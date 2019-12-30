DHA YURT BÜLTENİ - 16

MİT ve polis, sınır ötesi operasyonla yakaladıkları 2 teröristi Türkiye'ye getirdi



Van MİT Bölge Daire Başkanlığı ile Van Emniyet Müdürlüğü'nün ortak operasyonuyla PKK'lı kadın teröristler 'Sema Fakrin' kod adlı G.M. ile 'Beritan Avesta' kod adlı L.A. sınır ötesi operasyonla yakalanarak Tükiye'ye getirildi.

Van MİT Bölge Daire Başkanlığı ile Van İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK'lı teröristlere yönelik ortak operasyon düzenledi. Operasyonda Irak'ın Kandil bölgesinde faaliyet gösteren 'Sema Fakrin' kod adlı G.M. ile 'Beritan Avesta' kod adlı L.A., sınır ötesi operasyonla yakalanarak, Türkiye'ye getirildi. Van Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları süren 2 kadın teröristin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Orhan AŞAN/VAN,()

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HDP önündeki eylemde 119'uncu gün (2)

SURİYE'DEKİ OĞLUNUN SAKAT KALDIĞINI ÖĞRENDİ

Diyarbakır HDP il binası önünde 7 Eylül'den itibaren oturma eylemi yapan Güzide Demir, 4 yıl önce PKK'lı teröristlerce dağa kaçırılan oğlu Aziz Demir (20) ile en son 2 yıl önce telefonla görüştüğünü, oğlunun, ayaklarına mazot dökülüp, yakılarak sakat bırakıldığını anlattı.

Anne Demir, "Oğlum gittikten 2 yıl sonra bizi aradı; 'Yanmışım, hastanedeyim, gelin beni götürün' dedi. Ağlıyordu. Suriye'ye gittik, orada bizi bırakmadılar. İki gece kaldık ve geri döndük. Biir süre yeniden aradı ve bastonla gezdiğini, tedavisinin devam ettiğini söyledi. Gidip, kendisini almamızı istedi. Ancak gitmemiz durumunda bizi öldüreceklerini söyledi. Oğlumun üstüne mazotu kimin döktüğünü bilmiyorum. Ondan sonra hiç görüşmedik. Sağ mı değil mi bilmiyoruz. Ama o gelmeden buradan kalkmayacağız" dedi.

Görüntü Dökümü

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-HDP il binasından görüntü

-Oturma eylemindeki aileler

-Güzide Demir'ın konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Selim KAYA/DİYARBAKIR,()

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Eskişehir’de kar yağışı (2)

KENT BEYAZA BÜRÜNDÜ

Eskişehir’de sabah saatlerinde başlayan ve her saat etkisini arttıran kar yağışı, kenti tamamen beyaza bürüdü. Yoğun kar yağışı nedeniyle trafikte aksamalar meydana gelirken, karayolları ekipleri, şehirlerarası yollarda tuzlama çalışmalarına başladı. Eskişehir’in yüksek kesimlerinde yer alan merkez Odunpazarı ilçesi Çankaya mahallesi’nde kar kalınlığı 10 santime kadar yükseldi. Merkez ilçeler olan Odunpazarı ve Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri ekipleri, iş makineleriyle kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı. Kar keyfini ise kartopu oynayan çocuklar çıkardı.

KÜTAHYA’DA DA KAR BAŞLADI

Kütahya’da da etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle kent kısa sürede beyaza büründü. Kar yağışı Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir ve Tavşanlı çevre yollarında etkili olurken emniyet yetkilileri ve karayolları görevlileri yollarda temizleme, kar küreme ile tuzlama çalışmalarına başladı.

Görüntü Dökümü:

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-Kar küreme aracı

-Biriken karlar

-Sokaktaki insanlar

-Kar küreme detay

-Karla kaplanan araçlar

-Genel görüntüler

-Zafer Meydanı’nda görüntü

-Yürüyen ve fotoğraf çektirenler

-Yol ve araçlardan görüntü

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN-Oğuzhan KILIÇ/ESKİŞEHİR,KÜTAHYA,()

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3 katlı bina yangında küle döndü

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 3 katlı bina bilinmeyen nedenle çıkan yangında tamamen yanarak, kullanılamaz hale geldi.

Yenice Mahallesi Sabri Demircioğlu Sokak'ta bulunan 3 katlı binada, kimsenin bulunmadığı sırada, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi. Hızla olay yerine gelen İnegöl İtfaiyesi'ne bağlı ekipler, yangına müdahele etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ancak bina kullanılamaz hale geldi.

Görüntü dökümü

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-Alevli görüntüler

-Yangından detaylar

-Söndürme çalışmalarından detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),()

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Annesini battaniye ile boğarak öldüren zanlı tutuklandı

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde, tartıştığı annesi Fatma Çatalbaş'ı (53) yüzüne bastırdığı battaniye ile boğarak öldüren Mustafa Haktan Çatalbaş (30), tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Cemal Paşa Mahallesi 1618 Sokak'ta meydana geldi. Babası yatsı namazı için camiye giden Mustafa Haktan Çatalbaş, annesi Fatma Çatalbaş ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine annesini, eline aldığı battaniyeyi yüzüne bastırıp, boğarak öldürdü. Ardından da evden çıktı. Annenin cansız bedenini ise camiden eve dönen eşi buldu.

TUTUKLANDI

Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim olan ve 2 yıldır psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen katil zanlısı Mustafa Haktan Çatalbaş, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Çatalbaş, nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Anne Çatalbaş ise, Taputepesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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- Adliyeden dış görüntü

- Polis aracının adliye bahçesindeki görüntüleri

- Zanlının geniş güvenlik önlemleri ile araçla cezaevine gitmesi

Haber-Kamera: Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), ()



