DHA YURT BÜLTENİ - 16

Çanakkale'de orman yangını (2)

KONTROL ALTINA ALINDI

Çanakkale'nin Kalabaklı köyü Radar Tepesi mevkiinde çıkan yangın, ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı.

Yangın Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesine 20 metre kadar yaklaştı. Ekiplerin müdahalesiyle daha fazla ilerlemesine izin verilmedi. Yoğun duman nedeniyle camları açık olan Göğüs Servisi'ndeki hastalar, olumsuz etkilenmemesi için başka bir servise alındı. Yoğun duman nedeniyle Acil Servis'te olağanüstü durumlar dışında kısa süreliğine hasta alınmadı.

AFAD'tan yapılan açıklamada, şu bilgiler verildi:

"29 Ağustos 2019 Perşembe günü ilimiz Merkez Kepez Beldesi Hava Radar Mevzii Komutanlığı yolu üzerinde bulunan polis atış poligonu civarında saat 14.54 sularında orman yangını meydana gelmiştir. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme araçları ve ekipleri tarafından saat 15.00 itibariyle müdahale edilmeye başlanmıştır. Müdahaleyle birlikte yangın bölgesiyle koordinasyon sağlayarak ihtiyaç olan iş makinalarını yangın mahalline yönlendirmek üzere Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi faaliyete geçirilmiştir. Yangına müdahalede ihtiyaç duyulan yangın söndürme araçları Kamu Kurum ve Kuruluşları, Kaymakamlıklar, Belediyeler ve Özel Sektör Kuruluşlarından temin edilerek yangın bölgesine yönlendirilmiştir.? Orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğünden 13 arazöz, 6 su ikmal aracı, 2 dozer, 2 ilk müdahale aracı, 1 greyder, 3 helikopter, Boğaz ve Garnizon Komutanlığından 1 greyder, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden 1 ekip eşliğinde tam donanımlı arama kurtarma aracı, DSİ Şube Müdürlüğünden 1 dozer, Hava Radar Mevzi Komutanlığından 1 loder, 1 su arazözü, Çan TKİ Linyit İşletme Müdürlüğünden 1 dozer, Lapseki Tümad Madencilikten 1 dozer, Çanakkale 18 Mart Köprü İnşaatı Limak Şantiyesinden 1 dozer, Kepez Belde Belediyesinden 4 Kepçe, 1 greyder, 1 itfaiye aracı, 2 su ikmal aracı, Lapseki, Çan, Ayvacık, Ezine, Bayramiç ve Yenice Belediyelerinden 1’er su ikmal aracı, Çanakkale Belediyesinden 1 dozer, 7 su arazözü, 116 Jandarma Er Eğitim Alay Komutanlığından 2 su ikmal aracı olmak üzere toplam 59 yangın söndürme ve iş makinesi ile beraberinde 180 personelle müdahale edilmiştir. Yangın kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmalarına devam edilmektedir."

ÇANAKKALE ()

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Mardin'de



ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Mardin'e geldi.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal ile kente gelen Bakan Turhan'ı karşılayanlar arasında yer alan Mardin Trabzonsporlular Derneği üyeleri, Turhan'a Trabzonspor forması hediye etti. Bakan Turhan, havaalanındaki karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Yaman, AK Parti Mardin Milletvekilleri Şeyhmus Dinçel ve Cengiz Demirkaya ile birlikte helikopterle Eti Bakır Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre tesislerinde incelemelerde bulunmak üzere Mazıdağı ilçesine geçti. Tesiste incelemede bulunan Bakan Turhan, işçilerle öğle yemeği yedi.

'GÖREVLENDİRME' AÇIKLAMASI

Mazıdağı'ndaki temaslarının ardından Midyat ilçesine gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Bakanı Mehmet Cahit Turan beraberindekiler Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin'i ziyaret etti.

İçişleri Bakanlığı'nca Mardin, Diyarbakır ve Van Büyükşehir belediyelerine yapılan görevlendirmelerle ilgili değerlendirmede bulunan Bakan Turan, şunları söyledi:

"Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde bazı seçilmiş belediye başkanlarının vatandaşımıza hizmet etmek amacıyla kendisine verilen emaneti bu ülkeyi bölmek, parçalamak isteyenlere imkanlarını kullandırma konusunda yaptıkları işlemler yüzünden yerlerine vekil olarak başkanlar atandı. Bu bizim güvenliğimiz için, birlik ve beraberliğimiz için, milletimizin beklediği hizmetlerin eksiksiz olarak zamanında ve gereği gibi yapılıp sunulması için olması gereken bir işti. Seçilenler, kendileri vatandaştan aldıkları yetkiyi vatandaşa verdikleri vaatleri yerine getirmek zorundadırlar. Demokrasi, özgürlük, hürriyet, bunları aldıkları yetkiyi istedikleri gibi kullanma yetkisi vermez. Her şey hukuki ölçüler içerisinde yapılıp yürütülmek durumundadır. Biz, 18 yıldır iktidardayız. Niçin iktidardayız? Vatandaştan aldığımız yetkiyi vatandaşa hizmet için kullanıyoruz. Hizmet için kullanmayanlar devletimizin ilgili, yetkili organları tarafından buna müdahale edildi, vatandaşın mağduriyeti söz konusu olamaz. Önemli olan ona hizmettir, önemli olan onun mutluluğudur, onu refahadır, onun huzurudur. Ben bu konuları tekrar sizlerle paylaşmak istedim. Ve inşallah bu ülkede bundan sonra hep birlikte bu ülkeye, millete hizmet etmek, geleceğe kendi değerlerimizi, kültürümüzü taşıyarak bu coğrafyada yaşamak bizim amacımızdır, gayemizdir. AK Parti olarak bizim iktidarımız varoluş gayemizin tek nedeni budur. Milletimizin bekası, huzuru ve rahatıdır."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Bakan'ın açıklama yapması

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/ MARDİN,()-

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Polis memurunun evinde yangın çıktı; 6 kişi dumandan etkilendi

ÇORUM'da, 6 katlı apartmanın 5'inci katındaki polis memuru Kaan Aydoğan'a ait evde, yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, evden 5 kişilik Aydoğan ailesini kurtarırken, polis memurunun bu sırada evde olmadığı öğrenildi. Yangın, söndürülürken, dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ata Caddesi Zafer 14'üncü Sokak'taki 6 katlı Culukoğlu Apartmanı'nda, polis memuru Kaan Aydoğan'a ait 5'inci kattaki evde, saat 16.30 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Panikle dışarı koşan bina sakinlerinin ihbarıyla itfaiye ve sağlık ekipleri, olay yerine sevk edildi. Alevlere müdahaleye başlayan itfaiye erleri, Aydoğan'ın evindeki 5 kişiyi dışarı çıkardı. Kaan Aydoğan'ın evde olmadığı belirtilirken, polis memuru Hasan Başpınar, arkadaşının yangından kurtarılan ailesine tahliye sırasında yardımcı oldu. Bu sırada dumandan etkilenen Başpınar ile 5 kişi, sağlık görevlilerince ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Alevler ise itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

- İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi

-Dumandan etkilenen polis ve apartman sakinlerinin ambulansta tedavisi

-Görgü tanıkları röp.

-Detaylar

(SÜRE:3DK 40 SN ) (BOYUT 46.3MB)

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, ()

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PKK'dan kaçan 2 kadın terörist teslim oldu



ŞIRNAK'ta, terör örgütü PKK'dan kaçan 2 kadın terörist, Namazdağı Üs Bölgesi'nde, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'na bağlı 5'inci Jandarma Komando Tabur Komutanlığı Namazdağı Üs Bölgesi'ne, öğle saatlerinde, Güllüce Dağı eteklerinden yaklaşan 2 kadına, güvenlik güçlerince 'Teslim ol' çağrısı yapıldı. Çağrı üzerine teslim olan kadınların, kayıp olarak aranan, terör örgütünden kaçan M.O. ve S.T. oldukları belirlendi. Silahsız ve teçhizatsız olan kadın teröristler, gözaltına alınarak, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Teröristlerin, ilk ifadelerinde, 'Kıran-2' operasyonu kapsamında uygulanan yoğun ve etkili faaliyetler sonucu teslim olduklarını söyledikleri belirtildi.

BÖLGEDEN ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, () -

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Kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen genci polise teslim ettiler



ŞANLIURFA'da mendil satan küçük kızı sokak arasında taciz ettiği ileri sürülen genci, çevredekiler döverek polise teslim etti.

Olay, öğleden sonra Bahçelievler Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, ismi açıklanmayan genç, sokakta mendil satan 12 yaşındaki kız çocuğuna tacizde bulundu. Durumu fark eden mahalle sakinleri, genci döverek, polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polisler, taciz şüphelisinin gözaltına alarak emniyete götürdü. Kız çocuğu ise ailesine teslim edildi. Yaşananlar ise cep telefonuyla kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Tacizci genci yakalayan vatandaşlar

- Tacizciyi tekme tokat döven vatandaşlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ali LEYLAK-Kamera:-ŞANLIURFA - )

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Otomobil, yayalara çaptı: 2 yaralı

KONYA'da kucağında Ahmet Sami Çetin (4) ile yolun karşısına geçmek isteyen Gülüzar Bulut (22) otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, bugün Konya- Ankara karoyu havalimanı yakınında meydana geldi. Hasan Faraçoğlu (27) yönetimindeki 34 UK 0256 plakalı otomobille, yolun karşısına kucağındaki Ahmet Sami Çetin ile geçmek isteyen Gülüzar Bulut'a çarptı. Kazada yaralanan Gülüzar Bulut ve kuçağındaki Ahmet Çetin yere yığıldı. Yaralı iki kişi ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis yaptığı incelemede 35 metre fren izine rastladı.

Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Yaralıların yerde yatması

- Kazadan genel ve detay

Haber- Kamera: Mehmet IŞIK KONYA ))

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Emine Bulut'un kızı için atanan kayyum: Yardımların amacına uygun sevkini sağlayacağım

KIRIKKALE'de eski eşi Fedai Varan tarafından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut'un kızı F.B.V. (10) için atanan avukat belli oldu. Kırıkkale Barosu'na kayıtlı avukat Enver Kılıç, "F.B.V. adına yapılacak nakdi yardımların amacına uygun olarak sevk ve idaresini temin için tedbiren yönetim kayyumu olarak atanmış bulunmaktayım" dedi.

Kırıkkale'de geçen 18 Ağustos'ta eski eşi Fedai Varan tarafından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut'un kızı F.B.V. için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının talebi üzerine Kırıkkale Sulh Hukuk Mahkemesi'nce kayyum atandı. Mahkemenin kararı gereği Kırıkkale Barosu'na kayıtlı avukat Enver Kılıç, kayyum olarak görevlendirildi. Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, 18 Ağustos tarihinde Kırıkkale'de gerçekleşen Emine Bulut cinayetinin vuku bulduğu günden bugüne kadar tüm kamuoyu tarafından olayın şiddetle telin edildiğini belirtti. Kılıç, olayın adli merciler tarafından tüm yönleriyle soruşturulduğunu ve kovuşturulduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Olay sonrası mağdur durumuna düşen Emine Bulut'un kızı F.B.V. hakkında Kırıkkale 1'inci Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 29 Ağustos 2019 tarih ve 2019/886 esas sayılı kayyım tayini davasında F.B.V. adına gerçek ve tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak nakdi yardımların amacına uygun olarak sevk ve idaresini temin için esas hakkında bir hüküm verilinceye kadar tedbiren yönetim kayyumu olarak atanmış bulunmaktayım. Mevzuat ile ilgili mahkeme kararı doğrultusunda, tarafıma tevdi edilen yönetim kayyımlığı çerçevesinde olay mağduruna yapılacak her türlü nakdi yardım, mahkemenin ara kararı gereği, Kırıkkale Vakıfbank Şubesinde açılan IBAN TR97 0001 5001 5800 7309 2156 25 no'lu yardım hesabında toplanacaktır."

Kılıç, yardımsever vatandaşların yapacağı yardımların hak sahibi ve yetkili mercilerin denetimine, takibine açık şekilde, mevzuata, hak sahibinin menfaatine ve mahkeme karalarına uygun şekilde gerçekleştirileceğinin kamuoyu tarafından bilinmesini isteğini kaydetti.

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, ()

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