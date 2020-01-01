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DHA YURT BÜLTENİ - 16

Kahramanmaraş'ta kavga: 1 yaralı, 6 gözaltı KAHRAMANMARAŞ'ta, iki kişi arasında başlayan tartışma, taraflarının yakınlarının da katılmasıyla taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi yaralanırken, polis 6 kişiyi gözaltına...

GÜNDEM 01.01.2020, 20:47
DHA YURT BÜLTENİ - 16

Kahramanmaraş'ta kavga: 1 yaralı, 6 gözaltı

KAHRAMANMARAŞ'ta, iki kişi arasında başlayan tartışma, taraflarının yakınlarının da katılmasıyla taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi yaralanırken, polis 6 kişiyi gözaltına aldı. Olay anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

Olay, dün akşam saatlerinde, Mercimektepe Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail K. (60) ile Uğur K. (35), restoranda henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma, tarafların yakınlarının da dahil olması üzerine iş yerinin dışında taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin biber gazı ile müdahalesiyle kavga sonlandırıldı. Kavgada yaralanan İsmail K., sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Bir aracın da camının kırıldığı kavga ile ilgili polis, 6 kişiyi gözaltına aldı. 

Ayrıca, kavga anları çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Tarafların kavga etmesi
-Aracın camının kırılması
-Kavgadan detay
-Polisin biber gazıyla müdahale etmesi

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)
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Zonguldak'ta bacasında filtre olmayan santralde üretim durduruldu(2)

BELDEDE SESSİZLİK HAKİM

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde faaliyet gösteren Çatalağzı Termik Elektrik Santrali'nde (ÇATES) üretimin durdurulması sonrası beldede sessizlik hakim. Yaklaşık 400 işçinin çalıştığı belirtilen santralle ilgili gelişmeleri belde halkı yakından takip ediyor. Çatalağzı Belediye Başkanı Adnan Akgün de gelişmeleri takip ettiğini söyledi.

TEMA İl Temsilcisi Berran Aydan ise sabah saatlerinde santraldeki üretimin durdurulduğu haberini aldıklarını belirterek, "Daha önceki gelişmeler ışığında eğer baca filtrelerini mevzuata uygun şekilde takmazlarsa 15 santralde üretimin durdurulması söz konusuydu. Daha önceleri 3 kere uzatıldı süre. 6 yıl geçti üzerinden. Keşke şimdiye kadar hiç olmazsa bir adım atsalardı filteleri taksalardı bir şekilde bu şekilde kapatma kararı alınmazdı. Bizim için güzel bir gelişme ama nihai bir sonuç değil bana göre. Mevzuata uygun filtreleri mutlaka takmaları gerekiyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Drone ile santralden görüntü
-Santralden detaylar
-Berran Aydan'ın açıklaması

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,()
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İzmir 20 milyon TL'nin sahibi olan talihliyi arıyor (2)

BİLETİ SATAN BAYİ SAHİBİ: İÇİMDE BİR HİS VARDI, KENDİME DE 80 BİLET AYIRDIM

Dün akşam gerçekleşen, Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişinde, 80 milyon TL'lik büyük ikramiye çeyrek bilete isabet etti. Çeyrek biletin satın alındığı iller İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul olarak açıklandı. İzmir'de 20 milyon TL'nin isabet ettiği bileti satan milli piyango satıcısı Vedat Yiğit (55), bileti kime sattığını bilmediğini söyledi. Bileti, seyyar olarak dolaşırken Balçova veya Narlıdere civarında sattığını tahmin ettiğini belirten Vedat Yiğit, kendisine de 4 bin TL'lik bilet ayırdığını, bu biletlere henüz bakmadığını belirterek, "İçimde büyük bir his vardı. Bu nedenle kendime 70-80 tane, 4 bin TL'ye denk gelecek kadar bilet ayırdım. Şu ana kadar da bakmadım biletlere. Ben 30 yıldır bu işi yapıyorum. Toptan olarak da satış yapıyorum. Aynı zamanda diğer illere de gönderiyorum. İzmir'e çıkması iyi oldu. Çünkü yıllardır İzmir'e çıkmıyordu. Vatandaşların da bazı tereddütleri vardı. 'Milli Piyango kendisine çıkıyor' diye düşünüyor. Ama öyle bir şey yok" dedi. Talihlinin parasını iyi günlerde güle güle harcamasını dileyen Yiğit, biletin sahibi talihlinin parasını aldıktan sonra bunu televizyonda söylemesi halinde, bilet satanların işini olumlu şekilde etkileyeceğini söyledi.
 
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Milli piyango satıcısından görüntü
-Biletlerden görüntü
-Bilet alanlardan görüntü
- Vedat Yiğit  ile röp.
-Genel ve detay görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Tolga TAHÇI/İZMİR, ()
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Uludağ'a tatilci akını; 5 kilometre araç kuyruğu oluştu (2)
 
DÖNÜŞ ÇİLESİ
Kış turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ'a akın eden yerli ve yabancı turistler, sabahın erken saatlerinde Milli Park gişelerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Yeni yılı Uludağ'da geçiren turistlerin dönüş yolu da çileli oldu, aynı yoğunluk, akşam saatlerinde de yaşandı. Uludağ'dan Bursa yönüne yaklaşık 30 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Trafik, durma noktasına geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Dönüş yolundan detaylar
-Araç kuyruklarından detaylar

-Haber: Semih ŞAHİN - Kamera: Mehmet İNAN/BURSA, ()

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