DHA YURT BÜLTENİ - 16

Darbe girişimi sırasında sela okuyan müezzini darp edenler hakkında karar verildi

İzmir'de, 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi, sela okuyan Kutlu Yalvaç Camisi müezzini Mehmet Kuzgun'u darbeden 3 kişinin yargılandığı davada, İlknur C.F. iki ayrı suçtan 2 yıl 6 ay 16 gün, Adil C. ise 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılırken, Pınar D. beraat etti.

Narlıdere'deki Kutlu Yalvaç Camisi'nde, 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi Kutlu Yalvaç Camisi müezzini Mehmet Kuzgun'u, sela okumasına tepki göstererek dövdükleri öne sürülen Adil C., Pınar D. ve İlknur C.F. hakkında açılan davanın son duruşması bugün görüldü. İzmir 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuksuz yargılanan Adil C. ve Pınar D. ve avukatları ile, emekli olan müezzin Mehmet Kuzgun katıldı. Almanya'da eğitim gören İlknur C. F. ise, duruşmada bulunamadı. Sanıklar Adil C. ve Pınar D., kırdıkları cami camının bedeli olan 2 bin 300 TL'yi mahkemeye teslim ettikten sonra, son sözleri için taraflara süre verildi. Emekli müezzin Kuzgun, şikayetçi olduğunu yineleyerek, "Bu kişiler, ülkemize yapılan hain saldırı sırasında gelip, 'Biz darbe yapmaya geldik' dediler. Ben de hakkımı sonuna kadar arayacağım' dedi.

Sanıklardan Adil C. ise, müezzin Kuzgun'un sürekli çelişkili ve yanlış beyanda bulunduğunu söyleyerek, "Önce 30 dakika ardından da 15 dakika darp edildiğini söyledi. Kamera kayıtlarında da ortaya çıktı ki, biz içeride sadece 2.5 dakika kalmışız. Bizi dışarıda FETÖ'cü diye hedef gösteriyorlar. Yaşanılanlardan ötürü hepimiz üzgünüz" dedi.

Diğer sanık Pınar D. ise, kendilerinin hep olayı düzeltmek istediklerini, ancak müezzin Kuzgun'un magazin programlarına kadar çıktığını belirterek, "Pişman olduğumuzu ve yanlış yaptığımızı hep söyledik. O gece sela okunması gerektiğini bilmiyorduk, bu olayın en büyük mağduru biziz" dedi. Mahkeme Başkanı, kendilerinin kışkırtıldığını söyleyen Pınar D.'ye, "Nasıl kışkırtıldınız?" diye sorunca, Pınar D., "Size mi soracağım, siz kim oluyorsunuz gibi ifadeler kullandı" karşılığını verdi.

Mahkeme heyeti, son ifadelerin ardından kararını açıkladı. İlknur C.F., 'Kamu görevlisine hakaret' ve 'İbadethanlere zarar verme' suçlarından 2 yıl 6 ay 16 gün, Adil C. ise basit yaralama suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılırken, Pınar D. beraat etti.

HDP önündeki eylemde 35'inci gün (2)

AĞRILI BEYAZ TÜLBENTLİ KADINLARDAN ANNELERE DESTEK ZİYARETİ

Ağrılı 200 beyaz tülbentli kadın, Diyarbakır'da çocukları için oturma eylemi yapan annelere destek olmak için HDP il binası önüne geldi. Beyaz tülbentli kadınların annelerle buluşmasında hem Ağrı'dan gelen kadınlar hem de evlat nöbetinde olan anneler gözyaşlarına hakim olamadı.

'ARTIK ÇOCUKLARIMIZ İÇİN AĞLAMAYALIM'

Ağrı'dan gelen kadınlardan Kerime Dinç, annelere destek vermek için geldiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Biz Ağrı'dan geldik, biz Ağrı'yı kurtardık, Allah'ın izniyle burası da kurtulacak, burayı da temizleyeceğiz. Biz Ağrı'dan bu anneler için geldik, artık çocuklarımız için ağlamayalım. Bizim çocuklarımız özgürdür, inşallah bu annelerin çocukları da özgür kalır."

OĞLU KAYIP ANNE DE GELDİ

Ağrılı beyaz tülbentli kadınların arasında 8 yıl önce oğlu kaybolan bir anne de vardı. Oğlu Kenan'ın 22 yaşındayken İstanbul Eyüp'te ortadan kaybolduğunu anlatan Zinet Kanat, "Oğlum Kenan 8 yıl önce İstanbul Eyüp'te kayboldu, orada çalışıyordu, ben onun yanından Ağrı'ya geldim beni aradılar dediler Kenan kaybolmuş. Polise haber verdik, gezdik, aradık bulamadık. Kaç yıl oldu hiçbir haber alamadık. Askerden gelmişti, 22 yaşındaydı, kayboldu" dedi. Zinet Kanat, daha sonra grup ile bölgeden ayrıldı.

Çeşme'de botları batan kaçaklar, kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ilçesinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isterken bindikleri lastik bot batan bir grup göçmen, yardım talebinde bulundukları Sahil Güvenlik ekibince kurtarıldı. Kayıp olduğu anlaşılan Türk organizatörün bulunması için ise arama kurtarma çalışması yapılıyor.

Çeşme kıyılarından Yunanistan'ın Sakız Adası'na gitmek için bugün denize açılan bir grup kaçak göçmenin içinde bulunduğu lastik bot, Karaada'nın batısında battı. Kaçak göçmenlerden bugün saat 12.30'da gelen ihbarla, bölgeye 4 ayrı Sahil Güvenlik botu ile 1 Sahil Güvenlik helikopteri sevk edildi. Bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmasında, 4'ü çocuk 11 göçmen kurtarıldı. Göçmenlerin ifadesi sonrası, Türk uyruklu 1 organizatörün kayıp olduğu öğrenildi. Bunun üzerine, kayıp organizatörün bulunması için çalışmalar yoğunlaşıldı. Ancak geçen zamana rağmen ulaşılamadı. Kurtarılan göçmenler ise kıyıya getirildi, işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Mahir Ünal: Terör koridoru ile Türkiye'nin Afrika ve Hindistan ile ilişkisini kesmek istiyorlar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, dünyada bir güç kaymasının yaşandığını, bunun da batıdan doğuya doğru olduğunu belirterek, "Bugün Kuzey Afrika'dan Afganistan'a kadar uzatmaya çalıştıkları terör koridorunun amacı ne? Bizim Afrika ve Hindistan ile ilişkimizi kesmek. Çünkü geleceğin dünyası yeniden Afrika ve Hindistan'da şekilleniyor ve Türkiye bütün bu değişimin merkezinde, kalbinde" dedi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) akademik yılın açılışını Mahir Ünal'ın 'Değişimin kısa tarihi ve bugün' isimli dersi ile gerçekleştirdi. Ders öncesi KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can'ı makamında ziyaret eden Mahir Ünal daha sonra yemekhaneye geçerek öğrencilerle birlikte yemek yedi. Öğrencilerle sohbet eden Ünal, Cahit Zarifoğlu Konferans Salonu'nadaki ilk derse katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan ve Rektör Prof. Dr. Niyazi Can'ın konuşmasının ardından derse geçildi.

Ders için kürsüye gelen Mahir Ünal, çocukken evin önüne merkebinde rengarenk leğenleri olan bir çerçinin geldiğini ve heybesinden çıkardığı bronz bir atı 2 leğene aldığını söyledi. Çocuk aklıyla 'Burada bir terslik var' dediğini sonra sosyoloji doktorasını yaparken bir şey fark ettiğini ifade eden Ünal, "Biz, sahip olduğumuz her şeyi o plastik ama rengarenk şeylerle değiştirdik. O kadar tatlı bir şekilde değiştirdiler ki, bize 'Modern olacaksınız, çağdaş olacaksınız, aydın olacaksınız' diye bizim elimizdeki merhamet, iyilik, yardımlaşma, paylaşma, dayanışma bunları adeta ötekileştirdik" dedi.

'GELİŞMİŞ ÜLKELER, GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN ÖZGÜVENLERİNİ SALDIRIRLAR'

Modern ve çağdaş olmaya karşı olmadığını ancak din dersi öğretmeniyken kendisine 'Din dersi öğretmenisiniz ama ne kadar aydınsınız, ne kadar çağdaşsınız' denildiğini ve bunu da hakaret olarak kabul ettiğini kaydeden Ünal, şunları söyledi:

"Yani 'Aydınlık ve çağdaşlık bizim tekelimizde, sizlerde pis köylüler geldiniz ama ne kadar aydın ve çağdaş olduğunuzu biz ölçeceğiz, o ölçüye göre değerlendireceğiz sonra size bu konuda bir kıymet verebiliriz.' Maalesef bu toplum çok uzun bir süre bunu yaşadı. Sömürü sonrası sistemlerde çok keskin bir tuzak vardır. Gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkelerin özgüvenlerini saldırırlar. İHA, SİHA yaparsınız derler ki 'O ne ya drone, bildiğin drone.' Uçan araç yaparsınız 'Ya bırak Allah aşkına 4 tane leğen koymuş.' Konya'da üniversite öğrencileri robotik çalışmalar yaparlar, kazara robotun bir tanesi masadan düşer etki ajanları anında Twitter'da ortalığı yıkarlar dalga geçmek, itibarsızlaştırmak ve itibar suikastı yapmak adına. Özgüvenimize saldırmalarına müsaade etmeyeceğiz öncelikli olarak gençler. Asla kimsenin sizin yapabilme iradenize ve özgüveninize saldırmasına müsaade etmeyeceksiniz."

'DÜNYADA GÜÇ, BATIDAN DOĞUYA KAYIYOR'

100 yıl önce olduğu gibi dünyanın şu an yeni bir kırılmanın eşiğinde olduğunu ifade eden Mahir Ünal, şöyle devam etti:

"Şundan emin olun gençler, Türkiye'nin önümüzdeki 5 yıl biraz daha mukavemet göstererek sağlam durması gerekiyor. Çünkü dünyanın yaşadığı güç kayması, ki bunu geçtiğimiz günlerde Fransa Başkanı Macron da ifade etti. Bugün güç nereye kayıyor? Batıdan tekrar doğuya kayıyor. Bugün Kuzey Afrika'dan Afganistan'a kadar uzatmaya çalıştıkları terör koridorunun amacı ne? Bizim Afrika ve Hindistan ile ilişkimizi kesmek. Çünkü geleceğin dünyası yeniden Afrika ve Hindistan'da şekilleniyor ve Türkiye bütün bu değişimin merkezinde, kalbinde. Türkiye'nin en büyük avantajı sanayisi ve teknolojisi değil, Türkiye'nin en büyük avantajı biliyor musunuz ?Sizlersiniz. Türkiye'nin en büyük avantajı genç, dinamik, istekli, yüksek motivasyonu olan, asabiyesi güçlü gençler. Çünkü bugün dünyanın yaşadığı en temel sorun insan kaynağı."

'İNSAN KENDİ ÜLKESİNİN GELECEĞİNE YÖNELİK NEDEN KARAMSARLIK ÜRETİR'

ABD ve Avrupa'nın nüfusunun hızla yaşlandığını kaydeden Mahir Ünal, "Türkiye'nin geleceği sevgili gençler çok aydınlık. Bundan emin olun. Bakın 23 Haziran seçimlerinden önce ortalığı yıktılar 'Temmuz ayında ekonomi bitiyor, dolar 12 lira olacak Türkiye batıyor' ortalığı yıkıyorlardı değil mi? Peki ne oldu temmuz ayını, eylül ayını geçirdik. Şu anda bizim yani TÜİK verilerini söylemiyorum. OECD verilerine göre de Türkiye makro ekonomik göstergeleri son derece hızla düzelen, Dünya Bankası'nın Türkiye'nin büyüme oranını pozitif yönde revize ettiği, FITCH'in Türkiye'nin ekonomisini direncini pekiştirdiği açıklamalar görüyoruz. Peki bir insan kendi ülkesinin geleceğine dair neden karamsarlık üretir? İki sebebi vardır ya etki ajanıdır ya da ülkesine olan inancını kaybetmiştir" dedi.

ARDA AYTEN'İ TEBRİK ETTİ

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 1 milyon lira kazanan KSÜ Tıp Fakültesi öğrencisi Arda Ayten de dersi dinleyenler arasında yer aldı. Dersin sonunda KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Mahir Ünal'a İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Arif Yücel tarafından tuğra formunda hazırlanan hüsn-i hat tablosunu hediye etti. Can, Arda Ayten'e de İstiklal Marşı'nın 10 kıtasının yazılı olduğu bir plaket hediye etti. Plaketi Ayten'e Mahir Ünal verip tebrik etti.

Nevşehir'de Hayvan kasabası açıldı

Nevşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan sahipsiz, bakıma muhtaç hayvanların faydalanabilecekleri modern Hayvan Kasabası ve Kısırlatırma Merkezi, düzenlenen törenle açıldı.

Nevşehir'in Karayazı mevkiinde yaklaşık 42 bin metrekarelik bir alan üzerinde 60 günlük bir çalışma ile tamamlanan Hayvan Kasabası ve Kısırlaştırma Merkezi'nin açılışı yapıldı. Açılışa, Vali İlhami Aktaş, AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sarıkaya, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, ilçe belediye başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışta konuşan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, tesisin 1 milyon 500 bin TL'ye mal olduğunu belirtti. Arı, Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan merkezde, sokak hayvanlarının üremelerinin kontrol altına alınması, hastalıkları hakkında bilgilendirme ve eğitim çalışmalarının da yapılacağını kaydetti. Özelikle çocukların tesise ziyaretler gerçekleştirmesinin sağlanarak, sokak hayvanlarını koruma bilincinin kazandırılmasının amaçlanacağını belirten Arı, "Nevşehir Hayvan Hastanesi ve Kısırlaştırma Merkezi'ne getirilen sokak hayvanlarına öncelikle ilk kabul noktasında tarama yapılacak. Tarama sonrası hastalar ve bakıma ihtiyaç duyulan hayvanlar ayrılacak. Serbest gezi alanlarının da yer aldığı tesiste yavrulu hayvanlar ayrı bir bölümde tutulacak ve diğer büyük hayvanların arasında ezilmelerinin önüne geçilecek. Kedi ve köpek pansiyonunun bulunacağı tesiste ayrıca eğitim çalışmalarının yapılacağı eğitim salonu yer alıyor. Sokak hayvanlarının sahiplendirileceği komplekste sokak hayvanları ile vakit geçirmek isteyen vatandaşlara da imkan sağlanacak" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmanın ardından tesis hizmete açıldı. Hayvan Kasabasında, kedi ve köpek pansiyonu, tedavi binası, hasta bakım servisi, hayvan hastanesi, eczane, karantina binası, ameliyathane, otopark, morg, ilk kabul, idari bina, sosyal tesis, poliklinik, kedi ve köpek evleri ve serbest gezi alanları yer alıyor.

'Ege Lokmanı'nın 32 ülkeden müşterisi var

Tamamlayıcı tıp olarak adlandırılan tedavi yöntemlerinden biri olan fitoterapi birçok hastalıkta destek tedavi olarak kullanılıyor.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yaşayan ve 'Ege Lokmanı' olarak tanınan Şevki Güngör, bitkilerin birçok hastalığın tedavisinde yardımcı olarak kullanılabileceğine dikkat çekti.

Baba mesleğini devralan, bitkisel tedavi uzmanı Şevki Güngör, Kırkağaç'ta kurduğu fabrikasında 30 yıldır birçok hastalık için bitkisel kür hazırlıyor. Evli ve 2 çocuk babası Güngör'ün 32 ülkeden müşterisi bulunuyor.

Latince 'İnula Helenium' ismiyle bilinen andız bitkisi başta olmak üzere birçok bitkiyi kullanan Güngör, bitkilerin tedavilere destek olabileceğini belirtti. Zerdeçal, yapışkan andız otu, Reishi mantarı, bitki çayları gibi birçok ürün kullanan Güngör, "Verdiğimiz ürünler bağışıklık sistemini güçlendiren, enfeksiyon gidermeye yardımcı ve direnç artıran ürünler. Ürünlerin bir yan etkisi yok. Hastalarımız bunları düzenli kullanarak şifa buluyor" dedi.

ÜRÜNLER TIBBİ TEDAVİYE DESTEK AMAÇLI

Bitkilerin faydalarının bilimsel çalışmalarla da kanıtlandığını belirten Güngör, "Acı otun yanı sıra, yapışkan andız otu da faydalı. Bilimsel çalışmalarla kanıtlanmış. Bitkisel gıda takviyesi olarak ise Reishi mantarı, zerdeçal, karabaş otu haplarını öneriyoruz. Biz yerli mantarları kullanıyoruz. Kuşburnu, ekinezya ve mesir çayını bağışıklık güçlendirici olarak veriyoruz. Bitkinin özünü ve içindeki etken maddeleri buhar sistemiyle yoğunlaştırıp su haline getiriyoruz. Kekik suyu damar açmaya yardımcı olarak bilinirken, enginar suyu karaciğer temizleyici özelliği ile tanınıyor. Bunun dışında rezene, yabanmersini, funda satıyoruz."

