DHA YURT BÜLTENİ-15



Çok sayıda asker rahatsızlandı (2)

BESİN ZEHİRLENMESİ NEDENİYLE TEDAVİYE ALINAN ASKERLERİN SAĞLIK DURUMU İYİ

MANİSA'nın Kırkağaç İlçesi'nde, 6'ncı Jandarma Komando Eğitim Alayı'nda gıda zehirlenmesi nedeniyle çevredeki hastanelere kaldırılan toplam 64 erin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

6'ncı Jandarma Komando Eğitim Alayı'nda 64 er akşam yemeğinde çıkan et kavurma, pilav, çorba, ayran ve salata salatayı yedikten kısa bir süre sonra karın ağrısı şikayetiyle revire başvurdu. Yapılan ilk müdahalenin ardından 51 asker Kırkağaç Devlet Hastanesi'ne, 13 asker ise Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalede askerlerin yedikleri yemeklerden zehirlendiği belirlendi. Tedaviye alınan askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, Kırkağaç Kaymakamı Cengizhan Yılmaz, hastaneye gelerek askerleri ziyaret etti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor

GÖRNÜTÜ DÖKÜMÜ:

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- Hastanedeki askerlerden görüntü

- Hastaneden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Erdinç ALKAN / KIRKAĞAÇ (Manisa), ()

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Zonguldak'ta kıyıya mühimmat sandığı vurdu

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi sahilinde, geçen 27 Nisan'da Karadeniz açıklarında batan Rus askeri gemisine ait olduğu tahmin edilen içinde el bombası bulunan mühimmat sandığı bulundu.

Köseağzı sahilinde balıkçılık yapan Ragıp Civan, kıyıda mühimmat sandığını görünce durumu polise bildirdi. Sahile gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Asayiş Şubesi ekipleri yaptığı incelemede sandığın içinde el bombaları olduğunu tespit etti. Karadeniz Bölge Komutanlığı ile yapılan görüşmelerin ardından mühimmat sandığının geçen 27 Nisan'da Karadeniz açıklarında batan Rus askeri gemisine ait olabileceği belirtildi. Sandık incelenmek üzere emniyete götürüldü. Sandığı bulan balıkçı Ragıp Civan, "Denizden dalga ile geldiğini gördük. Kıyıya yaklaştığını fark edince aldık bizde kenara koyduk. İçini açmadık ama bomba olduğunu biliyoruz." dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Köseağzı mevkii

-Denizden çıkarılan mühimmat sandığı

-Polislerin olay yerine gelmesi

-Ragıp Civan ile röportaj

-Bombaların fotoğrafı

Süre: (1.32) Boyut: (69 MB)

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),()

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Zonguldak'ta kaza: 1 yaralı

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde kontrolden çıkan motosikletin sürücüsü, önce taksiye daha sonra da park halindeki otomobile çarparak ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'nda meydana geldi. 35 yaşındaki İsmail Yeşilusta'nın kullandığı 67 TJ 562 plakalı motosiklet, önünde seyir halinde olan İrfan Koç'un kullandığı 67 T 8118 plakalı taksiye çarptı. Motosikletin kontrolünü kaybeden Yeşilusta, ardından park halindeki otomobile çarptı. Savrulan Yeşilusta, yaklaşık 20 metre sürüklenerek ağır yaralandı. Sağlık ekibinin kaza yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Yeşilusta, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Yeşilusta'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Yaralıya müdahale(cep teleofnu görüntüsü)

-Kaza yerinden detaylar

Süre: (5.33) Boyut: (171 MB)

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ,(Zonguldak),()

