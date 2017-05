DHA YURT BÜLTENİ-15

Adana'da sivrisinekle mücadelede İHA dönemi

İHA'lar 10 dakikada 10 dönümü ilaçlıyor

ADANA Büyükşehir Belediyesi, sinekle mücadelede ilaçlama araç ve ekipman filosunu insansız hava araçlarıyla (İHA) güçlendirdi.

Adana'nın 15 ilçesinde dereler, yeşil alanlar, foseptik çukurları, parklar, pazar yerleri ile cadde ve sokaklardaki rögarları sivrisinek, karasinek, hamam böceği, tatarcık, kene, bit, pire ve kemirgenlere karşı ilaçlayan belediye ekipleri, Coğrafik Bilgi Sistemi (CBS) tabanlı çalışma düzenine geçti. Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek'in katıldığı merkez şantiyedeki törende 3 yıllık ihale kapsamında kullanılacak ve dönem sonunda belediyenin malı olacak araç ve ekipmanların tanıtımı yapıldı.

ŞİKAYET SAYISI AZALIYOR

Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek büyükşehir olarak 14 bin 279 kilometrelik sorumluluk sahasında hizmet verdiklerini vurguladı. Adanalıların rahat bir yaz geçirmesi için en yeni bilgi ve teknolojilerden yararlanarak larva, vektör ve uçkunla mücadele yürüttüklerini anlatan Akyürek, "Sinek ve haşereyle mücadele 2 Mayıs'ta başlayan 30 ay süreli hizmet alım ihalesi sonunda kullanılan bütün araç ve ekipmanlar, belediyemizin malı olacaktır. Vatandaşlarımızın sivrisinekle ilgili şikayet sayısı kıyaslandığında geçen yıla göre yüzde 50 oranında azalma görülmektedir. Bu da Adana Büyükşehir Belediyesi'nin sinek ve haşereyle etkin mücadelede başarısını kanıtlamaktadır" diye konuştu.

İHA'LAR 10 DAKİKADA 10 DÖNÜMÜ İLAÇLIYOR

Konuşmaların ardından Başkan Vekili Akyürek, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı yöneticileri ve personeliyle birlikte dua etti.

Daha sonra vektör ve larva mücadelesinde karadan müdahale edilemeyen alanlarda kullanılacak insansız hava araçları Biodrone ve Biocopter'in tanıtımı yapıldı. Yapılan bilgilendirmede 10 kilometre uzaktan kumanda edilebilen hava araçlarının 10 dakikada 10-15 dönüm alanda ilaçlama yapma kapasitesine sahip olduğu belirtildi.

Ayvacık'ta 24 kaçak yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'nden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 24 kaçak yakalandı.

Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler bugün, ilçenin Nusratlı Köyü Sahili'nde bir grup kaçağın bulunduğunu öğrenince operasyon düzenledi. Jandarma ekipleri, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Kongo ve Afganistan uyruklu 24 kaçağı yakaladı. Yakalanan kaçaklar, minibüslerle Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Buradaki işlemlerin ardından kaçaklar, Ayvacık'taki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Gençlik Merkezi'nden hayır kampanyası

BURDUR'da ihtiyaç sahiplerine Ramazan Ayı'nda yardım yapmak amacıyla 'Ramazan Vakti, Hayır Vakti' adlı kampanya başlatıldı.

Burdur Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Merkezi tarafından 'Ramazan Vakti, Hayır Vakti' kampanyası düzenlendi. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer Faruk Şiran, "Bu projede anlaştığımız marketlerde alışveriş yapan vatandaşımız, gönüllerinden kopan bir ürünü de ihtiyaç sahipleri için yardım kutumuza atacak. Burada biriken yardımları Ramazan Ayı içerisinde ihtiyaç sahibi ailelere dağıtacağız" dedi.

Alışveriş yapanların para üstlerini de kasalarda bulunan kumbaralara atabileceklerini, kumbarada biriken paralarla da alınacak malzemelerin ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacağını da aktaran Şiran, şu ana kadar 7 marketle anlaşma yaptıklarını ve görüşmelerinin devam ettiğini söyledi.

Şiran, kampanyanın başlangıcı dolayısıyla sembolik olarak kumbaraya ilk yardım parasını da kendisi attı.

'En güzel kebap Şanlıurfa'da'

ŞANLIURFA'da düzenlenen GAP Bölgesi Nitelikli Gıda Ürünleri Kümesi tanıtım toplantısına katılan et lokantasıyla meşhur Cüneyt Asan, etin püf noktalarını anlatarak, dünyanın en güzel kebabının Şanlıurfa'da yetişen patlıcan ile yapıldığını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği tarafından finansmanı sağlanan GAP Bölge Kalkınma İdaresi'nin hayata geçirdiği ve 9 ili kapsayan Güneydoğu Anadolu bölgesi Nitelikli Gıda Ürünleri Kümesi tanıtım toplantısı Şanlıurfa'da yapıldı. Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdülkadir Açar, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadarettin Karahocagil, ile paydaşların katıldığı tanıtım toplantısında ürünlerin nasıl kümelenmesi ve hangi ürünlerin yer alması gerektiği anlatıldı. Türkiye'de et kralı olarak tanınan et zinciri lokantaları sahibi Cüneyt Asan, etin püf noktalarını anlattı. Kebap yapılacak etin kıyma makinasında değil, zırhla çekilip yapılması gerektiğini anlatan Asan, dünyanın en güzel patlıcan kebabının Şanlıurfa'da yapıldığını söyledi. En güzel patlıcanın Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yetiştirildiğini ve patlıcanlı kebaba ayrı bir lezzet kattığını ifade eden Asan, bu değerlerin korunması ve ileriye taşınması gerektiğini belirtti. Düzenlenen toplantıda katılımcılara, platformda kurulan mutfakta görsel olarak patlıcanlı kebabın nasıl yapıldığı anlatıldı.Türkiye'de nitelikli ürünlerin korunması ve ileriye taşınması için Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği tarafından finansmanı sağlanan projenin 9 ili kapsadığını ifade eden GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil, şunları söyledi. "Şanlıurfa bütün ürün ve medeniyetin başladığı yerdir. Birçok ürünün mercimek, pirinç ve Zeytin'in gen kaynağıdır. Şanlıurfa mutfağının gücünü hepimiz biliyoruz. Biz bu ürünlerin daha fazla tanıtılması, daha kolay pazara ulaşması ve değerinde satılması sağlayacağız. Proje kapsamında bir küme oluşturacağız. 3. 5 milyon Euro'ya yakın bir bütçesi var. 9 ilimizi kapsayan bir projedir. Bütün illerin mutfaklarında kendine has tatları vardır.ö

Öğrenciler yapıklarıyla büyüklerini şaşırttı

AYDIN'ın Efeler İlçesi'ndeki Kardeşköy Ortaokulu'nda düzenlenen TUBİTAK Fuarı'nda bazı öğrenciler yaptıkları icatlarla övgü toplarken bazıları ise plastik bardaklarla çıkardıkları seslerden izleyenlere müzik ziyafeti sundu.

Kardeşköy Ortaokulu 2016-2017 eğitim öğretim yıl sonu etkinliği olarak TUBİTAK Fuarı düzenledi. Düzenlenen fuarda öğrencilerin yaptığı icatlar sergilendi. Etkinliğe Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özmen, Eğitim Bir-Sen Aydın Şube Başkanı Tevfik Aksoy, Aydın Aşıklar ve Ozanlar Derneği Başkanı Muhsin Özen, öğretmen ve veliler katıldı. Kardeşköy Ortaokulu'nda ilk kez yapılan TUBİTAK Fuarı'nda öğrenciler önce ellerindeki plastik bardaklarla sesler çıkararak şarkı söyledi. Ardından şair Davaslı Süleyman İncedel şiir okudu, Aşık Muhsin Özen ise öğretmenlere özel bir türkü seslendirdi. Öğrencilerden oluşan koro ise sazlı sözlü türküler söyledi.

ÇOK AMAÇLI BASTON

TUBİTAK Fuarı'nın açılışını yapan Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özmen ve beraberindekiler öğrencilerin yaptığı icatları ilgiyle inceledi. Engelliler için baston yapan ortaokul 8'inci sınıf öğrencileri Havva Sayın ve İlayda Uçarlı, "Bastonda acil konuşmalar için gerekli telefon var. Zamanı bilmeleri için saat koyduk. Alt kısmında mp3 var, bununla da muzik dinleyebilecekler. Pili sayesinde gece yürürken aydınlatma sağlıyor. Biz bu kadar yaptık gerisini büyüklerimiz geliştirerek yapabilirler" dedi.

TERLİKLİ OTURAK

Burcu Polat ise anneler için oturakların üstüne koyduğu terlikle temizlikte kolaylık sağlanacağını söyledi. Ev hanımlarına kolaylık sağlamak istediğini anlatan Polat, "Anneler cam silme, perde asma veya dolap üstü temizliği yapacağı zaman bunu kullanabilir. Oraları temizlemek için merdiven kullanmak zorundayız onun yerine bunu düşündüm. Yaptığım bu icatla hem yürüyebiliyor hem de yandaki kovalarla yukarı aşağıya su çıkarabiliyorsunuz. Dahada geliştirilebilir. Yaptığımız bu icatlar büyükler tarafından da yoğun ilgi gördü" diye konuştu.

Okul Müdürü Mustafa Abanoz ise ilk kez yapılan bu tür etkinliğin yoğun ilgi gördüğünü bunu gelecek yıllarda da geliştirerek sürdürebileceklerini söyledi.

Engelli genç kızın akülü motosiklet sevinci

DENİZLİ'de trafikte kask kullanımına dikkat çekmek amacıyla emniyet tarafından 100 motosiklet sürücüsüne kask dağıtıldı. Doğuştan yürüme engelli 17 yaşındaki Elif Çandır'a da törende 3 tekerlekli motosiklet ve kask hediye edildi. Hediyeyle mutlu olan Çandır, "Akülü motosiklet hediye edilmeden önce elim ayağım yoktu. Şimdi elim ayağım oldu" dedi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından, trafik haftası etkinlikleri kapsamında, il emniyet müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törenin ardından 100 motosiklet sürücüsüne kask dağıtıldı. Trafikte kask kullanımına dikkat çekmek için başlatılan 'Kask takın hayatta kalın' projesi kapsamında düzenlenen törene; Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Cengiz Yıldız, İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir Denizli Oto Kulüpler Derneği üyeleri ve emniyet mensupları katıldı.

Törende konuşan Vali Ahmet Altıparmak, trafikte kurallara uymanın hayati bir önem taşıdığını belirterek, "Trafik kendimizin ötesinde bir başkasına da zarar verme ihtimalinin çok yüksek olduğu bir alan. Kurallar kaideleri var. Tabelalar ona göre koyulmuş. Sadece tabelalara ve kurallara uysak en azından çok ciddi oranda kazaları azaltma imkanımız var. Bunu düşünerek dikkatli olmak zorundayız. Çevremizdekileri uyarmamız gerekiyor. Denizli'de yaklaşık 500 fahri trafik müfettişi var. Trafikte seyir halindeyken eğer telefonla konuşuyorsanız, çocuğunuzu kucağınıza alıyorsanız bunları affetmemiz mümkün değil" dedi.

İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir ise "Ülkemizde her yıl 185 bin civarında ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası meydana geliyor. Bu kazalarda ortalama 7 bin 300 kişi hayatını kaybediyor. 300 bin kişi ise yararlanmaktadır. Denizli'de ise 2016'da toplam 2 bin 925 ölümlü ve yaralanmalı kaza gelmiş, 46 kişi hayatını kaybederken; 4 bin 673 vatandaşımız ise yaralanmıştır. Trafikte kask kullanımı kaza anında olabilecek etkileri vücudun daha güçlü yerlerine yönlendirerek ölüm ve yaralanma riskini azaltıyor. Emniyet kemeri kullanımı da trafik kazalarında ölüm ve yaralanmaları yüzde 40 ile yüzde 60 oranında azalttığı bilimsel bir gerçektir. İlimizde emniyet kemeri kullanma oranı yüzde 81'dir. Projemizle halkımızı kask ve emniyet kemerini kullanımı konusunda bilinçlendirmeyi ve bu doğrultuda yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz" diye konuştu.

Törenin ardından protokol üyeleri tarafından motosiklet sürücülerine kask dağıtımları yapıldı.

HAYALLERİNE KAVUŞTU

Törende 18 araç derneğinin bir araya gelerek oluşturduğu Denizli Oto Kulüpler Derneği tarafından doğuştan bedensel engelli 17 yaşındaki Elif Çandır'a 3 tekerlekli akülü motosiklet hediye edildi. Çandır'a, anneannesi Yadigar Koçan eşlik etti.

Denizli Valisi Ahmet Altıparmak ve İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir tarafından hediyeye teslim alan Çandır, "Ulaşımını sağlaması için kendisine akülü motosiklet hediye edilmesinin ardından heyecanlıyım. Beni mutlu eden tanıdığım tanımadığım, emeği geçen kim varsa hepsine teşekkür ediyorum. Akülü motosiklet hediye edilmeden önce tabiri caizse elim ayağım yoktu. Şimdi elim ayağım oldu. Akülü motosikleti kullanma konusunda biraz acemiyim ama en kısa sürede öğreneceğim" diye konuştu.

