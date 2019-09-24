DHA YURT BÜLTENİ-16 

Palet fabrikasındaki yangın 10 iş yerine sıçradı



Afyonkarahisar'ın Çay ilçesindeki sanayi sitesinde bulunan ahşap palet fabrikasında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek fabrikanın yanındaki 10 iş yerine sıçradı. Çok sayıda itfaiye ekibiyle yangına müdahalenin sürdüğü belirtildi.

Çay ilçe merkezine yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Yeni Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren bir palet fabrikasında saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangın bir anda büyüyerek, iş yerindeki ahşap paletlere sıçradı. Alevlere fabrika çalışanları kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalışırken, durum itfaiyeye bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Polis ve jandarma çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de fabrikanın yanında bazıları depo olarak kullanılan 10 iş yerine sıçrayan yangını kontrol altına alarak söndürmeye çalıştı. Çay Belediye Başkanı AK Parti'li Hüseyin Atlı da olay yerine gelerek çalışmaları inceledi ve itfaiye ekiplerini yönlendirdi. İş yeri sahipleri ise endişeli gözlerle çalışmaları takip etti. Yangına müdahalenin sürdüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Yangına müdahale eden ekipler (cep telefonu)

HABER- KAMERA: Muzaffer NAL/ÇAY (Afyonkarahisar), ()

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Çanakkale'de 92 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 92 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı devriye görevinde bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, iki ayrı operasyonda Afganistan uyruklu 92 kaçak göçmen yakaladı.

Ekipler, Küçükkuyu beldesi açıklarında 50, Kadırga burnu açıklarında ise 42 olmak üzere Afganistan uyruklu toplam 92 kaçak göçmeni botlarla Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirdi. Burada yiyecek ve kıyafet yardımı yapılan kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Görüntü Dökümü

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-Küçükkuyu beldesindeki sahil gğvenlik karakoluna getirilen kaçaklardan görüntü.

Haber-Kamera: Dilara ERDİNÇ/AYVACIK(Çanakkale), ()

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Bacağında tümör tespit edilen Safiye, tedavi olmak istiyor

Hatay'ın Arsuz ilçesinde Safiye Köroğlu'nun (5) sol bacağında tümör tespit edildi. Köroğlu ailesi, kızları Safiye'yi tedavi ettirebilmek için yardım beklediklerini söyledi.

Arsuz ilçesi Gözcüler Mahallesi'nde oturan Canan-Işıl Köroğlu çifti, iki çocuğundan biri olan kızları Safiye'yi sol bacağındaki şişme sebebiyle hastaneye götürdü. Yapılan tetkikler sonrası, bacağında tümör olduğu saptandı. Balıkçılıkla geçimlerini sağlayan aile, kızlarının hastalığını öğrenince büyük üzüntü yaşadı. Köroğlu ailesine destek olmak isteyenler, Safiye'nin tedavi edilmesi için sosyal medyada paylaşımlar yapmasına rağmen bekledikleri desteği bulamadı. Kızlarını Ankara'ya tedavi için götürmeye hazırlanan anne Işıl Köroğlu, "Ciddi anlamda tedavi edilmesi gerekiyor. Çünkü hızla büyüyen bir tümör türü. Aksi takdirde kötü sonuçlara sebebiyet verebiliyor. Hastanede tedavi edilmesi gerekiyor" dedi.

Sosyal medyada tanıdıklarının yaptığı paylaşımlara yapılan yorumların kendilerine moral olduğunu belirten anne Köroğlu, "Telefonlarım hiç susmuyor, yurt içi ve yurt dışından telefonlar geliyor. Allah razı olsun herkesten. Geçmiş olsun dileklerinde bulunuyorlar. Allah hiç kimseye evlat acısı yaşatmasın, evladıyla da sınamasın. Ankara'ya Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne gidip orada tedavi ettirmeye çalışacağız. İnşallah çocuğumun ayağını kurtarır sağlığına kavuştururuz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Küçük Safiye'nin görüntüsü

-Safiye yürürken

-Ayağındaki şişlik

-Safiye'nin annesi ile birlikte görüntüsü

-Anne ile röp.

-Meclis üyesi Mehmet Altun'un Safiye ile görüntüsü

-Mehmet Altun ile röp.

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN,(Hatay),()

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Yangın söndürme tatbikatında çıkan duman öğrencileri etkiledi



Bolu'da, itfaiyenin okul yanında yaptığı yangın söndürme tatbikatı sırasında çıkan duman, teneffüste olan çocukları etkiledi.

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, İtfaiye Haftası nedeniyle yangın söndürme tatbikatı düzenledi. Karaçayır Mahallesi'nde bulunan İtfaiye Müdürlüğü bahçesine getirilen bir araç, senaryo gereği kaza yaptıktan sonra yanmaya başladı. İtfaiye ekipleri, tadbikat gereği minibüste sıkışan kişileri kurtardı. Kurtarma çalışması sırasında araca doğru koşan bir itfaiye eri sert şekilde yere düşerek yaralandı. Kurtarma çalışmasının ardından yanan araç, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü. Yaralı kurtarma ve yanan aracı söndürme tatbikatı başarıyla gerçekleştirildi.

OKUL BAHÇESİNDEKİ ÇOCUKLAR, DUMANDAN ETKİLENDİ

Tatbikatın gerçekleştirildiği Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bahçesinin hemen yanıbaşında bulunan Gazipaşa İlkokulu'nda bulunan çocuklar da tatbikat sırasında tenefüsteydi. Meraklı çocuklar, tadbikatı okulun bahçesinden izledi, ancak çocuklar yangın söndürme sırasında çıkan yoğun dumandan etkilendi. Öğretmenler, çocukların dumandan daha fazla etkilenmemesi için öğrencileri okulun içine aldı.

Görüntü Dökümü

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-Kurtarma tatbikatı

-İtfaiye erinin düşmesi

-Yanan aracın söndürülmesi

-İtfaiye müdürü Mehmet Duman'ın açıklamaları

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,()

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Çerkezköy'de uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde polisin uyuşturucu satışı yapıldığı belirlenen 8 evde yaptığı aramada uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 11 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Çerkezköy ilçesinde uyuşturucu satışını yaptığı yaptığı şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Özel harekat polis timlerinin de destek verdiği operasyonda 8 eve eş zamanlı baskın düzenlendi. Evlerde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca ile satışa hazır uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Uyuşturucu kaçakçıyla ilgili gözaltına alınan 11 kişiyle ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Operasyon yapılan mahalle havadan drone ile

-Operasyon yapılan evler

-Yakalanan şüpheliler

-Detaylar

Haber: Onur KAYA/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),()

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Karabük'teki FETÖ soruşturmasında 1 tutuklama



Karabük'te, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Trabzon'da gözaltına alınan Z.Y. adlı kadın, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan Z.Y.'nin Trabzon'da olduğu belirlendi. Karabük ve Trabzon emniyet müdürlüklerine bağlı istihbarat ve terörle mücadele şube ekiplerinin ortak operasyonunda Z.Y. adlı kadın, yakalandı. Gözaltına alınarak, Karabük'e getirilen Z.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Z.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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-Tutuklanan Z.Y. adliyeden çıkartılırken

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()

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Side Antik Tiyatro'da konser veren Iyeoka: Çok etkilendim

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Side Dünya Müzikleri Festivali'nde, ABD'li şarkıcı Iyeoka konser verdi. Side Antik Tiyatro'da sahneye çıkan Iyeoka, "Burası gerçekten muhteşem bir yer. Burada tarihe dokunabiliyorum. Ağlamak istiyorum, çok etkilendim" dedi.

Manavgat Belediyesi'nce düzenlenen 18'inci Side Dünya Müzikleri Festivali'nin son konuğu, İbis Maria ve Della Miles'in ardından Nijerya kökenli ABD'li sanatçı Iyeoka oldu. 'Simply Falling' adlı şarkısıyla uzun süre dünya listelerinde ilk sırada kalan Iyeoka, dün akşam Side Antik Tiyatro'da konser verdi. Tarihi atmosferde Iyeoka'yı dinlemeye, çok sayıda yerli ve yabancı turist geldi. Konseri Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen de eşi Hatice Sözen ile izledi.

SAHNEDE BALLI ILIK SU VE TÜRK KAHVESİ İÇTİ

Sahneye önce siyah üzerine sarı el işlemeli kıyafetle çıkan Iyeoka ardından beyaz kıyafet giydi. Sahnede sık sık ballı ılık su içen Iyeoka, 'Black Coffee' şarkısı sırasında da fincanda Türk kahvesi içti. Gecede Iyeoka'ya teşekkür plaketi ve çiçeğini, Belediye Başkanı Şükrü Sözen verdi.

'AĞLAMAK İSTİYORUM, ÇOK ETKİLENDİM'

Sahnede konuşan ve duygulandığını belirten Iyeoka, "Uzun zamandır bu kadar duygulanmamıştım. 3 yaşından beri müziğe hep ilgim vardı ve ortaokul, lisede hep müzikle iç içeydim. Müziğe aşığım. Müzik yaparak bütün dünyayı gezdim; ama bugünkü heyecanımı ifade etmem mümkün değil. Böyle özel ve ilginç bir yerde çok daha fazla heyecanlıyım. Bunu gözlerimden anlayabilirsiniz. Burası gerçekten muhteşem bir yer. Burada tarihe dokunabiliyorum. Böylesine güzel bir atmosferde konser verdiğim için çok mutluyum. Beni dinlemeye gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Ağlamak istiyorum, çok etkilendim" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Konserden detay

- Iyeoka'nın konuşması

- Konser ve seyircilerden görüntü

- Antik kentten drone görüntüsü

- Tarihi Side'den drone görüntüsü

HABER: Mithat ABAKAN- KAMERA: MANAVGAT (Antalya), ()

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İncirliova Ziraat Odası Başkanı: Kilo başına desteğin artması talebimiz var



Aydın'ın İncirliova ilçesinde, 'beyaz altın' olarak bilinen ve binlerce kişinin geçim kaynağı olan pamukta hasada başlandı. İncirliova Ziraat Odası Başkanı Ali Kaykı, "Geçen yıl kilo başına 80 kuruş olan desteğin bu yıl 1 lira 25 kuruş olması talebimiz var. Pamuğun kilosu, 4 lira 50 kuruşa alıcı bulsaydı, primin yükselmesi konusunda hiçbirimiz konuşmayacaktık" dedi.

Aydın'ın tarımsal ürün üretiminde önemli merkezlerinden olan İncirliova ilçesinde, kütlü pamuk hasadına başlandı. Geçen yıla oranla dönüm başına 50 kilo daha fazla mahsul alan üreticiler, rekolteden memnun kaldı. Taban ve destek fiyatının açıklanmaması ise ilçedeki 1700 pamuk üreticisini endişelendirdi. İlçede, 33 bin dönümde bu yıl 18 bin ton rekolte beklenirken, İncirliova Ziraat Odası Başkanı Ali Kaykı, şöyle konuştu:

"Pamuğumuzu hasat edip, çırçır işletmelerine veriyoruz. 'Fiyatı ne' diye sorduğumuzda, 'Fiyat ne zaman belli olursa o zaman size söyleriz' cevabını alıyoruz. Borsa henüz yeni fiyat açıklanmadı. Borsa, geçen yılın fiyatı ile kalitesine göre, kilo başına 3 lira 20 kuruş ile 3 lira 50 kuruş arasında alım yapıyor. Çin'in ABD ile pamuk üzerinden sürtüşmesi tüm dünya pamuk borsasını etkiledi ve bizlere kadar yansıdı. Ancak bu konu bir an önce çözüme kavuşmaz ise Türk çiftçisi pamuğundan diğer ürünlere kadar hepsinde zor günler görecek. Aydınlı pamuk üreticisi eğer hasadı yapılan pamuğu kontrol edemez ise bu tüm ülkemizin tarımını engeller. Çünkü pamuk olmazsa buradaki çiftçiler alternatif başka ürünler ekmeye başlayacak. Böyle olunca da bir başka bölgenin arpasını, buğdayını ve mısırını biz ekeceğimiz için ülkedeki tarım dengesi de bozulacak. Pamuğun taban fiyatının bir an önce açıklanmasını 1 aydır istiyoruz."

'AÇIKLANAN NET FİYAT YOK'

Pamuk üreticisi istediği fiyatı bulamazsa gelecek yıl ekecek çiftçi aramak zorunda kalınacağını vurgulayan Kaykı, "Geçen yıl 4 lira 80 kuruştan fiyat belirlendi ve alımlar yapıldı. Daha sonra ise 3 lira 50 kuruşa kadar indi. Bir ara 4 liranın üzerine çıktı. Ancak bu 2 aydan beri fiyatlar sürekli geriledi. Şu anda açıklanan net bir fiyat yok. Ama çırçır fabrikaları, 3 lira 20 kuruş ile 3 lira 50 kuruş arasında alım yapıyor. Bu pamuğun maliyeti bile değil. Eğer bu fiyatlarda satarsak pamuk üreticisi biter. Geçen yıl kilo başına 80 kuruş olan desteğin bu yıl 1 lira 25 kuruş olması talebimiz var. Pamuğun kilosu, bugün 4 lira 50 kuruşa alıcı bulsaydı primin yükselmesi konusunda hiçbirimiz konuşmayacaktık. İlçemizde 10 bine yakın kişi pamuktan geçimini sağlıyor" diye konuştu.

Çiftçi Refik Tanrıkulu ise "50 yıldan beri çiftçilik yapıyorum. Böyle kaliteli ürün olan güzel bir yıl görmedim. Ama fiyatlar hala belli değil. Üretici olarak pamuğumuzu nasıl değerlendireceğiz?" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Pamuk hasadından görüntü

-İncirliova Ziraat Odası Başkanı Ali Kaykı ile röp.

-Pamuk üreticisi Refik Tanrıkulu ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, ()