DHA YURT BÜLTENİ-15

Avustralyalı DEAŞ yöneticisinin yargılanmasına devam edildi

TERÖR örgütü DEAŞ'ın sözde yöneticilerinden olan ve ABD'nin ölüm listesinde yer aldığı belirtilen Avustralya vatandaşı 27 yaşındaki Neil Christopher Prakash'ın Kilis'te yargılanmasına devam edildi.

Terör örgütü DEAŞ'ın sözde yöneticilerinden olduğu belirtilen Avustralya vatandaşı Neil Christopher Prakash, geçen yıl 24 Ekim'de Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışırken jandarma tarafından Kilis'in Elbeyli İlçesi'nde yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Gaziantep H Tipi Cezaevi'ne konuldu. Kilis Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen ikinci duruşmada sanık Prakash'ın, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifadesini alındı. Hakkındaki suçlamaları reddeden Prakash, tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti ise sanın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------

- Kilis Adliyesi

- Genel ve detay görüntüler

BOYUT: 64 MB

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS,()

=============================================

Fatsa'da Gürcü kadın boğazı kesilerek öldürüldü

ORDU’nun Fatsa ilçesinde Gürcistan uyruklu 34 yaşındaki Elene Gokadzebir evde boğazı kesilerek öldürülmüş olarak bulundu. Kadının bulunduğu evin sahibi Sami A., cinayet şüphelisi olarak Trabzon'da gözaltına alındı.

Olay, ilçenin Sakarya Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki üç katlı apartmanın giriş katındaki dairede meydana geldi. Konuşma ve işitme engelli Sami A.’ya ait olan evden ağır kokular gelmesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu polise bildidi. Bu sabah olay yerine gelen polisler, çilingir yardımıyla eve girdi. Evde Elene Gokadze boğazı kesilmiş olarak ölü bulundu. Cumhuriyet Savcısı’nın olay yerinde yaptığı inceleme sonrasında ceset, cenaze aracına konularak otopsi yapılmak üzere Fatsa İlçe Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Cinayet şüphelisi olarak aranan ev sahibi Sami A., akşam saatlerine doğru Trabzon’da yakalandı. Sami A., polis tarafından Fatsa'ya getirilmek üzere yola çıkarılırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.



Görüntü Dökümü

-------------

-Fatsa Emniyet Müdürlüğünden detay

-Polis aracının gelişi

-Şüphelinin polis aracından indirilişi

-Şüphelinin emniyete girişi

-Gürcistan uyruklu 34 yaşındaki Elene Gokadze'nin fotoğrafı

(Süre: 00.39 Saniye) - Boyut: 16 MB)

Haber-Kamera:Ferudun ALTUNTAŞ/FATSA(Ordu), ()

============================================

Görüntülü-Oğlunun düşüp parçalandığı yerden ayıramadılar

ADANA'da 2 yaşındaki Efe Can Taşkıran, dedesinin oturduğu evin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi, anne Hatice Taşkıran ise uzun süre oğlunun düştüğü balkondan aşağıya bakarak önce donup kaldı, sonra gözyaşı döktü.

Olay, merkez Seyhan İlçesi, Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki Metro Sitesi'nin 13'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre İbrahim Taşkıran, eşi Hatice Taşkıran ve 2 yaşındaki oğulları Efe Can'ı alarak babası Mustafa Taşkıran'ın evine gitti. Evde sohbet eden ailenin bir anlık dalgınlığından yararlanan Efe Can, balkona çıkarak demirlerinin arasından sarkıp düştü. Kısa bir süre sonra çocuklarının olmadığını fark eden Taşkıran Ailesi, balkona çıkıp aşağıya baktıklarında feci manzarayla karşılaştı. Evin yakınındaki özel bir hastaneye kaldırılan Efe Can Taşkıran'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Anne Hatice Taşkıran ise uzun süre oğlunun düştüğü balkon demirlerine tutunarak ağladı. Olay yerine gelen polislerin tüm uyarılarına rağmen balkondan ayrılmayan anneyi aile yakınları ikna ederek eve aldı. Polisin başlattığı soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

-------------

- Hastane önünde bekleyen kalabalık

- Babanın Hastane önünde beklemesi

- Annenin balkondan aşağı bakışı

- Polis olay yeri inceleme foto çekerken

- Apartman komşulurının ağlaması

- Çocuğun düştüğü apartman

- Çocuğun fotoğrafları

SÜRE:01'10" BOYUT:71.7 MB

Haber-Kamera :Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,()

============================================

İki otomobil çarptığı kaza kamerada

İZMİR'in Tire İlçesi'nde, iki otomobilin çarpıştığı kazada şans eseri kimse yara almadan kurtuldu. Kaza anı bir işyerinin kamerasınca görüntülendi.

Kaza, bugün saat 15.30 sıralarında, Tire'ye bağlı Karateke kırsal mahallesi yakınlarında meydana geldi. Torbalı yönünden Tire yönüne gelen Hasan Dolma yönetimindeki 35 BHC 75 plakalı otomobille, bir akaryakıt istasyonundan su almak için aracını yol kenarına yanaştırdı. Bu sırada aynı yönden gelen Nuri Yıldırım, kullandığı 35 YMM 58 plakalı otomobille, Dolma'nın aracına arkadan çarptı. Dolma'nın otomobili, yol kenarından şarampole düştü. Kazada her iki sürücü de şans eseri yara almadan kurtuldu. Kaza anı bir işyerinin kamerasınca görüntülendi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

--------------------------------

- Kaza anından güvenlik kemarası görüntüsü

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Kamuran KIZILBOĞA / TİRE (İzmir), ()

============================================

Pazarda kalp masajı eğitimi

ACİL Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Burdur Şubesi tarafından semt pazarında vatandaşlara kalp masajı hakkında eğitim verildi.

Dernek Başkanı Esengül Aladağ ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Paramedik Bölümü öğrencileri tarafından semt pazarında vatandaşlara, kalp krizi geçiren birisiyle karşılaştıkları takdirde nasıl davranacakları, kalp masajının nasıl yapılacağı hakkında uygulamalı eğitim verildi. Dernek olarak kamu kurum ve kuruluşlarının çalışanları ile anaokulu öğrencilerine eğitim verdiklerini anlatan Dernek Başkanı Esengül Aladağ, "Yaptığımız eğitimlerde nasıl hayat kurtarılacağı yolunda basit uygulamaları göstermiştik. Bugün de hayat kurtarmak çok önemli dedik, içinde sevdikleriniz var dedik ve halkımıza kalp masajı, suni solunum yapıp yapmadıklarını sorduk, nasıl yapılması gerektiğini anlattık. Temel yaşam ve ilk yardım müdahalelerini öğretmeye çalıştık" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------

- Eğitimden detay

- Pazar yerinden detay

- Esengül Aladağ ile röportaj

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,()

=============================================

AÖF'te mezuniyet sevinci,72 yaşında ikinci üniversiteyi bitirdi

ESKİŞEHİR Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin (AÖF) mezuniyet töreni, renkli görüntülere sahne oldu. Emekli matematik öğretmeni 72 yaşındaki Suat Şenkaynak, sınavsız ikinci üniversite olanağından yararlanarak AÖF Felsefe Bölümü'nden mezun oldu.

Anadolu Üniversitesi AÖF ile uzaktan eğitim veren İktisat ve İşletme fakültelerinin mezuniyet töreni İki Eylül Kampüsü'ndeki Spor Salonu'nda yapıldı. Törene Vali Azmi Çelik, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Hasan Gönen, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, rektör yardımcıları, dekanlar, öğretim üyeleri, öğrenciler ile aileleri katıldı.

2 BİN MAHKUM ÖĞRENCİ

Törende konuşan Rektör Prof.Dr.Naci Gündoğan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sisteminin 30 yıllık bir geçmişinin olduğunu belirtti. Gündoğan konuşmasını şöyle sürdürdü: "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi iki buçuk milyonu aşan mezunu ve iki buçuk milyona yaklaşan aktif ve pasif öğrencisiyle Türk eğitim sistemine bugüne kadar çok önemli katkılar sağlamıştır. Dağdaki çobandan, üniversite öğretim üyelerine; hapishanelerdeki mahkumlardan şirket ve kamu yöneticilerine uzanan geniş bir yelpazede ve her yaş grubunda yer alan bir öğrenci profiline sahip olan Anadolu Üniversitesi Merkezi Açıköğretim Sistemi, eğitimde fırsat eşitliğine paha biçilmez katkılar sunmaktadır. Açıköğretim sistemiyle sadece Türkiye'de değil; Avrupa'daki cezaevlerinde de yatan toplam iki binin üzerindeki mahkum öğrenci hayata bağlanmakta ve yükseköğrenim hizmeti almaktadır. Yine on binlerce engelli vatandaşımız bu sistem aracılığıyla yükseköğrenimlerine devam etme imkanı bulmaktadır."

ÖĞRENMENİN YAŞI YOK

AÖF'ün mezuniyet töreni renkli görüntülere de sahne oldu. Felsefe bölümü mezunu 72 yaşındaki emekli matematik öğretmeni Suat Şenkaynak, ikinci üniversiteyi bitirmenin mutluluğunu yaşadı. Şenkaynak, "Üniversite yıllarında felsefeye ilgim vardı. Emekliliği de keyifle geçirmek için kaydoldum. Çok isabetli bir karar vermişim. Çok mutluyum. Okumaya devam edeceğim kararını henüz vermedim ama aklımdan geçmiyor değil. Bu iş benim bayağı hoşuma gitti. Üçüncüye de adım atabilirim diye düşüyorum" dedi. Astsubay emeklisi 68 yaşındaki Enver Yılmaz da AÖF Sosyoloji Bölümü'nden mezun olduğunu belirtti. Yılmaz, "2 çocuğum, 5 torunum var. 2013 yılında rektörümüze söz vermiştim. Siz kapılarınızı açık tutarsanız biz gelmeye devam edeceğiz diye. Bu yıl Sosyoloji Bölümünü bitirdim. Böylece 2 ön lisans, 3 lisans programını bitirmiş oldum ama devam edeceğim. Bundan sonra Edebiyat okumak istiyorum" diye konuştu. AÖF Sosyal Hizmetler bölümü mezunu 62 Yaşındaki Bilge Taşçıoğlu da 2 oğlu, 2 de torunu olduğunu belirterek, "Öğrenmenin yaşı yok. Çok mutluyum. Benim için herhalde bir daha yaşayamayacağım bir duygu" dedi. 2 çocuk 1 torun sahibi olan 60 yaşındaki Ayşe Meral Turan da AÖF Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. Turan, "Bu benim üçüncü Açıköğretim mezuniyetim. Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oluyorum. Okumanın yaşı yok, devam edeceğim. Herkese öneriyorum, okusunlar" diye konuştu. Kocaeli Dilova Belediyesi Yazıişleri Müdürü 59 yaşındaki Mehmet Emin Arslan da daha önce AÖFYerel Yönetimler Bölümü'nü bitirdiğini, şimdi de Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olduğunu söyledi. Arslan, " Çok heyecanlıyım. Böyle bir heyecanı yaşamak çok onur, gurur verici bir şey. Gençler hiçbir şeyin zamanını kaçırmasınlar. Her şeyi zamanında yapsınlar. Evet, bu yaşta okuyoruz, çok güzel ama onlar bizim yakaladığımız fırsatı yakalayamayabilirler. Onun için her şey zamanında ve yerinde güzel. Ben şimdi 30 yıl önce yapmam gerekeni bugün yapıyorum" dedi.

ANNE KIZ BİRLİKTE DİPLOMA ALDI

Mezuniyet töreninde 57 yaşındaki Hatice Erkan AÖF Sosyal Hizmetler Bölümü'nden, kızı Nuriye Erkan da İlahiyat Bölümü'nden mezun oldu. Kızıyla birlikte diplomasını alan Hatice Erkan, "3 oğlum bir kızım var. Oğullarım üniversiteyi kazanınca ben de heveslendim. İlkokul mezunuydum. Orta, lise derken üniversiteyi de bitirdim. Sosyal Hizmetler okudum, çok mutluyum. Kızım da üçüncü üniversiteyi bitirdi. Mezuniyet törenine ikimizi birden çağırdılar. Çok sevinçliyiz, anlatılmaz yaşanır" diye konuştu. Nuriye Erkan da daha önce Yerel Yönetimler ile Kamu Yönetimi bölümlerini bitirdiğini, şimdi ise İlahiyat bölümünden mezun olduğunu söyleyerek, "Bu üçüncü diplomam. Çok mutluyum. Bu imkanı sağladığı için Anadolu Üniversitesi'ne çok teşekkür ediyorum. Hayaller bir diplomaya sığmıyor, sığmaz. Annemin de mezun olduğuna çok sevindim. Birlikte mezun olmak da çok apayrı bir duygu. Onu çok seviyorum" dedi.

Törende mezunlara diplomalarını Eskişehir Valisi Azmi Çelik ile Rektör Prof.Dr.Naci Gündoğan ve öğretim üyeleri verdi.

Görüntü Dökümü:

---------------------------

-Mezun olan öğrencilerden 68 yaşındaki Enver yılmaz'ın konuşması,

-60 yaşındaki Ayşe Meral Turan'ın konuşması,

-62 yaşındaki Bilge Taşçıoğlu'nun konuşması,

-59 yaşındaki Mehmet Emin Arslan'ın konuşması,

-72 yaşındaki Suat Şenkaynak'ın konuşması,

-Diploma alan anne Hatice Erkan ve kızı Nuriye Erkan'ın konuşması,

-Rektör ve öğretim üyelerinin spor salonuna girişleri,

-Öğrencilerin salona girmeleri,

-Rektör.Prof.Dr.Naci Gündoğan'ın konuşması,

-Vali Azmi Çelik'in öğrencilere diplomaları vermesinden çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera:Hakan TÜRKTAN-Saadet YÖRÜKÇÜ-ESKİŞEHİR,()

===========================================

Gaziantep'te '15 Temmuz' yarışmaları

GAZİANTEP Kent Konseyi ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirilen 'Şahinbey'den Ömer Halis Demir'e Kahramanlık Destanı' projesi kapsamında düzenlenen şiir, öykü ve resim yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Gaziantep Kent Konseyi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında Gazianteplileri motive etmek amacıyla 6 Aralık 2016 tarihinde protokol imzalandı. Proje kapsamında okullarda düzenlenen 'Şahinbey'den Ömer Halis Demir'e Kahramanlık Destanı resim, şiir ve öykü Yarışması'nda dereceye girenlere ödül töreni yapıldı. Törene; Vali Yardımcısı Halil Uyumaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. '15 Temmuz Bir Milletin Şahlanışı' adı altında yapılan törende, lise öğrencileri şarkı ortaokul öğrencileri de 15 Temmuz'da şehit edilen Ömer Halis Demir'e yönelik şiir söyledi. Törende konuşan Fatma Şahin, 15 Temmuz'da şehit edilenleri rahmetle andıklarını belirterek tank ve silahlara göğüs geren millete şükranlarını ilettiklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi. Ödüllerin verilmesinin ardından protokol üyeleri, sergilenen eserleri gezdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------

- Toplantıya katılanlar

- Ödül verilmesi

- Serginin gezilmesi

- Fatma Şahin'in konuşması

- Genel ve detay görüntüler

BOYUT: 274 MB

Haber-Kamera: Metin Faruk TAMER/GAZİANTEP,()

=============================================

Yüzen saray için Fethiye'den 350 bin liralık yakıt

MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde demirleyen Rus işadamı 49 yaşındaki Oleg Deripaska'nın 72 metre uzunluğundaki 'Queen K' isimli süper lüks yatına, 350 bin lira değerindeki 123 bin litre yakıt ikmali yapıldı.

Dünyanın sayılı zenginlerinin yer aldığı Forbes listesinde adı geçen Oleg Deripaska'nın, Güney Kıbrıs'tan demir alan süper lüks yatı 'Queen K', dün öğlen saatlerinde Fethiye Körfezi'ne girerek limana demirledi. Cayman Adaları bayraklı yata bu sabah, İzmir Aliağa'dan gelen 6 tankerle 350 bin lira değerindeki 123 bin litre yakıt ikmali yapıldı. Akşam limandan ayrılacağı belirtilen yatın Fethiye'den sonraki rotası ile Deripaska'nın yatta olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi. Yüzen saray görünümündeki yatın Almanya tersanelerinde 2004 yılında yapımı tamamlanarak iş adamına teslim edildi. 9 süit kabinde 18 konuk ağırlayabilen yatta, 21 mürettebat görev yapıyor. 2 bin 194 ton ağırlığındaki yat, 18 knot hıza ulaşabiliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

--------------------------------

- Fethiye Körfezi ile birlikte yatın görüntü

- Yatın farklı açılardan görüntüleri

- Yata ikmal yapan tankerlerinden görüntüsü

Haber- Kamera: Ergün TOS / FETHİYE (Muğla), ()

YURT BÜLTENİ-15



Avustralyalı DEAŞ yöneticisinin yargılanmasına devam edildi

TERÖR örgütü DEAŞ'ın sözde yöneticilerinden olan ve ABD'nin ölüm listesinde yer aldığı belirtilen Avustralya vatandaşı 27 yaşındaki Neil Christopher Prakash'ın Kilis'te yargılanmasına devam edildi.

Terör örgütü DEAŞ'ın sözde yöneticilerinden olduğu belirtilen Avustralya vatandaşı Neil Christopher Prakash, geçen yıl 24 Ekim'de Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışırken jandarma tarafından Kilis'in Elbeyli İlçesi'nde yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Gaziantep H Tipi Cezaevi'ne konuldu. Kilis Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen ikinci duruşmada sanık Prakash'ın, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifadesini alındı. Hakkındaki suçlamaları reddeden Prakash, tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti ise sanın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------

- Kilis Adliyesi

- Genel ve detay görüntüler

BOYUT: 64 MB

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS,()

=============================================

Fatsa'da Gürcü kadın boğazı kesilerek öldürüldü

ORDU’nun Fatsa ilçesinde Gürcistan uyruklu 34 yaşındaki Elene Gokadzebir evde boğazı kesilerek öldürülmüş olarak bulundu. Kadının bulunduğu evin sahibi Sami A., cinayet şüphelisi olarak Trabzon'da gözaltına alındı.

Olay, ilçenin Sakarya Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki üç katlı apartmanın giriş katındaki dairede meydana geldi. Konuşma ve işitme engelli Sami A.’ya ait olan evden ağır kokular gelmesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu polise bildidi. Bu sabah olay yerine gelen polisler, çilingir yardımıyla eve girdi. Evde Elene Gokadze boğazı kesilmiş olarak ölü bulundu. Cumhuriyet Savcısı’nın olay yerinde yaptığı inceleme sonrasında ceset, cenaze aracına konularak otopsi yapılmak üzere Fatsa İlçe Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Cinayet şüphelisi olarak aranan ev sahibi Sami A., akşam saatlerine doğru Trabzon’da yakalandı. Sami A., polis tarafından Fatsa'ya getirilmek üzere yola çıkarılırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.



Görüntü Dökümü

-------------

-Fatsa Emniyet Müdürlüğünden detay

-Polis aracının gelişi

-Şüphelinin polis aracından indirilişi

-Şüphelinin emniyete girişi

-Gürcistan uyruklu 34 yaşındaki Elene Gokadze'nin fotoğrafı

(Süre: 00.39 Saniye) - Boyut: 16 MB)

Haber-Kamera:Ferudun ALTUNTAŞ/FATSA(Ordu), ()

============================================

Görüntülü-Oğlunun düşüp parçalandığı yerden ayıramadılar

ADANA'da 2 yaşındaki Efe Can Taşkıran, dedesinin oturduğu evin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi, anne Hatice Taşkıran ise uzun süre oğlunun düştüğü balkondan aşağıya bakarak önce donup kaldı, sonra gözyaşı döktü.

Olay, merkez Seyhan İlçesi, Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki Metro Sitesi'nin 13'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre İbrahim Taşkıran, eşi Hatice Taşkıran ve 2 yaşındaki oğulları Efe Can'ı alarak babası Mustafa Taşkıran'ın evine gitti. Evde sohbet eden ailenin bir anlık dalgınlığından yararlanan Efe Can, balkona çıkarak demirlerinin arasından sarkıp düştü. Kısa bir süre sonra çocuklarının olmadığını fark eden Taşkıran Ailesi, balkona çıkıp aşağıya baktıklarında feci manzarayla karşılaştı. Evin yakınındaki özel bir hastaneye kaldırılan Efe Can Taşkıran'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Anne Hatice Taşkıran ise uzun süre oğlunun düştüğü balkon demirlerine tutunarak ağladı. Olay yerine gelen polislerin tüm uyarılarına rağmen balkondan ayrılmayan anneyi aile yakınları ikna ederek eve aldı. Polisin başlattığı soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

-------------

- Hastane önünde bekleyen kalabalık

- Babanın Hastane önünde beklemesi

- Annenin balkondan aşağı bakışı

- Polis olay yeri inceleme foto çekerken

- Apartman komşulurının ağlaması

- Çocuğun düştüğü apartman

- Çocuğun fotoğrafları

SÜRE:01'10" BOYUT:71.7 MB

Haber-Kamera :Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,()

============================================

İki otomobil çarptığı kaza kamerada

İZMİR'in Tire İlçesi'nde, iki otomobilin çarpıştığı kazada şans eseri kimse yara almadan kurtuldu. Kaza anı bir işyerinin kamerasınca görüntülendi.

Kaza, bugün saat 15.30 sıralarında, Tire'ye bağlı Karateke kırsal mahallesi yakınlarında meydana geldi. Torbalı yönünden Tire yönüne gelen Hasan Dolma yönetimindeki 35 BHC 75 plakalı otomobille, bir akaryakıt istasyonundan su almak için aracını yol kenarına yanaştırdı. Bu sırada aynı yönden gelen Nuri Yıldırım, kullandığı 35 YMM 58 plakalı otomobille, Dolma'nın aracına arkadan çarptı. Dolma'nın otomobili, yol kenarından şarampole düştü. Kazada her iki sürücü de şans eseri yara almadan kurtuldu. Kaza anı bir işyerinin kamerasınca görüntülendi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

--------------------------------

- Kaza anından güvenlik kemarası görüntüsü

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Kamuran KIZILBOĞA / TİRE (İzmir), ()

============================================

Pazarda kalp masajı eğitimi

ACİL Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Burdur Şubesi tarafından semt pazarında vatandaşlara kalp masajı hakkında eğitim verildi.

Dernek Başkanı Esengül Aladağ ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Paramedik Bölümü öğrencileri tarafından semt pazarında vatandaşlara, kalp krizi geçiren birisiyle karşılaştıkları takdirde nasıl davranacakları, kalp masajının nasıl yapılacağı hakkında uygulamalı eğitim verildi. Dernek olarak kamu kurum ve kuruluşlarının çalışanları ile anaokulu öğrencilerine eğitim verdiklerini anlatan Dernek Başkanı Esengül Aladağ, "Yaptığımız eğitimlerde nasıl hayat kurtarılacağı yolunda basit uygulamaları göstermiştik. Bugün de hayat kurtarmak çok önemli dedik, içinde sevdikleriniz var dedik ve halkımıza kalp masajı, suni solunum yapıp yapmadıklarını sorduk, nasıl yapılması gerektiğini anlattık. Temel yaşam ve ilk yardım müdahalelerini öğretmeye çalıştık" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------

- Eğitimden detay

- Pazar yerinden detay

- Esengül Aladağ ile röportaj

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,()

=============================================

AÖF'te mezuniyet sevinci,72 yaşında ikinci üniversiteyi bitirdi

ESKİŞEHİR Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin (AÖF) mezuniyet töreni, renkli görüntülere sahne oldu. Emekli matematik öğretmeni 72 yaşındaki Suat Şenkaynak, sınavsız ikinci üniversite olanağından yararlanarak AÖF Felsefe Bölümü'nden mezun oldu.

Anadolu Üniversitesi AÖF ile uzaktan eğitim veren İktisat ve İşletme fakültelerinin mezuniyet töreni İki Eylül Kampüsü'ndeki Spor Salonu'nda yapıldı. Törene Vali Azmi Çelik, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Hasan Gönen, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, rektör yardımcıları, dekanlar, öğretim üyeleri, öğrenciler ile aileleri katıldı.

2 BİN MAHKUM ÖĞRENCİ

Törende konuşan Rektör Prof.Dr.Naci Gündoğan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sisteminin 30 yıllık bir geçmişinin olduğunu belirtti. Gündoğan konuşmasını şöyle sürdürdü: "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi iki buçuk milyonu aşan mezunu ve iki buçuk milyona yaklaşan aktif ve pasif öğrencisiyle Türk eğitim sistemine bugüne kadar çok önemli katkılar sağlamıştır. Dağdaki çobandan, üniversite öğretim üyelerine; hapishanelerdeki mahkumlardan şirket ve kamu yöneticilerine uzanan geniş bir yelpazede ve her yaş grubunda yer alan bir öğrenci profiline sahip olan Anadolu Üniversitesi Merkezi Açıköğretim Sistemi, eğitimde fırsat eşitliğine paha biçilmez katkılar sunmaktadır. Açıköğretim sistemiyle sadece Türkiye'de değil; Avrupa'daki cezaevlerinde de yatan toplam iki binin üzerindeki mahkum öğrenci hayata bağlanmakta ve yükseköğrenim hizmeti almaktadır. Yine on binlerce engelli vatandaşımız bu sistem aracılığıyla yükseköğrenimlerine devam etme imkanı bulmaktadır."

ÖĞRENMENİN YAŞI YOK

AÖF'ün mezuniyet töreni renkli görüntülere de sahne oldu. Felsefe bölümü mezunu 72 yaşındaki emekli matematik öğretmeni Suat Şenkaynak, ikinci üniversiteyi bitirmenin mutluluğunu yaşadı. Şenkaynak, "Üniversite yıllarında felsefeye ilgim vardı. Emekliliği de keyifle geçirmek için kaydoldum. Çok isabetli bir karar vermişim. Çok mutluyum. Okumaya devam edeceğim kararını henüz vermedim ama aklımdan geçmiyor değil. Bu iş benim bayağı hoşuma gitti. Üçüncüye de adım atabilirim diye düşüyorum" dedi. Astsubay emeklisi 68 yaşındaki Enver Yılmaz da AÖF Sosyoloji Bölümü'nden mezun olduğunu belirtti. Yılmaz, "2 çocuğum, 5 torunum var. 2013 yılında rektörümüze söz vermiştim. Siz kapılarınızı açık tutarsanız biz gelmeye devam edeceğiz diye. Bu yıl Sosyoloji Bölümünü bitirdim. Böylece 2 ön lisans, 3 lisans programını bitirmiş oldum ama devam edeceğim. Bundan sonra Edebiyat okumak istiyorum" diye konuştu. AÖF Sosyal Hizmetler bölümü mezunu 62 Yaşındaki Bilge Taşçıoğlu da 2 oğlu, 2 de torunu olduğunu belirterek, "Öğrenmenin yaşı yok. Çok mutluyum. Benim için herhalde bir daha yaşayamayacağım bir duygu" dedi. 2 çocuk 1 torun sahibi olan 60 yaşındaki Ayşe Meral Turan da AÖF Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. Turan, "Bu benim üçüncü Açıköğretim mezuniyetim. Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oluyorum. Okumanın yaşı yok, devam edeceğim. Herkese öneriyorum, okusunlar" diye konuştu. Kocaeli Dilova Belediyesi Yazıişleri Müdürü 59 yaşındaki Mehmet Emin Arslan da daha önce AÖFYerel Yönetimler Bölümü'nü bitirdiğini, şimdi de Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olduğunu söyledi. Arslan, " Çok heyecanlıyım. Böyle bir heyecanı yaşamak çok onur, gurur verici bir şey. Gençler hiçbir şeyin zamanını kaçırmasınlar. Her şeyi zamanında yapsınlar. Evet, bu yaşta okuyoruz, çok güzel ama onlar bizim yakaladığımız fırsatı yakalayamayabilirler. Onun için her şey zamanında ve yerinde güzel. Ben şimdi 30 yıl önce yapmam gerekeni bugün yapıyorum" dedi.

ANNE KIZ BİRLİKTE DİPLOMA ALDI

Mezuniyet töreninde 57 yaşındaki Hatice Erkan AÖF Sosyal Hizmetler Bölümü'nden, kızı Nuriye Erkan da İlahiyat Bölümü'nden mezun oldu. Kızıyla birlikte diplomasını alan Hatice Erkan, "3 oğlum bir kızım var. Oğullarım üniversiteyi kazanınca ben de heveslendim. İlkokul mezunuydum. Orta, lise derken üniversiteyi de bitirdim. Sosyal Hizmetler okudum, çok mutluyum. Kızım da üçüncü üniversiteyi bitirdi. Mezuniyet törenine ikimizi birden çağırdılar. Çok sevinçliyiz, anlatılmaz yaşanır" diye konuştu. Nuriye Erkan da daha önce Yerel Yönetimler ile Kamu Yönetimi bölümlerini bitirdiğini, şimdi ise İlahiyat bölümünden mezun olduğunu söyleyerek, "Bu üçüncü diplomam. Çok mutluyum. Bu imkanı sağladığı için Anadolu Üniversitesi'ne çok teşekkür ediyorum. Hayaller bir diplomaya sığmıyor, sığmaz. Annemin de mezun olduğuna çok sevindim. Birlikte mezun olmak da çok apayrı bir duygu. Onu çok seviyorum" dedi.

Törende mezunlara diplomalarını Eskişehir Valisi Azmi Çelik ile Rektör Prof.Dr.Naci Gündoğan ve öğretim üyeleri verdi.

Görüntü Dökümü:

---------------------------

-Mezun olan öğrencilerden 68 yaşındaki Enver yılmaz'ın konuşması,

-60 yaşındaki Ayşe Meral Turan'ın konuşması,

-62 yaşındaki Bilge Taşçıoğlu'nun konuşması,

-59 yaşındaki Mehmet Emin Arslan'ın konuşması,

-72 yaşındaki Suat Şenkaynak'ın konuşması,

-Diploma alan anne Hatice Erkan ve kızı Nuriye Erkan'ın konuşması,

-Rektör ve öğretim üyelerinin spor salonuna girişleri,

-Öğrencilerin salona girmeleri,

-Rektör.Prof.Dr.Naci Gündoğan'ın konuşması,

-Vali Azmi Çelik'in öğrencilere diplomaları vermesinden çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera:Hakan TÜRKTAN-Saadet YÖRÜKÇÜ-ESKİŞEHİR,()

===========================================

Gaziantep'te '15 Temmuz' yarışmaları

GAZİANTEP Kent Konseyi ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirilen 'Şahinbey'den Ömer Halis Demir'e Kahramanlık Destanı' projesi kapsamında düzenlenen şiir, öykü ve resim yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Gaziantep Kent Konseyi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında Gazianteplileri motive etmek amacıyla 6 Aralık 2016 tarihinde protokol imzalandı. Proje kapsamında okullarda düzenlenen 'Şahinbey'den Ömer Halis Demir'e Kahramanlık Destanı resim, şiir ve öykü Yarışması'nda dereceye girenlere ödül töreni yapıldı. Törene; Vali Yardımcısı Halil Uyumaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. '15 Temmuz Bir Milletin Şahlanışı' adı altında yapılan törende, lise öğrencileri şarkı ortaokul öğrencileri de 15 Temmuz'da şehit edilen Ömer Halis Demir'e yönelik şiir söyledi. Törende konuşan Fatma Şahin, 15 Temmuz'da şehit edilenleri rahmetle andıklarını belirterek tank ve silahlara göğüs geren millete şükranlarını ilettiklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi. Ödüllerin verilmesinin ardından protokol üyeleri, sergilenen eserleri gezdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------

- Toplantıya katılanlar

- Ödül verilmesi

- Serginin gezilmesi

- Fatma Şahin'in konuşması

- Genel ve detay görüntüler

BOYUT: 274 MB

Haber-Kamera: Metin Faruk TAMER/GAZİANTEP,()

=============================================

Yüzen saray için Fethiye'den 350 bin liralık yakıt

MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde demirleyen Rus işadamı 49 yaşındaki Oleg Deripaska'nın 72 metre uzunluğundaki 'Queen K' isimli süper lüks yatına, 350 bin lira değerindeki 123 bin litre yakıt ikmali yapıldı.

Dünyanın sayılı zenginlerinin yer aldığı Forbes listesinde adı geçen Oleg Deripaska'nın, Güney Kıbrıs'tan demir alan süper lüks yatı 'Queen K', dün öğlen saatlerinde Fethiye Körfezi'ne girerek limana demirledi. Cayman Adaları bayraklı yata bu sabah, İzmir Aliağa'dan gelen 6 tankerle 350 bin lira değerindeki 123 bin litre yakıt ikmali yapıldı. Akşam limandan ayrılacağı belirtilen yatın Fethiye'den sonraki rotası ile Deripaska'nın yatta olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi. Yüzen saray görünümündeki yatın Almanya tersanelerinde 2004 yılında yapımı tamamlanarak iş adamına teslim edildi. 9 süit kabinde 18 konuk ağırlayabilen yatta, 21 mürettebat görev yapıyor. 2 bin 194 ton ağırlığındaki yat, 18 knot hıza ulaşabiliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

--------------------------------

- Fethiye Körfezi ile birlikte yatın görüntü

- Yatın farklı açılardan görüntüleri

- Yata ikmal yapan tankerlerinden görüntüsü

Haber- Kamera: Ergün TOS / FETHİYE (Muğla), ()