DHA YURT BÜLTENİ-16 

OTOMOBİL FABRİKASININ BOYAHANESİNDE YANGIN ÇIKTI



SAKARYA'nın Arifiye ilçesindeki otomotiv üretimi yapan fabrikanın boyahane bölümünde yangın çıktı. 2 işçinin yaralandığı yangın yaklaşık 1 buçuk saatte söndürüldü.

Arifiye'deki otomotiv firmasının fabrikasının boyahane kısmında, saat 17.00 sıralarında bilinmeyen nedenle çıktı. Fabrikada görevli itfaiye ekibi yangına müdahalede bulunurken, itfaiyeye de haber verildi. Gelen itfaiye ekiplerince yangın, yaklaşık 1.30 saatlik çalışma ile söndürüldü. Yangında yaralandığı belirlenen 2 işçi, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Fabrika girişi detay

Ambulans giriş-çıkış detayı

İtfaiye giriş-çıkış detayı

Haber-Kamera: Güven HASBAŞ / SAKARYA,()

=======================================

HAFİF TİCARİ ARAÇLA OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 6 YARALI



GAZİANTEP’in Nurdağı ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Nurdağı-Bahçe karayolunun 2’nci kilometresinde meydana geldi. Süleyman A. (69) yönetimindeki 27 BZ 900 plakalı otomobil ile karşı yönde gelen Fatih A.'nın kullandığı 46 FB 895 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada sürücüler ile birlikte yanlarındaki 4 kişi yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Nurdağı Devlet Hastanesine götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Kaza yeri

- Kazaya karışan araçlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK- Ramazan TUNCER / NURDAĞI(Gaziantep),()

=======================================

ADIYAMAN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 1 GÖZALTI



ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda toprağa gömülü 4 kilo 870 gram esrar ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kesmetepe Beldesinde bir adreste uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda bahçede toprağa gömülü 4 kilo 870 gram esrar ele geçirildi. Esrara el koyan ekipler, ismi açıklanmayan şüpheliyi gözaltına alıp sorgulamak üzere karakola götürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Olay yeri

-Jandarma ekipleri kazı çalışması

-Jandarma ekiplerinin uyuşturucuyu çıkartması

-İl jandarma komutanlığı

-Uyuşturucular

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN / ADIYAMAN,()

===========================================

VALİZİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKAN YOLCU TUTUKLANDI



KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde durdurulan yolcu otobüsündeki yolculardan Necmettin K.'nın (50) valizinden 2 kilo 215 gram uyuşturucu çıktı. Adliyeye sevk edilen yolcu tutuklandı.

Göksun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş Kayseri Karayolu'nun Göksun Yolçatı mevkiinde Kayseri'ye giden bir yolcu otobüsünü durdurdu. Kimlikleri kontrol edilen yolculardan Necmettin K.'nın uyuşturucu suçundan kaydı çıktı. Bunun üzerine polis, Necmettin K.'nın valizini kontrol etti. Valizden; 2 kilo 215 gram uyuşturucu, 111 cinsel uyarıcı hap, 24 kaçak içki, 11 paket kaçak sigara çıktı.

Gözaltına alınan Necmettin K., sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Ele geçirilen uyuşturucu ve içkiler

- Malzemelerden detay

Haber-Kamera: Ömer KOÇ / GÖKSUN(Kahramanmaraş),()

==============================

KARAMOLLAOĞLU: KANAL İSTANBUL YANLIŞ YATIRIM

SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Kanal İstanbul projesini eleştirerek, "Yaparsınız, devlet size eğer önümüzdeki 5-10 sene daha imkan verirse bunu da belli bir noktaya getirebilirsiniz. Ama bilin ki bu çare etmez, çare olmaz. Dünyanın neresine giderseniz gidin kimseye burayı Süveyş Kanalı'na, Panama Kanalı'na benzetemez" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Bilecik İl Başkanlığı'nın 7'nci Olağan Kongresi'ne katıldı. Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde partililerce karşılanan Karamollaoğlu, hükümetin politikaları ve yatırımlarını eleştirdi. Kanal İstanbul projesinin yanlış bir yatırım olduğunu ifade eden Karamollaoğlu, "Dev gibi hastaneler doğru yönetilemiyor. Şimdi de sayın Cumhurbaşkanımız diyor ki zararda etse ben milletim için zarara razıyım. Yahu biz de razıyız. Milletin sağlığı için bugün yaptığımız zararın iki milsine de razıyız ama o para milletin sağlığına mı birinin kesesine mi gidiyor? Biz ona da bakarız. Aynı şey Kanal İstanbul’da da geçerli. Yapacağız deniyor. Yaparsınız, devlet size eğer önümüzdeki 5-10 sene daha imkan verirse bunu da belli bir noktaya getirebilirsiniz. Ama bilin ki bu çare etmez, çare olmaz. Dünyanın neresine giderseniz gidin kimseye burayı Süveyş Kanalı'na, Panama Kanalı'na benzetemez. Bir tarafta Rusya, Bulgaristan, Romanya öbür tarafta bütün dünya. Zaten Rusya üzerinden boru hatlarıyla doğalgaz ve petrol gidiyor. Karadeniz'i kim kullanacak, niye kullanacak? Hem Panama Kanalı'nın hem Süveyş Kanalı'nın kullanılmaması durumunda 1500-2000 kilometre yol katetmesi gerekiyor gemilerin. Bunlar doğru değil, bunlar yanlış yatırımlar. Ama dönmezler çünkü burada başka bir rant var. Zaman içinde onlarda meydana gelecek" diye konuştu.

'HIZLI TRENE, KÖPRÜLERE KARŞI DEĞİLİZ'

Bugüne kadar uygulanan ekonomik politikaların kökünden yanlış olduğunu savunan Karamollaoğlu, "Hata ediyorsunuz, biz ne köprüye karşıyız, ne hızlı trene karşıyız, ne de yola karşıyız. Biz bunların üretimde önce yapılmasına, borçla yapılmasına karşıyız. Siz önce fabrikalarınızı kurun ülkedeki işsizliğe bir çözüm bulun ülkeyi güçlendirin oradan kazandığınız parayla da istersen 3 tane köprü daha kur. Bugün 27 bin kilometre duble yol yapılım, onu istersen 40 bin kilometreye çıkar. O zaman bunu yap kimse karşı çıkmaz. Mühim olan kendi paranla yapabilmektir. Mühim olan o hizmetin halka bedava verilebilmesidir. Siz vatandaşa hizmet etmiyorsunuz ki sadece imkanı olanlara hizmet ediyorsunuz." dedi.

Asgari ücretin de enflasyonun üzerinde bir değerlendirmeye tabi tutulması gerektiğini söyleyen Karamollaoğlu, sözlerini şöyle devam etti:

"Biz söyledik. Asgari ücret bugün hala açlık sınırında. Birde yoksulluk sınırı var, oda yoksulluk sınırının 3 misli maalesef. Mesele adalet meselesidir, sosyal adalet meselesi. Erbakan hoca bir senede yüzde 130 zam verdi. Biz öyle yapalım demiyoruz ki, enflasyonun üstünde ister yüzde 7, ister yüzde 10 ona da gücüm yetmez diyorsan yüzde 5 zam ver. Yüzde 7 zam versen, senede 10 yılda iki misline çıkar. Yani bundan 10 sene önce bugünkü hükümet çalışan insana enflasyonun üstünde yüzde 7 zam vermiş olsaydı, bugün 2 bin lira değil, 4 bin lirayı konuşuyor olacaktık."

BELEDİYELERE KAYYUM ATANMASI

Belediye başkanlarının görevden alınmaları ve yerlerine kayyum atanmasına da değinen Karamollaoğlu, "Adaletin dışına çıktığın zaman zalim olursun. Bir sürü kayyum atandı şimdi. Yetmedi bir de ana muhalefet partisinin bir belediye başkanını görevden aldılar. Sırada başkaları var deniliyor. Ya hani sen demokrattın? Hani sen demokrasiye inanıyordun?" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Genel Başkan Karamollaoğlu'nun salana girişi

-Sloganlar ve salondan genel görüntü

-İstiklal Marşı

-Temel Karamollaoğlu'nun konuşması

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Cafer ELMAS / BİLECİK,()

====================================

Denizli'de kiler çöktü: 1 ölü, 1 yaralı



DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, çöken tek katlı kilerin altında kalan Cemile Ersoy (76) hayatını kaybetti, yeğeni Tahsin Can Güner (17) ise ağır yaralandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Dedebağı Mahallesi'nde meydana geldi. Cemile Ersoy evinin yanındaki kilerde, yeğeni Tahsin Can Güner ile çalışmaya başladı. Bu sırada bilinmeyen nedenle tek katlı kiler, çöktü. Göçük altında kalanların yardımına mahalle sakinleri koştu. Mahallelinin çalışmasıyla çöken kilerin içinden çıkan yaralılar, Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Cemile Ersoy, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Ağır yaralı Tahsin Can Güner ise Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.





Haber: Deniz TOKAT / DENİZLİ,()

=============================

Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri yapılamıyor (3)

GÖKÇEADA VE BOZCAADA'YA YARIN YAPILACAK BAZI SEFERLER İPTAL EDİLDİ

Çanakkale'de Kuzey Ege Denizi'ndeki lodos fırtınası nedeniyle Gökçeada ve Bozacada'ya bugün feribot seferleri yapıladı. Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada-Geyikli arasında yarın sabah yapılması gereken seferlerin de iptal edildiği açıklandı.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması tarafından yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege Denizi'nde devam eden lodos fırtınası nedeniyle, yarın sabah Bozcaada 'dan saat 07.15, Geyikli'den saat 08.00 ve Gökçeada'dan saat 07.00, Kabatepe'den de saat 09.00 seferleri yapılmayacak.

Haber: ÇANAKKALE,()

=====================