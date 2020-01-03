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DHA YURT BÜLTENİ - 16

Ergani'de karlı yolda minibüs devrildi: 4 yaralı   Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünden çıkan minibüs devrildi. Kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, Elazığ- Diyarbakır...

GÜNDEM 03.01.2020, 16:06
DHA YURT BÜLTENİ - 16

Ergani'de karlı yolda minibüs devrildi: 4 yaralı
 
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünden çıkan minibüs devrildi. Kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, Elazığ- Diyarbakır karayolunda meydana geldi. Elazığ yönünden ilçe merkezine gelen Mahmut Demiralp yönetimindeki 16 AGB 833 plakalı minibüs, yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada, minibüste bulunanlardan 4'ü yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen jandarma ve sağlık görevlilerince araçtan çıkarılıp, ambulanslarla Ergani Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, jandarma yeni kazaların yaşanmaması için yolda önlem aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Kaza yeri
-Devrilen Münibüs
-Jandarma ve trafik ekiplerinin önlemleri
-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN/ERGANİ (Diyarbakır) ,()

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Fethiye'de kaçak göçmen faciası: 8 ölü kıyıya getirildi (2)

MUĞLA'nın Fethiye ilçesi açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan teknesinin batması sonucu 3'ü kadın 8 kişinin hayatını kaybetti. Kaçak göçmenlerin cesetleri Fethiye Sahil Güvenlik İskelesi'ne getirildi.
Dün, saat 01.35 sıralarında, Kızılada açıklarında içerisinde yaklaşık 15 kaçak göçmenin bulunduğu bir lastik botun batma tehlikesi geçirdiği ihbarının alınması üzerine olay yerine hemen 3 Sahil Güvenlik botu, 1 dalış timi, 1 Sahil Güvenlik uçağı ve 1 Sahil Güvenlik helikopteri sevk edildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri de arama kurtarma faaliyetlerine destek verdi.
Fethiye'nin 5.5 deniz mili açıklarında 3'ü kadın 8 kaçak göçmenin cesedine ulaşıldı. Sudan çıkartılan cesetler Sahil Güvenlik botuna alınıp, Fethiye Sahil Güvenlik İskelesi'ne getirildi. Burada, sağlık ekipleri tarafından son olarak gerekli incelemeleri yapılıp, raporları hazırlanan 8 kaçak göçmenin cansız bedenleri, ceset torbalarına konuldu. Ölen kaçak göçmenlerin işlemleri sürerken, Sahil Güvenlik personelinin eldiven ve maske taktıkları dikkati çekti.
Öte yandan, kayıp, oldukları değerlendirilen diğer 7 kaçak göçmeni ise arama-kurtarma çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi. 

İçişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "02 Ocak'ta saat 01.35 sularında, Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında içerisinde yaklaşık 15 düzensiz göçmenin bulunduğu bir lastik botun batma tehlikesi geçirdiği ihbarının alınması üzerine olay yerine hemen 3 Sahil Güvenlik botu, 1 dalış timi, 1 Sahil Güvenlik uçağı ve 1 Sahil Güvenlik helikopteri sevk edilmiş, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile ortak arama kurtarma faaliyetlerine başlanmıştır. Arama kurtarma faaliyetleri sonucunda Fethiye'nin 5.5 deniz mili açıklarında 3'ü kadın 8 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır. Kayıp olduğu değerlendirilen düzensiz göçmenlerin bulunmasına yönelik yürütülen arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir" denildi. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Sahil Güvenlik botu
- Sağlık ekipleri

Haber-Kamera: Ergün TOS / Fethiye (Muğla), ()

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TIR sürücüsü yanarak can verdi
 
Osmaniye'de tankere arkadan çarparak alev alan TIR'ın sürücüsü Ali Pelit (51), yanarak hayatını kaybetti.
E90 Otoyolu Osmaniye Yarbaşı Viyadüğü'nde yaşanan kazada, Ali Pelit idaresindeki 27 L 8589 plakalı TIR, aynı yönde ilerleyen Muhammet Ata Özdemir’in kullandığı 46 NL 350 plakalı tankere arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle alev alan TIR'a ihbarla olay yerine gelen Osmaniye, Bahçe ve Düziçi itfaiye ekipleri müdahale etti.  Yangının söndürülmesinin ardından TIR sürücüsü Ali Pelit’in yanarak yaşamını yitirdiğini belirlendi. Tanker sürücüsünün ise kazadan yara almadan kurtulduğu öğreniledi. TIR sürücüsünün cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- TIR ile akaryakıt yüklü tankerden görüntü
- TIR'ın yanmış kupa bölümünden gğörüntü
- Olay yerindeki kalabalık
- İtfaiye araçlarından görüntü

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/ OSMANİYE, ()

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Elazığ'da iki grup arasında sopalı kavga
 
Elazığ’da iki grup arasındaki sopalı kavga cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Öğle saatlerinde Yeni Mahalle Geçer Sokakta iki grup arasında nedeni henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma daha sonra sopalı kavgaya dönüştü. Kavgayı görenler durumu polise bildirdi. Polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle taraflar dağıldı ve kavga sona erdi.
Bu anlar orada bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Kavgadan görüntü
-Genel ve detay görüntü 

Haber: Erkan BAY-Kamera: ELAZIĞ,()

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BM, İdlib'e 89 TIR insani yardım gönderdi
 
Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'nin İdlib kenti  ve kırsalındaki sivillere dağıtılmak üzere 89 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderdi.
BM'nin Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan lojistik depolarından yüklenen TIR'lar konvoy eşliğinde geldiği Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndaki işlemlerin ardından İdlib'e hareket etti. TIR'lardaki insani yardım malzemeleri kent ve kırsalında yaşayan sivillere dağıtılacak.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR) 

HABER: Ferhat DERVİŞOĞLU/ REYHANLI(Hatay),() 

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Otomobil villa bahçesine uçtu; sürücü yaralandı
 
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yokuştan inen otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kontrolden çıkıp, bir sitenin bahçesine uçtu. Kazada, sürücü yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde İnegöl ileçsindeki Karanfil Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Sadık Şahan (31) yönetimindeki 16 UE 947 plakalı otomobil, yokuş aşağı indiği sırada sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan otomobil, yol kenarındaki bir sitenin bahçe duvarının üstündeki demirleri devirerek, bahçeye uçtu. Kazada sürücü yaralandı.
Yaralı, kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Kaza yerinden detaylar
-Sürücüden detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),()

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Tacizle suçlayıp, beyzbol sopasıyla işkence ettiler (2)

ŞÜPHELİ CEZAEVİNDE ÇIKTI
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada,14 yaşındaki kızı taciz ettiğini öne sürdükleri bir genci, falakaya yatırıp,  beyzbol sopasıyla dövdükleri öne sürülen şüphelilerden A.C.T.'nin başka bir suçtan cezaevinde olduğu, sabah saatlerinde yakalanan E.K.'nin ise adliyeye sevk edildiği bildirildi.

HABER: Halil İbrahim KARAÇAY-HATAY

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