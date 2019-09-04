DHA YURT BÜLTENİ - 16

Şehit eşini, üniformasıyla son yolculuğuna uğurladı

MARDİN'in Ömerli ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Acar (23), gözyaşları ve yakılan ağıtlar arasında toprağa verildi.

Ömerli ilçesinde terör örgütü PKK'lı teröristlerce Tavuklu Mahallesi mevkiinde menfeze tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Acar’ın cenazesi otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Ömerli ilçesine bağlı Salih köyüne getirildi. Mehmet Acar'ın Türk bayrağına sarılı tabutu son kez baba evinin önüne götürüldü. Şehidin 7 aylık hamile eşi Fatma Acar (22), eşinin üniformasını giyerek son yolculuğuna uğurladı. Gözyaşı döken acılı eşin "İki ay kalmıştı, iki ay sonra kızını kucağına alacaktın. Sana bunu yapanları Rabbim perişan etsin" sözleri, yakınlarını ve silah arkadaşlarını duygulandırdı. Şehidin naaşı daha sonra köy meydanına getirildi. Buradaki törene Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, AK Parti MKYK Üyesi Orhan Miroğlu, 70'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, şehidin ailesi, silah arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törenden sonra Şehit Mehmet Acar için köy camiinde cenaze namazı kılındı. Alınan helalliğin ardından şehidin cenazesi toprağa verilmek üzere köy mezarlığına getirildi. Şehidin mezarına toprak dökülürken, askeri manga saygı atışı yaptı. Gözyaşlarına hakim olamayan şehidin yakınları Türkçe, Arapça, Kürtçe ağıtlar yaktı. Toplanan kalabalık sık sık terör örgütü PKK aleyhine sloganlar attı. Defin işlemlerin ardından Mardin Valisi Mustafa Yaman, Türk bayrağını öperek, şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Acar’ın babası Alaadin Acar’a teslim etti

Görüntü Dökümü

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Köyden görüntü

Evlerine Türk bayrağının asılması

Cenazenin köye getirilmesi

Eşinin tabuta sarılması

Töreden ve duadan görüntü

Mezarlıktan görüntü

Gözyaşı ve ağıtlar

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN,()

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Karabük'te DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı

KARABÜK’te, terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu bir kişi gözaltına alındı.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon düzenledi. Terör örgütü ile bağlantısının olduğu belirlenen yabancı uyruklu A.S.A.A.’nın evine baskın düzenlendi. Gözaltına alınan A.S.A.A. emniyetteki işlemlerin ardından bugün Karabük Adliyesi’ne sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Şüpheli adliyeye çıkartılırken

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()

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Karaya oturan liman tarama gemisi kurtarıldı

ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesi açıklarında geçen pazar günü baş kısmından su alınca kaptanı tarafından karaya oturtulan 'Kanuni D.S.' isimli liman tarama gemisi, bugün ambarındaki su boşaltılıp, kurtarılarak yüzdürüldü.

Türk bayraklı 'Kanuni D.S.' isimli liman tarama gemisi, geçen pazar akşamı su almaya başladı. Bunun üzerine Kaptan Ali Koparan, gemiyi, Ayana Koyu'nda baş tarafından karaya oturttu. Üç gündür yarısı batık karaya oturmuş şekilde bekleyen gemiyi, Kaptan Ali Koparan'ın da aralarında bulunduğu 8 mürettebat terk etmedi. Geminin bağlı olduğu şirket, özel bir şirket ile anlaşarak, onarım ve kurtarma çalışması başlatıldı. Bir römorkör, geminin çevresine, olası sızıntı ve çevre kirliliğini önlemek amacıyla bariyer serdi.

Bugün gemi, ambardaki suyu boşaltılıp, karaya oturduğu kumluk alandan kurtarılarak, yüzdürüldü. Ardından da Ayana Koyu'na yakın bölgedeki demir sahasına demirledi. Yapılan su altı kontrolünde geminin altında bir delik olmadığı belirlendi. Demirleyen gemi, idari işlemler ve sörvey kontrolü tamamlandıktan sonra Yalova'ya gitmek üzere hareket edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Ayana Koyu yakınındaki demir bölgesine demirleyen gemiden genel ve detay görüntü.

Haber-Kamera: Serkan İLİK/BOZCAADA (Çanakkale), ()

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Şehitler Abidesi önündeki HDP eylemine tepki gösterdi

GAZİANTEP’te Şehitler Abidesi önünde HDP'li belediye başkanlarının görevden alınmasını protesto etmek isteyen gruba, bölgeden geçen bir kişi tepki gösterdi.

Gaziantep’te HDP Millekvekili Mahmut Toğrul ve bir grup partili Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediye başkanlarının terör soruşturmaları kapsamında görevden alınmasını protesto etmek için Şehitler Abidesi'nin de bulunduğu Yeşilsu Parkı'nda bir araya geldi. Polis ekipleri, meydanda toplanarak oturma eylemi ve basın açıklaması yapmak isteyen gruba eylemin kanunsuz olduğunu belirterek, dağılmalarını söyledi.

Polisin ikazına uymayan partililer, daha sonra çevik kuvvet ekipleri tarafından çembere alındı.

Bu sırada oradan geçen bir kişi ise, Şehitler Abidesi'nin önünde bu tür eylemlerin yapılmaması gerektiğini söyleyerek, ”Şehitler abidesinin önünde PKK eylemi olmayacak. PKK’lıların burada yeri yok. Bunların şehitler abidesinin önünde ne işi var” diyerek tepki gösterdi.

Adı öğrenilemeyen kişi daha sonra polis ekipleri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. Öte yandan aralarında HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul’unda bulunduğu grup basın açıklaması yaparak dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Eyleme katılanar

- Mahmut Toğrul ve polis müdürünün konuşması

- Vatandaşın tepki göstermesi

- Çevik Kuvvetin eylemcileri çembere alması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 238 MB

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Otomobilin çarptığı Ayşe yaralandı

ADIYAMAN’da yolun karşına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Ayşegül Çevik (7), yaralandı.

Kaza öğlenden sonra Siteler Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşegül Çevik’e çarptı. Çapmanın etkisi ile yola savrulan küçük kız yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğu Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Hastanede tedaviye alınan Çevik'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Yaralının ambulanstan indirilmesi

- Yaralının acil servise götürülmesi

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 45 MB

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Çam fıstığındaki verim kaybı üretimi düşürdü



İZMİR Bergama'daki Kozak Yaylası'nda, çam fıstığındaki düşük rekolte nedeniyle üretici zor günler yaşıyor. Çam fıstığı ticaretiyle uğraşanlar, yetkililerin acil olarak önlem almasını bekliyor.

Dünyanın en kaliteli çam fıstığının yetiştiği Kozak Yaylası'nda son yıllarda yaşanan rekolte düşüklüğü nedeniyle bölge halkı, üretimi terk etmeye başladı. 17 köyün bulunduğu Kozak Yaylası'nda her gün çok sayıda çam ağacı kesilirken, fıstık ticareti yapanlar ihracat gelirlerinin azalmasına bağlı olarak ülke ekonomisinin de olumsuz etkilendiğini ifade ediyor.

Bergama Ticaret Odası Başkanı Fikret Ürper, Bergama'da geçmişte yaklaşık 2 bin ton civarında olan çam fıstığı rekoltesinin son dönemde 100- 200 tona gerilediğini söyledi. Rekoltenin 10 kat düştüğüne dikkat çeken Ürper, "Bugün çam fıstığının toptan kilosu 300 liranın üzerinde, yani yaklaşık 600 milyon liralık gelirimiz 50-60 milyona düştü. Ciro kaybı çok büyük. Köylerimizle birlikte bütün bölgeyi besleyen bir gelir vardı. Ticaretle uğraşan işletmelerin geliri azaldı. Halk çok mağdur" dedi. Sorunun çözümü için Ticaret Odası olarak aktif bir rol oynadıklarını ve çok sayıda toplantıya katıldıklarını ifade eden Ürper, akademisyenler, köy muhtarları ve üreticilerin bir araya getirildiğini anlattı. Verim kaybına neden olan faktörlerin henüz net bir şekilde ortaya konmadığının altını çizen Başkan Ürper, şöyle konuştu:

"Bu verim düşüklüğü geçmişte Portekiz, Yunanistan, İspanya ve İtalya'da da yaşandı. Bir kısmı bu sorunları atlattı. Ama onlarda da verim eskisi gibi değil. Son dönemde Bergama Ticaret Odası olarak çam fıstığı araştırma enstitüsü kurulmasını önerdik. Farklı kurumların farklı araştırmacıları hastalıkla ilgili araştırma yapıyor. Bazıları iklimle ilgili bazıları böcekle ilgili olduğunu düşünüp araştırıyor. Bir nedenden değil birkaç nedenden olabileceği söyleniyor. Bize göre en doğru yöntem akademisyenlerin araştırma sonuçlarını beklemek olacak. Ancak Bergama kozak çam fıstığı kalite olarak dünyada baz alınıyordu. Özellikle Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki ülkelerde bizim fıstığımız, kalite ve lezzet açısından çok tutuluyordu. Eskiden Kozak'taki üretim kooperatifinin 1 yıl içerisinde sadece borsaya rekolte ettirdiği çam fıstığı 1500 tondu. Bunun dışında özel şirketlerin de üretimleri vardı. Bu rakamın çoğu ihracat yapılıyordu. İç piyasadan çok dış piyasada tüketilen ve tercih edilen bir ürünümüzdü. O günkü ihracat bedelimiz yaklaşık 100 milyon dolar gibi bir rakam iken şu anki ihracat bedelimiz üretimi baz alırsak 10 milyon dolara düşmüş durumda."

KOZAK'TA ÇAM AĞAÇLARI KESİLİYOR

Bergama Ziraat Odası Başkanı Nuri Taşkıranoğulları da, Kozak'ın Türkiye'de en iyi çam fıstığı yetiştiren bölge olduğuna dikkat çekerek, "2010 yılına kadar verim iyiydi. Üretici mutlu, halk mutluydu. Ancak verim kaybı giderek arttı. O yıllarda bunun nedeninin dışardan gelen fıstıklardaki böcekler olduğu söyleniyordu. Ancak toprak, kök ve yapraktan tahlil yapıldı. Kesin bir sonuç çıkmadı" dedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin devreye girmesiyle bölgeye rüzgar ölçerler konulduğunu anlatan Taşkıranoğulları, hala bir netice alınmadığını belirtti. Teşhis konulursa ilaçlama yapılmasını beklediklerini kaydeden Taşkıranoğulları, şunları söyledi:

"Kozak'ta 17 köy var. Uçakla ilaçlama yapılmasına, biyokültür alanı olduğu için Tarım ve Orman Bakanlığı izin vermedi. Ama sorun ilaçlama ile düzelecekse bunun uçakla yapılması lazım. Çünkü verim kaybı çok büyük. Bergama halkının kazancını ve refahını etkileyen bir sorun. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın başlattığı çalışma uzun sürede sonuç verecek. Ama üreticinin bekleyecek zamanı kalmadı. Devlet hemen bir çare bulmalı. Bergama tarımının hareketlenmesi için hemen bir çare bulunmalı. Üniversiteler devreye girsin Ar-Ge çalışmaları yapılsın. Dünyadaki diğer ülkeler bu sorunu nasıl çözdü, öğrenilsin. Üreticiler sıkıntılı. Kozak'ta çam fıstıkları kesiliyor. Ağaçlar kartlaştı, kesiyoruz diyorlar. Ama kesilen çam fıstığı ağacı bir daha canlanmaz. Üreticiler hayvancılık ve bağcılık ile ilgilenmeye başladı. Ama çam fıstığının getirisini elde etmeleri mümkün değil."

'GÖÇ BAŞLADI'

Fabrikada fıstık ayıklayan işçiler ise çürükleri ayrıştırdıklarını söyleyerek ürünün kalitesinin önceki yıllara göre oldukça düştüğünü belirtti. Kozak'taki Ayvatlar Mahallesi Muhtarı Yılmaz Tutar da ailece fıstık üreticisi olduklarını söyleyerek, "20 yıldır bu mahsülü işleyen en büyük fabrikada çalıştım. Fabrika yurt dışına ihraç ediyor. Biz de ailece üretim yapıyoruz. Yani çocukluğumdan beri bu işin içindeydim. 2011 yılına kadar Kozak'ta refah seviyesi iyiydi ve çok iyi paralar kazandık. Çocuklarımız iyi okullarda okudu" diye konuştu. Verimdeki düşüşün iklim koşulları ile maden çalışmalarından kaynaklandığını savunan Tutar, böcek faktörünün de verim kaybında etkili olduğunu savundu. Fıstık üretiminde en dip seviyelerde olduklarını anlatan Yılmaz Tutar, "Kozak Yaylası'ndaki verim düşüklüğü giderilsin. Yöre halkı zor durumda" dedi.

NÜFUS AZALDI

Göbeller Mahalle Muhtarı Ertan Sağlam da, köydeki nüfusun 500'den 350'ye düştüğünü söyleyerek, "Evlenen hiçbir genç Göberler'de kalmıyor. Asgari ücretle fabrikalarda çalışıyorlar. Bir dönem verim kaybına madenlerin sebep olduğu söylendi. Ama kimse teşhis koyamadı. İnsanlar yerlerini yok pahasına satıyor. Üretici azalıyor. Acil önlem alınmasını istiyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Çam ağaçlarından görüntü,

-Yere serilen kozalaklardan görüntü,

-Çam ağaçlarının kesilmesinden görüntü,

-Fabrikada fıstıkların işlenmesinden görüntü,

-Kadın işçilerin fıstıkları ayıklarken görüntüsü,

-Fıstıklardan detay görüntü,

-Ticaret Odası ve Ziraat Odası başkanlarıyla röp,

-Köylülerle röp.

Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, ()

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