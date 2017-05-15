DHA YURT BÜLTENİ-15

YURT BÜLTENİ-15

1)HASTANEDE 3 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU YILAN ISIRDI

ORDU’nun Gürgentepe İlçesinde 3 yaşındaki Efe Yiğit’i, ağabeyi ve annesiyle birlikte geldiği Devlet Hastanesi’nde, elinden yılan ısırdı. İddiaya göre olay bu sabah Ordu’nun Gürgentepe İlçesi Devlet Hastanesi’nde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk annesi Sümeyye Yiğit, suçiçeği çıkaran büyük oğlunu Gürgentepe Devlet Hastanesi’ne götürdü. Küçük Efe de, annesiyle birlikte hastaneye gitti. Hastane polikliniğinde oturan annesinin yanında yerde oyun oynayan Efe Yiğit, birden ağlamaya başladı. Çocuğunun yanında yılan gören anne Sümeyye Yiğit, çığlık atarak yardım istedi. Yardıma koşan hastane görevlileri yılanı yakalayarak öldürdü.

Eli morarıp şişen Efe Yiğit, burada ilk tedavinin ardından ambulansla Ordu Üniversitesi (ODÜ) Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Polikliniği’ne sevk edildi. Hastanede meydana gelen olaya şaşıran anne Sümeyye Yiğit, çocuğunun durumunun iyi olduğunu belirterek, “7 yaşındaki oğlum suçiçeği çıkardı, Gürgentepe Devlet Hastanesi’ne tedaviye götürdüm. Oturmak için Poliklinik tarafına geçtik. Küçük oğlum yere eğildi ayağa kalktı, ‘anne elimi ısırdı’ dedi. Baktık yılan peşinden geldi ortaya. Yılanı görünce bağırdım Acil’e koştum. Onlarda geldiler müdahale ettiler. Orada ilk tedavinin ardından ambulansla buraya hastaneye sevk edildi. Yılanı görünce soktuğunu anladım, 5 dakika sonra şişmeye başladı. Hastanede görenlerde güvenlik geldi" dedi.

Hastane’de halen tedavisi süren Efe Yiğit’in sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi. Yılanın ise, otomatik kapının açılması sonucu polikliniğe girdiği ortaya çıktı.

Ordu Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Opr.Dr. Mithat Kıvrak, ilk kez böyle bir durumla karşı karşıya kaldıklarını ve şaşırdıklarını belirterek, Efe Yiğit’in de sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Hastanede Efe Yiğit’ten görüntü

-Sümeyye Yiğit ile röportaj

-Çocuk hastanesi polikliniğinden görüntü

-Gürgentepe Devlet Hastanesi fotoğrafı

(SÜRE: 03.42 - BOYUT: 219 MB)

Haber-Kamera: Nedim KOVAN -ORDU-

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2)YURTDIŞINA KAÇMAK İSTEYEN 4 DHKP-C'Lİ TIR'DA HAVASIZLIKTAN BAYILMAK ÜZEREYKEN BULUNDU

EDİRNE'de Kapıkule Sınır Kapısı'nın TIR Parkı'ndaki bir TIR'ın dorsesinde yurtdışına kaçmaya çalışan 1'i kadın 4 DHKP-C'li havasızlıktan bayılmak üzereyken jandarma ekipleri tarafından bulundu. Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan bir istihbarat üzerine Kapıkule Sınır Kapısı üzerinde bulunan Kemalköy'deki TIR Parkı'nda A.O.S.'nin kullandığı Denizli plakalı TIR'ın dorsesinde arama yaptı. Aramada dorsede saatlerce havasız kaldıkları belirlenen 1'i kadın 4 kişi havasızlıktan bayılmak üzereyken bulundu. Gözaltına alınan şüphelilerin T.A., M.V., C.V. ve F.V. olduğu, yasadışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştıkları tespit edildi.

Şüphelilerin terör örgütü DHKP-C üyesi oldukları, haklarında arama kararı bulunmadığı ancak İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yurtdışına çıkış yasakları bulunduğu belirlendi. Gözaltındaki şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.



Ünsal YÜCEL/ EDİRNE,()

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3)TEKNESİ YANAN ALMAN KURTARILDI

ANTALYA'nın Finike İlçesi açıklarında teknesi yanarak batan Alman 73 yaşındaki Dieter Wezel'i, Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı. Finike açıklarında dün saat 10.00 sıralarında meydana gelen olayda, uzun yıllardır Finike Yat Limanı'nda kalan Dieter Wezel, 10 metrelik lüks teknesiyle denize açıldı. Bir süre sonra bilinmeyen nedenle teknede yangın çıktı. Kıyıdan yaklaşık 4 kilometre açıkta bulunan teknedeki Dieter Wezel, telefonla Finike Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik ekipleri, teknedeki Dieter Wezel'i bota aldı. Kollarında küçük çaplı yanıklar meydana geldiği belirlenen Dieter Wezel kurtarıldı. Yanan tekne ise bir müddet sonra battı.

Görüntü Dökümü

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- Yanan tekneden görüntü

32.1 MB /// 01.00"

HABER- KAMERA: Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya), ()

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4)KAHVECİLER KAFELERDEN ŞİKAYETÇİ

TÜRKİYE Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kahvehanelerin kafeler nedeniyle ciddi sorunlar yaşadığını belirtti.

Türkiye Kahveciler, Kıraathaneciler, Büfeciler Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu'nun istişare, değerlendirme, eğitim ve mesleki dayanışma toplantısı Antalya'da yapıldı. Lara Club Sera Hotel'deki toplantıya TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ve illerdeki kahveci odalarının başkanları katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Bendevi Palandöken, kahvehanelerin bugün kafeler nedeniyle çok ciddi sorunlar yaşadığını belirtti. Palandöken, “Sizler bir kültürün parçası değil kültürsünüz. Onun için size destek verilmesi lazım. Hem devletin hem hükümet programlarında hem de TESK olarak birinci önceliğimiz sizsiniz. En küçük çay ocağımız, bir ocakçı, bir askıcı, bir de başında sahibi 3 kişi. Türkiye'de en çok işçi çalıştıran fabrika ile kendinizi mukayese edin. Hangisi daha çok istihdama katkı sağlıyor? Esnaf ocağı dediğimiz, küçük iki tane iskemlesi olan bir yer, bir de kahvehaneleri düşünün. Sizler önemli birer işletmesiniz. Sizde çayı en pahalı 50 kuruşa, öbür tarafta 7.5 liraya içer. Fiyat bakımından babaları sizin mekanlarınıza çocukları da o kafe türü yerlere gider. Çünkü emekleri yok bir tane çaya kahveye 10 liraya verirken hiç düşünmezler. Ama babaları 50 kuruşa çay içebilir miyim diye düşünerek hareket eder" diye konuştu.

Kafelerde oyun kağıdı, tavla, okey, nargile olmasını da eleştiren Palandöken, "Bunlar sizin mesleğiniz. Bir taraftan haksız rekabet, diğer taraftan sigara içiliyor diye iş yapmaya çalışırken diğer tarafta şehir kulübü veya dernek lokali. Düşünün gidip onları kimse ne denetliyor, ne oyun oynandığı ve nelerin yapıldığı bilgisine sahip değil. Ama siz ayaküstünsünüz ilk size geliyorlar. Kahvenin önüne iskemleyi niye koydunuz diye geliyor. AVM'nin önünde veya kafenin önündeki tenteyi görmüyorlar, dükkandan daha büyük" dedi.

'FRANCHİSİNG MARKALAR KAHVECİ ESNAFINA DARBE VURDU'

Türkiye Kahveciler, Kıraathaneciler ve Büfeciler Genel Başkanı Murat Ağaoğlu ise kahveci, kıraathaneci esnafının teknolojiye ayak uyduramadığını belirtti. Kahvehane kültürünün göz ardı edilemeyecek büyük öneme sahip olduğunu söyleyen Ağaoğlu, son zamanlarda kafe işletmeciliği sektöründe franchising markaların kahveci esnafına da çok büyük darbe vurduğunu söyledi.

Kanuna göre kumar kastı olmaksızın okey, tavla, her türlü kağıt oyunlarının ancak kahvehane ruhsatlı yerlerde oynanabileceğini belirten Murat Ağaoğlu, buna rağmen kafe ruhsatı alan işletmelerde tavla, okey, kağıt oyunları oynatıldığını, kahveci esnafıyla haksız rekabet oluştuğunu kaydetti. Yaptıkları tüm girişimlere ve kolluk kuvvetlerinin yetersiz olması nedeniyle bu durumun önüne geçemediklerini belirten Ağaoğlu, özellikle son zamanlarda büfe işletmeciliği yapan esnafın büfe etrafına masa sandalye koyarak çay kahve satışı yapması ve bir nevi çay ocağı faaliyeti göstermesinin de haksız rekabet oluşturduğunu dile getirdi.

Görüntü Dökümü

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Katılımcıların görüntüsü

Bendevi Palandöken'in konuşması

Sivevizyon gösterimi

Murat Ağaoğlu'nun konuşması

Plaket töreni

Detaylar

395 MB///05.47

haber: Mehmet ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA;()