DHA YURT BÜLTENİ - 16

Bakan Pekcan: Türkiye dengeleme sürecine girdi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yılın ilk 9 ayında 132 milyar 505 milyon dolara ihracata ulaşıldığını, dünyadaki çalkantılı döneme rağmen Türkiye'nin bir dengeleme süreci içine girdiğini söyledi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, eylül ayı ihracat rakamlarını Mersin Akdeniz İhracatçı Birlikleri Konferans salonunda açıkladı. Beraberinde Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ve ihracatçılar bulunan Bakan Pekcan, geçen bir yıllık süreçte kur bazlı yaşanan çalkantılarda önemli bir dengelenme sürecine girildiğini, bu kapsamda da faizlerin de gerilediğinin görüldüğünü belirtti.

Yaşananların Türk ekonomisinin gelişmesi açısından önemli olduğunu ifade eden Bakan Pekcan, "Eylül ayında ihracatımızın ithalatı karşıma oranı yüzde 89.7 olmuş durumda. Bu da bizim dış ticaret açığımızı, dış finansman ihtiyacımızı azaltıyor ve cari dengeye de önemli katkı sağlıyor. İçinde bulunduğumuz süreçte, esasen bütün dünya çalkantılı bir dönemden geçiyor ama çok şükür ki Türkiye, bir dengelenme süreci içine girmiş bulunmaktadır. İhracatımız artmaya devam ederek, ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor. 2018 yılında net ihracatın büyümeye katkısı yüzde 4.2 iken, 2019'un birinci çeyreğinde net ihracatın büyümeye katkısının 12.1, ikinci çeyreğinde ise 7.4 puan olarak gerçekleşti" dedi.

Türkiye'nin geçtiğimiz yıl eylül ayında en yüksek ihracat artışını gerçekleştirdiğini kaydeden Pekcan, "2018 yılı Eylül ayı ihracatı ve ihracat artışında zirve yapmıştık. Bu yıl onu yakaladık, biraz da geçtik. Bu yıl eylül ayı ihracatımız 15 milyar 220 milyon dolar. Bu rakam geçen ayki ihracat rakamımızın yüzde 15,7 üzerinde. Bu yıl ilk 9 aydaki ihracatımız da yüzde 2,56 artışla 132 milyar 505 milyon dolara ulaştı. Geçen yılın baz etkisi dikkate alındığında, bu yıl hem geçen yılın yakalanması hem de onun üzerine çıkılması çok önemlidir. Bu ihracat dinamizmini ortaya koymaktadır" diye konuştu.

Verilere göre, 2019'un ilk 6 ayında dünyadaki emtia fiyatlarının yüzde 5.7 oranında düştüğünü kaydeden Pekcan, şunları söyledi:

"İhraç fiyatlarımıza baktığımız zaman ağustos dahil, miktar bazında ihracatımız yüzde 10.8 artmışken, değer bazında 2.6 artmış. Dolayısıyla ihracatımız miktar olarak artıyor ama değeri artmıyor. Fiyatlarımız, dünyadaki genel trende göre dönüşmüş. Tabi bunun yanında dünyadaki konjonktürel etki de var muhakkak. Ayıra dolar-euro paritesinin de etkisi var. Geçen sene ilk 9 ayın ortalama kuru dolar-euroda 1.20, bu sene 1.13. Buna baktığımız zaman, 8'nci ay sonu itibariyle 3 milyar 460 milyon dolar gibi ihracatımızın etkilendiğini görüyoruz. Bütün bu şartlara rağmen 9 aylık ihracat değerlerine bakıldığında olumlu bir artış trendi ile ihracat artışı devam etti. İthalatımıza gelince, geçen yılın aynı dönemine göre binde 1.5 oranında artmış, 16 milyar 961 milyon dolar olarak gerçekleşmiş bulunmaktadır. Ayrıca 9 aylık ithalat rakamlarımız yüzde 15.3 gibi bir gerileme ile 153 milyar 913 milyon olarak gerçekleşmiştir. Bu veriler doğrultusunda geçen yılın ilk 9 ayında 52 milyar 500 milyon dolar olan dış ticaret açığımız, yüzde 68.8 oranında düşerek 16 milyar 400 milyon dolara düşmüştür. Bu aslında ihracatımızın ithalatı karşılama oranı yüzde 86'dır. Bu da 31.1 milyar dolar dış ticaret hacmi azalmış olup, ülkeye dış finansman ihtiyacına 31.1 milyar dolar daha pozitif katkı sağlamış bulunmaktayız."

Konuşmasının devamında Eximbank kredilerine değinen Pekcan, "Eximbank bu yıl 20 milyar doları kredi, 12,5 milyar doları da sigorta olmak üzere toplam 32,5 milyar dolar ihracat finansmanı sağlamış durumdadır. Türkiye'deki ihracat kredilerinin yüzde 53,3'ünü tek başına Eximbank vermektedir. Sigortada da bankacılıkta da ihracat sigortasında da bir numara konumundadır. Hedefimiz, Eximbank'taki KOBİ oranını yüzde 75'lere çekmek ve toplam karşıladığı ihracatçı finansman desteğini de yüzde 27'lere çekmek. Eximbank ayrıca, ihracatçılarımıza vermek için uzun vadeli, düşük faizli finansman fon temin etmektedir. Bu yıl ilk 9 ayda 2.8 milyar dolarlık fon temin etmiş bulunmaktadır. Faizlerin düşmesinden bahsettik, Eximbank'ın hepinize daha da güzel bir müjdesi var. Bildiğiniz gibi Eximbank KOBİ'lere ve orta ileri teknoloji ve yüksek teknoloji ürün ihracatı yapan firmalarımıza TL kredi vermektedir ve Eximbank'ın TL faizleri bugün itibariyle 9.61 oldu. Yüzde 10'un da altına çekmiş bulunuyoruz" diye konuştu. .

TİM Başkanı Gülle de, Türkiye'nin ihracatının 2019 yılı eylül ayında 15 milyar 220 milyon dolara ulaştığını, bu rakamın Cumhuriyet tarihinin en yüksek eylül ayı ihracat rakamı olduğunu söyledi.

Gülle, küresel ticaret savaşları ve ekonomi-politik çatışmaların negatif etkisine rağmen, ihracatın başarılı seyrini devam ettirdiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Yılbaşından bu yana küresel ticaret açısından çok hızlı güncellenen bir gündemi ve değişen pazar dengelerini tecrübe ediyoruz. Ülkelerin 2019'da sergiledikleri ihracat performansları, ülkemizin başarısını daha da öne çıkarır nitelikte. Dolayısıyla, ihracatçılarımızın, dinamizmleri ve stratejik kararları sayesinde ihracatımız, doğru rota tespitleri ile rakiplerimizin üzerinde artışlar sergilemeye devam ediyor. Bakanımız öncülüğünde ihracatımızda hayata geçirilen atılımlar ve dijitalleşme adımları rekorlara uygun zemin hazırlıyor. Bilhassa katma değerimiz ve fiyat - kalite performansımız arttıkça daha sürdürülebilir başarıları da beraberinde deneyimliyoruz. Firmalarımızın bu başarısını, hepinizin huzurunda tebrik ediyorum. İhracatçılar olarak Yeni Ekonomi Programı ile çizilen yol haritasının büyüme, istihdam, enflasyon ve cari denge beklentilerine uygun olarak 2020 yılının ilk çeyreği itibariyle bir değişim sürecini sırtlayacağını öngörüyoruz."

Konuşmaların ardından Bakan Pekcan, TİM Başkanı Gülle, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Akdeniz İhracatçı Birlikleri binasında hizmete giren Eximbank Şubesi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Görüntü Dökümü

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-Salonda bulanlardan genel ve detay

-Bakan Pekcan ve beraberindekiler gelirken

-Bakan Pekcan konuşurken

-TİM Başkanı Gülle konuşurken

-Toplu fotoğraf çekilirken

-Eximbank açılışı yapılırken

-Genel ve detay

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN, ()

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Halk eğitim eski müdürü tarlasında çıkan yangında öldü

OTLARI TEMİZLEMEK İÇİN ATEŞ YAKTI, DİKENLİ TELLERE TAKILARAK TAKILARAK CAN VERDİ

Yalova Halk Eğitim Merkezi eski müdürü Mustafa Güner (69), tarlasındaki otları yakarken alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, Yalova Kemerköprü Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Kentte bir dönem halk eğitim merkezinde müdürlük yapan Mustafa Güner, tarlasındaki çalı ve otları temizlemek için ateş yaktı. Rüzgarın da etkisiyle Güner'in çevresini alevler sardı. Kaçmaya çalıştığı sırada ayağı demir tellere dolanan Güner, yaşamını yitirdi. Güner'in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden görüntü

-Mahalleden detaylar

SÜRE: 1.09 - BOYUT:129 MB

Haber-Kamera: İsmail ÖZTÜRK/YALOVA,()

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3 yıldır firari FETÖ şüphelisi adliyede

Bolu'da, 3 yıldır firari olduğu iddia edilen FETÖ şüphelisi kadın, adliyeye sevk edildi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 3 yıldır firari olan öğretmenlikten ihraç edilen E.A. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.A.'nın Malatya'da olduğunu tespit etti. E.A., Malatya ve Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalandı. Bolu'ya getirilen E.A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelinin adliyeye getirilmesi

-Adliyeden detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,()

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Sivas'ta protokol ve öğrencilerden yaya geçidi etkinliği

Sivas'ta 'Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz' etkinliği kapsamında il protokolü çocuklarla birlikte yaya geçidini kullanarak farkındalık oluşturdu.

Karayolları Trafik Kanunu'nun 74'üncü maddesinde 26 Ekim 2018 tarihinde yapılan değişiklikle araç sürücülerinin görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan, ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışlarına, yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlaması, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermesi zorunlu hale getirildi. Toplumda bu konuda farkındalığı artırmak amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından tüm yurtta düzenlenen 'Yaya Geçidi Nöbeti Farkındalık Etkinliği' Sivas'ta da gerçekleştirildi. Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan öğrencilerle birlikte kentin en işlek bölgelerinde biri olan İnönü Bulvarı'nda yaya geçidini kullandı. Kırmızı düdükleri ile sürücüleri uyaran öğrenciler, yayaların karşıdan karşıya geçmesine yardımcı oldu. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlik kapsamında kent genelinde polis ekipleri 2 saat boyunca yaya geçidi nöbeti tuttu.

Etkinlik hakkında açıklamalarda bulunan Sivas Valisi Ayhan, "Bu sene yaya öncelikli trafik yılı bu münasebetle 6 Şubat'ta 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' diye bir sloganla farkındalık oluşturmak maksadıyla yine buradaydık. Bir yıl boyunca bu temayı, bu düşünceyi, bu anlayışı sahaya yansıtmak istedik. Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, İçişleri Bakanlığımızın koordinesinde bakanlığın talimatlarıyla bugün Türkiye'nin dört bir yanında il ve ilçelerimizde tüm kurumlarımızın önündeki yaya geçitlerinde bir seferberlik ilan edildi. Yayalar için nöbetteyiz dedik. Burada temel maksat insan hayatını kolaylaştırmaktır. Yayanın yaya güvenliğini sağlamaktır. 2019 yılında gerçekten çok güzel çalışmalar yapıldı. İşin içine öğrencilerimiz katıldı. Vatandaşlarımızda bu farkındalık oluşturulmaya çalışıldı" dedi.

Etkinlik sırasında yaya geçidini kullanan vatandaşlar da uygulamadan oldukça memnun olduklarını dile getirdi.

Görüntü Dökümü

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-Etkinlikten görüntüler

-Öğrencilerin düdüklerle araçları durdurması

-Vali Ayhan'ın açıklaması

-Yaya geçidini kullananların röportajları

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT - Rahmi MEYVECİ / SİVAS, ()

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Afyonkarahisar'da yaya güvenliği için nöbet tuttular

Afyonkarahisar'da İçişleri Bakanlığı tarafından 2019 yılının 'Yaya Öncelikli Trafik Yılı' olarak edilmesinin ardından 'Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz' etkinliği düzenlendi.

Türkiye genelinde eş zamanlı yapılan etkinlik kapsamında Afyonkarahisar'da başta okullar olmak üzere bütün kamu kurum ve kuruluşları, hizmet binalarının önünde ve diğer yaya geçitlerinde 13.00-15.00 saatleri arasında farkındalık oluşturmak amacıyla nöbet tutuldu. Etkinliğe katılan Vali Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hamza Çömez, İl Emniyet Müdür vekili Ahmet Özer, trafik ekipleri ve öğrencilerle yaya geçitlerinde nöbet tuttu.

Atatürk Bulvarı üzerinde farklı noktalarda bulunan yaya geçitlerini tek tek kontrol eden ve incelemelerde bulunan Vali Mustafa Tutulmaz ve beraberindeki protokol üyeleri trafikte yayaya öncelik tanınması konusunda sürücüleri uyardı. Vali Tutulmaz, trafikte seyreden ve yaya geçitlerinde duran şehir içi minibüs sürücüleri ve diğer araç sürücülerine de broşür dağıttı. Öğrenciler ise ellerinde dövizlerle yaya önceliğinin önemine dikkati çekti.

152 NOKTADA 720 PERSONEL GÖREV ALDI

Vali Mustafa Tutulmaz, Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz etkinliği kapsamında Afyonkarahisar'da 152 noktada 720 personelin görev yaptığını söyledi. Tutulmaz, şöyle konuştu:

"Bugün ülkemiz genelinde her ilde ve ilçede yaya güvenliğine dikkati çekmek üzere bir program yapılıyor. Biz de ilimiz ve ilçelerimizde bu projeyi uyguluyoruz. Şu an itibariyle başladık. Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz projesi kapsamında toplanmış bulunmaktayız. Şimdi de yaya güvenliği için nöbet tutuyoruz. Bugün ilimizin 152 ayrı noktasında yaya geçitlerinde 720 personelle bu uygulamayı başlattık. İçişleri Bakanlığı'mızca bu yıl Yaya Öncelikli Trafik Yılı ilan edilmişti. Bu kapsamda yaya güvenliğini ön planda tutan bir yıl olarak projeleri uygulamaya devam ediyoruz. Burada özellikle yaya geçitlerinde yayalarımızın dikkatli olmalarını istiyoruz. Yaya geçitlerinde ışık yoksa okul önlerinde ve normal yaya geçitlerinin olduğu yerlerde öncelik yayanındır. Trafik ışıkları varsa öncelik ışıklara uymaktır ve polisin olduğu yerlerde de polise uyulacaktır. Ancak ışık yoksa ve orada yaya geçidi varsa burada öncelik yayanındır. Sürücü vatandaşlarımızı da bu hususta özellikle uyarıyoruz."

'VATANDAŞLARIMIZI BU KONUDA UYARMA GÖREVİMİZ VAR'

Yaya öncelikli anlayışın öncelikle gelişmiş ülkelerde uygulanan ve yerleşmiş olan bir uygulama olduğunu söyleyen Vali Tutulmaz, "Bu durumdan da insanlar memnundur. Ancak bizim ülkemizde bu yıl uygulamaya konulan yaya önceliğinde bazı sıkıntılar yaşanmaktadır. Bugün burada kolluk kuvvetlerimiz, trafikten sorumlu olan çalışanlarımız, öğrencilerimiz ve belediye başkanımızla bu hususa dikkati çekmek durumundayız. Bizim vatandaşlarımızı bu konuda uyarma görevimiz var. Vatandaşlarımızı, basın mensuplarının aracılığıyla uyarıyoruz. Öncelik yayanın olduğu yerlerde yayaların güvenli olmaları konusunda dikkat edilsin. Vatandaşlarımızın buna riayet ederken bilhassa durma anında mümkünse park ışıklarını yakarak arkadan gelen sürücüleri de uyarmış olsunlar. Ben inanıyorum ki bu projeyle ülkemizde trafik sorunsuz bir hale gelecek ve çok güzel bir sonuç elde edilecektir. Çünkü gelişmiş ülkelerde bu uygulama yapılıyor. İnşallah bizim ülkemizde de kısa sürede bu bilinç yerleşecek ve sağlıklı bir şekilde devam ettirilecektir" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Protokol üyelerinden detay

- Öğrencilerden detay

- Vatandaşlardan yaya geçidini kullanırken detay

- Sürücülerden detay

- Yaya geçidi tabelalarından detay

- Vali ve protokol üyeleri sürücülere broşür dağıtırken detay

- Genel detaylar

- Vali Tutulmaz'ın konuşması

Haber-Kamera: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, ()

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Bingöl'de 'Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz' etkinliği

İçişleri Bakanlığı'nca Türkiye genelinde hayata geçirilen 'Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz' etkinliği, Bingöl'de de düzenlendi.

Genç Caddesi'nde düzenlenen etkinliğe, Vali Kadir Ekinci, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, Belediye Başkan Vekili Sait Kolak ile çok sayıda öğrenci katıldı. Vali Ekinci ve beraberindekiler, yaya geçidini kullanarak, trafikte yaya önceliğine dikkat çekti. Etkinlikte konuşan Vali Ekinci, trafik kurallarına herkesin uyması gerektiğini ifade ederek, "Bugün tüm kavşaklarımızda tüm yaya geçitlerimizde, özellikle okul önlerinde 101 personelimiz, kamu kurum ve kuruluşlarımızın bütün temsilcileri, aynı zamanda konuyla ilgilenen vatandaşlarımız bizlerle birlikte bir faaliyet icra edeceklerdir. Bu aynı zamanda medeniyette geldiğimiz noktanın bir ifadesidir. Dolayısıyla tüm şoför kardeşlerimizin konuya hassasiyet göstermesini rica ediyorum “dedi.

Görüntü Dökümü

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Trafik polsilerinin stand açması

Vali Kadir Ekincinin karşılanması

Vali Kadir Ekincinin Konuşması

Genel ve Detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU:524 MB

Haber-Kamera:Aziz ÖNAL/BİNGÖL,()

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Aydın'da 180 noktada 'Yaya Öncelikli Trafik' etkinliği

Aydın'daki 'Yaya Öncelikli Trafik' etkinliği, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'in de katılımıyla Atatürk Kent Meydanı'nda yapıldı. 180 noktada 900 polisin görev yaptığı etkinliğe katılan Vali Köşger, sürücülerin yayalara karşı daha duyarlı olması gerektiğini söyledi.

İçişleri Bakanlığı'nca 2019'u 'Yaya Öncelikli Trafik' yılı ilan edilmesi nedeniyle tüm Türkiye'de olduğu gibi Aydın'da da 'Yaya Öncelikli Trafik' etkinliği gerçekleştirildi. Atatürk Kent Meydanı'ndaki etkinliğe Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, Aydın İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici'nin de aralarında bulunduğu protokol üyeleri ile bir grup öğrenci katıldı. Etkinlik kapsamında, Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki yaya geçidinden protokol üyeleri, öğrencilerle yolun karşısına geçti. Sürücüler, yayalara öncelik tanıdı. Vali Yavuz Selim Köşger ve diğer protokol üyeleri, öğrencilere proje ile ilgili broşür ve düdük, polisler ise tişört ve şapka dağıttı.

'YAYALARA ÖNCELİK TANIYALIM'

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "Bu yıl İçişleri Bakanlığımız Türkiye'de özellikle trafik akışında yaya öncelikli program başlattı. Bu Türkiye'de olması gereken bir şeydi. Bu konuda bir eksiklik olduğu anlaşılıyor. Yayaların trafikte daha güvenli seyahat etmelerini sağlamak için yapılması gereken bir şeydi. 81 ilde 200 bin polisle bugün bütün yaya geçiş noktalarında eş zamanlı yapılmaktadır. İlimizde de 900 polisle 180 noktada bu uygulamayı yapıyoruz. Aydın'ın en önemli kavşaklarından birisi olan Kent Meydanı'nda bu uygulamayı yapmaktayız. Bir grup öğrencimizle bu geçişi birlikte yaptık. Buradan özellikle araç kullanan vatandaşlarımıza bir çağrıda bulunmak istiyorum. Hepimiz araç sürücüsü ve aynı zamanda yaya pozisyonundayız. Yayaların araçlara karşı bir dezavantajı var. Güvenli seyahat etmeleri için yayalara öncelik tanınması lazım. Bu gelişmiş dünyada yaya geçiş noktası olması bile önemli değil, yola adımını attığın an akan trafik durur. Bizde yaya noktalarındaki trafik ışıklarına gelirken bile araçların hızını artırdığını görüyoruz. Bu bir eğitim ve gelişmişlik meselesidir. Bütün sürücülerimizin aynı zamanda kendilerinin, kendi yakınlarının ve çocuklarının da yolda yaya pozisyonunda seyahat ettiğini düşünerek, yaya yola adımını attığı an daha temkinli olması gerekiyor. Bu tür farkındalığı artırıcı tüm programla da çok önemlidir. İnşallah bundan sonra hepimiz araçları, yayalar için daha güvenli bir şekilde kullanırız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Atatürk Kent Meydanı'nda protokol ve öğrencilerin toplanması

-Protokol üyelerinin öğrencilerle yaya geçidindeng eçmesi

-Vali Yavuz Selim Köşger ile röp.

-Öğrencilere broşür ve düdük dağıtılmasından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, )