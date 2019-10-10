DHA YURT BÜLTENİ - 16

Havan atışı yapan teröristlerin vurulma anı görüntülendi



TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat’ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı başarı ile devam ederken, Suriye Milli Ordusu'na bağlı güçler de terör örgütü PKK/YPG'nin sivilleri hedef alan havan saldırılarını gerçekleştirdiği kamyonetİ vurdu. Araç kullanılamaz hale gelirken, içindeki teröristler de öldü.

PKK/YPG'li teröristlerin Şanlıurfa'nın Akçakale, Birecik ve Ceylanpınar ilçeleri ile Mardin'in Nusaybin ilçesindeki bazı noktalara attığı havanlar ile 1'i bebek 4 sivil şehit oldu, 70 sivil de yaralandı.

Suriye'de işgal ettikleri bölgelerde hastane, okul ve sivil yerleşim yerlerinin yakınından havan atışı yapan teröristlerin aracı, Suriye Milli Ordusu askerleri tarafından vuruldu. Kamyonetin kullanılamaz, teröristlerin ise etkisiz hale getirildiği anlar ise saniye saniye görüntülendi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Hilal ÖZTÜRK/ İSTANBUL, ()-

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MARDİN VALİLİĞİ: 3 ŞEHİT, 24 YARALI

Barış Pınarı Harekatı'nda 2'nci gün (9)

Suriye'nin Kamışlı kentindeki teröristlerce Mardin'in Nusaybin ilçe merkezine atılan havan mermilerinin Fırat Mahallesi'ndeki apartmana isabet etmesi sonucu 3 sivil şehit oldu, 24 sivil de yaralandı. Valilikten yapılan açıklamada, "Nusaybin ilçemize Suriye sınırından atılan havan topları sonucunda 3 sivil şehidimiz, 24 yaralımız bulunmaktadır" denildi.

YPG MEVZİLERİ TAM İSABETLE VURULDU

Kamışlı'daki YPG'lilerin Nusaybin ilçesine yönelik havan ve roket ile saldırılarının ardından güvenlik güçleri, teröristlerin mevzilerini ateş altına aldı. Kamışlı'dan YPG'li teröristler, Nusaybin merkezdeki sivil yerleşim alanlarına gün içinde havan topu ve roketatarlar ile saldırılarda bulundu. Bu saldırılarda, bazı yerlerde de hasar oluşurken, sınır hattında konuşlu Türk topçu birlikleri de teröristlerin mevzilerini bombaladı. Kamışlı'daki YPG'li teröristlerin mevzilerinin, topçu birlikleri tarafından tam isabetle vurulduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

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Fırat mahallesinde havan mermisinin isabet ettiği bina

Yaralıların hastaneye getirilişi

Mahalle sakinleri olay yerinde

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ NUSAYBİN (Mardin),()

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CEYLANPINAR'DA DA 11 YAŞINDAKİ ELİF ŞEHİT OLDU

'Barış Pınarı Harekatı'nda 2'nci gün (9)

Suriye'nin kuzeyinde yürütülen 'Barış Pınarı Harekatı'nda, Resulayn ilçesinden Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine teröristlerce atılan roket mermisi ile ağır yaralanan 11 yaşındaki Elif Terim, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Şanlıurfa sınırındaki saldırılardaki şehit sayısı 3'e yükseldi. Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "09.10.2019 tarihinde başlayan ve başarılı bir şekilde devam eden Barış Pınarı Harekatı sırasında 10.10.2019 tarihinde PKK-PYD terör örgütü mensuplarınca, ilimiz Ceylanpınar ilçesine atılan mühimmatın patlaması sonucu, sokakta oynadığı sırada göğsüne isabet eden şarapnelle yaralanan ve Ceylanpınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Elif Terim (11) adlı evladımız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehit çocuğumuza Cenab-ı Allah’tan rahmet, ailesi, yakınları ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz" denildi.

Teröristlerce atılan roket ve havan mermileriyle Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 1'i bebek, 2 kişi, Mardin'in Nusaybin ilçesinde de 3 kişi şehit olmuştu. Böylece şehit olanların sayısı 6'ya çıktı.

ŞANLIURFA ()

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Tur şirketi şoförü, minibüste ölü bulundu



ANTALYA'da bir tur şirketinde çalışan Yusuf C. (46), şoförlüğünü yaptığı minibüste ölü bulundu. Yusuf C.'nin, aşırı doz uyuşturucudan yaşamını yitirdiği değerlendiriliyor.

Olay, saat 16.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi 835 Sokak üzerinde meydana geldi. Bir turizm firmasına ait park halindeki 07 FSM 29 plakalı minibüsten kötü koku gelmesi üzerine sol arka camdan aracın içine bakan bir vatandaş, hareketsiz yatan kişiyi görünce durumu 112 Acil Servis'e bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Yusuf C. olduğu belirlenen kişinin, yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri, Yusuf C.'nin vücudunun çeşitli yerlerinde şırınga izi ve cesedin yanında boş bir enjektör buldu. Yusuf C.'nin yüksek dozda uyuşturucu madde kullanımı sonucu yaşamını yitirdiği değerlendiriliyor.

Polis, aracın plakasından tur şirketi sahiplerine ulaştı. Olay yerine gelen araç sahipleri, minibüsün ve firmada şoför olarak çalışan Yusuf C.'nin 2 gündür kayıp olduğunu, kayıp başvurusunda da bulunduklarını söyledi. Yapılan incelemede, araçtaki GPS cihazının ise söküldüğü görüldü.

Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından ceset, Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yusuf C.'nin ölüm nedeni, otopside belirlenecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Minibüsten detay

- Olay yeri detay

- Polisin şerit çekmesi

- Çevredekilerin cep telefonuyla kayıt alması

- Aracın açık camından detay

- Olay yeri genel detay

Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA-)

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Burhaniye’de anaokulu açılışını Bakan eşi Rana Selçuk yaptı

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde Emine Akel Anaokulu’nun açılışını Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk’un eşi Rana Selçuk yaptı.

Burhaniye’de hayırsever Mehmet Necati Akel ve eşi Emine Akel’in Bahçelievler mahallesinde yaptırdığı 10 derslikli okulun açılışına Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk’un eşi Rana Selçuk'un yanı sıra, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı eşi Fatma Nebahat Özer ile Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'nın eşi Hanife Yazıcı, Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, Burhaniye Belediye Başkanı CHP'li Ali Kemal Deveciler ile Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, hayırsever Mehmet Necati Akel ve eşi Emine Akel ile Burhaniyeli daire ve okul müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan hayırsever Emine Akel, herkesin elinden geldiğince eğitime destek olmasını isterken, Atatürkçü gençlik yetiştirilmesini istedi. Akel, okulun yapımında emeği geçenlere de teşekkür etti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un eşi Rana Selçuk da, hayırsever Akel çiftine teşekkür etti. Mehmet Necati Akel ve eşi Emine Akel’e Bakan Prof. Dr. Ziya Selçuk adına teşekkür plaketini takdim eden Rana Selçuk, Akel çiftinin diğer hayırseverlere de örnek olmasını istedi.

Konuşmalar ve halk oyunları gösteriminin ardından açılış kurdelesi protokol tarafından kesilerek, okulun açılış yapıldı. Sınıflar gezildi. 4 dekar üzerinde bin 202 metrekare alana tek katlı yapılan 10 derslik okulda, 240 öğrenci eğitim görecek, 11 öğretmen görev yapacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Açılış töreni.

-Halk oyunları gösterisi

-Emine Akel konuşması

-Burhaniye Kaymakam Hüseyin Öner konuşması

-Rana Selçuk konuşması

-Kurdele kesimi

-Okulun gezilmesi

Haber-Kamera: Sefer TALAY/BURHANİYE(Balıkesir), ()

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Öğrenci servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: 10 yaralı (2)

VALİ AYHAN'DAN YARALI ÖĞRENCİLERE ZİYARET

Sivas'ta okul servisi ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kaza sonrası Sivas Valisi Salih Ayhan, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan ile birlikte Numune Hastanesi'ne giderek kazada yaralanan öğrencileri ziyaret etti. Öğrencilerin sağlık durumu hakkında hastane yetkililerden bilgi alan Vali Ayhan, geçmiş olsun dileklerini iletti. Öğrencilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

-Hastaneden görüntüler

-Valinin yaralı öğrencileri ziyareti

Haber:Uğur YİĞİT/SİVAS, ()