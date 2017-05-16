DHA YURT BÜLTENİ-15

Maçka'da çatışma çıktı! 1 asker şehit (2)

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ÇETİNGÖZ MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Trabzon’un Maçka İlçesi kırsalında devriye gezen jandarma ekipleri ile PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Uzman Çavuş Osmangazi Çetingöz düzenlenen törenin ardından memleketine uğurlandı.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Osmangazi Çetingöz için Trabzon İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene Trabzon Valisi Yücel Yavuz, İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Okçin Akşit, Emniyet Müdürü Hakan Arıkan, Büyükşehir Belediye Başkan vekili Seyfullah Kınalı, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Mithat Kutanoğlu, şehidin babası Kerim ve annesi Huriye Çetingöz ile çok sayıda asker, polis ve vatandaşlar katıldı.

Törende şehidin ailesi metanetini korurken, acılı anne de, oğlunun Türk bayrağına sarılını naaşını öperek teselli aradı. Şehidin bir yakını törende acılı baba Kerim Çetingöz'e sarılarak, "Kollayamadık Osman'ı Kerim amca" diyerek gözyaşı döktü. Bu sırada anne Huriye Çetingöz de "Üzülmeyin, oğlum Allah'ın en sevdiği kuluydu demek ki" diye yanıt verdi.

'OSMANGAZİLER BİTER SANMASINLAR'

Şehidin özgeçmişinin okunması ve duanın ardından şehit babası Kerim Çetingöz kürsüye gelerek bir konuşma yaptı. Bu ülkeyi hiçbir zaman yalnız bırakmayacaklarını belirten baba Kerim Çetingöz, "Dedemin adını taşıması için evladımın adını Osmangazi koydum. Bir Osmangazi ölür, bin Osmangazi dirilir. Sanmasın ki hainler bu ülkeyi alt edebilirler. Bin tane Osmangaziler bu ülkede yeşermektedir. Osmangaziler biter diye sanmasınlar. Bir tane evladım vardı ama arkadan Osmangaziler geliyor. Bu ülkeyi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Bunu bütün dünya duysun. Başta terörist adiler ve içimizdeki terörist adiler, bunları iyi duysun. Osmangaziler hiçbir zaman bitmeyecek" dedi, konuşmasını teşekkür ederek tamamladı.Tören sonunda oğlunun tabutuna omuz veren baba Çetingöz'e çevrede töreni izlemeye gelen bazı vatandaşlar da "İşte asıl baba budur" diye seslendi. Törenin ardından şehidin cenazesi Trabzon Havalimanı'ndan askeri uçakla Kayseri'ye gönderildi. Şehidin cenazesi yarın Yozgat'ın Sarıkaya İlçesi'nde toprağa verilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Törenden görüntüler

Aileden görüntüler

Baba Çetingöz'ün konuşması

Detaylar

HABER: FATİH TURAN KAMERA: OSMAN ŞİŞKO/

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Darbe girişimine katıldıkları belirlenen 3 SAT komandosu Edirne'de yakalandı (3)

FETÖ'CÜ SAT KOMANDOLARI TUTUKLANDI

Edirne MİT Bölge Başkanlığı ve Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince dün TEM otoyolu Edirne gişeleri mevkiinde düzenlenen operasyon gözaltına alınan sat komandoları Üsteğmen Ahmet Çamoğlu, Astsubay Başçavuş Yücel Özcan ve Astsubay Başçavuş Mustafa Özel, Edirne Adliyesi'nde SEGBİS Sistemiyle Ankara 4'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne bağlandı. İfadeleri alınan 3 sat komandosu 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme ve silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından tutuklanarak Edirne Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevine konuldu.



Haber: EDİRNE,()



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Amed Sportif- Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı sonrası olaylar çıktı



Spor Toto 2'nci Lig Play Off yarı final rövanş karşılaşmasında Amed Sportif, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk etti. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlanan ilk maçın ardından, bugün Seyrantepe Spor Kompleksi'nde oynanan ve çekişmeli geçen rövanş maçının 31'inci dakikasında Deniz'in penaltı vuruşuyla 1- 0 öne geçen Amed Sportif, 90+3'te Ersel'in golüne engel olamadı ve maç 1-1 berabere tamamlandı. Bu sonuçla Büyükşehir Belediye Erzurumspor finale yükseldi.

Final şansını kaybedince öfkelenen Amed Sportif taraftarları, maçın bitiş düdüğüyle birlikte sahaya indi. Sahada görevli çevik kuvvet polisi önce copla daha sonra da biber gazıyla sahaya inenlere müdahalede bulundu. Olayları yatıştırmak için sahaya inen Diyarbakır Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, gazlı müdahalede bulunan polise kızarak, gaz kullanmaması konusunda uyarıda bulundu. Aslan, gazlı müdahalede bulanacak polis hakkında da inceleme başlatacağı uyarısında bulundu. Maç sırasında da protokol tribününde olaylar çıktı. Her iki kulübün yöneticileri arasında sözlü başlayan tartışma arbedeye dönüştü. Maçın sona ermesinin ardından Erzurumspor kulüp yöneticileri polis eşliğinde futbolcuların olduğu soyunma odasına götürüldü. Olağanüstü güvenlik önlemlerinin alındığı saha dışında da sıçrayan olaylarda polis, öfkeli taraftarları uzaklaştırmak için biber gazı kullandığı görüldü. Maçı protokol tribününde izleyen Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy, her iki kulübün yöniticileriyle görüşerek, tarafları sakinleştirmeye çalıştı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yaşanan olaylardan görüntü

-Polisin müdahalesi

-Genel görüntüler



Haber-Kamera: Ahmet ÜN / Diyarbakır,()