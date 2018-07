DHA YURT BÜLTENİ - 15 (yeniden)

Lokantada gürültü kavgası: 1 ölü, 3 yaralı



KONYA'da gürültü yapıp lokantadaki müşterileri rahatsız ettikleri iddiasıyla uyardıkları grubun silahla ateş açması sonucu, iş yeri sahibi Musa Yıldız öldü, 3 kişi de yaralandı. Olayın ardından kaçan 4 kişi polise teslim oldu.

Olay, merkez Karatay ilçesi Mevlana Caddesi'nde Musa Yıldız'a ait lokantada meydana geldi. İş yeri çalışanları, caddeki 4 kişiye müşterileri rahatsız ettiği iddiasıyla uyardı. Bunun üzerine uyarılan grup ile lokantada çalışanlar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Gürültü yapan grubun tabancayla ateş açması sonucu iş yeri sahibi Musa Yıldız, çalışanlar Mehmet Çerezci, Süleyman Kaz, Ahmet Altan ve Umut Avcı, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Konya Numune Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan işyeri sahibi Musa Yıldız, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Olayın ardından kaçan 4 kişi ise polis merkezine giderek teslim oldu. Soruşturma bürdürülüyor.

Şeftali çaldılar, kaçarken minibüsleri alev alev yandı



BURSA’nın İnegöl ilçesinde bahçelerden çaldıkları şeftalileri yükledikleri minibüsle kaçmaya çalışan şüphelilerin kullandığı minibüs alev alev yandı. Hırsızlardan biri tarla sahibi tarafından yakalanarak jandarma ekiplerine teslim edildi.

İnegöl’ün kırsal Hamamlı Mahallesi'ndeki bahçesine şeftali ağaçlarını kontrol etmeye giden Muzaffer Oruç (62), tanımadığı 3 kişinin ağaçlardan şeftali topladığını gördü. Gördüğü kişilerin 10 kasa şeftaliyi 16 F 9105 plakalı minibüse yüklediklerini fark eden Oruç, durumu cep telefonuyla oğlu Selahattin Oruç’a bildirdi. Oruç'un durumu farkettiğini anlayan hırsızlar 10 kasa şeftaliyi yükledikleri minibüsle tarla yolundan kaçmaya çalıştı. Bu sırada minibüsün motor kısmından alevler çıkmaya başladı. Minibüsten inen hırsızlar ise kaçmaya başladı.

Telefonla haber verilen Selahattin Oruç, bahçeye geldiğinde kaçan hırsızların peşine düşerek, çevreden yetişenlerin de yardımıyla birini yakaladı. Selahattin Oruç, durumu jandarma ve İnegöl İtfaiyesi'ne bildirdi. Yangın yerine gelen itfaiye ekipleri, alev topuna dönen aracı kısa sürede söndürdü. Hırsızlık şüphelisi Emre K. ise jandarma ekiplerine teslim edildi. Olay yerinden kaçan hırsızlık şüphelisi iki kişinin ise yakalanması için çalışma başlatıldı.

Jandarma ekipleri, çalınan şeftalileri sahibine teslim etti. Minibüsün alev alev yanma anı ise amatör kameralara yansıdı.

Down sendromlu genç kızın gelinlik hayali gerçek oldu



BURSA'nın İnegöl ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki Down sendromlu Bahar Eren'in gelinlik giyme hayali temsili düğünle gerçek oldu.

Down sendromlu Bahar Eren, her genç kız gibi küçüklüğünden bu yana gelinlik giyerek evlenmenin hayalini kurduğunu söylerken, bu hayalinin annesi Ayşe Uçar ve damat olan teyzesinin oğlu Selim Yemenicioğlu sayesinde gerçekleştiğini anlattı. Temsili olarak gerçekleşen düğün merasiminde genç kız hayali olan beyaz gelinlik içerisinde sahneye çıkarken damat ise teyzesinin oğlu Selim Yemenicioğlu oldu. Yaklaşık 2 saat süren temsili düğün merasiminde gelin Bahar Eren arkadaşlarıyla beraber doyasıya eğlendi.

KIZININ İSTEĞİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Kızını gelinlik içerisinde gördüğü için çok mutlu olduğunu ifade eden anne Ayşe Uçar, "İnanılmaz bir duygu. Kızım için bu eğlenceyi hazırladık. Çok mutluyum. Herkesin böyle bir eğlence yapmasını isterim. Bu sonuçta bir engelli eğlencesi oluyor. Kızımı beyaz gelinlik içerisinde gördüm, çok mutluyum. Kızım da devamlı bunu istiyordu. İsteğini gerçekleştirdimö dedi.

TEYZESİNİN OĞLU GÖNÜLLÜ OLDU

Küçüklüğünden beri evlenme hayali olduğunu ifade eden Bahar Eren ise, "Kendi düğünümdeyim, çok mutluyum. Arkadaşlarımla beraber burada eğleniyorum. Düğünüme tüm arkadaşlarımı çağırdım. Küçüklüğümden beri evlenmek istiyordum, sonra damat olarak Selim abimi bulduk. Selim abim evli, eşi Tuğba yengem kızacak diye çok endişelendim ve utandımö diye konuştu. Bahar Eren, böyle bir organizasyonu hazırlayan annesi Ayşe Uçar'a da teşekkür etti.

HER ŞEY BAHAR'IN MUTLULUĞU İÇİN

4 yıllık evli ve 1 çocuğu olan Selim Yemenicioğlu, teyzesinin kızının mutluluğu için temsili düğünde damatlık giydiğini belirterek; "Teyzem söylemeden 'Damat olurum' dedim. Bahar benim yeğenim, bizim için hiçbir şey engel değildir. Bahar'ın mutluluğu bizim için her şeyden önemliö ifadelerini kullandı.

Gazi astsubaya görkemli düğün

TUNCELİ kırsalında arazi taraması sırasında teröristlerin döşediği mayına basınca yaralanarak gazi olan ve tedavisi tamamlanan astsubay Mustafa Deniz, memleketi Adıyaman'ın Besni ilçesinde düzenlenen düğünle dünya evine girdi. Gazi astsubayı mutlu gününde komutanları da yalnız bırakmadı.

Astsubay Mustafa Deniz, görevli olduğu birlikle geçen 3 Haziran günü Tunceli kırsalımda arazi taraması sırasında teröristlerin döşediği mayının infilak etmesiyle yaralandı. Hastanede yapılan tedavisinin ardından yeniden görevine dönen Astsubay Deniz, bu akşam yaşamını Betül Hönker ile birleştirdi. Besni’de bir salonda yapılan düğünde gazi astsubay ile eşini bu mutlu günlerinde; 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Besni Kaymakamı Ahmet Gencer, Besni Belediye Başkanı İbrahim Öztürk, askeri yetkililer ile yakınları yalnız bırakmadı.

Mustafa ve Betül çiftinin düğün törenine katılan komutanlar yöresel müzikler eşliğinde halaylar çekerek eğlendi. Düğünde ayrıca Tunceli Valisi Tuncay Sonel, gazi Mustafa Deniz’i telefonla arayarak mutluluk dilerdi.

