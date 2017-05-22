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DHA YURT BÜLTENİ- 15

  Van'da, PKK'ya ait el yapımı 3 patlayıcı imha edildi   VAN'ın Başkale İlçesi kırsalında güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 3 el yapımı patlayıcı bulunarak imha edildi. Başkale İlçesi...

DHA YURT BÜLTENİ- 15

 


Van'da, PKK'ya ait el yapımı 3 patlayıcı imha edildi
 
VAN'ın Başkale İlçesi kırsalında güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 3 el yapımı patlayıcı bulunarak imha edildi.

Başkale İlçesi Güroluk Mahallesi kırsalına PKK'lı teröristlere yönelik operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, arazi arama- tarama faaliyetleri sırasında 8 tüp kullanılarak hazırlanmış 3 ayrı el yapımı patlayıcı bulundu. Patlayıcılar, bulundukları yerde alınan güvenlik önlemleri altında imha edildi. Bölgede güvenlik güçlerinin operasyonlarının devam ettiği bildirildi.

Haber: BAŞKALE (VAN),()

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Diyarbakır'da bin 400 polisle Ramazan ayı öncesi uygulama

DİYARBAKIR'da yaklaşık bin 400 polisin katılımıyla kentin değişik semtlerinde asayiş uygulaması yapıldı, Ramazan ayı öncesi yapılan ygulamada özel harekat timleri güvenlik önlemi alırken, çok sayıda şüpheli görülen vatandalar hakkında işlem yaparak, araçlarda arama yaptı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, Terör, Kaçakçılık, Organize Suçlar, Asayiş , Narkotik ve özel harekat timlerinin de desteklediği  yaklaşık bin 400 polisle geceye uygulama yaptı. Ramazan ayı öncesi Şehit Polis Orhan Önal adı verilen uygulamaya; aralarında zırhlı araçların da bulunduğu 130 araçla polis, il merkezi başta olmak üzere ilçelerde eş zamnlı asayiş uygulaması yaparak suçlu aradı.

Vatandaşların özellikle Ramazan ayında huzur ve güvenini sağlamak amacıyla özel harekat timlerinin güvenlik önlemi aldığı uygulamada polis, Bağlar, Yenişehir, Sur ve Kayapınar ilçerinde oluşturulan güvenlik noktalarında araçlarda didik, didik arama yaptı. Kentin farklı noktalarına ayrılan polisler kıraathane, internet kafeleri de  denetlerken, şüpheli kişiler üzerinde kimlik kontrolü ve üst araması yaptı. Polis yetkilileri, bu uygulama ve denitmlerin Ramazan ayı süresince devam edeceğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Polisin güvenlik noktalarından detaylar
-Araçları durdurmaları 
-Araç ve şahıslar üzerinde yapılan aramalar
-Kırathanelerde yapılan asayiş uygulaması
-Özel harekat timlerinin güvenlik alması
-Muhabir Anons
-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR,()

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Işık ihlali yapan otomobil başka bir otomobile çarptı

TEKİRDAĞ’ın Ergene İlçesi’nde kırmışı ışık ihlali yapan otomobil karşı yönden gelen başka bir otomobile çarptı. Kazanı anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Ergene ilçesine bağlı Velimeşe Mahallesi Işıklı kavşakta meydana geldi. Çerkezköy'den Çorlu İlçesi'ne giden ve kırmızı ışık ihlali yapan Tayfun Yılmaz idaresindeki 59 SD 940 plakalı resmi otomobil, kavşaktan dönüş yapan Hüseyin Türkel yönetimindeki 59 PY 608 plakalı otomobile çarptı. Kazada Türkel ile ışık ihlali yapan otomobilin sürücüsü Tayfun Yılmaz yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen ambulanslarla yaralılar Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Güvenlik kamera görüntüsü


Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ERGENE(Tekirdağ),()

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