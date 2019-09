DHA YURT BÜLTENİ - 16

Gölcük'e şehit ateşi düştü (2)

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Donanma Ana Üs Komutanı Tuğamiral Refik Levent Tezcan ve beraberindekiler tarafından Şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Volkan Tantürk'ün annesi Samiha ve babası İsmail Tantürk’e acı haber verilirken, ailesi büyük üzüntü yaşadı. Şehidin evine gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu.

ŞEHİT ASTSUBAY YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

Aile ile görüştükten sonra açıklama yapan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Hepimizin başı sağolsun, mekanı cennet olsun inşallah. Ailesine sabırlar diliyorum. Şehidimiz Kuzey Irak’ta bir hain terör saldırısı sonucunda şehit düştü. Cenaze yarın olacak. Saldırıda 2 şehidimiz var. Akşam saat 20.00’da uçakla gönderilecek. Cenaze töreni de yarın Gölcük’te Değirmendere Merkez Camii’nde olacak." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Ailenin yakınlarının eve gelmesi

- Evin önündeki kalabalık

- Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ile röp.

- Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/GÖLCÜK(Kocaeli),()

============

Hastaneye giderken, trafik kazasında hayatını kaybetti

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, rahatsızlığı nedeniyle özel bir hastaneye giden Firdevs Tokatlı(69), yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Müftü Mahallesi'nde meydana geldi. Firdevs Tokatlı, rahatsızlığından dolayı tedavi için özel hastaneye gittiği sırada Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'ndan yolun karşısına geçmek istedi. Firdevs Tokatlı'ya karşıya geçtiği sırada Tülay B. yönetimindeki 67 UC 268 plakalı otomobil çarptı. Yola savrulan Firdevs Tokatlı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavi için gideceği özel hastaneye kaldırıldı. Firdevs Tokatlı, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü Tülay B., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

-Sürücü Tülay B.'nin ekip arabasına bindirilmesi

-Ekip arabalarının hastaneden ayrılışı

-Hastane acil önü

-Kaza yapan otomobil

-Firdevs Tokatlı’nın resmi

Süre: (2:17) Boyut: (408 MB)

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),()

=================================

Afyonkarahisar'da trafik kazaları MOBESE'de

AFYONKARAHİSAR'da bu yıl şehrin çeşitli kavşak ve caddelerinde meydana gelen trafik kazaları MOBESE kameralarınca görüntülendi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü kent merkezinde 9 ayda meydana gelen trafik kazalarına ilişkin MOBESE kamerası görüntülerini paylaştı. Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından kayıt altına alınan görüntülerde, Organize Sanayi kavşağında gece saatlerinde kontrolsüz şerit değiştiren otomobile başka otomobilin çarpması ile Hıdırlık Mesire Alanı kavşağında aşırı hızlı otomobilin kontrolden çıkarak ağaca çarpma anı yer aldı. Otogar kavşağında kırmızı ışıkta geçen minibüsün hafif ticari araca çarpması ve devrilme anı, Aşağı Ambar yolunda da minibüsün yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpışması görüntülere yansıdı.

Fatih kavşağında ışık ihlali yapan bir minibüsle başka bir aracın çarpışması, ardından minibüsün devrilme anı, Uydukent'te otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı ve hafif ticari aracın defalarca takla atarak durabildiği kaza anları da kameralar tarafından anbean kaydedildi.

Yine MOBESE kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, Gümüşkent kavşağında iki aracın çarpışması ve araçların içinden insanların dışarı savrulması, Efeli kavşakta ve Otogar kavşağında da otomobil ve hafif ticari araçların karıştığı kazalar görülüyor. Yetkililer kazaların takip mesafesi, kırmızı ışık ihlalleri ve aşırı hız gibi hatalardan kaynaklandığına dikkati çekerek, sürücü ve yayaları can, mal güvenliği için dikkatli olmaları konusunda uyardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Kavşaklarda ve caddelerde meydana gelen trafik kazaları

HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, ()

==============

Emniyet kemerini susturmak için taktığı aparat sonu oldu

Zonguldak'ta, dün kontrolden çıkıp ağaçlık alana yuvarlanan aracın ön camından fırlayarak ölen Mehmet Akdeniz'in emniyet kemeri ikaz sistemini devreden çıkarmak için internette 15 liraya satılan kemer bölgesine 'ikaz susturucu' taktığı ortaya çıktı.

Dün öğle saatlerinde merkeze bağlı Saraycık Köyü'nde meydana gelen kazada, Mehmet Akdeniz yönetimindeki 67 EY 696 plakalı hafif ticari araç, yaklaşık 40 metreden ormanlık alana uçtu. Takla atan araçtan fırlayarak başını ağaca çarpan Mehmet Akdeniz, kaldırıldığı Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Mehmet Akdeniz, bugün Saraycık Köyü'nde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

JANDARMA UYARDI

Mehmet Akdeniz'in araç seyir halindeyken emniyet kemeri ikaz sistemini devreden çıkarmak için kemer bölgesinde 'ikaz susturucu' taktığı ortaya çıktı. İkaz susturucuların internette 15 liraya satılması dikkat çekti. Jandarmanın yaptığı incelemede Mehmet Akdeniz'in emniyet kemeri takılı olmadığı için araçtan fırlayarak yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Jandarma yetkilileri, vatandaşların trafikte araçlarını kullanırken emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyarıda bulundu.

Görüntü Dökümü

-------------

-Jandarmanın verdiği araç görüntüsü

-Kemer bölgesine takılı aparat

Haber-Kamera:Gürkay GÜNDOĞAN- ZONGULDAK,()

==============================

Emniyet kemeri takmayanlara ceza yerine simülasyon cihazı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yol kontrolünde emniyet kemeri takmayan sürücüler, simülasyon aracına bindirildi. Kaza sırasında kemer takılı olduğunda ve olmadığında neler yaşanıldığı gösterildi.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'nden kaza anında takla atan otomobilde nelerin yaşandığını yaşatan simülasyon aracı getirtti. Araç, Kordon Caddesi'ne konuldu. Bu sırada trafik ekipleri, Atatürk ile Kordon caddelerinin kesiştiği kontrolsüz kavşakta emniyet kemeri denetimi yaptı. Emniyet kemeri takmadığı tespit edilen sürücüler, otomobillerinden indirilerek simülasyon aracına bindirildi. Kaza sırasında kemerin takılı olduğunda ve olmadığında neler yaşanıldığı gösterildi. Simülasyon cihazına bindirilen vatandaşlardan inşaat ustası Ahmet Aydın, "Şehir içinde emniyet kemeri takmadım, takmam lazımdı. Emniyet kemeri takmayınca nasıl olacağını, canlı olarak gördüm. Herkes emniyet kemeri takmalı" dedi.

Emniyet yetkilileri ise, "Her yıl bu aracımız ilçemize getirilmekte. Bu sefer şehir içinde emniyet kemeri denetimi yaptık. Bu denetimde emniyet kemeri takmayanlara ceza yerine bu tecrübeyi yaşattık. Bu tür cihazları şehrimize getirerek, trafik güvenliğinin önemini anlatmaya devam edeceğiz" dedi.

Görüntü Dökümü

------------

- Yol denetiminde emniyet kemeri takmayan sürücü polislerin uyarısı

- Sürücünün polis nezaretinde simülasyon aracına götürülmesi

- Emniyet kemeri takmayan sürücünün simülasyon cihazını denemesi

- İnşaat ustası Ahmet Aydın'ın simülasyon cihazı denemesi ve röp.

- Vatandaşların simülasyon cihazını denemesi

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS, (Muğla), ()

===============================

İskenderun'da Türk bayrağı göndere çekildi

HATAY'ın İskenderun ilçesinde yapımı gerçekleştirilen alt geçitte düzenlemeler sonrasında Tayfur Sökmen Bulvarı'ndan kaldırılan Türk bayrağının yerine yenisi göndere çekildi.

Tayfur Sökmen Bulvarı’nda düzenlenen bayrak törenine İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve belediye meclis üyeleri katıldı. Hatay’ın her yerine Türk bayrağı diktiklerini ifade eden Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, "Belen’den İskenderun çıkışına kadar güzel bir tesis yaptık insanlarımız rahatlıkla araçları ile geçip gidebiliyor. Ama İskenderun’un içinde birkaç tane değişiklik yapacağız. Kışın hızlı bir şekilde bu değişikliği yaparak bu trafiği daha da rahatlatacağızö dedi.

Görüntü Dökümü

--------------------------

-Bulvarın görüntüsü

-Törene katılanlar

-Bayrak etrafında toplanılması

-İstiklal Marşı okunması

-Bayrağın göndere çekilmesi

-Lütfü Savaş'ın konuşması

SÜRE: 01'36" BOYUT: 76 MB

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN,(Hatay),()

==========================

Antalya'da turfanda kivi hasadı başladı

TÜRKİYE'nin tropik meyve üssü Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde turfanda kivi hasadı başladı.

Antalya'nın en doğu ilçesi Gazipaşa, yıllardır muz yetiştirilen birkaç merkezden biri olarak çiftçiye gelir sağlıyor. Bakımı kolay, ekonomik getirisi yüksek tropikal meyvelerin ilçe ikliminde kolaylıkla yetiştirildiğini keşfeden üreticiler, son birkaç yıldır bu meyvelerin üretimine yöneldi. Muzdan sonra avokadoyla devam eden üretim, Güney Amerika ve Güney Asya kökenli liçi (lychee- kral meyvesi), kivi, longan, passiflora (çarkıfelek), mango, papaya (ağaç kavunu), ejder meyvesi (pitaya), guava (sarı ve kırmızı çilek), kahve, sapote (çikolata meyvesi), feijoa (kaymak ağacı), karambola (yıldız meyvesi), kei elması, sapodilla, pomela, lime limon, graviola (tarçın elması), goji berry, jackfruit, ambarella (altın elma), moringa, snake fruit (yılan meyvesi), rose apple (gül elması) ve pawpaw meyvesi ile sürüyor.

30'a yakın tropikal meyveyi 25 bin dekar arazi üzerinde diktiği fidanlarla yetiştirmeye başlayan üreticiler, mango ve avokado hasadının ardından ilçe merkezine 18 kilometre uzaklıktaki Çörüş Mahallesi'nde kivi hasadına başladı.

HASAT DÖNEMİ KASIMDA

Çile Mahalle Muhtarı Nihat Gürkan, Gazipaşa'da toplam 170 dekar alanda kivi üretimi yapıldığını, bu yıl 310 ton rekolte beklendiğini kaydetti. Muhtar Gürkan, Yeniköy, Çile, Doğanca Çörüş, Gökçesaray, Çığlık mahalleleri başta olmak üzere ilçe genelinde deniz seviyesinden 400 metre yükseklikten 700 metre yüksekliğe kadar her yerde kivi yetiştirildiğini söyledi.

TURFANDA KİVİ ÇIKTI

Üreticilerden İdris Gürkan ise kivi hasadının kasım ayında başladığını, şu an turfanda ürün toplandığını kaydetti. Asıl hasat döneminin başlamadığına değinen Gürkan, ilçede kivi üretimi yapan ilk üreticilerden biri olduğunu söyledi. 35 yıl önce deneme amaçlı 6 ağaç diktiğini belirten Gürkan, "Üretim yapana çok iyi getirisi var. İlaçlama gerekmiyor. Bol bol sulamak yeterli. Bölgemiz sıcak olduğu için gün aşırı sulamak lazım. Şu anda kilosu 5 lira. Kasım ayı tam hasat dönemi. O zaman fiyatı düşecektir" dedi.

Kivi hasadında çalışan Ayşe Gürkan da, "Bahçelerde kivi hasadına başladık. Komşumuza yardıma geldik. Burada her işi imece usulü yapmaya çalışıyoruz. Kolay bir işçiliği var. Diğer ürünler gibi hasadı zor değil" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------

- Kivi bahçesinden görüntü

- Bahçede kivi hasadı genel ve detay görüntü

- Röp 1: Ayşe Gürkan

- Röp 2: Muhtar Nihat Gürkan

- Röp 3: Kivi üreticisi İdris Gürkan

369 MB -03.20

Haber- Kamera: Yücel BULUT/GAZİPAŞA(Antalya), ()