DHA YURT BÜLTENİ -  15

Prof. Dr. Cansun Demir: Omega 3 takviyesi alan bebeklerin IQ'su çok daha yüksek

TÜRK Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (TJOD) 2'nci Başkanı Prof. Dr. Cansun Demir, hamilelikte Omega-3 takviyesi alan kadınların çocuklarının IQ'sunun ilerleyen yıllarda, diğerlerine göre daha yüksek olduğunu belirtti.

15'inci Türk Jinekoloji Obstetrik Kongresi ve 25'inci Avrupa Jinekoloji ve Obstetrik Derneği'nin Kongresi ortak şekilde Antalya'da düzenlendi. Kongrenin basın toplantısına TJOD Başkanı Prof. Dr. Ateş Karateke, TJOD 2'nci Başkanı Prof. Dr. Cansun Demir ve Avrupa Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (EBCOG) Başkanı Dr. Tahir Mahmood katıldı. Toplantıda Prof. Dr. Cansun Demir, gebelerde ilk 3 ayda mutlaka folik asit kullanılması gerektiğini belirtti ve gebelik döneminde yapılması gerekenleri şöyle açıkladı:

"Bulantıları geçtikten sonra demir, multivitamin ve Omega-3 veriyorum. Kalsiyum, magnezyum içeren preparatlar öneriyorum. Omega-3 bebeklerin beyin ve göz hücreleri gelişiminde çok önemli. Omega-3 kullanan bebeklerin ilerde IQ'sunun çok daha iyi olduğunu gösteren pek çok çalışma var. Çünkü biz toplum olarak çok fazla balık yemiyoruz. 3 tarafı denizlerle çevrili bir ülkeyiz ama ne yazık ki balık yeme konusunda eksiklerimiz var. Balığı taze yiyeceksiniz, bunu yapamıyorsanız da Omega-3'ü dışarıdan takviye olarak almakta fayda var. Türkiye'deki balıklar Omega-3 açısından zengin ve üstelik Türkiye'de yakalanan balıkların açık denizlerdeki balıklar gibi cıva içerikleri çok yüksek değil. O yüzden ülkemizde yakalanmış balıkları yemekte fayda var. İskandinav ülkelerinden getirilen somonların içinde cıva oranının daha yüksek olduğuna yönelik bir takım şeyler var. O yüzden ülkemizdeki balıkları tüketmekte fayda var."

"SEZARYEN ORANLARINDA TEPE NOKTASINDAYIZ"

Kongrede sezaryen doğum şekli de dikkati çeken konulardan biri oldu. Bu konuda konuşan TJOD Başkanı Prof. Dr. Ateş Karateke, sezaryenin kötü, normal doğumun iyi ya da tam tersi olarak nitelendirilemeyeceğini, bunun duruma göre değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Prof. Dr Karateke, şunları söyledi:

"Sezaryen anne ve bebek sağlığı için çok önemli olan, hayat kurtarıcı bir operasyon. Şöyle düşünelim; sezaryen olanaklarına kadınların kavuşamadığı, özellikle Sahra ülkelerine baktığımız zaman anne ölümleri bizim ülkemizde 100 binde 15 iken o ülkelerde 100 binde 500-600 anne ölümleri oluyor, yani bizden 10 kat daha fazla. Aynı şekilde bebek ölümleri aynı oranda artıyor. Yani sezaryen anne ve bebek sağlığını gerçekten koruyan, onu iyileştiren bir operasyon. Sezaryene 'bu uygulanamaz' demek uygun değil. Ama sezaryen belli bir limitin üstünde yapıldığında, anne sağlığını özellikle takip eden gebeliklerde, olumsuz etkileyen bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Onun için konuşulduğu gibi kongrede her ülke için belli bir sınır olması gerekiyor. Yani Fransa için, Almanya için veya İngiltere için olan oran Türkiye için doğru olmayabiliyor. Türkiye'deki kadınların eğitim yaşı, doğurganlık yaşı, istedikleri bebek sayısı, hekimlerin eğitimi, hekimlerin olaya bakış açısı, hekimler üzerindeki yasal baskılar, bütün bunlar sezaryen oranlarını etkileyen faktörler. Onun için her ülke için bir standart olduğunu görüyoruz zaten. Bir ülke için yüzde 50 iken bir ülke için yüzde 18'lik, 20'lik bir sezaryen oranı görebiliyoruz. Tabi ki mevcut durumumuzun doğru bir noktada olmadığını ülkemizin gerçeklerine uymadığını, bunun kendi dernek görüşümüz olarak tepe noktası olduğunu, bundan kırılmanın başlayacağını ve aşağı doğru inmenin önümüzdeki yıllarda devam edeceğini düşünüyoruz. Bunun için de dernek olarak hep birlikte çalışıyoruz. Yani şunu demek istiyorum ki 'sezaryen kötü, vajinal doğum mükemmel ya da vajinal doğum kötü, sezaryen mükemmel' diyemeyiz. Buna karşıyız. Her ikisinin de iyi tarafları var, problemli tarafları var, riskleri var, avantajları var. Onun için en iyi şey hekimin değerlendirmesi."

"TÜRKİYE TOPLUMU ÇOK MİSAFİRPERVER DAVRANDI"

EBCOG Başkanı Dr. Tahir Mahmood da Türkiye'de yaşayan yaklaşık 4 milyon Suriyelinin olduğunu ve bu mülteci kadınların sağlıklarının da önemli bir konu olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bu organizasyon aslında bize çok önemli bir fırsat verdi çünkü burada sadece Avrupa'da yaygın olan hastalıkları değil Türkiye'de özel olan hastalıkları da öğrenmek oldu. Türkiye'de en önemli problemlerden bir tanesi doğum sonrası kanamalardan hayatını kaybeden anne ölümleri oldu. Bu aslında önlenebilir bir şey. Tartışmamız gereken diğer bir konu ise Türkiye toplumunun gerçekten çok misafirperver davrandığı bir konu olan mülteciler konusu. Türkiye'deki mülteci kadınların durumuna baktığımız zaman yüksek risk grubunda olduğunu görüyoruz. Pek çok tıbbi rahatsızlıkları var. Bildiğiniz gibi tıp laiktir. Tıpta din yoktur, sınır yoktur, kadın kadındır her zaman için. Bunu aklımızda tutarak hareket etmemiz gerekiyor."

Bursa'da otel inşaatında yangın

BURSA'da Merkez Nilüfer İlçesi'nde yapımı devam eden Ramada Otel'in ikinci katında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Yangın itfaiyenin zamanıda müdahalesi ile kontrol altına alındı

Bursa'da Merkez Yıldırım İlçesi Dikkaldırım Mahallesi'Nde yapımı devam eden 10 katlı Ramada Otel'in 2. katında bugün saat 17.00'de yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı sanılan yangın kısa sürede diğer katları da etkiledi. Korku ve paniğe neden olan yangına ilk müdahale, haber verilmesi sonucu olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekiplerince yapıldı. Toplam 8 itfaiye aracı ile yangın bir saat içersinde kontrol altına alınıp soğutma çalışmalarına başlandı. Yangının, önümüzdeki aylarda açılması planlanan yangında zarara neden olduğu açıklandı.

Olayla ilgili soruşturmaya başlandı

'Türk Yıldızları' ve 'Solotürk' ün nefes kesen Samsun gösterisi

SAMSUN'da hava muhalefeti nedeniyle dün ertelenen Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timleri 'Türk Yıldızları' ve 'Solotürk F-16 Gösteri Ekibi'nin bugün gerçekleştirdiği gösteriler nefes kesti.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında gösteri yapan 'Türk Yıldızları' ve 'Solotürk F-16 Gösteri Ekibi'ni Samsun sahilini dolduran binlerce kişi izledi. Havanın bulutlu olmasına rağmen ekipler iki ayrı gösteri gerçekleştirdi.

Saat 16.00'da başlayan programda heyecan dolu anlar yaşandı. Solo Türk'ün gösterisinin ardından Türk Yıldızları da muhteşem bir gösteri sundu. Samsunlular, pilotlara alkışlarla destek verdiği gösteri yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Minik Mehmet'in gizemli ölümü üzdü

MANİSA'da yaşayan bir çiftin 3 yaşındaki oğlu Mehmet Arda Şen, bir türlü uyanmayınca götürüldüğü hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Hastalık bulgusu ya da vücudunda herhangi bir yara izine rastlanmayan minik Mehmet'e otopsi yapılmasına karar verildi.

Şehzadeler İlçesi Ahmet Bedevi Mahallesi 503 Sokak'ta yaşayan fabrika işçisi 31 yaşındaki Hüsniye Şen, çocuğu 3 yaşındaki Mehmet Arda Şen uyuduğu sırada yan binada oturan annesi Ayşe Dağ'ı ziyarete gitti. Bugün saat 12.00'de eve dönen Hüsniye Şen, çocuğu Mehmet Arda Şen'in yattığı yatak odasının dağınık olduğunu fark etti. Çocuğunu uyandırmaya çalışan anne Hüsniye Şen, uyanmaması üzerine telaşlandı. Anne Hüsniye Şen, hareketsiz olan çocuğunu komşularının yardımıyla otomobille Manisa Devlet Hastanesi'ne götürdü. Ancak minik Mehmet, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yapılan ön incelemede herhangi bir hastalık bulgusuna, vücudunda yara ve darp izine rastlanmayan minik Mehmet'in cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Anne Hüsniye Şen ve karayollarında çalışan işçi baba 34 yaşındaki Halil İbrahim Şen, ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürüldü. Küçük çocuğun ölümü büyük üzüntü yaratırken, ailenin, bu yaz Mehmet Arda Şen'e sünnet düğünü yapmayı planladığı öğrenildi.

Deniz Akaya, Çorum'da güzellik merkezinin açılışına katıldı

ÇORUM'a gelen manken Deniz Akkaya, bir güzellik merkezinin açılışına katıldı. Akkaya kendisine güzelliğin sırrını soran gazeteciye “Stresten uzak durun, sağlıklı beslenin ve sigara içmeyinö tavsiyesinde bulundu.

Çorum’da Bahçelievler Mahallesi’nde yeni kurulan bir güzelliklik merkezinin açılış törenine ünlü manken Deniz Akkaya ile birlikte AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve davetliler katıldı. Açılışın ardından katılımcılar işyerini gezdi. Açılış için Çorum’a gelen Deniz Akkaya da güzellik merkezini inceleyerek cilt bakımı yaptırdı. Akkaya, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

GAZETECİ GÜZELLİĞİN SIRRINI SORDU

Bir gazetecinin "Güzelliğinizin sırrı nedir" sorusuna Deniz Akkaya, "Güzellik için öyle sihirli bir değnek yok. Sürekli kendinizi pozitif tutmanız gerekiyor. Neden siyasetçiler hızlı yaşlanır? Çünkü çok stres altındalardır. Bunları yapmasak ne olur deniyor ama bunları yaptıktan sonra bu cihazlar hanımlara da beylere de yarıyor. Stressiz bir yaşamla cilt daha sağlıklı kalabilir. Hayatta biraz da boşvermek gerekiyor. Stresten uzak durun, sağlıklı beslenin ve sigara içmeyin. Beslenme ve spor cilt sağlığı için çok önemli. Muhakkak basından görmüşsünüzdür, bir hemşirenin başına gelenleri. Fiyatına bakarak değil, referanslarına bakarak, makineleri kontrol ederek, doktor gözetiminde yaptırılmalıdır" diye konuştu.

Eski kralın çiftliğinde yangın

KOCAELİ'nin Darıca İlçesi'nde, Birleşik Arap Emirlikleri eski kralı Şeyh Zayed Bin Nahyan'a ait çiftlikteki müştemilatta yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Darıca Bayramoğlu Mahallesi'nde Birleşik Arap Emirlikleri eski kralı Şeyh Zayed Bin Nahyan'a ait 80 dönümlük çiftlik içerisinde yer alan müştemilatta yangın çıktı. Pakistan uyruklu işçilerin kaldığı müştemilatta çıkan yangın üzerine itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Yangın yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Çiftlikte çalışan işçiler de söndürme çalışmalarına yardımcı oldu. Yangında bina hasar görürken, soruşturma başlatıldı.

Bakan Ahmet Arslan, tekstil fabrikasını gezdi

ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Iğdır'da yeni kurulan tekstil fabrikasında incelemelerde bulundu.

Bir dizi açılış ve yatırım programı kapsamında Iğdır'a gelen Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, beraberinde Vali Ahmet Turgay Alpman, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, belediye başkanları iş adamları ile yeni açılan tekstil fabrikasını gezdi. İş adamı Murat Beken, bakan ve beraberindekiler fabrikayı gezdirerek bilgi verdi. 3 ay içerisinde kurulan fabrikada 220 işçinin çalıştığını belirten Beken, "Devletten hehangi bir teşvik ya da kredi almadık. Tam kapasite ile üretime geçtiğinde 450 kişi istihdam edilecek.Günlük 8-9 bin ürün üretiyoruz.Fabrikamızda çalışanlar hem tekstil eğitimi alıyor hem para kazanıyor" dedi.

Kısa sürede faaliyete geçen fabrika sahibine teşekkür eden Bakan Arslan ise "Böyle müteşebbisler, hem ülke ekonomisine hem de işsizliğe katkıda bulunuyorlar. Bu tür iş adamlarımızı tebrik ediyor, sonuna kadar yanlarında olduğumuzu bildiririz" diye konuştu.

Bakan Arslan fabrika çalışanları ile fotoğraf çektirdi.

Yangında 3 hektar makilik alan zarar gördü

İZMİR'in Foça İlçesi'ndeki makilik bölgede çıkan yangında, 3 hektar alan zarar gördü.

Foça kent merkezine 500 metre mesafedeki Hilmi Dağı'nın, yeni yapılan sanayi sitesine bakan yüzündeki makilik alanda, bugün saat 17.15'te henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Foça İtfaiye Grubu'na bağlı bir ekip, ilk müdahale için kısa sürede yangın bölgesine geldi. Ancak sarp tepelere araç çıkamaması ve su kullanılamaması nedeniyle yangın yayılmaya devam etti. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazöz ve ekiplerle, bir helikopterin de katılımıyla yangın 1.5 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede, soğutma çalışmalarına başlandı. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

