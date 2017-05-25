DHA YURT  BÜLTENİ-15

ŞEMDİNLİ'DE 1 ASKER ŞEHİT OLDU, 2 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ

HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi Karakoç Üs Bölgesi'nde yapılan arama çalışmaları sırasında çıkan çatışmada 1 asker şehit olurken, 2 PKK'lı terörist ölü ele geçirildi.

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, "25.05.2017 günü İlimiz Şemdinli İlçesi Karakoç Üs Bölgesi çevresinde yapılan arama tarama faaliyeti sırasında bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. 1 askeri personel yaralanmıştır. Yaralı askeri personel sevk edildiği Yüksekova Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

BİLGİ İÇİN

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(GÖRÜNTÜ EKİYLE YENİDEN)

2)CEYLANPINAR'DA SURİYE SINIRINA DEV TÜRK BAYRAĞI

ŞANLIURA'nın Ceylanpınar İlçesi'nde, Suriye sınırındaki Şehit Er Adem Döğüşgen Hudut Karakolu'ndaki 30 metrelik direğe, törenle 9x6 metre ebatlarında dev Türk Bayrağı çekildi.

Ceylanpınar'a gelen Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Ceylanpınar Çalışma Grup Başkanlığı'nın açılışını gerçekleştirdi. Daha sonra Şehit Ömer Halisdemir adı verilen kursun açılışını yapan Vali Tuna, terör örgütü PYD denetimindeki Rasulayn ile Ceylanpınar arasındaki sınırın sıfır noktasında yer alan Şehit Er Adem Döğüşgen Hudut Karakolu'na geçildi.

Sınır hattında 30 metre yüksekliğindeki direğe, 9x6 metre ebatlarındaki bayrağın göndere çekilmesi için düzenlenen törene katılan Vali Güngör Azim Tuna, "Ay yıldızlı bayrağımızı bu noktada dalgalandırmak tamamen birlik ruhunun heyecanının bir nişanesidir. Dalgalandığın yerde ne korku ne keder demiş şair istiklalimizi temsil eden şanlı bayrağımız ülkemize göç etmiş mazlumlar için güven ve huzuru temsil etmektedir" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından 30 metre yüksekliğindeki direğe Mehter Marşı eşliğinde dev Türk bayrağı çekildi. Asılan dev Türk bayrağı Ceylanpınar’ın yanı sıra Suriye’nin Rasulayn kentinden de rahatlıkla görülebiliyor.

Görüntü Dökümü

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- Vali ve beraberindekiler

- Heyetin açılışlar yapması

- Hudut karakolunda yapılan tören

- Dev Türk bayrağının göndere çekilişi

- Hudut Karakolunda Mehteran Marşı

- Genel Detay Görüntüler

Haber-Kamera: Şafak SAĞ-ŞANLIURFA-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 194 ve 187 MB

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KIZILAY’IN RAMAZAN YARDIM GEMİLERİ HAZIRLANIYOR

TÜRK Kızılayı, Somali, Yemen ve Sudan'a Ramazan ayı içerisinde üç yardım gemisi gönderecek.

Mersin'in Silifke İlçesi'nde SEKA Limanı'nda hazırlanan gemilerde inceleme ve denetimlerde bulunan Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, gemilerin her biriNİN yaklaşık 3 milyon insanın bir aylık gıda ihtiyacını karşılayacak kadar yük aldığını söyledi.

Taşucu Mahallesinde bulunan SEKA limanında yüklerini almaya ve yola çıkmaya hazırlanan yardım gemileri, Ramazan ayı içinde yola çıkacak. Kaptan Fikret Ünver yönetimindeki MV Sebat isimli 18 Bin 500 grostonluk kuru yük gemisi 22 mürettebatıyla birlikte Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait Giresun Firkateyni eşliğinde Somali'nin Mogadişu limanına gidecek. 2 Haziran 2017'e kadar yüklemesini tamamlayacak olan geminin yaklaşık 11 günlük bir yolculuktan sonra 3 bin deniz mili uzaklığındaki Mogadişu limana demir atması planlanıyor. Türkiye'den Somali'ye 12'nci seferi yapacak olan MV Sebat gemisi şimdiye kadar giden gemiler arasında en büyük ve en çok yük alan gemi olma özelliğini taşıyor.

El-Nino felaketinden sonra özellikle Afrika'nın doğu bölgesinde ve Yemen'de Hicaz'ın güneyinde çok büyük bir kuraklık başladığını

belirten Kızılay Başkanı Kerem Kınık, "Bu kuraklık son 60 yılın en ağır kuraklığıydı. Bu kuraklık büyük bir açlık krizini tetikledi ve özellikle silahlı çatışmaların olduğu, devlet düzeninin bozuk olduğu Somali, Yemen ve Güney Sudan'da tam bir felaket halini aldı. Kızılay olarak biz Anadolu'muzun yardımsever insanlarıyla devletimizin AFAD gibi, TİKA gibi, Toprak Mahsulleri Ofisi gibi kurumlarıyla, Cumhurbaşkanımızın mart ayında başlatmış olduğu, 'Umudu Ol' inisiyatifi ile harekete geçtik" dedi.

BİN TIR'LIK YARDIM MALZEMESİ YÜKLENİYOR

Hazırlanan gemide bin tır yardım malzemesi olduğunu belirten Kınık şöyle devam etti:

"O bölgenin 3 milyon insanını bir ay boyunca besleyebilecek gıda barındırıyor. O bölgeye çok büyük destek olacak tam da o insanlar ölümle pençeleşirken. Buna benzer iki gemimiz daha hazırlanıyor. Bundan sonraki gemimiz Yemen ve Aden limanına olacak. 15 bin ton yük taşıyacak. Yemen'de de geçen sene sadece 65 bin çocuğumuzu açlıktan kaybettik. Şu an büyük bir Kolera salgını var Somali'de Yemen'de ve Güney Sudan'da. Yemen'i takiben Güney Sudan'a kuzey bölgelerine muhtemelen Port Sudan limanını kullanarak ulaşmaya çalışacağız. Bu büyük bir seferberlik olacak. Devletimizin, Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde başlatılan 'Umudu Ol' kampanyasına destek veren milletimizin, Kızılay'ın, AFAD'ın, TİKA'nın, el birliği ile yapmış olduğu büyük bir iyilik inisiyatifidir ve inşallah o bölgede açlıkla, ölümün kıyısına gelmiş yaklaşık 9 milyon insana da bu gemiler aracılığıyla ulaşacağız."

9 MİLYON İNSANA ULAŞTIRMIŞ OLACAĞIZ

9 milyon insanı Ramazan ayı boyunca besleyecek gıdayı ulaştıracaklarını vurgulayan Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık şöyle devam etti:

"Son 6 yıldaki 16'ncı gemimiz. Geçen sene sadece Somali, Etiyopya ve Gazze bölgesine beş gemi gönderdik. Bununla beraber gönderdiğimiz gemi sayısı 12 olacak. Bununla birlikte yine 85 bin ton gıda ve insani yardım malzemesini sadece Somali'ye göndermiş oluyoruz. Bu bizim için gurur kaynağı, bir övünç vesilesi sorumluluğumuzu yerine getirmiş oluyoruz. Bu gemilerin içinde taşınan yük Somali'de,Somali Kızılay'ı ve genel yetkililerle Somali'nin bütün bölgelerine, kırsal bölgelerine özellikle kuraklığın vurmuş olduğu yerlere dağıtılacak. Türkiye için de çok büyük bir operasyon. Dolayısıyla A'dan Z'ye kadar bu operasyonu gerçekleştiren herkese teşekkür ediyoruz. Ramazan, Kızılay için ve bütün insani yardım kuruluşları için gökten yağan bereketleri toplama ayı. Dolayısıyla Ramazan'ı bu hilalin altında paylaşalım ismiyle çıktığımız Ramazan ayı boyunca yapacağımız birtakım aktiviteler var. Umudu Ol kampanyası Ramazan ayında da devam edecek."

Görüntü Dökümü

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-Geminin görüntüsü

-Yardım malzemelerinin gemiye yüklenmesi

-İş makinesinin görüntüsü

-Araçların görüntüsü

-Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık’ın incelemelerde bulunması

-Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık’ın röportajı

-Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 04'17" BOYUT: 282 MB

Haber-Kamera: Mehmet OKUR/SİLİFKE(MERSİN),()

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TÜMMER'DEN 'BİN YIL YETECEK MERMER BULUNDU' İDDİALARINA YANIT



TÜRKİYE Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği (TÜMMER) Başkanı Raif Türk, geçtiğimiz günlerde Bursa Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu'nun gündeme getirdiği, "500 milyar dolar değerinde ve bin yıl yetecek kadar mermer bulundu" açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını belirtirek, "Öyle bir hava estiriliyor ki, sanırsınız mermer üreticileri dışında kalan herkes mermer uzmanıdır"dedi.

Diyarbakır'da basın toplantısı düzenleyen Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği (TÜMMER) Başkanı Raif Türk, mermer sektörü hakkında bir çok kesim tarafından yanlış beyanların yapıldığını dile getirdi. Yıllardan beri özel olarak mermer, genel olarak da madenin her türlüsü aleyhine adı konulmamış bir kampanyanın yürütüldüğünü anlatan Türk, şöyle konuştu:

"Son olarak Bursa'ın Orhaneli Belediye Başkanı bir mermer uzmanıymış gibi kamuoyuna seslenip, yanlış algıların oluşmasına çalışanlar arasına katıldı. Sayın Tatlıoğlu, ülkemize bin yıl yetecek kadar bir mermer rezervi bulduklarını belirterek, sektör mensuplarımızın bir liraya ihraç ettiği taşın 20 liraya ithal ettiğimizi, mermercilerinin işin kolayına kaçtığını ima etmektedir. Sayın Tatlıoğlu, Orhaneli İlçesi'nde üniversitelerle işbirliği yaparak 500 milyar dolar değerinde mermer rezervi bulduklarını iddia etmektedir. Sayın başkan, tespit ettikleri rezervle Türkiye'nin iç ve dış borçlarını ödeyebileceklerini söylemektedir. İşin aslı şudur, üyelerimizden merkezi Bursa'da bulunan MADSİAD, 2012 yılında anılan bölgelerde bir araştırma yaparak rezerv tespiti yapıtırmıştır. Bulunan rezervin en iyi koşullarda yıllık 269 milyon dolara tekabül ettiği hesaplanmıştır. Sayın başkan, buyursun 269 milyon dolarla Türkiye'nin iç ve dış borcunu ödesin. Umarım kendisi de bin yıl yaşayıp görecektir. Yanlış yönlendirilerek sektör hakkında yanlış bilgilendirilen sadece Orhan Tatlıoğlu değildir. Çok sayıda bürokratımız ve bakanımız da doğal taş sektörü hakkında eksik bilgilendirilmiş ve bilgilendirilmektedir. Neredeyse her üreticinin ihracatçı olup, dünya pazarına açılan bu sektör küçümsenmeyi değil, güven ve saygıyı hak ediyor. Lütfen mermeri ve mermerciliği biraz da mermerciden dinlesinler. Mermer sektöründe ne rezervler görüldüğü gibidir, ne de üreticimiz diğer ülkelerden geride kalmaktadır. Bazı eksiklikler de olsa sektörümüz son 30 yılda dünya pazarında gurur duyulacak başarılar elde etmiştir. Bu sektör boşuna dünyanın 3'ncüsü konumuna gelmemiştir."

Görüntü Dökümü:

-Mermerden görüntü

-Türk'ün konuşması

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, ()



