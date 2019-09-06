DHA YURT BÜLTENİ - 16

Eşini öldürmeye giderken yakalanıp serbest bırakılan koca, yeniden gözaltında (2)

İKİNCİ KEZ SERBEST KALDI

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine bu sabah çıkarılan yakalama kararıyla yeniden gözaltına alınan Koray Ç., sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol getirilerek, yeniden serbest bırakıldı.

'EŞİM HİÇ EVE GELMİYORDU'

Öte yandan, Kayınvalidesi Zehra Ç.'nin ihbarıyla ölümden döndüğünü söyleyen 4 aylık hamile Kezban Ç. ise 9 yıl önce kaçarak evlendiği eşinin, yakalandığı sırada beraberinde bulunan Y.U. adlı kadınla kendisini aldattığını öne sürdü. Kezban Ç., şunları söyledi:

"Çocukları alıp, 'Gezdirmeye götürüyorum' diyordu. Küçük oğlum, 'Anne biz babamın ikinci karısının yanına gittik' diyordu. Sorduğumda da 'Ablam yaşında bir kadın, ablam benim' diye yanıt veriyordu. Ondan 10 yaş büyük kadını, eve getiriyordu. Sonradan öğrendim ki o kadınla ilişkisi varmış. O kadınla tanıştıktan sonra hayatımız mahfoldu. Durumu aileme ilettim. Ailemden yardım istedim. Ayrılmaya karar verdik. Babamlar geldi ancak eşim bu durumu yalanladı. Sonra eve gelmez oldu. O kadının yanında yaşamaya başladı. İşe de gitmedi. Bizim yanımıza hiç gelmedi. İki yıldır da gelmiyor. Ben de çocuklarımı alıp, kayınpederimin yanına gittim. İşe girdim. Biraz çalıştım ancak hastalandım. Bayılmalarım başladı, stres ve hüzün yüzünden. Hastaneye gittim, 'kalp kapağında kalınlaşma var' dediler. Ben de mecburiyetten işten çıktım. İki çocuğumla maddi zorluklar yaşadım. Tekrar hamile olduğumu öğrendim. Birkaç gün önce de ailemin yanına geldim."

'ÖLDÜRÜLMEK İSTEMİYORUM, ÇOCUKLARIMIN BAŞINDA DURMAK İSTİYORUM'

Kezban Ç., olay günü yaşadıklarını da şöyle ifade etti:

"En son telefonla aradı, ablamlardaydım. Telefonda hakaretler ve küfür etmeye başladı. Tansiyonum düştü, bayılmışım. Beni vurmaya geliyordu. Allah'a şükür yakalandı. Tutuklanacaklar demişlerdi, niye serbest kaldı anlamadım. Ölmek istemiyorum. Çok korkuyorum, çocuklarım ve ailem için de çok korkuyorum."

Kezban Ç., "İki oğlum var ve hamileyim. Sesimi duymasını ve yardım etmesini istiyorum. Ailemin maddi durumu yok. Kimseye yük olmak istemiyorum. Devletimizin yardım elini uzatmasını istiyorum. Ben de öldürülmek istemiyorum. Çocuklarımın başında durmak istiyorum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Kezban Ç. ile röp.

-Kezban Ç. ve çocuklarından detay

-Genel ve detay

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY,()

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Kılıçdaroğlu: Yeni bir siyaset anlayışını inşa ediyoruz (2)

NAZİLLİ'NİN İYİ PARTİ'Lİ BELEDİYE BAŞKANINA ZİYARET

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart yerel seçiminde partisinin ve 'millet ittifakı'nın adaylarının kazandığı ilçe belediyelerini ziyaret etmek üzere geldiği Aydın'da, Çine'den sonra Nazilli'ye geçti. Belediye Başkanı İYİ Parti'li Kürşat Engin Özcan'ı makamında ziyaret eden Kılıçdaroğlu'na, yöresel yiyecekler ikram edildi. Kılıçdaroğlu da ikram edilen yoğurttan tattı. Ziyaretten sonra belediye önünde toplananlara seslenen Kılıçdaroğlu, Nazillilere seçimdeki başarı dolayısıyla teşekkür ederek, konuşmasına başladı.

"Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu biliyorsunuz" diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Bir hayli zorluğumuz var. Bunları aşmamız lazım. Neyle aşacağız? Aklımızı kullanarak, bir araya gelerek, aşacağız. Bir araya gelip, demokrasiyi savunursak Türkiye, bütün bu zorlukları aşar. Niye aşmasın? Biz beraber, birlikte olacağız. Kavga etmeyeceğiz, gerilimden toplumu uzak tutacağız. Gerilim, kavga olmasın. İstediğim bu benim. Niçin gerilim var? Türkiye, dünyanın en güzel ülkelerinden" dedi.

'İSRAFIN BOYUTLARINI GÖSTERMEK İÇİN YAPTI'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun belediye için ihtiyaç fazlası olarak kiralandığı öne sürülen araçları bir arada sergilemesine de değinen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"İsraf. Yahu israf haramdır kardeşim. Ekrem bey, büyük bir parka kullanılmayan ama parası ödenen araçları topladı. Bu neyi gösterdi? Onların israfının boyutlarını göstermek için yaptı. Kul hakkı yemeyeceksin, insana saygı duyacaksın. Engelli vatandaşlarımızla onların sorunuyla ilgileneceksin. Bütün bunları yapacağız. Hiç endişe etmeyin. Hangi engeli çıkarırlarsa çıkarsınlar Allah'a inancınız varsa, kula saygınız varsa, hepsinin üstesinden geleceğiz. Örnek mi? Ne oldu İstanbul'da? Seçim oldu. Ekrem İmamoğlu kazandı. Neyse gittiler, sığındılar YSK'ya; kapalı kapılara ardında seçimi iptal ettiler. Sandılar ki CHP sokağa çıkacak. 'Yok' dedim arkadaşlara ben. 'Bu milletin adalet anlayışı var' dedim. 'Gideceğiz, vatandaşın vicdanına sesleneceğiz' dedim. Seçime gittik, 13 bin fark, çıktı 806 bin farka. Vicdan budur, toplumun vicdanı budur arkadaşlar. Sözüm AK Parti'li kardeşlerime değil devleti yönetenlere. Cumhurbaşkanıysan tarafsız olacaksın. Şimdi genel başkansın, eyvallah itirazım gene yok; ama bir genel başkan mahkemeye hakim tayin etmez." CHP lideri Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından ilçeden ayrıldı.

Görüntü Dökümü

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- Kemal Kılıçdaroğlu'ndan görüntü

- Konuşmasından görüntü

Haber: Taylan YILDIRIM - Kamera: Tekin GÜRGULAK / NAZİLLİ (Aydın), ()

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HDP'li Lice Belediye Başkanı yol kapama eyleminde gözaltına alındı

Diyarbakır Lice Belediye Başkanı HDP'li Tarık Mercan, İçişleri Bakanlığı'nca Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yapılan görevlendirmeyi protesto etmek amacıyla katıldığı yol kapama eyleminde gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı'nca 18 Ağustos günü HDP'li Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlıklarına yapılan görevlendirmeyi protesto etmek için aralarında Lice Belediye Başkanı Tarık Mercan'ın da bulunduğu bir grup protesto eylemi düzenlendi. Merkez Bağlar ilçesindeki caddede yol kapatarak izinsiz eylem yapan gruba, polis dağılmaları için uyarıda bulundu. Uyarıları dikkate almayarak yol kapama eylemini sürdürmek isteyen aralarında Lice Belediye Başkanı Tarık Mercan'ın da bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların emniyetteki sorgusu sürüyor.

Görüntü Dökümü

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***ARŞİV***

-Diyarbakır'da yapılan eylemlerden ARŞİV görüntü

DİYARBAKIR,()

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Tokat'ta okul servisleri denetlendi

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri okulların açılmasına kısa bir süre kala öğrenci servislerini denetleyerek, sürücüleri uyardı.

Kent merkezinde 2019-2020 eğitim-öğretim yılı içerisinde okullara öğrenci taşıyacak olan servis araçları Uzunburun Mevkisinde bulunan alanda trafik ekipleri tarafından kontrolden geçirildi. Araçların periyodik bakımlarının yanı sıra servis araçlarında zorunlu olarak bulunması gereken güvenlik kamerası, emniyet kemeri, otomatik kapı gibi unsurlar incelendi. Eksik donanımı bulunan araç sürücülere, okullar açılana kadar eksiklerini gidermeleri için süre verildi. Okulların açıldığı tarihten itibaren ise yapılacak denetimlerde eksikleri bulunan araç sürücülerine ceza işlemi uygulanacağı belirtildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürü Yüksel Bozkurt, geçen eğitim ve öğretim yılında yapılan denetimlerde 776 sürücüye işlem yapıldığını, korsan taşımacılık yapan 13 aracın ise trafikten men edildiğini belirterek, "Bir önceki eğitim yılında yapmış olduğumuz çalışmalarda öğrenci taşıdığı esnada kaza yapan servis aracımız bulunmuyor. Bu yılda inşallah böyle devam ederiz. Bir önceki yıl yaptığımız denetimlerde, servis araçları toplamda 6 bin 841 kez denetlendi. Bu denetleme sonucunda da 776 araç sürücüsüne, 113 bin lira para cezası uygulandı. Ayrıca bunun yanı sıra 13 araç korsan taşımacılıktan dolayı trafikten men edildi. Bu denetimlerimiz bu dönemde ağırlıklı olarak devam edecek. Bununla ilgili pazartesi günüden itibaren ek ekipler oluşturacağız. Aynı zaman da servis odaları başkanı ve üyelerinde desteği ile özellikle korsan taşımacılık yapan araçlar üzerine de ağırlık vereceğiz. Bununla ilgili olarak hem sürücülerimiz hem başkanımız ve diğer sürücülerimizin yardımcı olmasını istiyoruz. Hep beraber hareket edeceğiz. Güvenli bir trafik ortamı sağlamak ve çocuklarımızın güvenli bir taşıma sistemi oluşturmak amacıyla da hep beraber mücadele edeceğiz’" dedi.

'RENKLİ CAMLAR 1 YIL İÇERİSİNDE NORMAL CAM HALİNE GETİRİLECEK"

Trafikte renkli cam kullanan servis araçları konusunda yeni düzenlemelerin olduğunu kaydeden Bozkurt, "Sürücülere 1 yıl süre verildi. Bu araçlarımız da fabrika çıkışı dahi olsa renkli camlar 1 yıl içerisinde normal cam haline getirilecek. Bunun amacı gerek çocuklarımızın aileleri tarafından güvenli takibinin sağlanması, gerek bizim kontroller esnasında, gerekse de ailenin dışarıdan baktığında çocuğunun güvenli bir şekilde görünür hale gelmesi amaçlanmaktadır. Bunu 1 yıl içerisinde de tamamlayacağız. Servis araçlarımız tamamen beyaz cam olacak. Ayrıca araçlarda takip sistemi var. Bu takip sistemi, ailelere çocuklarının okuldan hareket etme saatini, hangi sokak arasında devam ettiğini ya da beklediğini, yolda olup olmadığını takip imkanı sunuyor. Buradaki amaç çocuklarımızın güvenli taşınmasıdır. Hem ailelerimiz rahat etsin hem de güvenli bir taşıma sistemi oluşturalım. Bu uygulamanın güvenlik açısında zorunluluğu var" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Denetlemeden görüntüüler

-Ekiplerin çalışması

-Açıklama

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TOKAT, ()

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Eğitim-Sen'de yeni eğitim öğretim yılı değerlendirilmesi yapıldı

Eğitim-Sen Gaziantep Şubesi üyeleri, basın açıklaması yaparak 2019-2020 eğitim ve öğretim yılındaki eksiklikleri değerlendirdi.

Eğitim-Sen Şubesinde düzenlenen basın toplantısına; Şube Başkanı Ali Ersönmez ve sendika üyeleri katıldı. Ersönmez, yaptığı açıklamada, "2019-2020 eğitim ve öğretim yılı 9 Eylül Pazartesi günü başlıyor. 2019-2020 eğitim-öğretim yılı, resmi ve özel öğretim kurumlarında görev yapan 1 milyonu aşkın öğretmen ve 18 milyona yakın öğrenci eğitim ve öğretime başlayacaktır. Eğitimin niteliğinde yıllar içinde yaşanan gerileme, eğitimde yaşanan ticarileşme ve okulların fiziki altyapı ve donanım eksiklikleri, kalabalık sınıflar, ikili öğretim, taşımalı eğitim dikkat çekmektedir. Şu anda en çok velilerin sorun ve talepleri gündemde yerini almaktadır. Özellikle kayıt ücretleri, devlet okullarında özel sınıflar, sene başı okul hazırlık giderlerinin el yakması velilerin ve bakanlığın gündemini meşgul etmektedir. Bu yılki değişikliklerden biri ise okulların bir hafta erken başlayıp, tatillerin ara dönemlere serpilmesidir. Açıktan eğitimin yaygınlaştırılmasından kaynaklı yaşanan sorunların çözümü için bugüne kadar hiçbir somut adım atılmamıştır. Sadece son beş yılda açık öğretime giden öğrenci sayısı yüzde 65 artarak 1,5 milyonun üzerine çıkmıştır. Çocuklarımız eğitim hakkından eşit koşullarda yararlanamamakta, yoksul, emekçi ailelerin çocukları başta olmak üzere, kız çocukları, kırsal kesimde yaşayan çocuklar; eğitim hakkından eşit koşullarda ve parasız olarak yararlanamamaktadır. Bunların çözüme kavuşturulması gerekmektedir" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Şube Başkanı Ali Ersönmez açıklaması

-Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 375 MB

Haber: Mustafa KANLI Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-)

