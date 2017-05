DHA YURT BÜLTENİ - 15

Çerkeslerden anma yürüyüşü

KAYSERİ'de yaşayan Çerkesler, 21 Mayıs 1864 Çerkes Sürgünü ve Soykırımının 153'üncü yılını sessiz yürüyüş yaparak andı.

Kayseri Kafkas Derneği tarafından Mustafa Kemalpaşa Bulvarında düzenlenen yürüyüşe yaklaşık 3 bin Çerkes katıldı. Yürüyüş öncesi açıklama yapan Kayseri Kafkas Derneği Başkanı Mutlu Akkaya, "21 Mayıs 1864 dünyanın bugüne kadar görmüş olduğu en büyük soykırım ve sürgünün sembol tarihidir. Dolayısıyla bugün burada 153'üncü yılını kutluyoruz. Çerkesler herhangi bir ciddi dış yardım almaksızın işgalci güçlere karşı inatla direndi. Çarlık orduları sistemli olarak Çerkes köylerini yaktı. Çerkes kabileleri ve köyleri birbiri ardına yerlerinden koparıldı veya kitlesel olarak yok edildi. Rusya'nın hükümdarlığını kabul etmeyenler Osmanlı topraklarına sürgün edilmek için deniz kıyınsa gönderildi. Çerkeslerin önemli bir kısmı dağlara ve ormanlara doğru çekildi, fakat binlerce insan soğuk, hastalık ve açlıktan hayatını kaybettiö diye konuştu.

İsteklerini sıralayan Akkaya, "Bu insanlık dışı soykırım ve sürgünü yaşamış olan biz Çerkesler diyoruz ki; Rusya Federasyonu sistemli bir şekilde yapılan bu soykırım ve sürgünü resmen tanımalı ve tarihsel haksızlıkların telafisi yoluna gitmelidir. Anavatanlarından zorla koparılan Çerkeslerin çifte vatandaşlık ve geri dönüş haklarının önündeki engelleri kaldırarak gerekli yasal düzenlemeleri yapmalıdır. Çerkes soykırımı ve sürgünü politik kaygılar gözetmeksizin tüm dünya ülkeleri tarafından tanınmalıdır. Çerkes dili ve kültürü asimilasyona karşı korunmalıdır. Anadilimizde yayın yapan televizyon ve radyo devlet desteği ile biran önce hayata geçirilmelidirö ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmanın ardından çerkesler sessiz yürüyüş yaparak, sürgün ve soykırım gününü andı.

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN / KAYSERİ,()

Şemdinli'de PKK'dan askeri birliğe taciz ateşi

HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi'nde Gelişen Köyü Koryürek mezrasında görev yapan askeri birliğe ait zırhlı araçlara ve askeri birliğe PKK'lı teröristler tarafından uzun namlulu silahlar ve roket atarlarla taciz ateşi yapıldı. Taciz ateşi sırasında 1 roketatar mermisi mezranın camisine isabet etti. Olayda can kaybı olmadı. Hakkari Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"21.05.2017 günü saat 07.45 sıralarında Kuzey Irak istikametinden Gelişen Köyü Koryürek Mezrası içerisinde bulunan ve kaçakçılık faaliyetini engellemek maksadıyla görev yapan, 34'ncü Piyade Hudut Tugay Komutanlığı Ortaklar Taburu'na ait iki adet kobra zırhlı aracına, Büyüktepe Piyade Hudut Bölüğü ve Koryürek mezrasına bölücü terör örgütü mensuplarınca kaleşnikof, bixi, kannas ve Rpg-7 roketatar silahları ile tacizde bulunulmuştur. Olaya anında müdahale edilerek Koraytepe ve Büyüktepe bölgesinden top ve havan atışları ile karşılık verilmiştir. Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralı bulunmazken, ilk belirlemelere göre 1 adet Rpg-7 mühimmatı camiye, 1 adet Rpg-7 mühimmatı ise bir korucunun evinin dış duvarına isabet etmiştir."

Haber: ŞEMDİNLİ(Hakkari),()

Gelin ve damat, Bando EsEs eşliğinde dans etti

ESKİŞEHİR'de gelin ve damatlıklarıyla Köprübaşı semtinde fotoğraf çektiren Yeşim-Emrah Kılıç çifti, bir etkinlikten dönen Bando EsEs Grubu'nun çaldığı parçalar eşliğinde dans etti.

Üniversitede öğretim görevlisi inşaat mühendisi Emrah Kılıç ile İngilizce okutman Yeşim Kılıç, Eskişehir'de evlendi. Kılıç çifti, nikah sonrasında Köprübaşı semtinde Porsuk Çayı üzerindeki köprüde hatıra fotoğrafları çektirdi. Bu sırada, Uluslararası Eskişehir Çocuk ve Gençlik Tiyatro Festivali'ni açılış etkinliğinden dönen Bando EsEs Grubu, Kılıç çiftinin yanında mini bir konser verdi. Yeşim Kılıç ve Emrah Kılıç, Eskişehirspor taraftarlarının oluşturduğu Bando EsEs'in çaldığı parçalar eşliğinde dans etti. Kılıç çiftinin dansı vatandaşların ilgi odağı oldu. Bazı vatandaşlar Bando EsEs eşliğinde dans eden gelin ve damadı cep telefonlarıyla kayda aldı.

Haber: Eyüp KELEBEK / ESKİŞEHİR,()

Baba oğula kurşun yağdırdı 1 ölü 1 yaralı

KASTAMONU'da Yavuz D., iddiaya göre önceden aralarında husumet olduğu iddia edilen 51 yaşındaki Hayati Sağır ile oğlu 21 yaşındaki İsa Can Sağır'a yaşanan tartışmanın ardından kurşun yağdırdı. Hayati Sağır'ı öldürüp oğlunu da ağır yaralayan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Küre ilçesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Yavuz D., aralarında daha önce husumet olduğu öğrenilen Hayati Sağır ve oğlu İsa Can Sağır'ın içerisinde bulunduğu aracın önünü kesti. Araçtan inen baba ve oğlunun, Yavuz D. ile tartışmaya başladı. Yaşanan tartışma sonrası belinden tabancasını çeken Yavuz D., baba ve oğluna kurşun yağdırdı. Kurşunların isabet ettiği Hayati ve oğlu İsa Can Sağır, kanlar içerisinde kalırken, Yavuz D., aracıyla olay yerinden kaçtı.

Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri sevk edildi. Hayati Sağır olay yerinde yaşamını kaybederken, ağır yaralanan İsa Can Sağır 112 Acil ambulansıyla kaldırıldığı Kastamonu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Baba ve oğluna kurşun yağdıran Yavuz D. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber: Gürkan YILMAZ / KASTAMONU,()

