DHA YURT BÜLTENİ - 16

Türk Kızılay Genel Başkanı: Şam'dan İdlib'e yardım yapılmasını beklemek saflıktır



TÜRK Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Şam'dan İdlib'e yardım yapılmasını beklemenin saflık olacağını söyledi.

Cilvegözü Sınır Kapısı önünde açıklamalarda İdlib için başlattıkları yardım kampanyası hakkında konuşan Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, herkesi 'İdlib’deki kara bulutları iyiliğin gücü ile dağıt' kampanyasına katılması konusunda çağrıda bulundu. İdlib'deki birçok insanın Türkiye sınırındaki yakın alanlara göç ettiğini belirten Kınık, "İdlib'de Kasım ayından bu yana artan saldırılar nedeniyle, sınırlarımıza yaklaşık 250 bini aşkın insan akın etti. Bu insanların durumlarını yerlerinde incelemek için ve bu insanları Suriye'nin içinde barındırabilmek için neler yapabiliriz diyerek Kızılay heyetimizle beraber İdlib'e gittik. Durum gerçekten içler acısı. İdlib'in Marat El Numan ve Serakib bölgesi boşaltılmış durumda. Orada çok acı hikayeler anlatıyorlar, çok ciddi sıkıntılar var. Elimizden geldiği kadar bu insanlara yardım etmeye çalışacağız. AFAD'la birlikte tespit etmiş olduğumuz kamp alanlarında acil çadır kuracağız. Mevcut çadır kentlerimizin içindeki kapasiteleri artırıyoruz. Gıda malzemesi, hijyen setleri, battaniye gibi sevkiyatlarımız özellikle şu an gelmiş olan insanlara yönelik devam ediyor" diye konuştu.

'İNSANLARI KADERİNE TERK EDEMEYİZ'

Birleşmiş Milletler aracılığıyla yapılan sınır ötesi yardımlarının süresinin sona erdiğini belirten Kınık, orada yaşayanları kaderine terk etmenin insanlık suçu olduğunu söyledi. Kınık, "Şunu ifade edebilirim İdlib’in içindeki 4 milyon insana Şam'dan yardım geleceğini beklemek saflık olur. Buradaki ihtiyacın karşılanmasını beklemek gerçekten gerçekçi bir durum değil. Sınır ötesi yardımların kesilmesi demek, buradaki insanların ölüme terk edilmesi demek. Dolayısıyla bu bir insanlık suçudur. Bu çerçevede uluslararası camiada bu yardımların devamı noktasında Birleşmiş Milletleri kararı uzatması noktasında baskıya davet ediyoruz. Biz insancıl aktörler olarak hem Kızılay hem de Birleşmiş Milletler insani yardım aktörleri olarak sahadaki gayretlerimizi arttırmaya çalışacağız" dedi.

Görüntü Dökümü.

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-Cilvegözü Gümrük Kapısı

-Kızılay Başkanı Kınık açıklaması

SÜRE: 05’ 43’’, BOYUT: 639 MB

Haber, Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/Ufuk AKTUĞ/REYHANLI(Hatay),()

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Van'da kamyonetten 63 kaçak göçmen çıktı

VAN'ın İpekyolu ilçesinde, üzeri brandayla kapatılan kamyonette 63 kaçak göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı.

Van Gölü'nde, Bitlis'in Adilcevaz ilçesi açıklarında 2 gün önce 7 kişinin öldüğü ve 64 göçmenin kurtarıldığı tekne faciasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişinin sorgusunu devam ederken, bu kez Van'ın İpekyolu ilçesinde göçmen kaçakçıları tarafından yurda yasa dışı yollarla sokulan 63 yabancı uyruklu kişi kamyonette yakalandı. Üzeri brandayla kapalı kamyoneti teknik takibe alan jandarma ekipleri, aracı İpekyolu ilçesinde durdurdu. Ekipler yaptığı kontrollerde kamyonetin kasasında 63 yabancı uyruklu göçmen yakaladı. Kamyonet sürücüsü gözaltına alınırken, jandarmaya götürülen Afganistan, Pakistan ve İran uyruklu göçmenler, buradaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

JANDARMA KAMERASI

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-Üzeri brandayla kapatılan kamyonet

-Kamyonetten tek tek indirilen yabancı uyruklu kaçak göçmenler

-Aralarında çocukların da bulunduğu kaçak göçmenlerden detaylar

SÜRE: 1 DK 12 SN

BOYUT:145 MB

Behçet DALMAZ/VAN,()-

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Jennifer Lopez tenine sahip olmak için solaryuma giriyorlar

SAMSUN’da açılışı yapılan solaryum merkezinin işletmecisi Derya Köse, kadınların yazın güneşlenerek elde ettikleri koyu ten rengini kışın da korumak için solaryuma girmeyi tercih ettikleri söyledi. Köse, birçok kadının Jennifer Lopez, Rihanna, Çağla Şıkel, Eda Taşpınar’ın sahip olduğu esmer tene sahip olmak için solaryuma girerek bronzlaştıklarını söyledi.

Atakum ilçesinde yeni kurulan solaryum merkezi düzenlenen törenle açıldı. İşletme ortaklarından Derya Köse, kadınların özellikle son yıllarda yaz aylarında olduğu gibi kış aylarında da bronz kalmak istediklerini belirtti. Köse birçok kadının Jennifer Lopez, Rihanna, Çağla Şıkel, Eda Taşpınar’ın sahip olduğu esmer tene sahip olmak için solaryuma girerek bronzlaştıklarını söyleyerek, “Kadınlar solaryumla güzelliklerine güzellik katıyor. Bronz tenli olmak sağlıklı bir görüntü oluşturuyor. Ayrıca solaryumda D vitamini vücuda alınmış oluyor. Tabi ünlülerin ten renkleri birçok kadın için çok önemli. Televizyonda gördükleri güzel ünlü kadınların ten renginde olmak için solaryuma giren kadınlar da oluyorö diye konuştu.

İşletme ortaklarından İbrahim Köse ise solaryumu özellikle Avrupa’nın kuzey kısmındaki ülkelerde sıklıkla tercih edildiğini belirterek, “Avrupa’da kadınların yanı sıra erkekler de solaryumla bronz bir tene kavuşmayı tercih ediyor. Ülkemizde de erkekler son yıllarda solaryuma ilgi göstermeye başladı. Birçok erkek eşiyle aynı ten rengine sahip olmayı istiyorö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Hüseyin KALAY/SAMSUN,()-

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Isparta'da doktoru darbeden hasta, serbest bırakıldı

ISPARTA Şehir Hastanesi'nde görevli ortopedi ve travmatoloji uzmanı Doç. Dr. Mustafa Uslu'yu darbettiği suçlamasıyla gözaltına alınan Ş.K. serbest bırakıldı.

Isparta Şehir Hastanesi'nde dün bir doktora muayene olan Ş.K., hastaneden ayrıldıktan kısa süre sonra yeniden geldi. Kendisini muayene eden doktoru arayan Ş.K, bu sırada ortopedi ve travmatoloji uzmanı Doç. Dr. Mustafa Uslu ile karşılaştı. Ş.K., Uslu'yu kendisini muayene eden doktor zannetti ve ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Ş.K., Uslu'ya saldırdı. Darbedilen Uslu, 'Beyaz kod' çağrısında bulundu. Bunun üzerine olay yerine gelen güvenlik görevlileri Uslu'yu kurtarırken, polise de durumu bildirdi. Gelen polis ekipleri Ş.K.'yı gözaltına alırken, Doç. Dr. Uslu tedavisinin ardından darp raporu aldı.

SERBEST BIRAKILDI

Doç. Dr. Uslu'nun şikayetçi olduğu Ş.K. gözaltına alındı. Ş.K., polis merkezindeki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcılığındaki ifadesinin ardından 'Kasten yaralama' suçundan nöbetçi sulh ceza hakimliğince çıkarılan Ş.K., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, ()-

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