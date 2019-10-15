DHA YURT BÜLTENİ - 16

İzmir'de yatık duran binalar için tahliye tebligatı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 40 yılı aşkın süre yanlarındaki binanın üzerine doğru yatık şekilde duran binalar endişelendiriyor. Bostanlı bölgesinde bulunan binaların depreme dayanıklı olmaması nedeniyle valilik, mülk sahipleri ve Karşıyaka Belediyesi'ne binaların boşaltılması için tahliye tebligatı gönderdi. Söz konusu binalardaki daire ve dükkanların bir hafta içinde boşaltılması bekleniyor.

Bostanlı semti, Cemal Gürsel Caddesi'ndeki dolgu zemine inşa edildiği için zaman içerisinde eğilen ve yaklaşık 40 yıldır bu şekilde duran apartmanlar tehlike oluşturuyor. Altlarında çeşitli dükkanların da bulunduğu Bostanlı'nın bu en merkezi yerlerindeki dükkanlar ve onlarca dairenin bulunduğu apartmanlar için İzmir Valiliği harekete geçti. Valilik, Karşıyaka Belediyesi'ne tahliye tebligatı göndererek, söz konusu bu apartmanlardaki daire ve dükkanların depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle boşaltılmasını istedi. Bu karar bölge sakinlerinden bazıları tarafından olumlu karşılanırken bazılarında ise tahliye süreciyle ilgili tedirginlik yarattı. Boşaltılması istenen binalardan birinde yaşayan apartman sakinlerinden Filiz Neşer, "Yıllardır bu kararı bekliyoruz. Hepimiz tedirginiz. 'Her an başımıza bir şey gelebilir korkusuyla' yaşıyorduk. Sonunda birileri müdahale etti" dedi.

Kararı içeren binalardan birinde kuaför dükkânı bulunan Ünsal Unay ise, "Bir hafta içinde, dükkanımı boşaltmam isteniyor. Böyle bir şey mümkün değil.Bizim kontratımız var, burası gelir kapımız" diye konuştu.

'BAŞIMIZ DÖNÜYORDU'

Tahliye edilmesi istenen binalardan birinde bulunan emlakçıda çalışan Melis Koçak da, "Özellikle buraya ilk yerleştiğimiz zamanlarda binanın içine girdiğimizde başımız dönüyordu. Zamanla alıştık ancak müşterilerimiz buraya geldiğinde çok şaşırıyorlar. Kışın bile pencereleri açık bırakıyoruz. İlk kattayız ve bir deprem anında, 'Pencereden çıkarız' diye düşünüyoruz. Bostanlı'nın en güzel yerinde bu derece bariz eğik binaların olması hiç yakışmıyordu. Umarım tahliye sürecinde orta yol bulunur" diye konuştu.

Eğik binalardan birinde çalışan Zeynep Han da tahliye kararını olumlu karşıladıklarını belirtip, "Çok uzun süredir bizler için büyük problemdi. Burada yaşayan herkes bu durumdan şikayetçiydi. Bizler de şikayetçiydik. Bina eğik olduğu için, yere bıraktığımız bir şey yuvarlanıyor. Fark edilmeyecek gibi değil. Bina ciddi bir şekilde eğilmiş durumda. Müdahale edilmesi çok güzel olmuş. Ancak bir hafta içinde binaların boşaltılmak istenmesi bizleri mağdur eder" dedi.

Öte yandan, Karşıyaka Belediyesi Başkanı Cemil Tugay'ın bugün konuyla ilgili görüşme yapmak için mülk sakinleriyle bir araya geleceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Eğik binalardan görüntü

- muhabiri Hande Nayman'ın anonsu

-Tahliyesi istenen binalardaki mülk sakinleriyle röp.

-Mahalleden görüntü

-Eğik binaların içinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Hande NAYMAN - Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, ()

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Çevrecilerden Kirazlı Altın ve Gümüş Madeni açıklaması

Çanakkale'de, merkeze bağlı Kirazlı köyü Balaban mevkisinde, 26 Temmuz tarihinde Doğu Biga Madencilik tarafından yürütülen Kirazlı Altın ve Gümüş Madeni Projesi'ne karşı çıkmak için 'Su ve Vicdan' nöbeti başlatan çevreciler, nöbetin 82'nci gününde basın açıklaması düzenledi. Açıklamada, "Bakanlığın ruhsatı yenilememiş olması, bizler için umut vaat edici bir gelişme de olsa gerçek talebimiz ruhsatların iptal edilmesidir" denildi.

Doğu Biga Madencilik tarafından, 13 Ekim 2019 tarihinde süresi dolan ruhsatın yenilenme süreci tamamlanana kadar inşaat faaliyetlerinin ertelendiğinin duyurulmasının ardından Su ve Vicdan Nöbeti Koordinasyon Kurulu tarafından Truva Atı önünde düzenlenen basın açıklamasına, Çanakkale Belediye Başkan Yardımcıları, Rebiye Ünüvar, İrfan Mutluay, CHP İl Başkanı İsmet Güneşhan, Çevre Meclisi Başkanı Pınar Bilir ile çok sayıda çevreci katıldı.

Su ve Vicdan Nöbeti Koordinasyon Kurulu adına basın açıklamasını okuyan Prof. Dr. Murat Türkeş, "26 Temmuz'da başlayan 'Su ve Vicdan Nöbeti'miz 82'nci gününde kararlılıkla devam etmektedir. Bugün geldiğimiz noktada şirketin işletme ruhsatının ertelendiğini, gerekli onayın verilmesi için yapılacak işlemler için 2 aylık ek süre verildiğini öğrendik. Geldiğimiz nokta yüz binlerce insanın haklı mücadelesinin bir karşılığıdır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın beklenen süre içerisinde ruhsatı yenilememiş olması, bizler için umut vaat edici bir gelişme de olsa gerçek talebimiz ruhsatların iptal edilmesidir. Bölge 'önemli korunması gereken alanlar' olarak kabul edilmeli ve bir bütün olarak dünya mirası ilan edilmelidir. Sürece ilişkin pek çok izni ve ertelemeleri şirketin web sitesindeki açıklamalarından öğrenmiş olmakla birlikte, bilgi edinme yasasına dayanarak 'Ruhsatı yenilememe gerekçesi'ni Enerji Bakanlığı'nın kamuoyu ile paylaşılmasını talep ediyoruz. Şirketin 2 aylık bu süre içinde Kirazlı Balaban'daki sahada tek bir kazma dahi vuramayacağını, yapacağı her işlem ile ilgili yasal süreci başlatacağımızı ve gözümüzün üzerlerinde olduğunu yineliyoruz" dedi.

Açıklamanın ardından grup dağıldı.

Görüntü Dökümü

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-Basın açıklamasından genel ve detay görümtü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, ()

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Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerin annesi: Oğlumla gurur duyuyorum

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan Kerkez ailesi, Zeytindalı Harekatı'nda gazi olan, tedavisinin ardından görevine dönüp, Barış Pınarı Harekatı'na katılan oğulları Komando Uzman Çavuş Bekir Kerkez'le (27) gurur duyduklarını, Mehmetçik için dua ettiklerini söyledi.

Zeytindalı Harekatı'na katılan Komando Uzman Çavuş Bekir Kerkez, Suriye'nin Afrin bölgesinde teröristlerin bombalı saldırısında 5 silah arkadaşını şehit verirken kendisi de şarapnel parçalarıyla boğazından ve vücudunun değişik yerlerinden yaralandı. 3 ay boyunca hastanede ve 1 ay da evinde tedavi gören Kerkez, iyileşir iyileşmez görevine geri döndü ve 9 Ekim günü başlayan Barış Pınarı Harekatı'na katıldı. Evli ve 2 aylık bebeği olan Komando Uzman Çavuş Bekir Kerkez'in İslahiye ilçesine bağlı Yağızlar mahallesi'nde yaşayan ailesi, Barış Pınarı Harekatı'na katılan oğulları ile gurur duyduklarını söyledi.

GAZİLİĞİ DÜŞÜNMEDEN GÖREVİNE DÖNDÜ

Sınır hattındaki oğlunu zaman zaman telefonla arayarak sesini duyan anne Hatice Kerkez, "Zeytindalı Harekatı'nda patlayan bombanın şarapnel parçaları oğlumun boğazını ve vücudunun değişik yerlerini yaraladı. 3 ay hastanede, 1 ay da evde tedavi gördü. Yaklaşık 1 ay konuşamadı. Tamamen iyileştikten sonra, gaziliği hiç düşünmeden görevinin başına döndü. Barış Pınarı Harekatı ile Suriye sınırında Ceylanpınar'da görevine geri döndü. Oğlumla gurur duyuyorum. Allah oğlum ve tüm Mehmetçiklerimizi korusun. Sürekli dua ediyorum. Barış Pınarı Harekatı'nda başarılı olacaklarına inanıyorum. Allah'tan dileğim zaferle sonuçlanan harekatın ardından oğlum ve tüm Mehmetçiklerin evlerine, sevdiklerine sağ selim dönmeleridir" dedi.

Zeytin Dalı Harekatı sırasında kardeşinin ve arkadaşlarının çekildiği fotoğrafı gösteren, Güvenlik Korucusu ağabeyi Muharrem Kerkez ise "Bugün Suriye sınırında görevde olan kardeşim ile gurur duyuyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Yağızlar Mahallesi

- Anne Hatice Kerkez'in oğluyla telefonda konuşması

- Abi Muharrem Kerkez'in kardeşiyle telefonda konuşması

- Anne Hatice Kerkez ile röp

- Abi Muharrem Kerkez, fotoğrafı göstermesi

- Muhtar İdris Karageyik ile röp

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-

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Yenişehir'de ölen kuzu sayısı 180'i geçti

Bursa'nın Yenişehir ilçesinin kırsal Karacaali Mahallesi'nde ölen kuzu sayısı 180'i geçti. Kuzu ölümlerinin nedeninin laboratuvar sonuçlarının çıkmasının ardından netlik kazanacağı belirtildi.

Yenişehir'e bağlı Karacaali Mahallesi'nde, muhtar Murat Üzmen ile Emin Turgut'un, 3 günlük ile 20 günlük arasında değişen toplam 200 kuzusundan 170'i, önceki gün ağıllarında ölü bulundu. İhbar üzerine Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile İstanbul Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü görevlileri, Yenişehir'e geldi. Ağıllarda ayrıntılı incelemede bulunan ekipler, telef olan kuzulardan nekropsi yapılması için numuneler aldı.

Bursa Koyun ve Keçi Birliği Başkanı Yıldırım Oran, "Tetkikler yapıldı, alınan numuneler Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün laboratuvarına gönderildi. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı İstanbul Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü'nden gelen bir ekip de kuzulardan numune aldı ve laboratuvar sonuçları beklenmeye başladı" dedi.

İlk bulguların hayvanların hastalık belirtisi vermeden birdenbire telef olduklarına işaret ettiğini vurgulayan Oran, ölümlerin halen sürdüğünü kaydetti. Kuzu ölümlerinin Muhtar Murat Üzmez'in ağılında durduğunu, Mehmet Emin Turgut'un ağılında ise sürdüğünü belirten Oran, "İnşallah bir çare bulunur. Mağdur yetiştiricilerimizin zararlarının devlet tarafından karşılanmasını bekliyoruz. İnsanlar bu durumlarda devletlerinin yanlarına olduğunu görmek isterler. Onların maneviyatlarını yükseltmek açısından bunun önemli olduğunu vurgulamak istiyoruz. Lütfen bu insanlarımızın mağduriyetini giderin" dedi.

Mehmet Emin Turgut ise, "İncelemeler yapıldı, numuneler alındı. Ancak ölümlerin nedeni henüz bulunamadı. Laboratuvar sonuçlarını bekliyoruz. Ağıllarımızda hasta kuzu yok, telef olan kuzu var. Ölümlerin önüne geçilemiyor. Dün gece de 4 kuzum daha telef oldu. Hastalıkla savaşılmıyor. Hastalıkla savaş edemiyoruz, çünkü hastalığın ne olduğu bilinmiyor. Sağ kuzularımıza müdahale edemiyoruz. Yetkililer el attı, ama ölüm nedeninin ne olduğunu bilemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ağılındaki ölümlerin durduğunu belirten Karacaali Muhtarı Murat Üzmez ise, ölen kuzu sayısı 180'i aştı. Köyümüzde herkes merak ve endişeyle laboratuvarlardan çıkacak sonuçları bekliyor" diye konuştu.

Kuzuların ölüm nedeninin laboratuvar sonuçlarının ardından belli olacağı ifade edildi.

Görüntü Dökümü

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-Kuzulardan detaylar

-Röportajlar

-Ahıldan detaylar

Haber-Kamera: Gürhan ADANA/ YENİŞEHİR (Bursa), ()

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Çalışır halde bırakılan motosiklet, otomobil ve sahibine çarparak durabildi

Malatya'da, akaryakıt istasyonundan atık toplamak isteyen Suriye uyruklu gencin çalışır vaziyette bıraktığı motosiklet, kendiliğinden hareket ederek park halindeki otomobile çarptı. Motosikleti durdurmaya çalışan otomobilin sahibi yaralanırken, kaza anı iş yeri güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Fahri Kayahan Caddesi'nde meydana geldi. Atık kağıt toplamak için arkasına sepet bağladığı motosikleti ile akaryakıt istasyonuna gelen ve ismi öğrenilemeyen Suriyeli genç, motosikleti çalışır vaziyette bırakarak indi. Bir süre sonra hareket etmeye başlayan motosiklet, önünde park halinde duran otomobile çarptı. Sürücüsüz olarak hareket etmeye devam eden motosiklet aynı otomobile tekrar yöneldi. Bu sırada otomobilin sahibi Ayhan Örsen, motosikletin önüne geçti. Ancak hızla gelen motor Örsen'e ve otomobile çarparak durabildi. Çarpmanın şiddeti ile yaralanan Örsen, sağlık ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Atık toplayan genç ise motosikleti de alarak olay yerinden uzaklaştı. Yaşananlar ise akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Güvenlik kamerası

- Motosikletini park etmesi

- Motosikletin hareket etmesi

- Motosikletin otomobile çarması

- Tekrar aynı yöne dönüp sürücüye çarpması

- Suriyeli'nin motosikletini durdurması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 181 MB

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-

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Denizli'den Elazığ'a getirilen develere yoğun ilgi



Elazığ'da düzenlenecek yöresel fuar için Denizli'den getirilen 2 deve, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Kültür Mahallesi'ndeki Gazi Caddesi'nde bulunan alana getirilen develerle tur etkinliği yapıldı. 20 lira karşılığında deve sırtına binenler, kent merkezinde yaptıkları gezide renkli anlar yaşadı.

Develeri Denizli'den Elazığ'da düzenlenecek bir fuara katılmak için getirdiğini anlatan Ali Kaya, yoğun bir ilgiyle karşılandığını söyledi. Kaya, "Çocukları ve vatandaşları develere bindirerek gezdiriyoruz. Elazığ'da düzenlenen yöresel bir fuar için geldik. Develer ile tur atmanın fiyatı 20 lira. Vatandaşlar ilgi gösteriyor. Çoğu insan develeri canlı görmediği için oldukça mutlu oluyor" dedi.

Görüntü Dökümü

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Develerden görüntü

Vatandaşın deve ile tur atmasından görüntü

Genel ve detay görüntü

Haber- Kamera:Erkan BAY / ELAZIĞ,()

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