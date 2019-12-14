DHA YURT BÜLTENİ - 16

Hatay'da demir çelik fabrikasında patlama



HATAY'ın Payas ilçesindeki İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nda (İSDEMİR) patlama meydana geldi. Fabrikadan dumanlar yükselirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nın 4'üncü fırınında iddiaya göre hammadde eritildiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle patlama oldu. Patlamanın ardından fabrikadan dumanlar yükselirken, çıkan yangına İSDEMİR'in itfaiye ekipleri ile işçiler müdahale etti. Olayla ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

(Hatay), ()

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Freni boşalan kamyonet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı



MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, freni boşalan kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kaza anı, kamyonetin arkasında seyreden bir araç sürücüsü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Kaza, saat 11.00 sıralarında, Fethiye-Antalya karayolu Sarıyer mevkisinde meydana geldi. Antalya'dan Fethiye yönüne giden Necati Baran yönetimindeki 07 AGS 333 kamyonet rampa aşağı giderken freni boşaldı. Yolcu koltuğundaki Bekir Özdemir aniden hızlanan kamyonetten atlarken, sürücü Baran aracı yavaşlatmaya çalıştı. Virajda savrulan kamyonet, kenardaki istinat duvarına çarptı. Kabinde sıkışan Baran ise kaza yerinde yaşamını yitirdi. Yaralı Özdemir, ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Baran'ın cesedi ise itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak, Fethiye Devlet Hastanesi Morgu'na götürüldü. Öte yandan kaza anı, kamyonetin freninin boşaldığını fark eden arkasında seyreden başka bir araç sürücü tarafından görüntülendi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kaza yerinden detaylar

Haber- Kamera: Ergün TOS / SEYDİKEMER (Muğla), ()



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APA 12. Genel Kurulu Antalya'da başladı (2)

TBMM BAŞKANI ŞENTOP, İRANLI MEVKİDAŞI LARİCANİ İLE GÖRÜŞTÜ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Antalya'da devam eden Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 12. Genel Kurulu kapsamında İran Meclis Başkanı Ali Laricani ile görüştü. Heyetler arasında yapılan görüşmenin ardından, iki mevkidaş, birebir görüşdü. Şentop ve Laricani, görüşmenin ardından gazetecilere kısa bir açıklama yaptı. TBMM Başkanı Şentop, İran Meclis Başkanı Laricani ile güzel ve verimli bir görüşme yaptıklarını söyledi. Şentop, "Birçok meseleyi, bölgesel ve iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirdik" dedi.

İŞBİRLİĞİ BÖLGEDE DE GÜVENLİK SAĞLAYACAK

İran Meclis Başkanı Ali Laricani ise farklı alanlarda Türkiye ile işbirliği yaptıklarını söyledi. Laricani, "Hükümetlerimiz ve halklarımız arasında iyi bir işbirliği var. Bunları detaylıca yeniden görüştük. İki ülke arasındaki işbirliğinin bölgemizde güvenlik sağlanabileceğine inanıyoruz. Bu işbirliğinin daha iyi devam etmesini diliyorum. İşbirliğinin halklarımız adına çok yararlı olacağına inanıyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- APA toplantısından detay görüntüler

Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA-)

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Üniversiteli gençler, ihtiyaç sahibi ailelerin umudu oldu

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, üniversite öğrencileri, 'Bu Kolide Umut Var' projesi kapsamında esnaftan temin ettikleri 100 erzak kolisini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı.

Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nda Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban öncülüğünde ‘Takım çalışması’ dersinde bir araya gelen üniversite öğrencileri, 'Bu Kolide Umut Var' projesi kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerin umudu oldu. Bankacılık ve Finans Bölümü'nde okuyan 7 öğrenci, yöredeki esnaftan temin ettikleri erzak kolilerini 100 ihtiyaç sahibi aileye ulaştırarak büyük takdir topladı.

Projede görev almaktan mutlu olduklarını anlatan üniversite öğrencisi Ece Nur Sarıoğlu, "Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban Hocamızın ‘Takım çalışması’ dersinde, 'Bu Kolide Umut Var' adlı projeyi yürütüyoruz. 7 kişiyiz ve bu görevi yapmaktan gurur duyuyoruz. Esnaf bize yardımcı oluyor. Destekleri için teşekkür ediyoruz. İnsanlara erzak kolileri hazırlıyoruz. Şu ana kadar 100 koli hazırladık. Her birini köylere dağıttık. Bundan dolayı çok mutluyuz" dedi.

Üniversite öğrencisi Hande Nur Kırantı, "Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu öğrencileriyiz. İlban Hocamızın öğrencileri olarak geleceğe iz bırakıyoruz. 100 tane koli hazırladık. Gencinden yaşlısına birçok ihtiyaçlıya ulaştırdık. İnşallah, bu projeyi devam ettirmek istiyoruz" diye konuştu.

Büşra Nur Basaç ise, “Biz bu projeyle ilgili olarak bir çok yerden destek aldık. Bunu devam ettireceğiz. Bu konuda herkesten destek bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Projeyle ilgili bilgi veren Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban, "Bölgede yardıma muhtaç olan insanlardan tutun da çevreyle ilgile çok noktada dokunuşlar sağlıyor öğrencilerimiz. Bölgede bu noktada öğrencilere önemli katkılar sağlayan iş adamlarımız var. Kamu ve özel sektör kuruluşları ile güzel bir sinerji oluşturduk. Bu şekilde hem öğrencilerimizle, hem takım ruhunu aşılama ve aynı zamanda da faydalı bireyler olma yolunda çalışmalarımızı devam ettiriyoruzö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Toplanan yardımların kolilere konmasından görüntü.

-Kolilerin minibüse yüklenmesinden görüntü.

-Kolilerin dağıtımından görünrü.

-Ece Nur Sarıoğlu ile röp.

-Hande Nur Kırantı ile röp.

-Büşra Nur Basaç ile röp.

-Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban ile röp.

Haber-Kamera: Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), ()

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