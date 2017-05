DHA  YURT BÜLTENİ-15

KÜTAHYA'DA CADDE VE SOKAKLAR GÖLE DÖNÜŞTÜ(EK)

1)TRAFİK POLİSLERİ SEL SULARINDA ARACIN İÇİNDE MAHSUR KALAN YAŞLI KADINI BÖYLE KURTARDI

Kütahya' nın Akkent mahallesinde sel sularının göle dönüştürdüğü yolda aracın içinde mahsur kalan 78 yaşındaki kadın trafik ekipleri tarafından kurtarıldı. Polis memurları aracın içinden aldığı kadını sırtında taşıdı.

Görüntü Dökümü

--------------------

-Kadının polis ekibi tarafından araçtan çıkarılması

-Polis memurunun yaşlı kadını sırtında taşıması

Oğuzhan KILIÇ- KÜTAHYA

=======================================================

CHP'DE KAVGA

2)"KÜRSÜDEN İN, DIŞARI ÇIK"

CHP'nin İzmir'de düzenlediği Bornova İlçe Danışma Kurulu Toplantısı'na katılan CHP Karabük Gençlik Kolları eski Başkanı Levent Gündüz'ün sözlerine tepki göstererek kürsüye yürüyen CHP İzmir İl Başkanı Asuman Ali Güven, Gündüz'e "Kürsüden in, dışarı çık, konuştuğun kişi CHP Genel Başkanıdır" dedi.

CHP Karabük Gençlik Kolları eski Başkanı Levent Gündüz'ün Kemal Kılıçdaroğlu hakkında CHP Bornova İlçe Danışma Kurulu Toplantısı'nda söyledikleri gergin anlar yaşanmasına sebep oldu. Gündüz'ün sözlerinin ardından CHP İzmir İl Başkanı Asuman Ali Güven de konuşmaya müdahale etti ve "Kürsüden in, dışarı çık, konuştuğun kişi CHP Genel Başkanıdır" diyerek tepkisini gösterdi.

CHP'li Levent Gündüz'ün, "Türkiye'de mevcut bir başarı yok. Parti Meclisi toplantısında FETÖ'cü olduğu açık açık belli olan Nazlı Ilıcak ve Atatürk düşmanı olan Altan kardeşlere sahip çıkan bir genel başkanımız olduğu için de sonuna kadar utanıyorum" sözlerinin ardından partililerden itirazlar geldi. Gündüz daha sonra, "Burası danışma kurulu, ben eleştirilerimi yapacağım" dedi. Daha sonra Gündüz'ün önündeki mikrofon alındı. CHP İzmir İl Başkanı Asuman Ali Güven de konuşmaya müdahale etti ve "Kürsüden in, dışarı çık, konuştuğun kişi CHP Genel Başkanıdır" diyerek tepkisini gösterdi.

CHP İzmir İl Başkanı Asuman Ali Güven şunları söyledi:

"Gereksiz bir konuşma yapmaya çalıştı. Eleştiri hakkı elbette herkesin vardır, saygılıyız ama saygısız bir tavır olunca biz de müdahale ettik. Normalde sakinimdir ama terbiyesizlik ve saygısızlık yapılınca biz de insanız kızabiliriz."

Danışma kurulu toplantısındaki sosyal medyada paylaşan kişinin tespit edilerek disiplin kuruluna sevk edileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

----------------------

- CHP Karabük Gençlik Kolları eski Başkanı Levent Gündüz'ün kürsüde konuşması

- CHP İzmir İl Başkanı Asuman Ali Güvenin kürsüye yürümesi

- Salondakilerin tepkisi, bağırması

İZMİR/

=================================================

OĞLUNUN 'BANA, ANNEMİN SENDEN DAHA ÇOK İHTİYACI VAR' NOTU GÖRÜP, KATLİAM YAPMIŞ(2)

3)ZANLI TUTUKLANDI

Konya'da boşandığı eşi 41 yaşındaki Yasemin Yıldız, eski kayınpederi 72 yaşındaki Behram Yıldız ve kayınvalidesi 60 yaşındaki Fatma Yıldız'ı dün pompalı tüfekle öldüren 40 yaşındaki Erdal Atlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KONYA/

=======================================================

4)FETÖ TUTUKLULARINA 'BAYRAMLIKLARINIZI HAZIRLAYIN' PROPAGANDASI



ANTALYA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu yargılandığı mahkemeye dilekçe gönderen işadamı S.A., bazı koğuşlarda "Amerika'dan mesaj geldi, dişinizi sıkın, bayrama bayramlıklarınızı hazırlayın" diye moral toplantısı yapıldığını iddia etti. S.A., etkin pişmanlık hükümleri kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan işadamı S.A., yargılandığı Antalya 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini içeren dilekçe gönderdi. S.A. mahkemedeki ifadesinde, aynı davada tutuksuz yargılanan bazı sanıkların, duruşmayı beklerken yanına gelip, FETÖ ve kendileri aleyhine ifade vermemesi için "Hem bu dünyanı hem de ahiretini yakma" sözleriyle baskı kurduğunu söyledi.

'DİLEKÇELERİ DİĞER MAHKUMLAR OKUYOR'

Cezaevinde kaldığı koğuşta FETÖ/PDY davası sanıklarının kendisine 'itirafçı' ve 'hain' gözüyle baktığını ileri süren S.A., yazılan dilekçeleri ise diğer sanıklar görmeden göndermenin mümkün olmadığını kaydetti. Dilekçelerin koğuştaki televizyonun önünde bekletildiğini, isteyenin bunları okuduğunu, her sabah koğuş mümessili tarafından toptan gardiyana teslim edildiğini ifadesinde anlatan S.A., "Kimin ne yazdığını koğuştaki herkes biliyor. Bu nedenle koğuşta dilekçe yazıp gönderemedim. Dilekçemi hastalığım nedeniyle gittiğim revirde mahkemeye ve cezaevi savcısına ulaştırma şansı buldum" dedi.

Cezaevinde örgüt üyeleri arasında moral ve motivasyonu yüksek tutmak amacıyla 20 gün önce bazı konuşmalar geçtiğini savunan S.A., şunları kaydetti:

"Zaman zaman koğuşlarda moral toplantıları yapılıyor. Koğuşta 15- 20 gün önce 'Bayramlıklarınızı hazırlayın, Amerika'dan mesaj geldi, dişinizi sıkın, bayrama bayramlıklarınızı hazırlayın' diye konuşmalar yapıldı. İçeride herkesin bir umuda ihtiyacı var, o umudu da herkes yayıyor ve kendilerini diri tutmaya çalışıyorlar."

Mahkeme, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen S.A.'nın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

-Güvenlik - Türkiye-Antalya - Mustafa KOZAK

==================================================

5)MÜHÜRLENMESİ BEKLENEN OTEL İÇİN YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI

ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde mülkiyet sınır ihlali ve imara aykırılık nedeniyle belediye tarafından mühürleneceği tebliğ edilen otel müşterilerini tahliye etmeye hazırlandığı sırada, Antalya 2'nci İdare Mahkemesi'nden yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Manavgat'a bağlı Side Mahallesi'nde bulunan ve 2015 yılında faaliyete geçen Side Su Hotel'in işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı, 'mülkiyet sınırı ihlali ve imara aykırılık' nedeniyle Manavgat Belediyesi tarafından iptal edildi. Geçen mart ayında ruhsatların iptal edilmesinin ardından 135 odalı otelin mühürlenmesine karar verildi. Tahliye kararı otel yönetimine tebliğ edilirken, otelde konaklayan yerli ve yabancı tatilciler valizlerle lobi ve balkonda beklemeye başladı. Tahliye işlemi beklenirken, otel yönetiminin yaptığı itiraz üzerine Antalya 2'nci İdare Mahkemesi'nden yürütmeyi durdurma kararı verildi. Dün alınan karar uyarınca mühürleme ve tahliye işlemi 30 gün süreyle durduruldu. Turistler ise yeniden odalarına çıkarıldı.

'MAHKEME KARARI OLMADAN İPTAL ETTİRDİ'

Otel sahibi, kapanan Side Belediyesi'nin eski başkanı Abdulkadir Uçar, AK Partili olduğunu hatırlatarak, Manavgat Belediye Başkanı CHP'li Şükrü Sözen'in şahsi ve siyasi husumet nedeniyle otelin işyeri açma ve çalıştırma ruhsatını herhangi bir mahkeme kararı olmadan iptal ettiğini öne sürdü. Uçar, "Bunu gerekçe göstererek otelimizi mühürlemiş ve bugün itibariyle dünyanın dört bir yanından yabancı misafirler içeride olduğu halde hepsinin valizlerini toplayıp dışarı çıkartılmasını istemiş ve bu noktada hem bize yazılı olarak, hem de Manavgat zabıta birimlerine bu emri bildirmişlerdir" dedi.

'GERÇEKTEN ÇOK ACI VERİCİ'

Türk turizminin 2 yıldan beri büyük sıkıntılar çektiğini vurgulayan Uçar, bölgedeki üm otel yapılaşmalarında ciddi sıkıntılar bulunduğunu, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bunların yasallaştırılması noktasında çalışmalar yaptığını belirtti. Uçar, şöyle konuştu:

"Ayriyeten ülkemize bir tane daha fazla turist gelsin diye hükümetimizin, bakanlarımızın, sivil toplum kuruluşları ve turizmcilerin çok büyük emekleri ve gayretleri var. Bu emek ve gayretlerle ülkemize getirilmiş olan misafirlerin burada hoş zaman geçirmeleri gerekirken, maalesef bir belediye başkanının şahsi tutumundan ve şahsi kininden dolayı siyasi olarak benim otelimde maalesef bu uygulamayı gerçekleştirmiş olması çok acı verici."

Abdülkadir Uçar, belediyenin diğer işletmelere de aynı uygulamayı yapması durumunda itiraz etmeyeceğini söyledi.

BAŞKAN SÖZEN: KİMSEYLE HUSUMETİMİZ OLAMAZ

Manavgat Belediye Başkanı CHP'li Şükrü Sözen ise kamu görevi yaptıklarını, bu nedenle hiç kimseyle şahsi ve siyasi husumetlerinin olamayacağını belirterek, sadece yasaları uyguladıklarını söyledi. Başkan Sözen, Side Su Otel konusunda önümüzdeki günlerde basın toplantısı düzenleyeceklerini de kaydetti.

Görüntü Dökümü

----------------------------------

Otelden genel görüntü

Lobiden görüntü

Abdulkadir Uçar'ın açıklamaları

Detay görüntüler

Bavullarıyla bekleyen turistler

01:57ö - 63 MB

Haber- Kamera: Mithat ABAKAN / MANAVGAT(Antalya), ()

==================================================

6)FETÖ'CÜ GENERAL, YOLU KAPATAN POLİSLERİ UÇAKLARLA TEHDİT ETMİŞ

15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle başlatılan soruşturmalar kapsamında Şırnak'ta görevli 385 asker hakkında açılan dava, Adana 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Şırnak'ta yaşananların detaylı şekilde anlatıldığı iddianamede dönemin Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Osman Gürcan'ın, askeri konvoyun geçişine izin vermeyen polisleri uçaklarla bombalatacağını söyleyerek tehdit ettiği yer aldı.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aralarında görevden ihraç edilen dönemin 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Abdullah Baysar ile Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Osman Gürcan'ın da bulunduğu 51'i tutuklu 385 asker hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 ile 22 yıla kadar varan hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Şırnak 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame daha sonra Adana'da bulunan terör suçlarına bakmakla yetkili 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

ASKERİ UÇAKLARIN İNİŞİNE İZİN VERİLMEDİ

250 sayfadan oluşan iddianamede darbe girişimi sırasında Şırnak'ta yaşananlar detaylı şekilde anlatıldı. Darbe girişiminin anlaşılmasının ardından Şırnak Emniyet Müdürlüğü'nde Vali Ali İhsan Su, cumhuriyet başsavcısı, vali yardımcısı, il emniyet müdürü, yardımcıları ve şube müdürleri ile toplantı yaptı. Bu sırada Şerafettin Elçi Havalimanı'na askeri uçaklar için iniş izni istendiği bilgisinin edinilmesi üzerine havalimanın pistlerinin araçlarla kapatılarak uçakların inişine izin verilmedi.

'KONVOY DURDURULDU'

Sözde sıkı yönetim bildirisinin okunmasının ardından Çakırsöğüt Komando Tugayı'ndan çıkış yapan 37 askeri araçtan oluşan konvoyun kalkışma içerisinde yer aldığının belirlenmesi ve askerlerin Ankara'ya gidebileceği ihtimali üzerine Cizre İlçesi girişinde önlem alındı. Tuğgeneral Gürcan'ın da içinde bulunduğu konvoy ilçe girişinde durduruldu. Yolun açılmasını isteyen askerler ile polisler arasında zaman zaman arbede yaşanırken, bazı rütbeli subaylar tehditlerde bulundu.

BURAYI BOMBALATIRIZ

Yolun açılmaması üzerine araçtan inen Tuğgeneral Gürcan, emniyet amirine, "Yolu açın, öyle veya böyle buradan geçeceğiz, havaalanına gideceğiz karşımızda duramazsınız" dedi. Polislerin yolu açmaması üzerine Gürcan bağırarak, "Yolu açın, yoksa uçakları kaldırtır 5 dakika içerisinde burayı bombalatırız. Ben sizinle hangi dilden konuşacağımı çok iyi bilirim, siz izin verseniz de veremezseniz de buradan geçeceğiz" diye tehditte bulundu. Bu sırada sokağa çıkan yaklaşık bin vatandaşın olayın yaşandığı bölgeye gelmesi üzerine askeri konvoy Şırnak'a geri döndü.

Gözaltına alınmak istenen askerlerle polisler arasında çatışma yaşanmaması ve Tugay Komutanı Gürcan'ın teslim olması için Tümen Komutanı Tümgeneral Baysar ile görüşüldü. Ancak Baysar'ın Gürcan'ı teslim almaya gideceğini söylemesine rağmen yerine merkez komutanını göndermesi dikkat çekti. Konvoydaki askerler, emniyet müdürlüğü yerine tümen karargahına götürüldü. Tümen Komutanı Baysar'ın öncelikli teslim alınması istenen Tuğgeneral Gürcan'ı teslim etmeyip ifade alma işlemlerinin tümen karargahında yapılmasını istedi. Ancak Cumhuriyet Başsavcısının bu talebi kabul etmeyip ifade alma işlemlerinin adliyede yapılacağını söyledi.

'DENGEMİ ŞAŞIRDIM'

15 Temmuz gecesi kendisine 'Harekat Yıldırım' kodlu bir mesajın verildiğini belirten Gürcan soruşturma aşamasında şöyle ifade verdi:

"2'nci Ordu Komutanlığı Harekat Merkezi'nden Erkan subayla görüştüm. Bizi Ankara'ya çağırdıklarını ve Şırnak Havaalanı'na uçak ineceğini, bu nedenle 'hemen intikal edin demesi' üzerine tabur komutanlarına 'hazırlıklarınızı yapın çıkalım' dedim. Uygun taburları hazırladıktan sonra tugaydan ayrıldık. Emri üst komutanlıklara bildirmedim, ilk kez harekat yıldırım emri mesajı görmem nedeniyle dengemi şaşırdım. Cizre'ye gittiğimizde yol emniyet ekiplerince kapatılmıştı. Asker ve polis kavgası çıkmaması için geri döndük."

Ayrıca Gürcan'ın cep telefonlarında yapılan incelemede, MİT'e ait TIR'ların durdurulmasına ilişkin evrak ile FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'e ait söz dizeleri tespit edildi.

GİZLİ TANIK İFADELERİ

İddianamede gizli tanık ifadeleri de yer aldı. Darbe girişiminin planlarının Ankara'da yapıldığını anlatan gizli tanık 'Şapka', temmuz ayının ilk haftasındaki toplantıda darbe girişiminin ayrıntılı planlarının yapıldığını toplantıların birine örgütün sözde 'hava kuvvetleri imamı' firari Adil Öksüz'ün de katıldığını söyledi. Bir toplantıya Gürcan'ın da katıldığını belirten gizli tanık, "Bu toplantıda örgütün gizli imamlarından olan Hakan isimli kişi Gürcan'a Kastamonu'ya giderek Tuğgeneral Faruk Bal'a, Jandarma Genel Komutanlığının karargahının komutasını devir alma görevini iletmesini istedi. Bu toplantıda Çakırsöğüt Tugayı'nın havayolu ile Ankara'ya getirilmesi ve getirilen bu birliklerin Ankara'nın genel güvenliğini sağlamak, ihtiyaç olan diğer kuvvetlere takviye olarak verilmesi konuları görüşüldü" diye konuştu.

-Güvenlik - Türkiye-Adana - Salih ÜÇTEPE

==============================================

7)KEKİLLİ VE LARA ÜNİVERSİTELİLERİ COŞTURDU

NEVŞEHİR Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 2016-2017 Akademik Yılı Mezuniyet töreni Kültür Sanat ve Gençlik Şenliği Programı kapsamında konser veren Murat Kekilli ve Lara öğrencileri coşturdu.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kültür Sanat ve Gençlik Şenliği programı kapsamında Anadolu Rock müziğin sevilen ismi Murat Kekilli‘Çılgın’, ‘Unutamam Seni’, ‘Kara Gözlüm’, ‘Bu Akşam Ölürüm’, ‘Çöpçüler’ ve ‘Bugün Benimsin’ gibi parçaları seslendirdi. Etkinliğin ikinci gününde sahne alan Pop müzik sanatçısı Lara bir, birinden güzel parçalarını seslendirdi. Öğrenciler şarkıcıya eşlik ettiler gönüllerince eğlendiler

Görüntü Dökümü

------------------------

- Murat Kekilli ve Lara sahnede sevilen parçalarını söylemesi

-Sanatcılara eşlik eden öğrenci ve vatandaşlardan genel görüntü

(Haber - Kamera: Sinan KORKMAZER /NEVŞEHİR,)

DV 1 Dosya 7 Dakika 20 Saniye 569 -MB

===================================================



Dolandırıcı kadın altınları sutyenine saklamış (EK)

8)TUTUKLANDILAR

Edirne’de kendilerini MİT görevlisi, savcı ve polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Azeri uyruklu kadın şüpheli A.H., dolandırıcılık ve uyuşturucudan sabıkası bulunan H.A., O.A. ve R.A. savcılık sorgularının ardından çıkarıldığı mahkemece ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

EDİRNE/