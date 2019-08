DHA YURT BÜLTENİ - 16

ERGENEKON kumpas davasından beraat eden ve 12 yıllık aradan sonra Türkiye'ye dönen Turhan Çömez, baba ocağı Balıkesir'in Bandırma ilçesine geldi. Burada kendisi için toplanan kalabalığa seslenen Çömez, "Bu zulmü yapanlar, bu iftirayı atanlar ve size dair yüreğimdeki sevgiyi, sizinle olan muhabbetimizi kıskanan alçak çeteler şu anda Türkiye'de değiller ama ben onurumla, şerefimle karşınızdayım" dedi.Ergenekon kumpas davasına dahil edildiği için yurt dışına çıkan ancak sonrasında beraat eden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı dönemindeki eski özel kalem müdürü ve AK Parti eski milletvekili Turhan Çömez, 12 yıl sonra dün Türkiye'ye dönmesinin ardından bugün baba ocağı Balıkesir’in Bandırma ilçesine geldi. Yoğun kalabalığın sevgi gösterileriyle birlikte karşıladığı Turhan Çömez, Haydar Çavuş Camii’ndeki emekli Başçavuş Cengiz Özkan’ın cenaze törenine katıldı. Buradan Cumhuriyet Meydanı'na doğru geçen Turhan Çömez, Bandırmalılar ile tek tek selamlaşırken, bazıları da sevgilerini ileterek ağladı.'BU ZULMÜ YAPANLAR, İFTİRAYI YAPANLAR ŞU AN TÜRKİYE'DE DEĞİLLER'Sevenleriyle birlikte Atatürk Anıtı önünde fotoğraf da çektiren Turhan Çömez, baba ocağının önünde halka seslendi. 12 yıllık aranın ardından yeniden sevenleriyle kucaklaşmanın, kendisi için mutluluğun en büyüğü olduğunu dile getiren Turhan Çömez, "Büyük bir zulüm, büyük bir iftira, büyük bir saldırı tam 12 yıl sonra nihayete erdi. Ben, bu 12 yıl boyunca yüreğimdeki sevgiyi, sizlere dair olan umudumu, heyecanımı hiçbir zaman kaybetmedim ve her gün yeniden bu coğrafyaya dönmeyi sizlerle yeniden kucaklaşmayı hayal ettim. Yaradana binlerce şükürler olsun ki bugün sizin huzurunuzdayım, yanı başınızdayım. Artık geri dönüp bakmak istemiyorum o dönemde yapılan her şeyi unuttum, hepsinin üzerine sünger çektim. Benim yüreğimde öfkeye, kine, nefrete yer olmamıştır. Bu zulmü yapanlar, bu iftirayı atanlar ve size dair yüreğimdeki sevgiyi, sizinle olan muhabbetimizi kıskananlar, bu zulmü yapan alçak çeteler şu anda Türkiye'de değiller ama ben onurumla, şerefimle karşınızdayım ve sizlerin yanı başındayım" dedi.İNGİLTERE'DEKİ YILLARINI ANLATTIAynı zamanda genel cerrahi uzmanı olan Turhan Çömez, İngiltere'deki yıllarını şöyle anlattı:"12 yıl boyunca düştüğüm yerden yeniden kalktım, suyunu, toprağını bilmediğim, kültürünü insanını tanımadığım bir coğrafyada hayata yeniden başladım. Dilini öğrendim, kültürünü öğrendim ve İngiltere'de ilk defa 45 yaşından sonra sınavlara girerek doktor olan ilk hekimim. Binlerce insanı ameliyat ettim, yüzlerce doktor yetiştirdim, Türkiye'den gelen çok sayıda genç hekime, tıp fakültesi öğrencisine yardımcı oldum. İngiltere'de yaşayan 500 bin Türk'e büyük bir sağlık merkezi açarak, ilk defa böyle bir hizmet sundum."'BEN GURURLA VE ONURLA KARŞINIZDAYIM'"Ben gururla ve onurla bugün karşınıza çıktım" diyen Çömez, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Yüreğimiz insan sevgisi dolu. Bizim yüreğimiz hizmet aşkı ile dolu, yüreğimizde nefrete, kine, öfkeye yer yok çünkü bizim yüreğimiz size olan sevgi ile dolu. Ben onurla karşınızdayım ama bu zulme vesile olanlar bu zulmün ardında olanlar, bu alçakça saldırıyı yapanlar ömürlerinin sonuna kadar bu utançla ve öbür tarafa göçtükleri zaman Allah'ın huzurunda verecekleri hesapla yüzleşecekler. Hiç kimseyle hesabım yok, hiç kimseyle işim yok benim bir tek sevdam var o da sizsiniz, onun için buradayım."Daha sonra Turhan Çömez, baba evine gelip burada babası Hasan Çömez ve annesi İkbal Çömez’in elini öptü. Duygusal anların yaşandığı buluşmada ailesiyle hasret gideren Turhan Çömez, yeniden baba ocağında olmanın mutluluk verici olduğunu dile getirdi.

Görüntü Dökümü

-------------------

-Baba evinden detaylar

-Cenazeden detaylar

-Karşılayan kalabalıktan detaylar

-Turhan Çömez'in konuşmasından detaylar

Süre: 07.40 Boyut: 850 MB

Haber-Kamera: Gürkan DURAL- Semih ŞAHİN- Ümit BABACAN/BANDIRMA (Balıkesir), ()-

=========================

Kurye ile müşteri arasındaki arbede kameralara yansıdı

Samsun'un Atakum İlçesinde bir yemek şirketi kuryesi ile siparişi veren aile arasındaki yaşanan arbede anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Samsun'ın Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddialara göre 25 yaşındaki Gizem B., ülke çapında tanınan bir mağazadan yemek siparişi verdi. Yemeği getiren kurye ile Gizem B.'nin evde bulunan teyzesi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın apartman dışına taşması sonucu olay kavgaya dönüştü. Kısa süre süren ve çevredeki vatandaşlarında müdahale ederek arbede yaşanmasına neden olan anların bir kısmı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntüde kuryenin kadını darp ettiği, araya vatandaşların girdiği ve kadının yakınlarının da kuryeye saldırdığı görülüyor.

Görüntü dökümü

-----------

-Olayın cep telefonu kamerasına yansıdığı anlar

Haber: Hakan AKGÜN/SAMSUN, ()

Haber: Hakan AKGÜN/SAMSUN, ()

============================

Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

GAZİANTEP'te, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, Güneş Mahallesi'nde meydana geldi. Şehir merkezi yönüne giden Furkan Geyik yönetimindeki 27 TS 439 plakalı otomobille karşı yönden gelen Tolga Kara'nın kullandığı 27 F 6200 plakalı otomobile çarpıştı. Kazada, sürücüler ve yanlarındaki isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda sağlık ve polis sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------

- Polis ekipleri

- Kaza yapan araçlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 98MB

===============

Otomobil ile motosiklet çarpıştı:1 yaralı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İlçe merkezi yönünde ilerleyen R.K. yönetimindeki 27 ACP 012 plakalı otomobil ile Suriye uyruklu Talip A.’nın kullandığı 27 MA 5471 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada yola savrulan Talip A. yaralandı. Yaralı, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İslahiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Talip A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

- Fatih caddesi

- Kazaya karışan araçlar

- Acil girişi

- Acil koridoru

- Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Kadir ÇELİK - GAZİANTEP- ()

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 119 MB

=========================

Kırklareli'de büyükbaş hayvanların bulunduğu çiftlikte yangın çıktı

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Çiftlikköy'de yaklaşık 1500 büyükbaş hayvanın bulunduğu belirtilen çiftlikte, samanların tutuşması sonucu yangın çıktı. Çok sayıda itfaiyenin sevk edildiği bölgede yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Lüleburgaz ilçesine bağlı Çiftlikköy'de yaklaşık 1500 büyükbaş hayvanın olduğu belirtilen çiftlikte, akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle samanların tutuşması sonucu yangın çıktı. Çıkan yangında alevler, kısa sürede büyürken haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ile çok sayıda itfaiye ekipleri geldi. Lüleburgaz Belediyesi ve çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri yanan samanlara müdahale ettiği yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Çiftlikte bulunan hayvanlar ise işletme çalışanları tarafından kamyonlara yüklenerek, bölgeden uzaklaştırılıyor. Yangında hayvanların telef olup olmadığı ise henüz netlik kazanmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------------------------

- Yangın bölgesi drone ile görüntü

- Yangından detay

- Muhabir Ali Can Zeray'ın anonsu

- İtfaiye ekiplerinin çalışması

- Alevlerden detaylar

- Çalışmalardan detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/KIRKLARELİ,()

==========================

SP Genel Başkanı Karamollaoğlu, taziye ziyaretinde bulundu

SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 28 Ağustos’ta Ankara’da meydana gelen trafik kazasında babası, anneannesi ve babaannesini kaybeden partisinin İzmit İlçe Başkanı Samet Gürsoy’a taziye ziyaretinde bulundu.

Ankara Kızılcahamam’da geçtiğimiz 28 Ağustos tarihinde meydana gelen kazada, Saadet Partisi İzmit İlçe Başkanı Samet Gürsoy’un babası İbrahim Gürsoy (58), babaannesi Nazmiye Gürsoy (87) ve anneannesi Emine Hoş (78) hayatını kaybetti. Nazmiye Gürsoy ve Emine Hoş’un cenazeleri geçtiğimiz Perşembe günü Kırıkkale’de defnedilirken, Kocaeli’ye getirilen İbrahim Gürsoy’un cenazesi ise dün Başiskele Seymen Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bahçecik Merkez Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Yalova’da akşam saatlerinde bir programa katılan Temel Karamollaoğlu, programının ardından SP İzmit İlçe Başkanı Samet Gürsoy’un Kocaeli’nin Başiskele ilçesindeki evine gelerek taziye ziyaretinde bulundu. Saat 19.30 sıralarında eve gelen Karamollaoğlu, yaklaşık 25 dakika süren taziye ziyaretinin ardından Ankara’ya dönmek üzere cenaze evinden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

---------------------------------

- Temel Karamollaoğlu’nun cenaze evine girişi

- Temel Karamollaoğlu’nun cenaze evinden çıkışı

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR/BAŞİSKELE(Kocaeli),()

============================

Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri

TÜRK Hava Kuvvetleri'ne bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları, Aksaray'da yaklaşık 20 bin kişiye nefes kesen bir gösteri yaptı.

Aksaray Üniversitesi'nde 'Hasandağı Yamaç Paraşütü Süper Final Şampiyonası' nedeniyle tören düzenlendi. Kutlama töreninin en renkli görüntüsü ise Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı akrobasi timi olan Türk Yıldızları'nın gösterisi oldu. Türk Yıldızları, yaklaşık 20 dakika boyunca nefes kesen gösteri sundu. Aksaray halkına da açık olan gösteriyi yaklaşık 20 bin kişi izledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------

- Aksaray Üniversitesi alanındaki kalabalıkta görüntü

- Türk yıldızları akrobasi timinden görüntüler

Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ / AKSARAY ()

===============================