DHA YURT BÜLTENİ-15

(YENİDEN)

TRAKYA’DA 19 MAYIS KUTLAMALARI (EK)

1)ERGENE'DE AK PARTİ İLE CHP ARASINDA ÇELENK TARTIŞMASI

Tekirdağ'ın Ergene İlçesi'nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Ak Parti ile CHP'liler arasında Atatürk anıtına konulan çelenk nedeniyle tartışma yaşandı. Ak Parti Ergene İlçe Başkanı Mustafa Çalım, anıta çelenk koyduktan sonra tören alınandan ayrıldı. Daha sonra anıta gelen CHP Ergene İlçe Başkanı Erdinç Erel ile partililerde anıta çelenk koydu. Bu sırada iddiaya göre CHP'liler daha önce konulan Ak Parti çelengini ters çevirdiler.

Anıta koydukları çelengin ters çevrildiğini öğrenen Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Çalım, anıt önüne gelerek CHP İlçe Başkanı Erdinç İrel'den çelenklerinin yeniden yerine konulmasını istedi. Bu sırada iki partili grup arasında seslerin yükselmesi üzerine gerginlik yaşandı. Gerginlik diğer partililerin araya girmesiyle büyümeden önlendi. Yapılan hareketin siyasete yakışmadığını söyleyen Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Çalım, "Saat 10.30'da bizim çelenk sunma törenimiz vardı. Saat 11.00'de de CHP'nin vardı. Biz çelengimizi koyduk. Saat 11.00'de CHP geliyor tören esnasında bizim çelengimizi kaldırıyorlar. Yüzünü sağlık ocağına çeviriyorlar. Bende o sırada geldim. İlçe başkanına, yaptığınız yakışır mı siyaset etik kurallarına dedim. Protesto ediyorum sizi dedim. Gerginliği onlar yapmıştır. Benim partime, benim partimi temsil eden çelenge yapılan ahlaksızdır. Siyasi edebe haykırı bir harekettir" dedi. CHP Ergene İlçe Başkanı Erdinç İrel, resim çekilirken Ak Parti çelenginin çıkmaması için ters çevrildiğini ve daha sonra çelengin yerine konulduğunu söyledi. İrel, "Olay denmez, olay olacak bir mesele yok. Bizimkiler fotograf çektirirken Ak Parti çelengi gözükmesin diye tersini çeviriyorlar. Ortada bir sorun yok. En azından bizim açımızdan öyle. Gerginlik ilçe başkanına kim nasıl ne söyledi, nasıl doldurdu o ışımla geldi. Halbuki gelmesine bile gerek yok. Arasa dese ki, 'ya başkan böyle böyle bir durum var.' Ne demek öyle bir şey yok. Tamam resim çekilirken kenara çekilmiş ondan sonra da yerine konacak. Burada gerginlik olacak bir durum yok. Ona nasıl aktarıldı onu bilmiyoruz tabi ki .Çelenk tekrar yerine kondu. Bizim bir başkasının resmi bir törendeki konmuş olan çelengi alma gibi bir şeyimiz yok. Kimin olabilir ki, bizim değil hiç kimsenin olamaz. Belki birileri biraz abartarak anlatıyor demek ki" dedi.

EDİRNE'DE SPORLA EĞLENDİLER

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Edirne Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü trafiğe kapalı olan Saraçlar Caddesi'nde spor branşları parkuru kurdu. Güreşten, masa tenisine, bisikletten, bilek güreşine kadar birçok spor branşının bulunduğu stantlarda öğrenciler ve çocuklar gönüllerince eğlendi.

Parkurları gezen Edirne Valisi Günay Özdemir, çocuklarla sohbet ederek bayramlarını kutladı. Atatürk'ün gençleri ve çocukları düşünen çok önemli bir lider olduğunu ifade eden Vali Özdemir, "Türkiye'nin geleceğiyle ilgili her ayrıntıyı düşünmüş ve tüm sistemi bunun üzerine kurmuş önemli bir lider. Ve bu yüzden ona şükranlarımızı tekrar tekrar sunuyoruz. Çünkü geleceğimizin teminatı olan gençlere bu bayramı vererek aslında gençlerimizi geleceğe hazırlanması geleceği yönetmesi, gelecekle ilgili fikirleri olması için önemli bir adım atmış. Bu adımı bizde burada heyecanla karşılıyor gençlerimizle beraber kutluyoruz" dedi.

ERKEK RAKİBİNİ YERE SERDİ

Saraçlar Caddesi'nde kurulan mini boks ringi ise çocukların ilgi odağı oldu. Ringe çıkan kız ve erkeğin dövüşü ilgiyle izlenirken, küçük kızın rakibini yenme çabası ve yumruklarıyla erkek sporcuyu ringten savurması büyük alkış topladı.

KIRKLARELİ'NDE 19 MAYIS

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kırklareli festival alanında düzenlenen etkinlikler kutlandı. Program, Özgürlük ve Demokrasi Meydanında Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni ile başladı. Törenin ardından festival alanındaki etkinliklere Kırklareli Valisi Esengül Civelek, 55'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Piyade Albay Mustafa Barut, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz, Kırklareli Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, öğrenciler ve halk katıldı. Öğrenciler tarafından şiirler okunurken, halk oyunları, ritmik jimnastik gösterileri sahnelendi. Çocuk korusu da mini bir konser verdi.

Görüntü Dökümü

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ERGENE

Partililer arasında tartışma

Yaşanan gerginlik

Partililerin sakinleşmesi

Konulan çelengin fotoğrafları

Detaylar

EDİRNE

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Öğrencilerin boks maçı

Kız öğrencinin erkek öğrenciyi devirmesi

Maçtan detaylar

Vali Özdemir'in stantları ziyareti

Vali Özdemir'in açıklaması

Etkinliklerden detaylar

TEKİRDAĞ

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Kutlamalardan detaylar

Anıta çelenk konulması

Etkinliklerden detaylar

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY-Mehmet YİRUN-Ruhan YALÇIN/EDİRNE,TEKİRDAĞ,()

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(YENİDEN)

2)CHP SERİK İLÇE BAŞKANI DEMİROĞLU, YÜRÜYÜŞÜN ERTELENMESİNE TEPKİ GÖSTERDİ

ANTALYA'nın Serik İlçesi'nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamındaki yürüyüşün hava muhalefeti gerekçe gösterilerek iptal edilmesine CHP İlçe Başkanı Osman Demiroğlu tepki gösterdi. Serik Belediyesi'nin 3 yıldır düzenlediği Çilek Festivali'ni 19 Mayıs'a denk getirmesini de eleştiren ve Hande Yener'in festival kapsamında konser vereceğini hatırlatan Demiroğlu, "Bu ülkeyi Hande Yener'le, çilekle kurtarmadık. Mustafa Kemal Atatürk ve askerleri kurtardı" dedi. Serik'te, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, saat 09.30'da Cumhuriyet Meydanı'nda, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mevlüt Özen'in Atatürk anıtına çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra, yapılması planlanan gençlik yürüyüşünün hava muhalefeti nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

CHP'Lİ BAŞKANDAN TEPKİ

İptale tepki gösteren CHP İlçe Başkanı Osman Demiroğlu, "Çocukluk ve gençlik yıllarımızda bayramı, bu duyguyu stadyumlarda hep beraber yaşardık. Ama şimdi karar alınmış, bir yürüyüş bile hava muhalefeti bahane edilerek iptal ediliyor. Bu yürüyüşü iptal eden zihniyete tepkiliyiz" dedi. Serik'te 3 yıldır Çilek Festivali düzenlendiğini de hatırlatan Osman Demiroğlu şöyle devam etti: "Kadriye'de 30- 40 yıldır çilek üretiliyor. Ne hikmetse 3 yıldır 19 Mayıs'ta Serik Belediyesi festival düzenliyor, bunu da ön plana çıkartıyor. Varsa yoksa çilek festivali. Tarıma karşı değiliz. Festival 19 Mayıs'tan önce veya sonra olabilir. Bugün festivalde Hande Yener'in konseri var. Hava muhalefetini bahane eden zihniyet, bugün hep beraber o konseri coşkulu bir şekilde izleyecek. Bu ülkeyi Hande Yener'le, çilekle kurtarmadık. Mustafa Kemal Atatürk ve askerleri kurtardı."Tören daha sonra Tekeli Ortaokulu'nda devam etti. Öğrencilerin şiirleri okuduğu, halk oyunları gösterileri yaptığı kutlamalar, Gençlik Haftası kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.



Görüntü Dökümü

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- Törenden detaylar

- Osman Demiroğlu'nun tepkisi

Haber- Kamera. Namık Kemal KILINÇ/SERİK,(Antalya) ()

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3)SAĞLIK TURİZMİ MASAYA YATIRILDI

TÜRKİYE Sağlık Turizm Dernekleri Federasyonu (TURSAF) tarafından sağlık turizminin geliştirilmesi amacıyla Alanya'da toplantı yapıldı. TURSAF öncülüğünde Alanya Ticaret ve Sanayi Odası, Aleaddin Keykubat Üniversitesi ve Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi'nin katkılarıyla 'Sağlık Turizminde Meslek Eğitim Modülünün Oluşturulması' konulu toplantı yapıldı. Turizm ve sağlık sektöründeki yöneticiler ile akademisyenlerin katıldığı toplantıda konuşan TURSAF Başkanı Dr. Tevfik Yazan, toplantıya katılan akademisyenler ve uzmanlarla turizminin tanıtımını yapacaklarını söyledi.

Toplantı sonunda ise uzmanlarla sertifikasyon çalışmasının yol haritasını çıkaracaklarını belirten Yazan, "Türkiye'de ilk defa sağlık turizmi konusunda yetişmiş, uluslararası meslek standardı tanımlanmış kalifiye eleman istihdam edilecek. Bu projeyle tüm Türkiye'de sağlık turizmi yapmak isteyen özel kuruluşlar, sağlık tesisleri, termal tesisler, kamu hastaneleri ve yaşlı bakım merkezleri elemanları istihdam edecek" dedi.

'İSLAM ÜLKELERİNİN EN KOLAY SAĞLIK HİZMETİ ALACAĞI YER TÜRKİYE'DİR'

Toplantıya konuşmacı olarak katılan Doç. Dr. Oğuz Özyaral, Türkiye'deki sağlık sektörünün ABD ile aynı kalitede olduğunu söyledi. Türkiye'de sağlık turizmini, turizm sektörüyle ele alınması gerektiğini anlatan Doç. Dr. Özyaral, "Tüm İslam ülkelerinin en kolay sağlık hizmeti alacağı ülke Türkiye'dir. Bu potansiyeli neden başka ülkelere sevk edelim. Burada ne gerekiyorsa o yapılmalı. Sadece teknik adamın yetiştirilmesi modülü değil sektörlerarası işbirliğini de katarak yapılacak sertifikasyon programlarına eczacılar, hekimler turizm çalışanları katılmalı. Son derece ciddi bu potansiyeli değerlendirmek bizim hakkımızdır" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Toplantıdan genel görüntü

-Tevfik Yazan konuşması

- Oğuz Özyaral konuşması

-Toplantıdan detay görüntüler

147 MB - 02.25 Dk

Haber- Kamera: Engin ANAK/ALANYA(Antalya), ()

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4)ALANYA MÜZESİ'NDE TİYATROLU KUTLAMA

ULUSLARARASI Müzeler Haftası, Alanya Arkeoloji Müzesi'nde düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Müzedeki etkinliğe Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, Alanya Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, Alanya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nimet Hacıkura, Alanya Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Erdal Tamrak ile davetliler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda sonra Alanya Arkeoloji Müzesi Müdürü Seher Türkmen Müzeler Haftası ve müzecilik hakkında bilgiler verdi. Daha sonra davetliler müzeyi gezdi.

Öğrenciler ise hazırladıkları 'Eserler Dile Geliyor' adlı tiyatro gösterisiyle tarihi eserler hakkında bilgiler verdi. Müzede bulunan Yunan mitolojisinin en bilinen karakter olan Herakles (Herkül) ve diğer büyük tarihi eserleri tiyatroda canlandıran tiyatro oyuncuları müzede bulunan heykellerin önünde karakterleri canlandırarak anlattı.

Görüntü Dökümü

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-Etkinlikten genel ve detay görüntüler

-Tiyatro gösterisinden görüntü

176 Mb - 02.53 Dk.

Haber- Kamera: Engin ANAK/ALANYA(Antalya), ()