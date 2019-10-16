DHA YURT BÜLTENİ-16
KARS'ın Yenişehir Mahallesi'nde yollarının bozuk olduğunu ve çamur- toz nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını söyleyen kadınlar, yol kapatarak eylem yaptı. Bozuk ve çamurlu yoldan şikayetçi olan Yenişehir Mahallesi'ndeki kadınlar evlerindeki...
Bozuk ve çamurlu yoldan şikayetçi olan Yenişehir Mahallesi'ndeki kadınlar evlerindeki masa, sandalye, tahta ve sehpaları getirerek yolu trafiğe kapattı. Yaklaşık yarım saat süren yol kapatma eylemi üzerine olay yerine gelen polis, kadınlara izinsiz eylem yaptıklarını belirterek yolu açmalarını söyledi. Kadınlar, amaçlarının kimseyi engellemek olmadığını, seslerini duyurmak istediklerini söyledi. Polisler de kadınlara yardım ederek, yoldaki malzemeleri kenara aldı.
Kadınlar, belediye başta olmak üzere ilgili kurumlara dilekçe verdiklerini fakat bugüne kadar sorunlarına çözüm bulunmadığından dert yandı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Kadınların yolu kapatması
-Polisin gelmesi
-Polisin kadınlara yolu açmalarını söylemesi
-Kadınların yolu açması
-Polislerin kadınlara yardım etmesi
-Kadınların konuşmaları
-Yoldan, tozdan ve kadınlardan detaylar
-Muhabir Bedir Altunok'u anonsu
-Yaşlı bir vatandaşın yolları göstermesi ve konuşması
Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, ()
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