri merkezinin açılışı

-Bakanın konuşmaları

-Merkezin gezilmesi

-Minik öğrenci ile röportajı

-Aralarında geçen diyaloglar

-Detaylar

Haber-Kamera:SİVAS,