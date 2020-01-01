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Flaş Haber
Irak’ta ABD Büyükelçiliği'nin de bulunduğu Yeşil Bölge’ye füzeli saldırı
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#CHP
#akp
#fenerbahçe
#Ailesi
#boğa
#Astaldi
#Meryem Uzerli
#Alzaymır
#tır
#Gaziosmanpaşa Belediyesi
#tayyip erdoğan
#bina
#asker
#Euro
#mhp
#belediye
#Sultangazi
#PKK
#istanbul
#kılıçdaroğlu