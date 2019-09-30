DHA YURT BÜLTENİ - 16

TOZ MASKELİ HIRSIZLAR OTOMOBİLİN CAMINI KIRIP ÇANTAYI ÇALDI



KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, cipten inen yüzlerinde toz maskesi olan 2 kişi, otomobilin camını kırarak çantayı çalıp kaçtı. Olay anı yakındaki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Olay bugün öğleden sonra, Darıca Bağlarbaşı Mahallesi Ali Arıcan Caddesi’nde İlçe Tapu Müdürlüğü önünde meydana geldi. Caddeye gelerek yol kenarına park edilen cipten yüzlerinde toz maskesi olan 2 kişi indi. 2 kişi, park ettikleri aracın arkasında bulunan otomobilin camını kırarak içerisinde bulunan çantayı aldı, ardından da geldikleri cipe binerek kaçtı.

Bu sırada yakındaki bir kişi, toz maskesi takan kişileri görünce şüphelenerek olay anını saniye saniye cep telefonunun kamerasıyla kaydetti.

Haber verilmesi üzerine gelen polis ekipleri, aracı soyulan kişiye haber verdi. Adı açıklanmayan kişi, çalınan çantasında bazı evrakla birlikte sadece 130 TL olduğunu söyledi.

Cipin plakasını tespit eden polis, cipi kullanan ve otomobilin camını kırıp çantayı çalan 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Cipin park edilmesi

Araçtan inen toz maskeli 2 kişinin otomobilin yanına gelmesi

Camı kırmaları ve çantayı çalmaları

HABER: Erol POLAT/DARICA(Kocaeli), ()

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DEVRİLEN TRAKTÖRE, 2 OTOMOBİL ÇARPTI, ANTALYA- BURDUR YOLU 1,5 SAAT KAPANDI



ANTALYA- Burdur yolu, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrilen odun yüklü traktöre, 2 otomobilin çarpması sonucu 1,5 saat ulaşıma kapandı. Yolda, yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Kaza, saat 17.00 sıralarında, Antalya- Burdur yolu Çubukbeli mevkisinde meydana geldi. Antalya'dan Burdur yönüne giden sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen odun yüklü traktör, kontrolden çıkarak devrildi. Odunlar yola savrulurken, biri yabancı plakalı 2 otomobil, traktöre çarptı. Kazada 2 kişi hafif yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralıların tedavisi sağlık görevlilerince bölgede yapılırken, kaza nedeniyle Antalya- Burdur yolu yaklaşık 1,5 saat ulaşıma kapalı kaldı. Yolda yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Araç sürücüleri ve yanındakiler uzun süre yol kenarında oturarak trafiğin açılmasını bekledi. Jandarma ve kurtarma ekiplerinin araçları yoldan kaldırmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- olay yerinden detaylar

Halim AKCA/ANTALYA, () -

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KAVŞAKTA HIZ KESMEYEN KAMYON ÖĞRENCİ SERVİSİNE ÇARPTI

ERZURUM'un Oltu ilçesinde büyükbaş hayvan yüklü kamyon kavşakta hız kesmeyince öğrenci servisine çarptı. Kazada, servis şoförü İlhami Aslan (39) ve minibüste bulanan Perihan Gözütok (40) ile Neriman Gözütok (19) ağır şekilde yaralandı.

Kaza bugün saat 15.50 sıralarında çevre yolu kavşağında meydana geldi. Erzurum'un Şenkaya ilçesi istikametinden gelip Narman ilçesi istikametine gitmekte olan Abdulkadir Çelik yönetimindeki 34 ZM 5418 plakalı büyük baş hayvan yüklü olan kamyon, öğrencileri Erdoğmuş köyüne bırakıp Oltu ilçesine gelen ve araca iki akrabasını da alan İlhami Aslan yönetimindeki 25 D 9600 plakalı öğrenci servisine çarptı. Aşırı hızlı olduğu tespit edilen kamyon minibüse çarptıktan sonra orta refüjdeki ağaç ve elektrik direklerini yıktıktan sonra durabildi. Servisi şoförü Aslan ve minibüsteki Perihan Gözütok ile Neriman Gözütok ağır şekilde yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptı. Kaza yerine gelen ambulanslar üç yaralıyı alarak Oltu Devlet Hastanesine götürdü. Yaralılardan durumu ağır olan minibüs şoförü Aslan, Erzurum'a sevk edildi.

Büyükbaş hayvan yüklü olan kamyonun yakıt deposu delindiği için tüm mazot asfalta döküldü. İtfaiye ekipleri karayolunu tazyikli su ile yıkadıktan sonra temizlik işçileri de kırılan parçaları kaldırdı. Kamyon sürücüsü Abdulkadir Çelik gözaltın alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kaza yeri

-Yerde yatan iki kadın yaralı

-Kazaya neden olan kamyon

-Yolun yıkanması

-Yaralıların amulansa taşınması

-MOBESYE yansıyan kaza anı

Haber-Kamera: Murat AYDIN / OLTU, (Erzurum), ()

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KOVAYLA SU ALMAK İSTERKEN KANALA DÜŞEN ÇOCUK BOĞULDU

OSMANİYE'de, sulama kanalından kova ile su çekerken dengesini kaybederek kanala düşen Mustafa Yedier (16) yaşamını yitirdi.

Olay saat 16.30 sıralarında merkeze bağlı Cevdetiye Beldesi'ndeki Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında meydana geldi. Sulama kanalından kova ile su çekmek isteyen Mustafa Yedier, dengesini kaybederek kanala düştü. Bir süre sonra gözden kaybolan Yedier'i bulmak için olay yerine Adana Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler çağırıldı. Jandarma ekipleri bölgede önlem alırken, kanala giren dalgıç polisler Yedier'in düştüğü yerin 100 metre uzağında cansız bedenine ulaşıp sudan çıkardı. Yedier'in cesedi otopsi yapılmak üzere ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yerindeki jandarma aracı ve askeri personel

- Sulama kanalından detay

- Sulama kanalı etrafına çekili şerit

- 'Sulama kanalına girmek tehlikelidir' yazısı

- Olay yerindeki AFAD aracı

- Dalgıç polislerin aracının gelişi

- Dalgıç polislerin suya girmesi

- Kanal içinde arama yapılması

- Cesedin kanaldan çıkartılması

SÜRE: 02'53'' BOYUT: 91.3 MB

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,()

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Otomobildeki keklerin içinden uyuşturucu çıktı (2)

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Bolu'da, otomobil içinde keklerin içine gizlenmiş şekilde uyuşturucu madde ile yakalanan Nurettin Taşkıran, Adem Ünal ve Mustafa Özdemir tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BOLU ()

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Tuğçe'nin erkek arkadaşı gözaltında: Şaka yaparken yanlışlıkla vurdum (2)

TUTUKLANDI

İzmir'in Buca ilçesinde, Tuğçe Baran'ın (22) tabancayla başından vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan arkadaşı Emre K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Davut CAN / İZMİR, ()

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