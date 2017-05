DHA YURT BÜLTENİ-15

Şırnak'ta yaralanan Uzman Çavuş şehit oldu (2)

CENAZESİ GETİRİLDİ

Şırnak'ta geçen pazartesi günü PKK'lı teröristlerin araziye tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu 2 silah arkadaşı ile birlikte yaralanan ve bu sabah tedavi gördüğü GATA'da şehit olan 3 çocuk babası 43 yaşındaki Musa Vuruşkan'ın cenazesi öğleden sonra uçakla Adıyaman Havaalanı'na getirildi.

Şehidin cenazesini havaalanında Adıyaman Valisi Abdullah Erin, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Emniyet Müdürü Metin Alper, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talha Gönüllü, protokol üyeleri ile şehidin babası Mehmet, annesi Hüsne, eşi Fatma ile yakınları karşıladı. Türk bayrağına sarılı tabutun uçaktan indirilişi sırasında fenalaşan şehit babası Mehmet Vuruşkan'ı elinden tutan Vali Abdullah Erin, teselli etti. Bu sırada fenalaşan şehit uzman çavuşun amcası Cafer Vuruşkan'a da hazır bekletilen sağlık görevlileri tarafından müdahale edildi. Havaalanından, Gölbaşı Devlet Hastanesi morguna götürülen şehit uzman çavuş Musa Vuruşkan'ın cenazesi yarın Hamzalar Köyü'nde düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

Manisa'daki FETÖ iddianamelerin çatısı mali yapılanma olacak

MANİSA Cumhuriyet Başsavcısı Akif Celalettin Şimşek, ildeki FETÖ/PDY'nin çatı davasının örgütün mali yapılanması olacağını ifade etti.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı, geçen 10 Mayıs Çarşamba günü, trafik kazasında ölen Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper için Şehzadeler İlçesi'ndeki Hatuniye Camii'nde Mevlid-i Şerif ve Kuran-ı Kerim okuttu. Mevlid-i Şerif'e, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Akif Celalettin Şimşek, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, savcılar, hakimler ve avukatlar katıldı. Ayrıca lokma döktürülerek vatandaşlara dağıtıldı. Manisa Cumhuriyet Başsavcı Akif Celalettin Şimşek, merhum Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in çok iyi bir savcı olduğunu belirterek, vefatının yargı camiasını derinden üzdüğünü dile getirdi.

Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Şimşek, kentteki FETÖ'ye yönelik açılan ve açılacak davalarla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bazı ilçelerdeki iddianamelerin bittiğini ve davaların açılmaya başlandığını ancak mali yapılanma ayrıca askeri kanatla ilgili iddianamelerin hazırlığının sürdüğünü dile getiren Başsavcı Şimşek, "15 Temmuz sonrası süreçte tüm Türkiye genelinde devam eden soruşturmalar var. Birçok yerde bu soruşturmalarda sona gelindi. Bazı önemli konularda da çatı iddianameleri düzenlendi. Hem idari mali yapılanmasıyla ilgili hem de 15 Temmuz darbe girişimine karıştığı tespit edilen askeri erkanda bulunan olayın failleri hakkında. Şimdi Manisa ölçeğinde ilçelerimizde açtığımız davalar mevcut. Bunlar lokal davalar oldu. İdari mali yapılanma 15 Temmuz gecesi darbe girişimine karıştığı, örgütün faal üyesi olduğu şüphesiyle hakkında işlem yaptığımız askeri grup var. Bununla ilgili iddianamelerle sona yaklaşıldı. İdari mali yapılanmayla ilgili iddianamede sıkıntı yaşıyoruz. Bir şeyleri tam tamamlıyorsunuz. İdari mali yapılanma diğer grup soruşturmaları gibi değil. Emniyet, yargı, askeri kanada ilişkin yürüttüğümüz soruşturmalar kapsamında değerlendirebileceğimiz bir konu değil. Bunun soruşturmaları gerçekten ciddi ve teknik analizi gerektiriyor. Bilirkişi raporlarında yeni delilere ulaşıyoruz. Onlar dosya içine koyulduğunda tekrar zaman dilimi işliyor. O dosyayla ilgili şüphelilerin tamamı hakkında değil, yönetici mütevelli heyetleri ve idari mali yapılanmaya bir şekilde destek olan yapıyla ilgili ayrıma gideceğiz" diye konuştu. Mayıs ayı sonu itibariyle örgütün mali yapılanmasıyla ilgili hazırlanan iddianamelerin bitirileceğini ve davanın açılabileceğini dile getiren Şimşek, "Bu ayın içinde idari mali yapılanmayla iddianamelerin tamamlanacağını düşünüyorum. Şuanda elimizde ilçelerden gelenler dahil bir hayli soruşturma evrakı var. Meslek gruplarına ve konulara göre ayırdığımız dosyalarımız var. İdari mali yapılanmayla ilgili bir tek dosyamız var. 15 Şubat 2015'te başlayıp devam eden bir dosyaydı. Bu dosyanın davasını açacağız. Bu dosyada yaklaşık 600'e yakın şüphelimiz var. Bunların bir kısmı tutuklu. Bu dosyayı çatı dosyayı haline getirip, diğerlerini sonra açacağız. Son HSYK kararı ile tek mahkemenin özel yetkili mahkemenin bu işi götüremeyeceğine tespit edildi. Manisa'ya 3'üncü bir Ağır Ceza Mahkemesi açıldı. FETÖ soruşturmaları ve yargılamalarının yapılması amacıyla" diye konuştu.

"BİR AN ÖNCE KARAR VERİLMESİNİ İSTİYORUZ"

Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Şimşek son olarak, kamuoyundaki Manisa'daki FETÖ davalarını geciktirildiğine yönelik eleştirilere cevap vererek, "Biz dosyamızı savcılık olarak soruşturma aşamasında hiçbir eksik kalmaksızın mahkemeye sevk etme düşüncesindeyiz. Bazı eksiklikleri göz ardı ederek mahkemeye intikal ettirdiğimizde yargılama süreci uzuyor. O zaman insanlar? Niye yargılama gecikiyor, adalet gecikiyor? diye şikayet ediyor. Mahkemeye gidildiğinde yargılama sürecinin soruşturma süreci kadar uzun sürmemesini istiyoruz. Bir an önce karar vermesini istiyoruz" dedi.

Gaziantep'te şirkete FETÖ operasyonu

GAZİANTEP'te, bünyesinde inşaat, petrol, enerji ve gazbeton firmaları barındıran bir şirkete FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında polis tarafından operasyon düzenlendi.

Osmangazi Mahallesi'nde bulunan şirketin yönetildiği binaya gelen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ihalelerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla arama yaptı. Aranan şirketteki bazı dokümanlara el konulurken, gözaltı yapılmadığı belirtildi.

Bunalıma giren Suriyeli genç kadın bileğini kesti (ÖZEL)

KAYSERİ’de, yaşayan 28 yaşındaki Suriyeli kadın iddiaya göre, girdiği psikolojik bunalım sonucu bileğini keserek intihara teşebbüs etti.

Olay, merkez Melikgazi ilçesi Osmanlı Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, psikolojik bunalıma giren 1 çocuk annesi Suriyeli Duha Matuk evde kimsenin bulunmadığı sırada sol bileğini defalarca keserek yaşamına son vermek istedi. Eve gelen yakınları genç kadını kanlar içinde görünce durumu 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri yaralı kadını Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırdı. Tedavi altına alınan Suriyeli ı kadının, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Işık İkizoğlu'nun cenazesinde kadın dayanışması

İZMİR'in Dikili İlçesi'nde boşandığı eşi 58 yaşındaki Y.C.K. (Yahya Cengiz Küçük) tarafından başına çekiçle vurularak öldürülen 32 yaşındaki Işık İkizoğlu, gözyaşları içinde defnedildi. İkizoğlu'nun tabutunu kadınlar taşıdı, kadınlar defnetti.

Dikili İlçesi'nde eski eşi Y.C.K. tarafından vahşice katledilen Işık İkizoğlu'nun cenazesi gözyaşları içinde Dikili Kabristanlığı'na defnedildi. Bugün (çarşamba) öğle namazının ardından Dikili Merkez Camii'nden kaldırılan İkizoğlu'nun cenazesine yüzlerce kadın katıldı. Annesi Füsun İkizoğlu ile ablası Başak İkizoğlu'nun da bulunduğu cenazede gözyaşları sel oldu. Dikili Kadın Platformu üyeleri cenazeye 'Kadın cinayetlerine hayır' yazılı tişörtlerle geldi. Üzeri kırmızı karanfillerle örtülen Işıkoğlu'nun tabutu, camiden kadınların omuzlarında taşınarak cenaze aracına yerleştirildi. Dikili Kabristanlığı'na kadar yürüyen kadınlar, yol boyunca "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz", "Kadına uzanan eller kırılsın", "Susma sustukça sıra sana gelecek", "Yaşasın kadın dayanışması", "Kahrolsun kadın katilleri" sloganları attı. Alkışlar eşliğinde kabristanlığa getirilen cenaze, gözyaşları içinde kadınlar tarafından defnedildi.

Cenaze törenine Işık İkizoğlu'nun 10 yaşındaki kızı Duru Irmak Küçük katılmadı.

OYFEST'e özel deniz dibi temizliği

BODRUM Belediyesi'nin de desteğiyle 17-21 Mayıs arasında düzenlenen Ortakent Yahşi Bahar Festivali'ne (OYFEST), "Denize en çok mavi yakışır" sloganıyla deniz dibi temizliği yapan belediyenin dalış ekibi de destek verdi. Ortakent Yahşi Koyu'nda temizlik yapan ekipler, denizden 250 kilo atık çıkardı.

Ortakent Yahşi Geliştirme ve Mavi Bayrak Derneği (OYDER) ile Ortakent Yahşi Gençlik ve Spor Kulübü tarafından organize edilen OYFEST'e katılan Bodrum Belediyesi Dalış Ekibi, Ortakent Yahşi koyunu temizledi. Dalgıçlar festivalin ilk günü, Bodrum Belediyesi tarafından bu yıl üçüncü kez düzenlenen 'Denize en çok mavi yakışır Deniz Dibi Temizlik Kampanyası' kapsamında festivale özel dalış yaptı. Bodrum Belediye A.Ş. Müsgebi Kafe yanında yer alan derede ve limanda deniz dibi temizliği gerçekleştirildi. Festivale destek vermek amacıyla yapılan deniz dibi temizliğinde denizden 90 kilo lastik, 42 kilo plastik, 19 kilo metal, 99 kilo tekstil olmak üzere toplam 250 kilo atık çıkarıldı. Temizlik sonunda Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de kıyıda ayrıştırdıkları atıkları, geri dönüşüm için Konacık Mahallesi'ndeki Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne gönderdi.

Engelli tenisçiler Bodrum'ta kortta

TÜRKİYE Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Bedensel Engelliler Türkiye Tenis Şampiyonası Bodrum'un Ortakent Yahşi mahallesinde başladı. Ortakent Yahşi Bahar Festivali (OYFEST) kapsamında gerçekleşen şampiyonaya 15 ilden 12'si kadın 40 sporcu katılırken, turnuvanın cumartesi günü oynanacak final maçlarıyla sona ereceği açıklandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Teknik Kurul Üyesi Bayram Ali Büyüklüoğlu, daha fazla engelliyi spor alanlarına yönlendirmeyi amaçladıklarını belirterek, "Bu tür organizasyonlarla farkındalık yaratıp, engelli tenisini geniş kitlelere tanıtmak istiyoruz. Ayrıca normal turnuvalarda bedensel engelli sporcuların da yer almasını arzuluyoruz" dedi. Ülkemizi 2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda temsil eden milli tenisçi Büşra Ün de Bodrum'da madalya mücadelesi veriyor. Hedefinin 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları olduğunu söyleyen Ün, "Omzumda bir sakatlık vardı. Bu yüzünden bir süredir uluslararası turnuvalara katılamadım. Şu an iyileşme dönemindeyim. Bodrum'da bir anlamda kendimi sınamış olacağım" diye konuştu. Engellilere eve kapanmamalarını ve daha fazla dışarı çıkmalarını öğütleyen Büşra Ün sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben spor sayesinde tek başıma seyahat edebilir hale geldim. Yurt dışındaki turnuvalara tek başıma gidebildim. Spor sayesinde İngilizce öğrendim, her işimi kendim görebiliyor ve kendimi daha iyi ifade edebiliyorum. Hepsi önce aile desteği ve ardından spor sayesinde oldu. Benim gibi olan arkadaşlarıma tavsiyem evde durmasınlar, spor yapsınlar. Bu durum benim için çok küçük bir fiziksel farklılık. Sorunlar gözünüze göründükçe büyür ve zarar vermeye başlar. Benim tavsiyem görmezden gelsinler, önlerine baksınlar."

Pervari 90 yıl sonra altıyapıya kavuştu

SİİRT'in 1927 yılında ilçe statüsüne kavuşan ve bağlı köylerle birlikte 36 nüfusu olan Pervari İlçesi, 90 yıl sonra ilk kez altyapıya kavuştu. Kanalizasyon, içme suyu şebekesi ve atık sular için 14 milyon lira harcama yapıldığını belirten AK Partili Belediye Başkanı Tayyar Özcan, 2014'te göreve geldiğinden bu yana ilçenin tahrip olan altyapısını yenilediklerini ifade ederek, Türkiye'de en ucuz ekmeğinin burada satıldığını söyledi. İlçenin 35 yıl sonra alt yapıya kavuştuğunu belirten Başkan Özcan, "Günde 3 saat su verilçede şimdi 24 saat kesintisiz su veriyoruz. Artık ilçe merkezindeki cadde ve sokaklar daha temiz" dedi.

Pervari İlçesi'nin 1927 yılında ilçe statüsüne kavuştuğunu belirten Belediye Başkanı Tayyar Özcan, merkez 6, bağlı köyler ile birlikte toplam 36 bin nüfuslu ilçeyi, 90 yıl sonra altyapıya kavuşturmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Yaptıkları çalışmalarla ilçede daha modern bir görünüme kavuştuğunu anlatan Özcan, "İlçemiz 1927 yılında belediye olmuştur. 2014 Mart ayında göreve geldim. O günden bugüne kadar hizmet etmek için büyük gayret gösterdik. İlçemizde en büyük sıkıntılarımızdan bir alt yapı idi. Yaklaşık 30-35 yıldır yani ortalama 1985'ten itibaren alt yapı çalışması ve tadilat yapılmamıştı. Su sıkıntımız mevcuttu. Biz de temelden işe başlayalım dedik ilk olarak alt yapıdan başladık. Kanalizasyon alışmasını çok kısa bir sürede yaptık. Yani 8 ay gibi bir sürede bitirdik. Yaklaşık 19 kilometre şehir için su ishale hattını yaptık. 30-35 yıldır günde ortalama 3 saat su veriliyordu. Ancak yeni yaptığımız şebeke sayesinde ilçemize 24 saat kesintisiz su veriyoruz. Bu da Pervari tarihinde ilk kez olan bir durumdur. Bundan önce santrafişler kullanıyordu, ağır aksak içme suyu bulunuyordu" dedi.

Halkın ilçede yapılan hizmetlerden memnun olduğunu belirten Özcan, ilçeyi 3 parçaya ayırarak hizmeti kaliteli hale getirdiklerini ifade ederek, şöyle konuştu: "Pervari'yi 3 parçaya böldük. 3 ayrı su depoları yaptık. Böylece son sistem Ankara, İstanbul'da içme suyu şebekesi nasıl kullanılıyorsa, şuan Pervari'de de aynı sistem kullanılıyor. İlçemizde şuan pek fazla sıkıntımız kalmadı ve şuan üst yapıya geçtik. Alt yapı projemiz, su ishale hattımız, şehir içi su şebekemiz, yağmur suyu toplam 14 milyon lira gibi bir bedeli oldu. Bu Pervari gibi küçük bir belediyenin bunu karşılaması çok zordu. Bu konuda bakanlıklar bize gerekli desteği verdiler. Üst yapı çalışmamız yaklaşık 6 milyon bir proje bedelidir ve ona da başladık. Şuan ilçemizde yaptığımız ışıklandırma sistemi belki de büyük illerde dahi olamayan ışıklandırma ve aydınlatma sistemi yaptık. Üst yapı çalışmalarını yaklaşık 4 ay süre gibi bir zamanda bitirmeyi planlıyoruz. Bunları bitirdikten sonra çevre düzenlemesi ve park bahçeler yapacağız."

TÜRKİYE'NİN EN UCUZ EKMEĞİ PERVARİ'DE

Pervari'yi baştan sona yenilediklerini ve bu çalışmaların bitmesi durumda ilçenin artık terörle değil, güzelliklerle anılacağını belirten anlatan Özcan, Türkiye'de en ucuz ekmeğin de Pervari'de satıldığını iddia ederek, "Şuan Pervari Türkiye'nin en ucuz ekmeğini satıyor. Halk ekmek fabrikası açtık ve bu ekmek fabrikamızda vatandaşlarımıza 60 kuruş karşılığında ekmek satıyoruz. Göreve geldiğimiz gibi 2-3 ay süre içerisinde halk ekmek fabrikasını kurduk ve satamaya başladık. Günde 5-6 bin arasında ekmek satıyoruzö dedi. Hak ekmek fabrikasına üretilen ekmelerin bir tek ilçe merkezinde satılmadığını köylülere verildiği ve köylülerin tandır ekmeği yapmaya başladıkların dile getiren Özcan, “Ekmeğimiz bit tek ilçede satılmıyor. İlçemize bağlı köyler bu ekmekten faydalanıyor ve satın alıyor. Şunu söyleye bilirim köylü vatandaşımız artık kendisine tandırlarda ekmek yapmaya başladı Halk Ekmek fabrikasında ekmek almaya başladılar" şeklinde konuştu.

Gaziantep Üniversitesi projesine Avustralya desteği

GAZİANTEP Üniversitesi tarafından koordine edilen ve Avustralya Büyükelçiliği tarafından finanse edilen 'Dezavantajlılarla 360 derece iletişim eğitimi' programı kapanış töreni düzenlendi.

Gaziantep Üniversitesi Mavera Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene; Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi James Larsen, Rektör Prof. Dr. Ali Gür, Türkiye Sakatlar Derneği Şube Başkanı Hulusi Kalender, proje eğitmeni Mehmet Kızıltaş ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Tören, down sendromlu çocukların kurduğu mehter takımının gösterisiyle başladı. Beğeni ile izlenen gösterinin ardından Büyükelçi Larsen ve Rektör Gür, hem çocuklar, hem de eğiticilerini kutladı. Törende konuşan Rektör Gür, üniversite olarak kaliteli bir eğitim vermenin yanı sıra, birçok sosyal projeye de imza attıklarını belirterek, "Dezavantajlılarla 360 Derece Eğitim Projesi ile 45 gün süreyle, 2 bin kamu çalışanı çeşitli gruplardaki engellilerin eğitimiyle ilgili bilgilendirildi. Biraz önce müthiş bir gösteri sunan Down Sendromlu kardeşlerimiz, engelli de olsa, eğitilerek harika şeyler yapılabileceğini gösterdi. Asıl engeller insanların beynindeki engellerdir. Bunlar kalkarsa hiç bir engel kalmaz" diye konuştu. Büyükelçi Larsen ise bu tür sosyal eğitim çalışmalarına her türlü desteği vermeye devam edeceklerini belirterek, şunları dedi: "Biraz önceki gösteriden çok etkilendim. Ama, en çok beni sevindiren bu dezavantajlı gruba mensup çocukların toplum tarafından sarmalanmış olması. Sizi ve ailelerini, projeye emeği geçen herkesi kutluyorum . Paydaşı olduğumuz önemli sosyal projenin kapanış törenindeyiz. Avustralya hükümeti olarak bu tür sosyal projelere desteğimiz devam edecektir. Burada mühim olan bizim maddi kaynak ayırmamız değil. Türkiye'de ki engellilere destek olmaktır." Konuşmaların ardından Gür, Büyükelçi Larsen'e sedef işlemeli sandık hediye etti.

