DHA YURT BÜLTENİ - 16

Bursa'da okulda rahatsızlanan 27 öğrenci ve 1 öğretmen hastaneye kaldırıldı - 2



Bursa'daki bir ortaokulda rahatsızlanan 27 öğrenci ile 1 öğretmen, hastaneye götürüldü. Öğretmen ve öğrencilerdeki rahatsızlığının kaynağının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi'ndeki Meral-Muammer Ağım Ortaokulu'nda bazı öğrenciler, rahatsızlandı. Kötü kokuyla birlikte nefes darlığı ve kusma şikayetleri görülmeye başlandı. Okul yetkililerinin ihbarı üzerine ambulanslar sevk edildi. Rahatsızlanan öğrencilerden 9'u Dörtçelik Çocuk Hastanesi'ne, 10'u Bursa Şehir Hastanesi'ne, 8 öğrenci ve 1 öğretmen ise Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Öğrencilerin herhangi bir gazdan etkilenmiş olabileceği üzerine okula AFAD ekipleri çağrıldı. Okulda incelemelerde bulunan AFAD ekipleri ölçümlerini tamamlarken ilk belirlemelere göre herhangi bir gaz ya da kimyasala rastlamadı.

Yaşanan olayın ardından okuldaki tüm öğrenciler evlerine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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-Okulda görüntü

-Öğrencilerle röp

-AFAD ekiplerinden görüntü

HABER: Muammer İRTEM/BURSA, ()

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Yerli otomobilde elektrikli çalışma sistemi gösterildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Bilişim Vadisi'nde tanıtımı yapılacak yerli otomobilden bu kez video ve saat 14.53'de aracın içerisini gösteren fotoğraf paylaşıldı. Videoda yerli otomobilin elektrikli çalışma sistemi gösterildi.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nca, Cuma günü Bilişim Vadisi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla tanıtımı yapılacak olan yerli otomobilden bu kez video paylaşıldı. Grubun sosyal medya hesabından her gün saat 14.30'da fotoğraflar paylaşılarak araç hakkında detaylar verilirken, bu kez saat 14.30'da paylaşılan videoda aracın elektrikli çalışma sistemi gösterildi. Videoda aracın profil çizgileri, batarya sistemi, elektrik motoru animasyonla görüldü. Grup, 'Tam şarj', 'Doğuştan elektrikli', 'Sıfır emisyonla sıfırdan başladık' etiketleri ile paylaşımda bulundu.

14.53 VE 19.23 VURGULARI

Saat 14.53'de ise yeni bir paylaşım yapıldı. 'Sizi dinledik 14.53'de geldik' yazılı paylaşımda aracın içerisini gösteren fotoğraf paylaşıldı. Ayrıca, "Türkiye'nin otomobili dünyaya açılacak. Gönülleri fethedecek" ve "Saat 19.23'te yine buluşalım" paylaşımında bulunuldu. 14.53 ve 19.23 saatleri ile İstanbul'un fethi ve Cumhuriyet'e vurgu yapıldı.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

HABER: Mesut ÇATAK / KOCAELİ, ()

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HDP önündeki eylemde 115'inci gün; aile sayısı 62 oldu (2)

OĞULLARI OKAN İÇİN GELDİLER

Diyarbakır'da HDP il binası önündeki ailelerin evlat nöbeti 115'inci gününde devam ederken, aile sayısı, 2014 yılında, 12 yaşındayken simit satttığı sırada terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttikleri oğulları Okan (17) için Bitlis'ten gelen Vecihe-Ekrem Gökkuş çiftiyle birlikte 62 oldu.

Oğlunun simit sattığı sırada kaçırıldığını anlatan Ekrem Gökkuş, bir süre sonra oğlunun Suriye'nin Haseke kentinde olduğunu öğrendiğini söyledi. Gökkuş, HDP önündeki eylemi televizyonda izledikten sonra eşiyle birlikte gelip bu eyleme katılma kararı aldığını ifade etti.

Anne Vecihe Gökkuş ise oğlunun kaçırıldıktan sonra bulunması için için çok çaba sarfettiğini belirterek, terör örgütü PKK tarafından tehdit edildiklerini söyledi. Evladına kavuşmak için HDP il binası önündeki eyleme katılma kararını aldıklarını ifade eden Gökkuş, diğer ailelerle birlikte evladına kavuşuncaya kadar eylemine devam edeceğini aktardı.

Görüntü Dökümü

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-Eylem yapan ailelerin bekleyişi

-Ekrem Gökkuş'un röportajı

-Vecihe Gökkuş'un röportajı

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN- Selim KAYA/DİYARBAKIR,()

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Kar yağışının etkili olduğu köylerde çalışmalar sürüyor

Osmaniye'nin Kadirli İlçesi'nde 3 gündür devam eden sağanak yağış ve kar sonrası kapanan köy yolları açıldı.

İlçeye bağlı Değirmendere Maksutoluğu ve Tahta köylerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yollar ulaşıma kapanmış, enerji nakil hatlarındaki direklerin çoğu zarar görmüştü. Özel İdare ekipleri tarafından kapanan köy yolları açılırken, 60 elektrik direklerinin zarar görmesi nedeniyle 35 haneye elektrik verilemediği bildirildi. Enerji nakil hatlarındaki sıkıntıların giderilmesi için çalışma başlatıldı. Özel İdare Müdürlüğü ekipleri yolların kapanmaması için gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Karla kaplı evlerin görüntüsü

- Zarar gören elektrik direkleri

- Genel görüntü

- Greyderin yol açma çalışması yapması

- Enerji aracı ve greyder yol açarken

Haber-Kamera: Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ,(Osmaniye),()

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Atatürk Üniversitesi Rektörü: Türkiye'nin ilk milli ilacını geliştirdik



Erzurum Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ömer Çomaklı, parkinson, alzheimer ve depresyon gibi hastalıklara karşı değerleri ideal seviyelere düşürdüğü kanıtlanmış ilk milli ilacı geliştirdiklerini açıkladı.

Konuyla ilgili üniversitede basın açıklaması yapan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya, ilacı geliştiren proje ekibi Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Orhan Ateş, Organik Kimya Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Nurullah Saraçoğlu ve Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı Dr. öğretim üyesi Ali Taghizadehghalehjoughi eşlik etti. Uluslararası patent haklarını elinde bulunduran, yeni sentez, orijinal ilk milli ilaç hamlesini başlattıklarını söyleyen Rektör Çomaklı, "Bildiğiniz üzere, devletimiz, yüksek katma değerli ürün ihracatının artırılması yönünde özellikle ilaç sektöründe, küresel pazardaki rekabet gücünü ve ülkemizi değer zincirinde daha üst konuma taşıma hedefini, 2020 yılı Cumhurbaşkanlığı yıllık programına dâhil etmiştir. Araştırma ekibimiz tarafından, Türkiye'nin ilk bitkisel kaynaklı olmayan orijinal molekülü keşfedilmiş, klinik öncesi çalışmalarla ilacın etkinliği ispatlanmış, 2019 yılında Japonya'dan ve bu ay içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'nden uluslararası patentler alınmıştır. Tıp, Fen ve Veteriner Fakültesi öğretim üyelerince yürütülen çok sayıda çalışma ve deney sonucu, ortaya çıkan ürünün, glutamat nörotransmitterin yüksek olduğu beyin hücreleri üzerinde koruyucu etkisinin olduğu saptanmıştır. Yani hayvanlar üzerinde yapılan deneylerde ürünün parkinson, alzheimer ve depresyon gibi sağlık problemlerinde değerleri ideal seviyelere düşürdüğü kanıtlanmıştır. Ürünümüz şu an ülkemizde uluslararası patent haklarını elinde bulunduran, yeni sentez, orijinal ilk milli ilaç olma onurunu taşımaktadır. Bu aşamadan sonra klinik aşamalar tamamlanacak ve ilaç insanlığın hizmetine sunulacaktır. Beklentimiz, maddi olarak zor görülmesine rağmen bazı kısa yollarla çözülebilecek adımların atılması suretiyle klinik ilaç araştırmalarının tamamlanması, en kısa sürede ilacın dünya piyasasına çıkması ve ülkemizin ve insanlığın bu ilaçtan faydalanabilmesidir" diye konuştu.

PARKİNSON VE ALZHEIMER HASTALIKLARINDA ÇÖZÜM

6 yıllık bir çalışma ile ilacın geliştirildiğini vurgulayan Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ise şunları söyledi:

"Beyin hücreleri arasında iletimi sağlayan 5-6 önemli madde var. Bu maddelerin düzeylerinin yükselmesi veya azalması hastalıklarla ilişkili. Örneğin dopamin seviyesi düştüğü zaman parkinson, yükseldiği zaman şizofreni ile ilişkili. Serotonin maddesi düşmesi depresyonla ilişkili. Bu maddelerden yine çok önemlisi glutamat. Bu maddenin yükselmesi parkinson ve alzheimerın erken dönemlerinde mevcut beyin hücrelerinin ölümüne yol açıyor. Ayrıca felcin en önemli etki oluşturan maddesi olarak biliniyor. ALS dediğimiz hastalık ve depresyonda önemli fonksiyonu var. Buna yönelik dünya üzerinde bir ilaç yok. Bu hastalıklarda yükselen düzeyi aşağıya çekecek herhangi bir madde söz konusu değil. Bizim ilacımız bu maddenin düzeyini aşağıya çekiyor. Atatürk Üniversitesi Farmakoloji bölümünün alt yapısında Türkiye'de olmayan bir sistemi var. Bu sistemle yapılan çalışmalar normalde parkinson ve alzheimerlı deneklerde 6-7 saniye civarında olan glutamatın uzaklaştırma sürelerini en az 2 kat hızlandırıyor ve normale çekiyor. Normali 3 saniye. Bu seviyelere çeken bir ilaçtan bahsediyoruz. İkinci yönüyle Türkiye'nin hedeflerine hizmet ediyor. Bu ürün Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde üretildi. Türkiye'de üretilen ilk milli ilaç. Bir kaç hastalığın çözümünde fayda oluşturuyor. Şu an alzheimer ve parkinson hastalığının mevcut tedavilerinin hepsi hastaların semptomlarını düzeltmeye yönelik tedaviler. Başlamış olan hastalığı ortadan kaldırmaya yönelik bir ilacımız yok. Genelde mekanizmalar çok farklı yürüyor. Bizim bahsettiğimiz ilacımızda glutamat dediğimiz bir maddenin yükselmesinden bahsediyoruz. Bunu ortadan kaldıran bir ilacımız var. Bu yükselmelerde alzheimer ve parkinsonun başlangıcında çok önemli. Esas olumsuz etkiyi başlatan bunlar ve bunları ortadan kaldıran yani ilk başlarda çok etkili olmalı muhtemel bir ilaçtan bahsediyoruz."

BİR ÇOK HASTALIĞIN ÇÖZÜM NOKTASINDA ÇOK ÖNEMLİ

İlacın, insan ömrüyle beraber ortaya çıkan kronik hastalıkların tedavisi için çok önemli bir buluş olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Orhan Ateş de, "Gerek oftalmolojik, gerek nörolojik, gerek nöroşirürji bağlı hastalıkların tedavisinde önemli bir çözüm noktası olabileceğini düşündüğümüz molekül geliştirdik. Erzurum, ülkemiz ve dünya adına hayırlı olsun. İnşallah insanlık hizmetine sunulduğunda da gerek ülkemizin ekonomik getirisi açısından gerekse insanlığın sağlığı açısından önemli bir dönüm noktası olacağını düşünüyoruz" dedi.

Öte yandan Rektör Çomaklı, proje ekibine yarın tanıtımı yapılacak milli otomobilden hediye edeceğini açıkladı.

Görüntü Dökümü

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-Rektör Çomaklı'nın açıklamaları

-Ahmet Hacı Müftüoğlu'nun açıklaması

-Genel

-Farmakoloji Laboratuvarı

-Laboratuvardan detay

-Orhan Ateş'in açıklaması

-İnceleme yapılması

-Ahmet Hacımüftüoğlu'nun konuşması

Haber-Kamera: Hümeyra PARDELİ / ERZURUM, ()

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Denizlili kadınlardan Mehmetçiğe boyunluk hediyesi

Denizli'de Büyükşehir Belediyesi Gerzele El Becerileri Kurs Merkezi ve Kültür Evi'nde bir araya gelen kadınlar, sınırda görev yapan Mehmetçikler için boyunluk ördü.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Gerzele El Becerileri Kurs Merkezi ve Kültür Evi'nde eğitim gören kadınlar, Mehmetçik için hediye hazırlamaya karar verdi. Yaklaşık 30 kadın bir hafta boyunca yeşil renkte ipler kullanarak sınırda görev yapan askerler için boyunluk ördü.

Yapımı tamamlanan 100 boyunluğun gönderilmesi için Gerzele El Becerileri Kurs Merkezi ve Kültür Evi'nde program düzenlendi. Programa, Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Kadın Meclisi Başkanı Bilsen Özen, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı ve projeye destek veren kadınlar katıldı. Proje gönüllüsü Nazife Derici burada yaptığı konuşmada, aldıkları eğitimin ardından askerlere moral verebilmek için bu projeye başladıklarını belirtip, "Mehmetçiklerimiz sınırda bizim güvenliğimiz için görev yapıyor. Biz de onların yanında olduğumuzu hissettirmek istedik. Kendi aramızda yaptığımız konuşmalar sonucunda Mehmetçiğimiz için boyunluk örmeye karar verdik ve böyle güzel bir proje gerçekleştirdik. Onların kış mevsiminde soğuktan korunması için yaptığımız el işi boyunlukları gönderiyoruz" dedi.

'MEHMETÇİĞİMİZİN YANINDAYIZ'

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Değirmenci ise, "Emeği geçen kadınlarımıza çok teşekkür ediyorum. Devletimiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz kıyafet ve teçhizat anlamında Mehmetçiğimiz'i donatıyor, hiçbir eksiklikleri yok. Biz burada Mehmetçiğimiz'e destek ve moral vermek istedik. Mehmetçiğimiz bilecek ki Denizlili kadınlarımızın duaları onlarla birlikte olacak. Bu hediyeler kar, kış demeden ülkemizin bekası için 7 gün 24 saat sınırlarımızı koruyan Mehmetçiğimiz'e moral olacak. Mehmetçiğimiz'in yanında olduğumuzu göstermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Kadınlardan görüntü

-Boyunluklardan görüntü

-Proje gönüllüsü Nazife Derici ile röp.

-Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

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