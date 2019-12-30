orospu cocuklari

beylikdüzü escort

izmir escort antalya escort bodrum escort eskisehir escort izmit escort izmit escort sakarya escort

banner314

banner325

Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 16

MİT ve polis, sınır ötesi operasyonla yakaladıkları 2 teröristi Türkiye'ye getirdi   Van MİT Bölge Daire Başkanlığı ile Van Emniyet Müdürlüğü'nün ortak operasyonuyla PKK'lı kadın teröristler 'Sema Fakrin' kod adlı G.M. ile...

GÜNDEM 30.12.2019, 16:04
DHA YURT BÜLTENİ - 16

MİT ve polis, sınır ötesi operasyonla yakaladıkları 2 teröristi Türkiye'ye getirdi
 
Van MİT Bölge Daire Başkanlığı ile Van Emniyet Müdürlüğü'nün ortak operasyonuyla PKK'lı kadın teröristler 'Sema Fakrin' kod adlı G.M. ile 'Beritan Avesta' kod adlı L.A. sınır ötesi operasyonla yakalanarak Tükiye'ye getirildi. 
Van MİT Bölge Daire Başkanlığı ile Van İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK'lı teröristlere yönelik ortak operasyon düzenledi. Operasyonda Irak'ın Kandil bölgesinde faaliyet gösteren 'Sema Fakrin' kod adlı G.M. ile 'Beritan Avesta' kod adlı L.A., sınır ötesi operasyonla yakalanarak, Türkiye'ye getirildi. Van Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları süren 2 kadın teröristin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi. 

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 

Orhan AŞAN/VAN,() 

============================

HDP önündeki eylemde 119'uncu gün (2)

SURİYE'DEKİ OĞLUNUN SAKAT KALDIĞINI ÖĞRENDİ
Diyarbakır HDP il binası önünde 7 Eylül'den itibaren oturma eylemi yapan Güzide Demir, 4 yıl önce PKK'lı teröristlerce dağa kaçırılan oğlu Aziz Demir (20) ile en son 2 yıl önce telefonla görüştüğünü, oğlunun, ayaklarına mazot dökülüp, yakılarak sakat bırakıldığını anlattı. 
Anne Demir, "Oğlum gittikten 2 yıl sonra bizi aradı; 'Yanmışım, hastanedeyim, gelin beni götürün' dedi. Ağlıyordu. Suriye'ye gittik, orada bizi bırakmadılar. İki gece kaldık ve geri döndük. Biir süre yeniden aradı ve bastonla gezdiğini, tedavisinin devam ettiğini söyledi. Gidip, kendisini almamızı istedi. Ancak gitmemiz durumunda bizi öldüreceklerini söyledi. Oğlumun üstüne mazotu kimin döktüğünü bilmiyorum. Ondan sonra  hiç görüşmedik. Sağ mı değil mi bilmiyoruz. Ama o gelmeden buradan kalkmayacağız" dedi.

Görüntü Dökümü
-----------
-HDP il binasından görüntü
-Oturma eylemindeki aileler
-Güzide Demir'ın konuşması 
-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Selim KAYA/DİYARBAKIR,()

===========================

Eskişehir’de kar yağışı (2)

KENT BEYAZA BÜRÜNDÜ
Eskişehir’de sabah saatlerinde başlayan ve her saat etkisini arttıran kar yağışı, kenti tamamen beyaza bürüdü. Yoğun kar yağışı nedeniyle trafikte aksamalar meydana gelirken, karayolları ekipleri, şehirlerarası yollarda tuzlama çalışmalarına başladı. Eskişehir’in yüksek kesimlerinde yer alan merkez Odunpazarı ilçesi Çankaya mahallesi’nde kar kalınlığı 10 santime kadar yükseldi. Merkez ilçeler olan Odunpazarı ve Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri ekipleri, iş makineleriyle kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı. Kar keyfini ise kartopu oynayan çocuklar çıkardı.
KÜTAHYA’DA DA KAR BAŞLADI
Kütahya’da da etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle kent kısa sürede beyaza büründü. Kar yağışı Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir ve Tavşanlı çevre yollarında etkili olurken emniyet yetkilileri ve karayolları görevlileri yollarda temizleme, kar küreme ile tuzlama çalışmalarına başladı.

Görüntü Dökümü:
-----------
-Kar küreme aracı
-Biriken karlar
-Sokaktaki insanlar
-Kar küreme detay
-Karla kaplanan araçlar
-Genel görüntüler
-Zafer Meydanı’nda görüntü
-Yürüyen ve fotoğraf çektirenler
-Yol ve araçlardan görüntü
-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN-Oğuzhan KILIÇ/ESKİŞEHİR,KÜTAHYA,()

============================

3 katlı bina yangında küle döndü

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 3 katlı bina bilinmeyen nedenle çıkan yangında tamamen yanarak, kullanılamaz hale geldi.
Yenice Mahallesi Sabri Demircioğlu Sokak'ta bulunan 3 katlı binada, kimsenin bulunmadığı sırada, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi. Hızla olay yerine gelen İnegöl İtfaiyesi'ne bağlı ekipler, yangına müdahele etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Ancak bina kullanılamaz hale geldi.

Görüntü dökümü
-----------
-Alevli görüntüler
-Yangından detaylar
-Söndürme çalışmalarından detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),()

============================

Annesini battaniye ile boğarak öldüren zanlı tutuklandı

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde, tartıştığı annesi Fatma Çatalbaş'ı (53) yüzüne bastırdığı battaniye ile boğarak öldüren Mustafa Haktan Çatalbaş (30), tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, dün saat 21.00 sıralarında Cemal Paşa Mahallesi 1618 Sokak'ta meydana geldi. Babası yatsı namazı için camiye giden Mustafa Haktan Çatalbaş, annesi Fatma Çatalbaş ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine annesini, eline aldığı battaniyeyi yüzüne bastırıp, boğarak öldürdü.  Ardından da evden çıktı. Annenin cansız bedenini ise camiden eve dönen eşi buldu.
TUTUKLANDI
Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim olan ve 2 yıldır psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen katil zanlısı Mustafa Haktan Çatalbaş, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Çatalbaş, nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Anne Çatalbaş ise, Taputepesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü
------------
- Adliyeden dış görüntü 
- Polis aracının adliye bahçesindeki görüntüleri
- Zanlının geniş güvenlik önlemleri ile araçla cezaevine gitmesi

Haber-Kamera: Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), ()


 

Yorumlar (0)
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 30 Aralık 2019
İmsak 06:50
Güneş 08:22
Öğle 13:12
İkindi 15:31
Akşam 17:52
Yatsı 19:18
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 17 37
2. Başakşehir 17 33
3. Trabzonspor 17 32
4. Fenerbahçe 17 31
5. Beşiktaş 17 30
6. Alanyaspor 17 29
7. Galatasaray 17 27
8. Malatyaspor 17 24
9. Gaziantep FK 17 24
10. Göztepe 17 23
11. Denizlispor 17 22
12. Çaykur Rizespor 17 20
13. Gençlerbirliği 17 18
14. Kasımpaşa 17 15
15. Konyaspor 17 15
16. Antalyaspor 17 14
17. Ankaragücü 17 12
18. Kayserispor 17 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 17 36
2. Erzurum BB 17 30
3. Keçiörengücü 17 28
4. Menemen Belediyespor 17 28
5. Akhisar Bld.Spor 17 27
6. Bursaspor 17 27
7. Ümraniye 17 25
8. Adana Demirspor 17 24
9. Balıkesirspor 17 24
10. Altay 17 24
11. Fatih Karagümrük 17 23
12. Giresunspor 17 21
13. İstanbulspor 17 19
14. Altınordu 17 18
15. Osmanlıspor 17 13
16. Boluspor 17 13
17. Adanaspor 17 12
18. Eskişehirspor 17 6
Takımlar O P
1. Liverpool 19 55
2. Leicester City 20 42
3. Man City 20 41
4. Chelsea 20 35
5. M. United 20 31
6. Tottenham 20 30
7. Wolverhampton 20 30
8. Sheffield United 20 29
9. Crystal Palace 20 27
10. Everton 20 25
11. Newcastle 20 25
12. Arsenal 20 24
13. Burnley 20 24
14. Brighton 20 23
15. Southampton 20 22
16. Bournemouth 20 20
17. West Ham 19 19
18. Aston Villa 20 18
19. Watford 20 16
20. Norwich City 20 13
Takımlar O P
1. Barcelona 18 39
2. Real Madrid 18 37
3. Sevilla 18 34
4. Atletico Madrid 18 32
5. Real Sociedad 18 31
6. Getafe 18 30
7. Athletic Bilbao 18 28
8. Valencia 18 28
9. Levante 18 26
10. Villarreal 18 25
11. Granada 18 24
12. Osasuna 18 23
13. Real Betis 18 23
14. Real Valladolid 18 20
15. Deportivo Alaves 18 19
16. Eibar 18 19
17. Mallorca 18 15
18. Celta de Vigo 18 14
19. Leganés 18 13
20. Espanyol 18 10
izmir escort