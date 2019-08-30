DHA YURT BÜLTENİ - 16

Çorlu'da sokak ortasında silahlı saldırı; kadın ile erkek arkadaşı yaralandı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde Melike B.(42), birlikte yaşadığı öne sürülen erkek arkadaşı Salih D.(49) ile yürürken, bir kişinin silahlı saldırısında ağır yaralandı. Güvenlik kameralarına yansıyan saldırının ardından kaçan şüphelinin yakalanması için polis çalışma başlattı.

Olay, Çorlu'da Muhittin Mahallesi Bağlariçi 1'nci Sokak üzerinde meydana geldi. İddialara göre, birlikte yaşayan Salih D. ile Melike B., market alışverişi yaptıktan sonra evlerine dönerken, arkalarından gelen bir kişi üzerinde taşıdığı tabancayı çıkarıp, ikilinin üzerine kurşun yağdırdı. Salih D. ile Melike B., vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralanıp kanlar içinde yere yağılırken, saldırgan olay yerinden yaya olarak kaçtı.

Saldırıyı görenlerin haber vermesiyle bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıkları yaralıları ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne götürdü. Polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede 12 boş kovan buldu.

Polis, güvenlik kameralarına yansıyan saldırıyı düzenledikten sonra kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kadın ile erkeğin yolda yürümeleri

-Saldırganın arkadan gelip ateş açması

-Kadın ile erkeğin yere düşmesi

-Polis ekiplerinin incelemesi

-Olay yerindeki boş kovanlar

-Çevrede toplananlar

-Polisin önlemleri

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),()

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Şüphe üzerine durdurulan otomobilden patlayıcı çıktı, 4 şüpheli tutuklandı

OSMANİYE'de şüphe üzerine durdurulan ve patlayıcı ile susturuculu tabanca bulunan otomobilde gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerine yönelik çalışma başlatan Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi(TEM) ekipleri, gece yarısı E 90 Otoyolu üzerindeki bir dinlenme tesisinde şüpheli araçlara uygulama yaptı. Polis, Gaziantep'ten Adana yönüne giden otomobili de şüphe üzerine durdurdu. Otomobilde 1 tabanca, tabancaya ait susturucu, susturucu için kullanılan 10 aparat, 3 şarjör, 48 adet 9 milimetre çapında fişek ile 5 kilogram ağırlığında patlayıcı madde, 1 adet üzerinde herhangi bir ibare bulunmayan alıcı-verici devre, 5 adet elektrikli kapsül ele geçirildi. Otomobilde bulunan 6 kişi gözaltına alınarak, TEM Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Y., V.T., M.H ve F.O., "PKK/KCK terör örgütüne üye olmak', 'örgüt adına eylem ve faaliyetlerde bulunmak', 'tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma ve el değiştirme' ile '6136 Sayılı kanuna muhalefet' suçlarından tutuklanarak, cezaevine gönderildi. H.Ç. ve Ü.R. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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- Patlayıcı ile susturuculu tabancanın görüntüsü

- Genel ve detaylar

- Zalıların emniyet müdürlüğünden çıkışı

SÜRE: 01'24" BOYUT: 155MB

Haber-Kamera:İbrahim EMÜL/OSMANİYE, ()

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Motosikletliler, uygulama yapan jandarmadan kaçmaya çalıştı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde uygulama yapan jandarma ekiplerini gören bazı motosiklet sürücüleri, jandarmayı görünce kaçmaya çalıştı.

Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş ve trafik timleri, elektrikli bisiklet, mobilet, motosiklet, atv gibi araçların yaygınlaşması ile birlikte sürücü belgesiz, yetersiz ehliyetli, tescilsiz, kasksız ve ekipmansız araç kullanmak gibi kural ihlallerini önlemek için uygulamada bulundu. Jandarma ekiplerinin uygulamasını gören, kasksız, evraklarında eksiklik ve plakası olmayan motosiklet sürücüleri, uygulamaya girmemek için araçlarının yönünü çevirip kaçmaya çalıştı. Jandarma ekipleri tarafından yakalanan bu motosiklet sürücülerine ceza uygulandı.

Uygulamada ayrıca eksikliği görülen motosiklet sürücülerine cezai işlem uygulanırken, evrakları tam olanlara ise teşekkür edildi.

Görüntü Dökümü

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Jandarmanın uygulamasından detay

Jandarmayı gören motosikletlinin kaçması

Jandarmanın evrakları tam olanlara teşekkür etmesi

Uygulamadan detaylar

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),() -

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Ceza yazan polisleri tehdit eden muhtara gözaltı



KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, trafik kuralını ihlali ettiği için kendisine ceza yazan polislere, İçişleri Bakanlığı görevlisi olduğunu söyleyen mahalle muhtarı Vacip M., "Siz üçünüz bana isimlerinizi verin, tam adamına çattınız, sizlerle tek tek uğraşacağım, kafanıza göre ceza kesiyorsunuz" deyince, gözaltına alınıp geceyi karakolda geçirdi.

Kazım Karabekir Mahallesi, İstasyon Caddesi'nde, dün, 'Trafikte yayalara geçiş üstünlüğü' uygulaması yapan trafik ekipleri, yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara izin vermeyip, aracıyla kural ihlali yapan Dilovası ilçesi, Turgut Özal Mahalle Muhtarı Vacip M.'ye (25) ceza kesmek istedi. Bunun üzerine, iddiaya göre, Vacip M., trafik ekiplerine Muhtarlık Kimlik Kartı'nın alt tarafını kapatıp üst kısmında yazan 'TC. İçişleri Bakanlığı' ibaresini göstererek, "Ben de İçişleri görevlisiyim, siz üçünüz bana isimlerinizi verin, tam adamına çattınız, sizlerle tek tek uğraşacağım, kafanıza göre ceza kesiyorsunuz" diyerek bağırdı.

Trafik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen emniyet amiri, bir yanlışlık varsa, polislerin kamera kayıtlarına bakıp, düzeltileceğini belirtti. Ancak, Vacip M.'nin, bu defa da kendisini ikna etmeye çalışan amire dönerek, "Yıldızlarını konuştursana, amirliğini yapsana, ne kadar paraya ihtiyacınız varsa söyleyin, ben size hemen para çıkartırım, paraya ihtiyacınız olduğu için yazıyorsunuz bu cezaları" dediği öne sürüldü.

Takviye ekiplerin de geldiği olay yerinde, polis otosuna bindirilip karakola götürülmek istenen Muhtar Vacip M.'nin araca binmemek için polislere zorluk çıkardığı ve bağırmasını sürdürerek, "Siz tam adamına çattınız, beni kimse ekip otosuna bindiremez, hepinizle ayrı ayrı uğraşacağım" diyerek tehdit ettiği belirtildi.

Polisler ekiplerince polis otosuna bindirilerek gözaltına alınan Turgut Özal Mahalle Muhtarı Vacip M., 'memurlara görevini yaptırmamak için direnme', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarını işlediği gerekçesiyle dün geceyi karakolda geçirirken, bugün de adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

-Muhtarın adliyeye sevk edilmesi

HABER-KAMERA: Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), ()-

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Kapıkule ve İpsala'da gurbetçi yoğunluğu

YAZ tatillerini Türkiye'de geçirip yaşadıkları Avrupa ülkelerine gitmek için dönüş yoluna geçen gurbetçiler, Kapıkule ve İpsala Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu. Gurbetçiler Kapıkule'de 1750 araçlık otopark alanını doldururken İpsala Sınır Kapısı'nda ise 9 kilometre araç kuyruğu oluşturdu.

Karayolu ile Türkiye’ye gelen gurbetçiler, izinlerini geçirdikten sonra yaşadıkları ülkelere dönmek için Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı ile Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı'nda yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen gurbetçiler Edirne Valiliği İl Özel İdaresi tarafından yaptırılan 1750 araç kapasiteli otopark alanında sıranın kendisine gelmesini, parkta verilen ücretsiz içecek ikramı ile sosyal aktivitelerden yararlanarak bekliyor. Yaklaşık bin aracın çıkış yapmak için beklediği otoparkta gurbetçi çocukları oyun alanlarında oynayıp gönüllerince eğleniyor. Gurbetçiler park alanından memnun olduklarını belirterek, Bulgaristan'ın gümrüğünün yavaş çalışmasından şikayetçi oldu.

'SORUN BULGARİSTAN'DA'

Yaz tatilini tamamlamasının ardından yaşadığı Almanya dönüş için Kapıkule Sınır Kapısı'nda bekleyen Mustafa Kesat, sorunun Bulgaristan tarafının yavaş çalışmasından kaynaklandığını söyledi. Türk tarafında geçişlerin hızlı olduğunu söyleyen Kesat, "Buranın problemi Bulgaristan, Sırbistan ve Hırvatistan, başkası değil. Avrupa Birliği topraklarına girerken maalesef biz bu problemleri yaşıyoruz. Buradan valimize teşekkür ediyoruz, burayı çok güzel organize etmişler ama seneye buraya güneşlik ve seyyar tuvalet koyarlarsa daha iyi olur. Cami içinde bulunan tuvaletler yeterli olmuyor" dedi. Kapıkule Sınır Kapısı'nda beklemelerini Bulgaristan'ın işlemleri yavaş yapmasından olduğunu belirten gurbetçi Adem Tüysüz ise, "Her sene bu gördüğünüz rezilliği çekiyoruz, esas sorun Bulgaristan yollamıyor. Bulgaristan'da bu durum olmasa Türkiye'miz de rahatça geçeceğiz. İnşallah bu durumu büyükler görürde bir şeyler yaparlar" dedi.

İPSALA'DA KUYRUK 9 KİLOMETREYİ BULDU

Kapıkule Sınır Kapısı'nın ardından gurbetçilerin çalıştıkları ülkelere dönüş için tercih ettiği İpsala Sınır Kapısı'nda, 9 kilometre araç kuyruğu oluştu. Yunanistan üzerinden dönüş için İpsala Sınır Kapısı'na gelenler yol boyunda sıranın kendisine gelmesini beklerken, yetkililer kuyruğun Yunanistan tarafının yavaş alım yapması ve İpsala Gümrük Kapısı'nda yapılan yenileme çalışmalarından kaynaklandığını söyledi.

Görüntü dökümü:

Drone ile Kapıkule

Otoparktan detay

Bekleyen gurbetçiler

Gurbetçiler ile röp.

Muhabir Ali Can Zeray'ın anons

Park alanında oynayan çocuklar

Farklı açılardan detaylar

İpsala Sınır Kapısı'nda bekleyen araçlar

Kuyruktan detay,

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY-Ünsal YÜCEL/EDİRNE, İPSALA,()

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Marmaris'te TCSG-310 Hücum Botu halka açıldı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki TCSG- 310 Hücum Botu, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlamaları kapsamında, Marmaris Yat Limanı'nda vatandaşların ziyaretine açıldı.

Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında, TCSG- 310 Hücum Botu'nu halka açtı. Yat limanı fener ucuna demir atan hücum botu, çok sayıda vatandaşın yanı sıra Konya Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla kentte misafir olan 39 şehit çocuğu da ziyaret etti. Komutanlar, ziyaretçilere hücum botun özellikleri hakkında bilgi verdi. Vatandaşlar, güvertede öz çekim yaptı. Vatandaşlardan Ayşe Sezer, "Böyle anlamlı bir günde askerlerimizle birlikte olmak, Hücum botu gezmek ayrı bir gurur" dedi. Avukat Ayşegül Mungan, "Konya Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla 39 şehidimizin çocuğunu Marmaris'te ağırlıyoruz. Çocuklarımızla beraber gururumuz askerlerle tanıştık ve hücum botu gezdik. Zafer Bayramı'nda mutlu ve gururluyuz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Yat Limanı'nda demirli hücum botun görüntüsü

- Hücum bota binenlerden genel görüntü

- Ayşe Sezer ve Avukat Ayşegül Mungan ile röp.

(Toplam: 2 dakika 23 saniye-172 MB HD görüntü)

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), ()

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Cuma hutbesinde, futbol takımına dua edildi

KOCAELİSPOR Kulübü, 10 yıldır devam eden transfer yasağının dün kaldırıldığını duyurdu. Büyük sevinç yaşayan Kocaelispor Futbol Kulübü'nün yönetimi ve futbolcuları bugün birlikte cumaya gitti. Cuma hutbesine çıkan imam, futbol takımı için dua etti.

Türk Diyanet Vakıf Sen Kocaeli Şube Başkanı ve İzmit Eren Camii İmam Hatibi Mehmet Ali Karadaşlı, dün, Kocaelispor Başkanı Hüseyin Üzülmez'i arayarak tüm takımı cuma namazı için İzmit Eren Camii'ne davet etti. Mehmet Ali Karadaşlı'nın bu talebine Kocaelispor yönetiminden olumlu yanıt geldi. Bugün Cuma namazında Kocaelisporlu tüm futbolcular Eren Camii'ne gitti. Namaz öncesi Kocaelisporlu futbolcular taraftarlarla fotoğraf çekildi. Cuma hutbesinin ardından Eren Camii İmam Hatibi Mehmet Ali Karadaşlı, Kocaelispor için dua etti.

Görüntü Dökümü

-Cami hocasının konuşması

HABER: Sebahattin AYDIN/KOCAELİ, ()-

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